https://ukraina.ru/20261115/istoriya-na-radio-yuriy-kara--odin-iz-samykh-yarkikh-pozdnesovetskikh-rezhissrov--1084506994.html
История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров
История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров - 15.11.2026 Украина.ру
История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук... Украина.ру, 15.11.2026
2026-11-15T09:59
2026-11-15T09:59
2026-11-15T09:59
история
история
история ссср
александр чаленко
александр васильев
украина.ру
россия
кино
фильм
кинематограф
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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" кинорежиссёре Юрии Каре, снявшем такие заметные фильмы, как "Завтра была война", "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и, наконец, первая в России экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".Приятного прослушивания!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, посвящённые творчеству Юрия Кары:- Космос, Воланд и кандидатская – удивительная жизнь донецкого вундеркинда Юрия Кары;- "Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров
История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров
2026-11-15T09:59
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PT21M56S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" кинорежиссёре Юрии Каре, снявшем такие заметные фильмы, как "Завтра была война", "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и, наконец, первая в России экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
2026-11-15T09:59
true
PT21M56S
История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" кинорежиссёре Юрии Каре, снявшем такие заметные фильмы, как "Завтра была война", "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и, наконец, первая в России экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, посвящённые творчеству Юрия Кары: