https://ukraina.ru/20250208/1060916683.html

Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов"

Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов" - 08.02.2025 Украина.ру

Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов"

Солдаты ВС РФ обнаружили на передовой заминированные FPV-очки, которые попали туда вместе с гуманитарной помощью. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2025-02-08T10:20

2025-02-08T10:20

2025-02-08T10:31

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По его словам, от российских военных поступают сообщения, что под видом гуманитарной помощи на линии боевого соприкосновения оказываются заминированные FPV-очки Skyzone модели Cobra. Рогов уточнил, что данной информацией уже занимают правоохранительные органы. Собеседник издания заявил, что за данной диверсией стоят украинские спецслужбы, которые "используют волонтеров в темную, чтобы без их ведома при закупках помощи для фронта подсунуть заминированное оборудование".Он напомнил, что волонтерам необходимо ввести более тщательную проверку гуманитарной помощи перед отправкой на фронт.Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель, член Совета при президенте России по культуре и искусству, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За Правду" Захар Прилепин также прокомментировал преступления, совершаемые украинской стороной. По его словам, Украине совершенно все равно, как на их зверства смотрит мировое сообщество. “Это та реальность, к сожалению, которую мы должны себе проговорить. Если мы заключим перемирие, то оно будет установлено с теми людьми, которые активно, прямолинейно, последовательно занимались террором внутри России. Более того, перемирие не будет означать, что они приостановят свои планы”, — считает Прилепин.О дронах и борьбе с ними на фронте — в материале Система перестанет работать: Стешин о том, что случится, когда ВСУ насытят фронт дронами на оптоволокне

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новости, россия, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф, диверсия, гуманитарная помощь