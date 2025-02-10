https://ukraina.ru/20250210/1060925733.html

Политика нулевой терпимости: Андрей Грозин рассказал, почему Трамп усиливает давление на Тегеран

Политика нулевой терпимости: Андрей Грозин рассказал, почему Трамп усиливает давление на Тегеран - 10.02.2025 Украина.ру

Политика нулевой терпимости: Андрей Грозин рассказал, почему Трамп усиливает давление на Тегеран

Решение об усилении давления на Тегеран было принято накануне визита Нетаньяху и было сделано для демонстрации поддержки политики нулевой терпимости Израиля по отношению к Ирану. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

2025-02-10T03:15

2025-02-10T03:15

2025-02-10T03:15

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное ядерное мирное соглашение", которое позволит Исламской Республике "мирно расти и процветать".По мнению эксперта, наблюдаемая в последнее время "неумеренная активность" администрации Трампа во внешней и внутренней политики направлена, скорее на достижение пиар-эффекта, а не реальных результатов.Достижение практических целей, конечно, предусматривается, но носит вторичный характер по сравнению с "шумовым эффектом" от нового президента США, отметил Грозин.Решение об усилении давления на Тегеран было принято накануне визита Биньямина Нетаньяху и было сделано для демонстрации поддержки "политики нулевой терпимости" Израиля по отношению к Ирану, считает Грозин.Таким образом США еще раз показали, что Израиль остается их приоритетным партнером, мнение которого имеет большее значение, чем мнение остальных сателлитов, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Грозин: Трамп бьет по Ирану, но целится в Китай, пока Россия разбирается с Украиной" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Сто дней Трампа и полгода Зеленского" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250207/1060896732.html

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новости, иран, сша, тегеран , дональд трамп, андрей грозин, биньямин нетаньяху, израиль, марко рубио, политика, сектор газа, соглашение