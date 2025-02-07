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Военные ВСУ под Красноармейском вынуждены отступать под натиском РФ - Wall Street Journal

Военные ВСУ под Красноармейском вынуждены отступать под натиском РФ - Wall Street Journal - 07.02.2025 Украина.ру

Военные ВСУ под Красноармейском вынуждены отступать под натиском РФ - Wall Street Journal

Украинские военные признали, что вынуждены отступать под натиском российских сил в районе Красноармейска в Донбассе, передает Wall Street Journal

2025-02-07T11:32

2025-02-07T11:32

2025-02-07T11:33

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"У нас недостаточно подкреплений... Мы просто продолжали отступать", - посетовал командующий одним из взводов ВСУ.Командиры ВСУ в районе Красноармейска также жалуются на "качество подкрепления", если они его получают. По их словам, большинство вновь прибывших - это мужчины в возрасте 40–50 лет, у которых мало опыта и мотивации сражаться. Некоторые, по их словам, бегут с позиций или отказываются идти в окопы первой линии фронта.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, донбасс, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск