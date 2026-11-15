История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров - 15.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20261115/istoriya-na-radio-yuriy-kara--odin-iz-samykh-yarkikh-pozdnesovetskikh-rezhissrov--1084506994.html
История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров
История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров - 15.11.2026 Украина.ру
История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук... Украина.ру, 15.11.2026
2026-11-15T09:59
2026-11-15T09:59
история
история
история ссср
александр чаленко
александр васильев
украина.ру
россия
кино
фильм
кинематограф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0f/1084506363_0:72:1346:829_1920x0_80_0_0_40fa68cf3215ee2f671cbbcfc6598d08.jpg
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" кинорежиссёре Юрии Каре, снявшем такие заметные фильмы, как "Завтра была война", "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и, наконец, первая в России экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".Приятного прослушивания!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, посвящённые творчеству Юрия Кары:- Космос, Воланд и кандидатская – удивительная жизнь донецкого вундеркинда Юрия Кары;- "Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары.
россия
донецк
сталино
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров
История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров
2026-11-15T09:59
true
PT21M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0f/1084506363_73:0:1273:900_1920x0_80_0_0_71927890d3a02f10a1561eb28b5f0cd1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история ссср, александр чаленко, александр васильев, украина.ру, россия, кино, фильм, кинематограф, донецк, сталино, режиссер, радио, радио "новороссия сегодня", видео
История, История, история СССР, Александр Чаленко, Александр Васильев, Украина.ру, Россия, кино, фильм, кинематограф, Донецк, Сталино, режиссер, радио, Радио "Новороссия сегодня"
История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" кинорежиссёре Юрии Каре, снявшем такие заметные фильмы, как "Завтра была война", "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и, наконец, первая в России экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
2026-11-15T09:59
true
PT21M56S

История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров

09:59 15.11.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" кинорежиссёре Юрии Каре, снявшем такие заметные фильмы, как "Завтра была война", "Воры в законе", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и, наконец, первая в России экранизация романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Приятного прослушивания!
P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, посвящённые творчеству Юрия Кары:
- Космос, Воланд и кандидатская – удивительная жизнь донецкого вундеркинда Юрия Кары;
- "Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Юрия Кары.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияистория СССРАлександр ЧаленкоАлександр ВасильевУкраина.руРоссиякинофильмкинематографДонецкСталинорежиссеррадиоРадио "Новороссия сегодня"
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:01ВС РФ поразили подстанцию в Ровно и сухогруз у Одессы
10:00Тихая гавань для наркоторговцев, после пыточных. Хроника событий на утро 15 ноября
10:00Татьяна Белова: программа минимум – дать детям в ДНР представление о том, что такое производство анимации
09:59История на радио: Юрий Кара – один из самых ярких позднесоветских режиссёров 21:56
09:33Прокуратура воюет с Почаевской лаврой, переселенцам негде жить. Западная Украина за неделю
09:29Кушнер анонсировал прорывные идеи для завершения конфликта на Украине
08:31Хотели как на Западе, а получили катастрофу: на Украине провалилась "антигосударственная" реформа
08:00Освободитель Киева Николай Бредов и бегство, названное походом
07:18Диктатора Зеленского нужно остановить: эксперты о "мёртвом Киеве" и будущем Украины
07:00Игорь Гарнов: Если Россия не будет создавать ПВО-крепости, она рискует не выдержать "звездные налеты" ВСУ
06:21"Более 3000 ракет": Кнутов о "Ржавых кинжалах" для Украины и планах Зеленского
06:03"Пшеводов – это Волынь сегодня". Четыре года со дня ракетного удара Украины по Польше
05:40Россия готовится обойти Маска: Кнутов рассказал, как "Рассвет" превзойдет Starlink
05:10Светов рассказал, как Путин перечеркнул планы США отрезать часть Донбасса
04:30"Мира ждать не стоит": Камкин раскрыл планы Европы и США на Украину
20:31"Опять появились терминалы Starlink": Кнутов о том, как ВСУ наводят дроны на НПЗ
19:31"Ржавые кинжалы" из Америки: Кнутов рассказал про новую угрозу для России
19:05Геращенко заявила о гендерной дискриминации при помощи ИИ
18:30Украина на пороге распада: Камкин предрек стране "атаманщину"
18:05Группировка "Восток" ВС РФ освободила Терсянку в Запорожской области
Лента новостейМолния