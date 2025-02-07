Военные ВСУ под Красноармейском вынуждены отступать под натиском РФ - Wall Street Journal - 07.02.2025 Украина.ру
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Военные ВСУ под Красноармейском вынуждены отступать под натиском РФ - Wall Street Journal
Военные ВСУ под Красноармейском вынуждены отступать под натиском РФ - Wall Street Journal - 07.02.2025 Украина.ру
Военные ВСУ под Красноармейском вынуждены отступать под натиском РФ - Wall Street Journal
Украинские военные признали, что вынуждены отступать под натиском российских сил в районе Красноармейска в Донбассе, передает Wall Street Journal
2025-02-07T11:32
2025-02-07T11:33
новости
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донбасс
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
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"У нас недостаточно подкреплений... Мы просто продолжали отступать", - посетовал командующий одним из взводов ВСУ.Командиры ВСУ в районе Красноармейска также жалуются на "качество подкрепления", если они его получают. По их словам, большинство вновь прибывших - это мужчины в возрасте 40–50 лет, у которых мало опыта и мотивации сражаться. Некоторые, по их словам, бегут с позиций или отказываются идти в окопы первой линии фронта.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донбасс, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск
Новости, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск

Военные ВСУ под Красноармейском вынуждены отступать под натиском РФ - Wall Street Journal

11:32 07.02.2025 (обновлено: 11:33 07.02.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Украинские военные признали, что вынуждены отступать под натиском российских сил в районе Красноармейска в Донбассе, передает Wall Street Journal
"У нас недостаточно подкреплений... Мы просто продолжали отступать", - посетовал командующий одним из взводов ВСУ.
Командиры ВСУ в районе Красноармейска также жалуются на "качество подкрепления", если они его получают. По их словам, большинство вновь прибывших - это мужчины в возрасте 40–50 лет, у которых мало опыта и мотивации сражаться. Некоторые, по их словам, бегут с позиций или отказываются идти в окопы первой линии фронта.

"В нынешних обстоятельствах у нас нет времени, чтобы дать людям адаптироваться... Нехватка людей ощущается на всех позициях, особенно в пехоте", - сказал майор 68-й бригады ВСУ с позывным "Барракуда".

Подробнее об обстановке в регионе - в материале Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныПокровск/Красноармейск
 
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