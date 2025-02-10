Политика нулевой терпимости: Андрей Грозин рассказал, почему Трамп усиливает давление на Тегеран - 10.02.2025 Украина.ру
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Политика нулевой терпимости: Андрей Грозин рассказал, почему Трамп усиливает давление на Тегеран
Политика нулевой терпимости: Андрей Грозин рассказал, почему Трамп усиливает давление на Тегеран - 10.02.2025 Украина.ру
Политика нулевой терпимости: Андрей Грозин рассказал, почему Трамп усиливает давление на Тегеран
Решение об усилении давления на Тегеран было принято накануне визита Нетаньяху и было сделано для демонстрации поддержки политики нулевой терпимости Израиля по отношению к Ирану. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2025-02-10T03:15
2025-02-10T03:15
новости
иран
сша
тегеран
дональд трамп
андрей грозин
биньямин нетаньяху
израиль
марко рубио
политика
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное ядерное мирное соглашение", которое позволит Исламской Республике "мирно расти и процветать".По мнению эксперта, наблюдаемая в последнее время "неумеренная активность" администрации Трампа во внешней и внутренней политики направлена, скорее на достижение пиар-эффекта, а не реальных результатов.Достижение практических целей, конечно, предусматривается, но носит вторичный характер по сравнению с "шумовым эффектом" от нового президента США, отметил Грозин.Решение об усилении давления на Тегеран было принято накануне визита Биньямина Нетаньяху и было сделано для демонстрации поддержки "политики нулевой терпимости" Израиля по отношению к Ирану, считает Грозин.Таким образом США еще раз показали, что Израиль остается их приоритетным партнером, мнение которого имеет большее значение, чем мнение остальных сателлитов, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Грозин: Трамп бьет по Ирану, но целится в Китай, пока Россия разбирается с Украиной" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Сто дней Трампа и полгода Зеленского" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, тегеран , дональд трамп, андрей грозин, биньямин нетаньяху, израиль, марко рубио, политика, сектор газа, соглашение
Новости, Иран, США, Тегеран , Дональд Трамп, Андрей Грозин, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Марко Рубио, политика, сектор Газа, соглашение

Политика нулевой терпимости: Андрей Грозин рассказал, почему Трамп усиливает давление на Тегеран

03:15 10.02.2025
 
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
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Решение об усилении давления на Тегеран было принято накануне визита Нетаньяху и было сделано для демонстрации поддержки политики нулевой терпимости Израиля по отношению к Ирану. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное ядерное мирное соглашение", которое позволит Исламской Республике "мирно расти и процветать".
По мнению эксперта, наблюдаемая в последнее время "неумеренная активность" администрации Трампа во внешней и внутренней политики направлена, скорее на достижение пиар-эффекта, а не реальных результатов.
Достижение практических целей, конечно, предусматривается, но носит вторичный характер по сравнению с "шумовым эффектом" от нового президента США, отметил Грозин.

"Например, нашумевшее заявление Трампа по Газе и выселении оттуда палестинцев дезавуируется словами госсекретаря США Марко Рубио, который сказал, что речь идет о восстановлении территории и разминировании неразорвавшихся боеприпасов", – подчеркнул он.

Решение об усилении давления на Тегеран было принято накануне визита Биньямина Нетаньяху и было сделано для демонстрации поддержки "политики нулевой терпимости" Израиля по отношению к Ирану, считает Грозин.
Таким образом США еще раз показали, что Израиль остается их приоритетным партнером, мнение которого имеет большее значение, чем мнение остальных сателлитов, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Грозин: Трамп бьет по Ирану, но целится в Китай, пока Россия разбирается с Украиной" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Сто дней Трампа и полгода Зеленского" на сайте Украина.ру.
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