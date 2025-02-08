https://ukraina.ru/20250208/1060917004.html

Запретил "пользоваться" США: Трамп поставил Зеленскому ультиматум

Запретил "пользоваться" США: Трамп поставил Зеленскому ультиматум - 08.02.2025 Украина.ру

Запретил "пользоваться" США: Трамп поставил Зеленскому ультиматум

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон поставил Киеву ультиматум, благодаря которому Украина больше не будет "пользоваться" Америкой. Об этом 8 февраля заявил сам глава Белого дома на встрече с журналистами

2025-02-08T11:39

2025-02-08T11:39

2025-02-08T11:39

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Помимо этого, глава США сообщил о своем намерении встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Трамп подчеркнул, что "на Украину он не поедет", поэтому встреча может состояться в Вашингтоне.Ранее Трамп говорил о сделке с Украиной, которая подразумевала обмен редкоземельных металлов и других товаров на продолжение помощи США.На следующий день украинское агентство УНИАН сообщило, что большая часть месторождений редкоземельных металлов, к которым свои заинтересованность выразил Трамп, находится на уже неподконтрольных Киеву территориях.О том, на какие преступления идут украинские спецслужбы — в материале Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов"

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новости, сша, вашингтон, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский