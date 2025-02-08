Запретил "пользоваться" США: Трамп поставил Зеленскому ультиматум
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон поставил Киеву ультиматум, благодаря которому Украина больше не будет "пользоваться" Америкой. Об этом 8 февраля заявил сам глава Белого дома на встрече с журналистами
"Никто больше не будет пользоваться США", — сказал Трамп, добавив, что ему хотелось бы получить от Киева "что-либо взамен денег", потраченных Вашингтоном на Украину.
Помимо этого, глава США сообщил о своем намерении встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Трамп подчеркнул, что "на Украину он не поедет", поэтому встреча может состояться в Вашингтоне.
Ранее Трамп говорил о сделке с Украиной, которая подразумевала обмен редкоземельных металлов и других товаров на продолжение помощи США.
На следующий день украинское агентство УНИАН сообщило, что большая часть месторождений редкоземельных металлов, к которым свои заинтересованность выразил Трамп, находится на уже неподконтрольных Киеву территориях.
4 февраля, 13:05Шкура мертвого медведя: Украина потеряла большую часть территорий с редкоземельными металламиБольшая часть месторождений редкоземельных металлов, заинтересованность в которых выразил президент США Дональд Трамп, уже находится на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом 4 февраля написало украинское агентство УНИАН
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