Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов" - 08.02.2025 Украина.ру
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Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов"
Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов" - 08.02.2025 Украина.ру
Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов"
Солдаты ВС РФ обнаружили на передовой заминированные FPV-очки, которые попали туда вместе с гуманитарной помощью. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2025-02-08T10:20
2025-02-08T10:31
новости
россия
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
вс рф
диверсия
гуманитарная помощь
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По его словам, от российских военных поступают сообщения, что под видом гуманитарной помощи на линии боевого соприкосновения оказываются заминированные FPV-очки Skyzone модели Cobra. Рогов уточнил, что данной информацией уже занимают правоохранительные органы. Собеседник издания заявил, что за данной диверсией стоят украинские спецслужбы, которые "используют волонтеров в темную, чтобы без их ведома при закупках помощи для фронта подсунуть заминированное оборудование".Он напомнил, что волонтерам необходимо ввести более тщательную проверку гуманитарной помощи перед отправкой на фронт.Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин также прокомментировал преступления, совершаемые украинской стороной. По его словам, Украине совершенно все равно, как на их зверства смотрит мировое сообщество. “Это та реальность, к сожалению, которую мы должны себе проговорить. Если мы заключим перемирие, то оно будет установлено с теми людьми, которые активно, прямолинейно, последовательно занимались террором внутри России. Более того, перемирие не будет означать, что они приостановят свои планы”, — считает Прилепин.О дронах и борьбе с ними на фронте — в материале Система перестанет работать: Стешин о том, что случится, когда ВСУ насытят фронт дронами на оптоволокне
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новости, россия, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф, диверсия, гуманитарная помощь
Новости, Россия, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, диверсия, гуманитарная помощь

Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов"

10:20 08.02.2025 (обновлено: 10:31 08.02.2025)
 
© Владимир Рогов/Telegram
© Владимир Рогов/Telegram
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Солдаты ВС РФ обнаружили на передовой заминированные FPV-очки, которые попали туда вместе с гуманитарной помощью. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
По его словам, от российских военных поступают сообщения, что под видом гуманитарной помощи на линии боевого соприкосновения оказываются заминированные FPV-очки Skyzone модели Cobra. Рогов уточнил, что данной информацией уже занимают правоохранительные органы.
Собеседник издания заявил, что за данной диверсией стоят украинские спецслужбы, которые "используют волонтеров в темную, чтобы без их ведома при закупках помощи для фронта подсунуть заминированное оборудование".
"На сегодня данная тактика бандеровских террористов раскрыта, устанавливаются обстоятельства и схемы. Специалистами установлено, что в FPV-очках заложены самодельные взрывные устройства мощностью 10-15 граммов пластичного взрывчатого вещества. Взрыв происходит при включении очков", — рассказал Рогов.
Он напомнил, что волонтерам необходимо ввести более тщательную проверку гуманитарной помощи перед отправкой на фронт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин также прокомментировал преступления, совершаемые украинской стороной. По его словам, Украине совершенно все равно, как на их зверства смотрит мировое сообщество.
“Это та реальность, к сожалению, которую мы должны себе проговорить. Если мы заключим перемирие, то оно будет установлено с теми людьми, которые активно, прямолинейно, последовательно занимались террором внутри России. Более того, перемирие не будет означать, что они приостановят свои планы”, — считает Прилепин.
05:15
Украина не остановит своих террористов, даже когда заключит мир с Россией — ПрилепинУкраинской стороне совершенно все равно, как на их зверства смотрит мировое сообщество. Они занимаются терроризмом в плановом невозмутимом режиме, давно для себя определив, что это никак не повлияет ни на их позиции, ни на потенциальное решение России отвечать зеркально, ни на отношение к ним Трампа или Европы
О дронах и борьбе с ними на фронте — в материале Система перестанет работать: Стешин о том, что случится, когда ВСУ насытят фронт дронами на оптоволокне
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВС РФдиверсиягуманитарная помощь
 
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Заголовок открываемого материала
10:44Боец ВС России раскрыл причину, которая подтолкнула украинских военных на зверства в Русском Поречном
10:20Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов"
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