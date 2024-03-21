https://ukraina.ru/20240321/1054020196.html

Не получились из Грязи князи. Путь дворца Пугачевой и Галкина от морга и крематория до пенсионного фонда

Не получились из Грязи князи. Путь дворца Пугачевой и Галкина от морга и крематория до пенсионного фонда - 21.03.2024 Украина.ру

Не получились из Грязи князи. Путь дворца Пугачевой и Галкина от морга и крематория до пенсионного фонда

Многомесячная "грязевая эпопея" под Москвой, походу, входит в финальную стадию – пытается по-своему оседлать здравый смысл. Где-то-неделю назад из СМИ стало известно, что жители деревни Грязь определили судьбу бывшего жилища Аллы Пугачевой и ее супружника Максима Галкина.

2024-03-21T15:45

2024-03-21T15:45

2024-03-21T16:11

мнения

алла пугачева

максим галкин

иноагент

сво

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То есть высказались о судьбе знаменитого и вполне реального замка в смешанном стиле (но, говорят ценители, с преобладанием тюдор) в подмосковном поселке Грязь, где его и отгрохал несколько лет назад разбухший от былых заоблачных гонораров за свои хиханьки-хахоньки со сцены муж Максим, ставший сегодня несмешным и унылым русофобским иноагентом.Максим очень гордился своей архитектурной машиной, которая реально впечатляла не только размерами, красотой и антуражем, но и амбициями молодого комедианта-сатирика и вполне талантливого пародиста-подражателя. И гордился заслуженно – редко кто даже в России в наше время отваживался так прирастать кричащей недвижимостью.Но потом что-то в жизни России изменилось, а в головах семейства Пугалкиных перемкнуло, и они не скоммутировались – российские перемены и оценка их супругами. Началась спецвоенная операция (СВО) России по приведению неонацистской Украины к адекватности, а муж и жена вспомнили, что они: а) демократы; б) общечеловеки, которым дороже всего не посконная Россия, населенная рабами, а исконная Родина Израиль, где все от демократии буянит, свиристит и колосится.Пугачева и особенно Галкин осудили СВО и руководство России за нее, и были выброшены из общественно-политической (они все это по мере сил и благоглупостей комментировали) и концертно-культурной (им закрыли путь на сцену). Россия и ее общество таким образом защитились от наветов и огульной тупой критики. А Пугалкины ничего не поняли.Нет никакого смысла даже напоминать, что в ответ на "гонения" они чернорото понесли из всех щелей. Все сводилось к тому, что супруги были уверены: Россия еще покается и будет валяться в ногах у "Примадонны" и ее смешливого оруженосца. Ан нет, не вышло. Более того получилось по присказке "умер Максим, ну и … с ним". Вот буквально так и получилось.И вот результат: жители деревни Грязь и ближайших населенных пунктов хотят сделать из замка Пугачевой/Галкина звенигородское отделение Пенсионного фонда. А в нынешнем здании Пенсионного фонда разместить-таки больницу, как это и планировалось сделать несколько лет назад. Жительница соседнего села Аксиньино Надежда Александровна рассказала журналистам: "Все потому, что, когда у нас построили большую больницу в Звенигороде, ее отдали под Пенсионный фонд. Пусть в замке разместят фонд и освободят здание в Звенигороде под больницу. Больница нам тут очень нужна".По словам Надежды Александровны, прежний "ченч" в пользу Пенсионного фонда привел к тому, что сегодня бедных больных приходится размещать в медучреждениях вдали от их домов из-за нехватки места в старом здании больницы в Звенигороде. А вот просторный замок, в котором проживали Пугалкины, не подойдет для того, чтобы обустроить его в качестве больницы, из-за особенностей планировки. Но для размещения отделения Пенсионного фонда он вполне мог бы подойти: и место хорошее, отдаленное от шума городского, и подъезды для машин и инвалидных колясок удобные, и кабинеты внутри для чиновников подходящие и нестыдные (чиновники же у нас – те еще важные цацы, им комфорт и статус нужны).Все, конечно, еще будет решаться, но, повторяю, здравый смысл в происходящем уже просматривается. Потому что не только старый привычный мир рушится, но и новый появляется. И сразу на нормальной основе – вроде бы на пользу людям.Но все происходящее сейчас – закономерный итог того, что случилось в недалеком прошлом. В этом есть некий характерный и красноречивый символ окончательного крушения прежнего мира, который еще недавно, до начала спецвоенной операции (СВО), казался в России незыблемым. Привычным, устойчивым, окаменелым.Со своим царями и придворными прилипалами к ним на своем месте вверху, с народом внизу, который, как всякий пипл, должен был "хавать" все, что ему скармливает прослойка в центре, обслуживающе-оправдывающая этот порядок вещей.Все эти политики и политикессы всех звеньев власти, политологи и журналисты, псевдоученые и прорицатели, писатели и как бы поэты, шоумены и шоувуменши, обеспечивающие пение залихватски-дурацких или заунывно-душещипательных песенок под фонограмму расплодившимися, как крысы в урожайный год, "звездами" российской эстрады. В трико и без них, с перьями в нескромных местах и с жабо на шеях. Без голосов, но с апломбом Карузо, о котором они слыхом не слыхивали в силу врожденной тупости или благоприобретенного невежества. Поклонялись новым веяниям о равенстве с людьми бобров-трансвеститов, которые и прививают "всему прогрессивному человечеству" толерантность и политкорректность в виде ЛГБТ-ценностей.Символ, как всегда, выходил тотально корявый, трешевый до рвотного неприятия, неприемлемый до брезгливости. В подмосковной деревне Грязь под каток новых времен попали Пугачева и Галкин. И если Галкин — это, скажем прямо, так себе персонаж, то Пугачева — для людей постарше реальный символ свободы в искусстве и творчестве многие десятилетия, еще со времен СССР, где привычно было очень много дурачков, перекочевавших и в наше настоящее.И Пугачева с Галкиным сами проделали вполне логичный, но, повторюсь, унизительно-позорный путь от всеобщих любимцев до оплевываемых париев. И даже жилище их может закончить путь от замка до морга, крематория и вот, наконец, может быть, до обычного чиновничьего пристанища. "Сик транзит глория мунди" (так проходит слава земная).Вспомните, как в где-то в апреле прошлого гола шоумен Стас Барецкий (мордастенький такой, до сих пор в малиновом пиджаке щеголяет) в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил, что вместе с партнерами по ритуальному бизнесу приобрел шестиэтажный замок у Пугачевой/Галкина. Чтобы, по словам Барецкого, открыть там заведение по его бизнес-профилю – морг с крематорием."Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всем мире. К нему морг, будут у нас определенные зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут", — рассказал он журналистам.Тогда же Барецкий, как мы помним, поведал, что сумма сделки -- 450 млн. рублей, хотя известно, что "наша Алла" оценивала "хатынку" в 1 млрд. "деревянных". И долго стояла на этой сумме. Барецкий сам признал, что переговоры и обсуждение деталей покупки в Израиле и Прибалтике шли долго, тяжело и муторно, ибо певицу и юмориста волновало, каким образом особняк будет использоваться в будущем.Но, как убеждал всех Барецкий, и в этом случае бабло победило и зло, и добро: чета Пугалкиных-де согласилась.Чтобы тогда осознать степень социального падения Пугачевой и Галкина, нужно было вспомнить, кто он – новый владелец замка Барецкий. Он начинал свой путь в селебрити из могил. Чужих, которые он, выпускник ПТУ по специальности "водитель" в городе Ломоносов под Санкт-Петербургом, копал на кладбище, выбирая то ли 2 года, то ли 6 лет дальнейший путь в жизни, когда он с ней еще не определился и не знал, что он будет делать — закапывать трупы тех, кому уже все равно, или своим песнями дарить радость живым, у который еще не пропал вкус к жизни.Хотел быть владельцем кабака и даже открыл один из них под название "Белая лошадь". Но прогорел и решил петь. Нормальный, как оказалось, и вполне логичный такой путь в российском шоу-бизнесе: с кладбища на эстраду и обратно.Сейчас Барецкий позиционирует себя (довольно удачно и, как видим, прибыльно), как анфан терибль (несносное дитя) российского шоу-бизнеса, который подвизается среди патриотов, понося "либерастов", и не чурается либералов, издеваясь над "коммуньками". И не забывая себя, разумеется, — подрабатывая в ритуальном бизнесе, который при такой смертности в России никогда не оскудеет с профитами на ловкий карман.И вот сейчас шоумен-гробовщик, казалось бы, удачно воспользовался моментом. Как он заявил, Пугачева и Галкин торопились провести сделку, ибо им нужны были деньги. И замок в Грязи кладбищенским корешам обошелся более чем в два раза дешевле начальной цены.Защитительно-очистительный шум относительно реноме звездных супругов поднялся еще год назад. И сегодня вроде бы ясно, что превращение замка в крематорий с моргом было фейком. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов тогда же просвещал, что у замка в Грязи действительно появился новый хозяин. Но он купил замок именно за 1 "ярд" рублей. Как и хотела "женщина, которая поет", но вынуждена торговаться.По словам Дворцова, новый владелец замка, как и Алла с мужем, — настоящая бубочка и милосердно-добрый барин, потому что в замке не стал трогать челядь и приживалок. "Я пока не хочу называть его имя, потому что попросили сохранять инкогнито. То есть, на сегодняшний день в этом доме, возможно, он уже заехал, проживает. Потому что Алла Борисовна свою прислугу — а это охрана, повара, домработницы, домработники, садовник — не выгоняла, то есть эти люди также живут там", — умилялся Дворцов.Вот так вот. А Алла, между прочим, по слухам, изначально хотела оставить замок внуку Никите Преснякову. Но и тот благополучно свалил из России в США, где эту Россию защищать не надо. И замок-особняк пошел по рукам.Жизнь, кажется, внесла коррективы и в этот посткрематорийный вариант судьбы замка. Сейчас вот говорят о Пенсионном фонде. Но замок еще должен перейти в ведение этого ведомства. А это – как путь самурая: движение есть, а цель призрачна. Да и не важно это уже…Но, с одной стороны, нет ничего удивительного, что путь замка из Грязи мог закончиться крематорием и моргом, а сейчас вот мягко может трансформироваться в Пенсионный фонд. Эти заведения по времени, по жизни и смерти как-то близко. Так что все как бы логично.Мне же кажется важно другое: специалисты, знакомые с жизнью сросшихся классов в России, утверждают, что этот крематорий с моргом не удались, потому что-рядом-то находится Рублевское шоссе с элитной недвижимостью по бокам. Ближайший поселок к Грязи — знаменитая Николина Гора, в которой исторически проживают именитые актеры и режиссеры, вхожие, в том числе, не только в кабинеты высшей российской власти. Это еще и топ-особняки представителей власти, крупного бизнеса. И вдруг на тебе — морг по соседству, можно даже сказать, живое напоминание о бренности пути в конце которого в гробу карманов нет.И вот теперь придется выяснить, воспринимают ли нувориши, что у них под боком будут заботиться о стариках. Это же так не комильфо – напоминать хозяевам жизни, что жизнь эта может закончиться старостью. А то и вообще выйти в ноль.И, как мне кажется, здесь нет ни выигравших, ни проигравших. И лично мне, конечно же, ностальгически жаль тех времен, когда я вместе со страной ждал новых песен от "нашей Аллы", в которых она подчас так тонко рассказывала, как призрачна и неожиданна бывает наша жизнь. Помните, как у Андрея Вознесенского:Как божественно жить, как нелепо!С неба хлопья намокшие шли.Они были темнее, чем небо,И светлели на фоне земли…Вот именно, вот именно... Нет уже с нами поэта Вознесенского. Теперь не будет и Аллы, которая, оказывается, считала нас раньше, по ее словам, холопами, а теперь рабами. Или наоборот — неважно.Досчиталась, не надо было так…

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мнения, алла пугачева, максим галкин, иноагент, сво