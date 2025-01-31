https://ukraina.ru/20250131/1060710659.html

Сто дней Трампа и полгода Зеленского

Сто дней Трампа и полгода Зеленского - 31.01.2025 Украина.ру

Сто дней Трампа и полгода Зеленского

При планировании политических (как и военных, и других, в частности экономических) действий всегда оценивается вероятность того, что в определённый отрезок времени на определённом пространстве произойдут некие события.

2025-01-31T07:51

2025-01-31T07:51

2025-01-31T07:53

россия

украина

киев

дональд трамп

владимир зеленский

кирилл буданов

вооруженные силы украины

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0c/1058846577_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a76e7bd7c5c075436a61c978cf5ca3f8.jpg.webp

Идеальных совпадений не бывает, но если оценка вероятности в целом правильна, то у вас есть шанс так спланировать собственные действия, чтобы в нужное время оказаться в нужном месте в позиции, лучшей, чем у вашего противника.Естественно, свою оценку событий "центры принятия решений" никому не сообщают – это хуже, чем перед началом боя сообщить противнику план атаки, но, поскольку политика вершится не в полностью закрытом от постороннего наблюдения пространстве, а на глазах у всего мира, изучение и анализ действий и заявлений противника позволяет примерно понять его оценку происходящего, в частности, какой момент времени он считает критическим, собираясь именно к нему подойти максимально мобилизованным.После того, как Трамп не стал спешить с украинским урегулированием, переключившись на укрепление позиций своей команды внутри США, из Вашингтона прозвучало несколько заявлений, позволяющих приблизительно понять ближайшие планы администрации и оценить их реалистичность. Все эти заявления вращаются вокруг двух ключевых отрезков времени.Американские военные и политики упорно заявляют, что по их оценке Киев без изменения ключевых факторов, влияющих на положение дел, может продержаться "до конца лета" (6-7 месяцев, или 182-213 дней, считая от сегодня). В то же время, источники в Белом доме упорно пытаются убедить прессу, что Трамп потребовал от Путина начать переговоры с Киевом в течение ста дней (три месяца и одна неделя, считая от сегодня).Эти два отрезка времени отлично коррелируют друг с другом. Если американцы действительно считают, что у них есть примерно 200 дней до обрушения украинского фронта, то логично с их стороны использовать половину этого срока (сто дней) для укрепления позиций новой администрации, чтобы затем в полной силе и на волне успеха давить на Россию. А именно о намерении оказать сильнейшее решающее давление через сто дней и говорят американские источники.Требование США к Зеленскому снизить возраст мобилизации до 18 лет также укладывается в этот график. На днях министерство обороны России оценило разрыв между потерями ВСУ за три месяца (ноябрь, декабрь, январь) и восполнением их за счёт мобилизации в 70 тысяч человек (свыше 160 тысяч потери и около 90 тысяч мобилизация). Следует отметить, что МО РФ давно ушло от бравурных реляций первых месяцев СВО, и уже пару лет очень осторожно подходит к оценке общей обстановки (например, МО сообщает об освобождении российскими войсками населённых пунктов от украинской оккупации на 2-3 дня позже, чем в сети появляются ролики, подтверждающие факт освобождения).Надо сказать, что сами украинцы оценивают свои потери, как гораздо более высокие, а усилия ТЦК по их восполнению как гораздо менее эффективные. Но МО России предпочитает оперировать только надёжно подтверждённой информацией. Так что примем его оценку, только учтём, что она наиболее оптимистична для Украины, ситуация может быть для Киева гораздо хуже, но не может быть лучше.Также необходимо учесть, что украинцы считают, что за это же время из ВСУ дезертировало не менее 150 тысяч человек. МО РФ снижает это число до более, чем ста тысяч. То есть, за три месяца численность ВСУ сократилась примерно на 180-200 тысяч человек по самой заниженной оценке. А за полгода она такими темпами должна сократиться на 360-400 тысяч человек. Поскольку же ситуация постоянно ухудшается, то на 400-450 тысяч человек. Повторяю, это минимум, проистекающий из очень осторожной оценки МО РФ.400-450 тысяч человек сокращения в придачу к 180-200 уже имеющимся – это 580-650 тысяч сокращения. Кто же, по мнению американцев должен держать фронт при таком падении численности ВСУ?Да вот те самые 18-25 летние и должны. Киев почему-то считает, что сможет за полгода мобилизовать из них до полумиллиона человек. Как должны извертеться на пупе ТЦК, чтобы добиться такого показателя непонятно, но в Вашингтоне видимо тоже считают его достижение реальным, полагая, что в ближайшие шесть месяцев Зеленский сможет сохранить стабильной численность фронтовых соединений ВСУ.Таким образом, команда Трампа считает, что благоприятный момент для переговоров наступит через полгода, когда Зеленский окончательно исчерпает свои мобилизационные резервы, но ещё будет удерживать фронт, а Россия уничтожит ещё с полмиллиона украинских мужчин, получит некие пространственные успехи, но так и не добьётся развала украинского фронта.В конце лета минует половина четвёртого года боевых действий, что должно поставить перед Москвой вопрос сколько ещё надо жертв и усилий, чтобы наконец добить Украину, а лишившийся последних мобилизационных ресурсов Зеленский должен стать покладистее и управляемее.Трамп рассчитывает, что с обеих сторон требования к концу лета станут менее категоричными, и США будет проще добиться приемлемого для них компромисса, выступив в качестве успешного посредника. Это значит, что ничего серьёзно меняться в украинско-американских отношениях в ближайшие шесть месяцев не должно. Помощь не будет увеличиваться, но не будет и прекращаться. А Зеленский должен будет обеспечить снижение мобилизационного возраста. Кстати, на Украине утверждают, что законопроект уже готов и сопротивление Зеленского Трампом сломлено. Посмотрим, насколько это соответствует действительности.Интересно также, что сами украинцы (начальник ГУР МО Украины Буданов) оценивают предел своей сопротивляемости в четыре месяца (до конца весны). Мне лично эта оценка представляется более адекватной, исходя из динамики событий, разворачивающихся на фронте (расширение зоны российского наступления по фронту и его постоянное ускорение). К тому же надо иметь в виду, что падение или глубокий обход Покровска, выводит ВС РФ на коммуникации Славянско-Краматорской группировки ВСУ, являющейся последним бастионом, удерживающим фронт Украины от полного коллапса (при нарастании локальных катастроф). В последнее время приходят весьма обнадёживающие сообщения с Купянского направления. Там формируется вторая клешня российского охвата Славянско-Краматорской группировки ВСУ, окончательно отрезающая её от снабжения и делающая неизбежным катастрофическое, с большими потерями, отступление.С учётом логистических возможностей, ближайшая линия, на которой ВСУ имеют шанс сформировать новый фронт – Харьков-Павлоград-Запорожье. Через неё проходит стратегическая рокадная дорога, а чуть восточнее параллельно ей, сеть более мелких дублирующих дорог. Но, чтобы удержаться даже на этой линии, её надо хотя бы частично занять войсками раньше, чем туда выйдут ВС РФ. Причём это должны быть не срочно пойманные вчерашние студенты, а хорошо подготовленные профессионалы, которых как раз добивают в Донбассе и в Курской области.Поскольку отходящие с Донбасса части и соединения будут в крайне плохом моральном состоянии, понесут большие потери в людях и технике, свежих, хорошо подготовленных и оснащённых войск, готовых занять новую, гораздо более слабую, чем оставляемая в Донбассе, линию укреплений, надо иметь тысяч триста. Их у Киева нет. И даже если буквально завтра будет принят закон о мобилизации 18-летних (тем более, если эту мобилизацию начнут без закона, явочным порядком), набрать, обучить, оснастить новые соединения, за имеющиеся в распоряжении Киева 2-3 месяца нереально.Если же ВСУ не смогут стабилизировать фронт (хотя бы временно) по линии Харьков-Павлоград-Запорожье, они уже нигде и никогда не смогут остановиться. Уход за Днепр не спасёт их так же, как не спас, в своё время, Манштейна. Время для создания фронта по Днепру безнадёжно упущено Украиной ещё в первой половине 2024 года.Так что если в своих прогнозах устойчивости ВСУ прав начальник ГУР МО Украины Буданов, а не советники Трампа, то как раз в то время, когда Трамп соберётся давить на Россию, может выясниться, что уже поздно – идея переговоров погибла в Донбассе.Чтобы понять как резко может меняться ситуация, когда рушится фронт, вспомните, с какой скоростью продвигались ВС РФ и как быстро покидали Украину киевские политики в конце февраля – марте 2022 года. Нечто подобное может повториться сейчас, с поправкой на то, что тогда русская армия шла освобождать угнетённых, а сейчас она идёт добивать нацистов, четвёртый год пьющих её кровь, и церемониться с сопротивляющимися, выясняя кто из них идейный, а кто обманут, не будет.Подробнее о ситуации на фронтах СВО - в статье "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ оголяют Сумы, чтобы не дать России нанести двойной удар на Великий Бурлук"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

россия, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, мнения