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Трамп объяснил, когда рассчитывает встретиться с Путиным
Трамп объяснил, когда рассчитывает встретиться с Путиным - 10.02.2025 Украина.ру
Трамп объяснил, когда рассчитывает встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным "в подходящее время". Об этом он рассказал журналистам, сопровождавшим его в поездке в Луизиану на борту президентского борта Air Force One
2025-02-10T07:14
2025-02-10T07:14
2025-02-10T07:14
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"Я думаю, что встретился бы с Путиным в подходящий момент. В правильное время", - сказал Трамп.Он отказался уточнять детали своих возможных контактов с российским лидером в настоящем."Я не хочу говорить об этом. Если мы и говорим, то я не хочу слишком рано рассказывать вам о беседах", - отметил Трамп.Президент США подчеркнул, что цель Вашингтона - остановить конфликт на Украине, чтобы "положить конец гибели молодых людей".Отвечая на вопрос, вел ли он переговоры с Путиным до или после инаугурации, Трамп подтвердил наличие таких контактов, но уклонился от разглашения подробностей. "Нам нужно закончить эту войну", - резюмировал он.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у России сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства. По его словам, урегулирование конфликта на Украине должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет.Ранее в новостях: Трамп рассказал, о чем разговаривал с Путиным
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Украина.ру
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новости, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, россия, дмитрий песков
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Трамп объяснил, когда рассчитывает встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным "в подходящее время". Об этом он рассказал журналистам, сопровождавшим его в поездке в Луизиану на борту президентского борта Air Force One
"Я думаю, что встретился бы с Путиным в подходящий момент. В правильное время", - сказал Трамп.
Он отказался уточнять детали своих возможных контактов с российским лидером в настоящем.
"Я не хочу говорить об этом. Если мы и говорим, то я не хочу слишком рано рассказывать вам о беседах", - отметил Трамп.
Президент США подчеркнул, что цель Вашингтона
- остановить конфликт на Украине
, чтобы "положить конец гибели молодых людей".
Отвечая на вопрос, вел ли он переговоры с Путиным до или после инаугурации, Трамп подтвердил наличие таких контактов, но уклонился от разглашения подробностей.
"У меня они были. Давайте просто скажем, что они у меня были", - отметил он и выразил уверенность, что подобных разговоров в будущем "будет больше".
"Нам нужно закончить эту войну", - резюмировал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что у России сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства. По его словам, урегулирование конфликта на Украине должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет.