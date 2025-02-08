Взрыв происходит при включении FPV-очков: Рогов рассказал о "тактике бандеровских террористов"
10:20 08.02.2025 (обновлено: 10:31 08.02.2025)
© Владимир Рогов/Telegram
© Владимир Рогов/Telegram
Солдаты ВС РФ обнаружили на передовой заминированные FPV-очки, которые попали туда вместе с гуманитарной помощью. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
По его словам, от российских военных поступают сообщения, что под видом гуманитарной помощи на линии боевого соприкосновения оказываются заминированные FPV-очки Skyzone модели Cobra. Рогов уточнил, что данной информацией уже занимают правоохранительные органы.
Собеседник издания заявил, что за данной диверсией стоят украинские спецслужбы, которые "используют волонтеров в темную, чтобы без их ведома при закупках помощи для фронта подсунуть заминированное оборудование".
"На сегодня данная тактика бандеровских террористов раскрыта, устанавливаются обстоятельства и схемы. Специалистами установлено, что в FPV-очках заложены самодельные взрывные устройства мощностью 10-15 граммов пластичного взрывчатого вещества. Взрыв происходит при включении очков", — рассказал Рогов.
Он напомнил, что волонтерам необходимо ввести более тщательную проверку гуманитарной помощи перед отправкой на фронт.
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