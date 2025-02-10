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Политика нулевой терпимости: Андрей Грозин рассказал, почему Трамп усиливает давление на Тегеран
Политика нулевой терпимости: Андрей Грозин рассказал, почему Трамп усиливает давление на Тегеран - 10.02.2025 Украина.ру
Политика нулевой терпимости: Андрей Грозин рассказал, почему Трамп усиливает давление на Тегеран
Решение об усилении давления на Тегеран было принято накануне визита Нетаньяху и было сделано для демонстрации поддержки политики нулевой терпимости Израиля по отношению к Ирану. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2025-02-10T03:15
2025-02-10T03:15
2025-02-10T03:15
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное ядерное мирное соглашение", которое позволит Исламской Республике "мирно расти и процветать".По мнению эксперта, наблюдаемая в последнее время "неумеренная активность" администрации Трампа во внешней и внутренней политики направлена, скорее на достижение пиар-эффекта, а не реальных результатов.Достижение практических целей, конечно, предусматривается, но носит вторичный характер по сравнению с "шумовым эффектом" от нового президента США, отметил Грозин.Решение об усилении давления на Тегеран было принято накануне визита Биньямина Нетаньяху и было сделано для демонстрации поддержки "политики нулевой терпимости" Израиля по отношению к Ирану, считает Грозин.Таким образом США еще раз показали, что Израиль остается их приоритетным партнером, мнение которого имеет большее значение, чем мнение остальных сателлитов, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Грозин: Трамп бьет по Ирану, но целится в Китай, пока Россия разбирается с Украиной" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Сто дней Трампа и полгода Зеленского" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250207/1060896732.html
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новости, иран, сша, тегеран , дональд трамп, андрей грозин, биньямин нетаньяху, израиль, марко рубио, политика, сектор газа, соглашение
Новости, Иран, США, Тегеран , Дональд Трамп, Андрей Грозин, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Марко Рубио, политика, сектор Газа, соглашение
Политика нулевой терпимости: Андрей Грозин рассказал, почему Трамп усиливает давление на Тегеран
Решение об усилении давления на Тегеран было принято накануне визита Нетаньяху и было сделано для демонстрации поддержки политики нулевой терпимости Израиля по отношению к Ирану. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное ядерное мирное соглашение", которое позволит Исламской Республике "мирно расти и процветать".
По мнению эксперта, наблюдаемая в последнее время "неумеренная активность" администрации Трампа во внешней и внутренней политики направлена, скорее на достижение пиар-эффекта, а не реальных результатов.
Достижение практических целей, конечно, предусматривается, но носит вторичный характер по сравнению с "шумовым эффектом" от нового президента США, отметил Грозин.
"Например, нашумевшее заявление Трампа по Газе и выселении оттуда палестинцев дезавуируется словами госсекретаря США Марко Рубио, который сказал, что речь идет о восстановлении территории и разминировании неразорвавшихся боеприпасов", – подчеркнул он.
Решение об усилении давления на Тегеран было принято накануне визита Биньямина Нетаньяху
и было сделано для демонстрации поддержки "политики нулевой терпимости" Израиля по отношению к Ирану, считает Грозин.
Таким образом США еще раз показали, что Израиль остается их приоритетным партнером, мнение которого имеет большее значение, чем мнение остальных сателлитов, подытожил собеседник издания.
Также на эту тему: "Сто дней Трампа и полгода Зеленского" на сайте Украина.ру.