Запретил "пользоваться" США: Трамп поставил Зеленскому ультиматум - 08.02.2025 Украина.ру
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Запретил "пользоваться" США: Трамп поставил Зеленскому ультиматум
Запретил "пользоваться" США: Трамп поставил Зеленскому ультиматум - 08.02.2025 Украина.ру
Запретил "пользоваться" США: Трамп поставил Зеленскому ультиматум
Президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон поставил Киеву ультиматум, благодаря которому Украина больше не будет "пользоваться" Америкой. Об этом 8 февраля заявил сам глава Белого дома на встрече с журналистами
2025-02-08T11:39
2025-02-08T11:39
новости
сша
вашингтон
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
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Помимо этого, глава США сообщил о своем намерении встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Трамп подчеркнул, что "на Украину он не поедет", поэтому встреча может состояться в Вашингтоне.Ранее Трамп говорил о сделке с Украиной, которая подразумевала обмен редкоземельных металлов и других товаров на продолжение помощи США.На следующий день украинское агентство УНИАН сообщило, что большая часть месторождений редкоземельных металлов, к которым свои заинтересованность выразил Трамп, находится на уже неподконтрольных Киеву территориях.О том, на какие преступления идут украинские спецслужбы — в материале Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов"
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Новости, США, Вашингтон, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Запретил "пользоваться" США: Трамп поставил Зеленскому ультиматум

11:39 08.02.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон поставил Киеву ультиматум, благодаря которому Украина больше не будет "пользоваться" Америкой. Об этом 8 февраля заявил сам глава Белого дома на встрече с журналистами

"Никто больше не будет пользоваться США", — сказал Трамп, добавив, что ему хотелось бы получить от Киева "что-либо взамен денег", потраченных Вашингтоном на Украину.

Помимо этого, глава США сообщил о своем намерении встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Трамп подчеркнул, что "на Украину он не поедет", поэтому встреча может состояться в Вашингтоне.
Ранее Трамп говорил о сделке с Украиной, которая подразумевала обмен редкоземельных металлов и других товаров на продолжение помощи США.
На следующий день украинское агентство УНИАН сообщило, что большая часть месторождений редкоземельных металлов, к которым свои заинтересованность выразил Трамп, находится на уже неподконтрольных Киеву территориях.
- РИА Новости, 1920, 04.02.2025
4 февраля, 13:05
Шкура мертвого медведя: Украина потеряла большую часть территорий с редкоземельными металламиБольшая часть месторождений редкоземельных металлов, заинтересованность в которых выразил президент США Дональд Трамп, уже находится на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом 4 февраля написало украинское агентство УНИАН
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