Не получились из Грязи князи. Путь дворца Пугачевой и Галкина от морга и крематория до пенсионного фонда - 21.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240321/1054020196.html
Не получились из Грязи князи. Путь дворца Пугачевой и Галкина от морга и крематория до пенсионного фонда
Не получились из Грязи князи. Путь дворца Пугачевой и Галкина от морга и крематория до пенсионного фонда - 21.03.2024 Украина.ру
Не получились из Грязи князи. Путь дворца Пугачевой и Галкина от морга и крематория до пенсионного фонда
Многомесячная "грязевая эпопея" под Москвой, походу, входит в финальную стадию – пытается по-своему оседлать здравый смысл. Где-то-неделю назад из СМИ стало известно, что жители деревни Грязь определили судьбу бывшего жилища Аллы Пугачевой и ее супружника Максима Галкина.
2024-03-21T15:45
2024-03-21T16:11
мнения
алла пугачева
максим галкин
иноагент
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/15/1054020778_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_e75e2e08d0599981e991434464d6e3eb.jpg
То есть высказались о судьбе знаменитого и вполне реального замка в смешанном стиле (но, говорят ценители, с преобладанием тюдор) в подмосковном поселке Грязь, где его и отгрохал несколько лет назад разбухший от былых заоблачных гонораров за свои хиханьки-хахоньки со сцены муж Максим, ставший сегодня несмешным и унылым русофобским иноагентом.Максим очень гордился своей архитектурной машиной, которая реально впечатляла не только размерами, красотой и антуражем, но и амбициями молодого комедианта-сатирика и вполне талантливого пародиста-подражателя. И гордился заслуженно – редко кто даже в России в наше время отваживался так прирастать кричащей недвижимостью.Но потом что-то в жизни России изменилось, а в головах семейства Пугалкиных перемкнуло, и они не скоммутировались – российские перемены и оценка их супругами. Началась спецвоенная операция (СВО) России по приведению неонацистской Украины к адекватности, а муж и жена вспомнили, что они: а) демократы; б) общечеловеки, которым дороже всего не посконная Россия, населенная рабами, а исконная Родина Израиль, где все от демократии буянит, свиристит и колосится.Пугачева и особенно Галкин осудили СВО и руководство России за нее, и были выброшены из общественно-политической (они все это по мере сил и благоглупостей комментировали) и концертно-культурной (им закрыли путь на сцену). Россия и ее общество таким образом защитились от наветов и огульной тупой критики. А Пугалкины ничего не поняли.Нет никакого смысла даже напоминать, что в ответ на "гонения" они чернорото понесли из всех щелей. Все сводилось к тому, что супруги были уверены: Россия еще покается и будет валяться в ногах у "Примадонны" и ее смешливого оруженосца. Ан нет, не вышло. Более того получилось по присказке "умер Максим, ну и … с ним". Вот буквально так и получилось.И вот результат: жители деревни Грязь и ближайших населенных пунктов хотят сделать из замка Пугачевой/Галкина звенигородское отделение Пенсионного фонда. А в нынешнем здании Пенсионного фонда разместить-таки больницу, как это и планировалось сделать несколько лет назад. Жительница соседнего села Аксиньино Надежда Александровна рассказала журналистам: "Все потому, что, когда у нас построили большую больницу в Звенигороде, ее отдали под Пенсионный фонд. Пусть в замке разместят фонд и освободят здание в Звенигороде под больницу. Больница нам тут очень нужна".По словам Надежды Александровны, прежний "ченч" в пользу Пенсионного фонда привел к тому, что сегодня бедных больных приходится размещать в медучреждениях вдали от их домов из-за нехватки места в старом здании больницы в Звенигороде. А вот просторный замок, в котором проживали Пугалкины, не подойдет для того, чтобы обустроить его в качестве больницы, из-за особенностей планировки. Но для размещения отделения Пенсионного фонда он вполне мог бы подойти: и место хорошее, отдаленное от шума городского, и подъезды для машин и инвалидных колясок удобные, и кабинеты внутри для чиновников подходящие и нестыдные (чиновники же у нас – те еще важные цацы, им комфорт и статус нужны).Все, конечно, еще будет решаться, но, повторяю, здравый смысл в происходящем уже просматривается. Потому что не только старый привычный мир рушится, но и новый появляется. И сразу на нормальной основе – вроде бы на пользу людям.Но все происходящее сейчас – закономерный итог того, что случилось в недалеком прошлом. В этом есть некий характерный и красноречивый символ окончательного крушения прежнего мира, который еще недавно, до начала спецвоенной операции (СВО), казался в России незыблемым. Привычным, устойчивым, окаменелым.Со своим царями и придворными прилипалами к ним на своем месте вверху, с народом внизу, который, как всякий пипл, должен был "хавать" все, что ему скармливает прослойка в центре, обслуживающе-оправдывающая этот порядок вещей.Все эти политики и политикессы всех звеньев власти, политологи и журналисты, псевдоученые и прорицатели, писатели и как бы поэты, шоумены и шоувуменши, обеспечивающие пение залихватски-дурацких или заунывно-душещипательных песенок под фонограмму расплодившимися, как крысы в урожайный год, "звездами" российской эстрады. В трико и без них, с перьями в нескромных местах и с жабо на шеях. Без голосов, но с апломбом Карузо, о котором они слыхом не слыхивали в силу врожденной тупости или благоприобретенного невежества. Поклонялись новым веяниям о равенстве с людьми бобров-трансвеститов, которые и прививают "всему прогрессивному человечеству" толерантность и политкорректность в виде ЛГБТ-ценностей.Символ, как всегда, выходил тотально корявый, трешевый до рвотного неприятия, неприемлемый до брезгливости. В подмосковной деревне Грязь под каток новых времен попали Пугачева и Галкин. И если Галкин — это, скажем прямо, так себе персонаж, то Пугачева — для людей постарше реальный символ свободы в искусстве и творчестве многие десятилетия, еще со времен СССР, где привычно было очень много дурачков, перекочевавших и в наше настоящее.И Пугачева с Галкиным сами проделали вполне логичный, но, повторюсь, унизительно-позорный путь от всеобщих любимцев до оплевываемых париев. И даже жилище их может закончить путь от замка до морга, крематория и вот, наконец, может быть, до обычного чиновничьего пристанища. "Сик транзит глория мунди" (так проходит слава земная).Вспомните, как в где-то в апреле прошлого гола шоумен Стас Барецкий (мордастенький такой, до сих пор в малиновом пиджаке щеголяет) в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил, что вместе с партнерами по ритуальному бизнесу приобрел шестиэтажный замок у Пугачевой/Галкина. Чтобы, по словам Барецкого, открыть там заведение по его бизнес-профилю – морг с крематорием."Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всем мире. К нему морг, будут у нас определенные зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут", — рассказал он журналистам.Тогда же Барецкий, как мы помним, поведал, что сумма сделки -- 450 млн. рублей, хотя известно, что "наша Алла" оценивала "хатынку" в 1 млрд. "деревянных". И долго стояла на этой сумме. Барецкий сам признал, что переговоры и обсуждение деталей покупки в Израиле и Прибалтике шли долго, тяжело и муторно, ибо певицу и юмориста волновало, каким образом особняк будет использоваться в будущем.Но, как убеждал всех Барецкий, и в этом случае бабло победило и зло, и добро: чета Пугалкиных-де согласилась.Чтобы тогда осознать степень социального падения Пугачевой и Галкина, нужно было вспомнить, кто он – новый владелец замка Барецкий. Он начинал свой путь в селебрити из могил. Чужих, которые он, выпускник ПТУ по специальности "водитель" в городе Ломоносов под Санкт-Петербургом, копал на кладбище, выбирая то ли 2 года, то ли 6 лет дальнейший путь в жизни, когда он с ней еще не определился и не знал, что он будет делать — закапывать трупы тех, кому уже все равно, или своим песнями дарить радость живым, у который еще не пропал вкус к жизни.Хотел быть владельцем кабака и даже открыл один из них под название "Белая лошадь". Но прогорел и решил петь. Нормальный, как оказалось, и вполне логичный такой путь в российском шоу-бизнесе: с кладбища на эстраду и обратно.Сейчас Барецкий позиционирует себя (довольно удачно и, как видим, прибыльно), как анфан терибль (несносное дитя) российского шоу-бизнеса, который подвизается среди патриотов, понося "либерастов", и не чурается либералов, издеваясь над "коммуньками". И не забывая себя, разумеется, — подрабатывая в ритуальном бизнесе, который при такой смертности в России никогда не оскудеет с профитами на ловкий карман.И вот сейчас шоумен-гробовщик, казалось бы, удачно воспользовался моментом. Как он заявил, Пугачева и Галкин торопились провести сделку, ибо им нужны были деньги. И замок в Грязи кладбищенским корешам обошелся более чем в два раза дешевле начальной цены.Защитительно-очистительный шум относительно реноме звездных супругов поднялся еще год назад. И сегодня вроде бы ясно, что превращение замка в крематорий с моргом было фейком. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов тогда же просвещал, что у замка в Грязи действительно появился новый хозяин. Но он купил замок именно за 1 "ярд" рублей. Как и хотела "женщина, которая поет", но вынуждена торговаться.По словам Дворцова, новый владелец замка, как и Алла с мужем, — настоящая бубочка и милосердно-добрый барин, потому что в замке не стал трогать челядь и приживалок. "Я пока не хочу называть его имя, потому что попросили сохранять инкогнито. То есть, на сегодняшний день в этом доме, возможно, он уже заехал, проживает. Потому что Алла Борисовна свою прислугу — а это охрана, повара, домработницы, домработники, садовник — не выгоняла, то есть эти люди также живут там", — умилялся Дворцов.Вот так вот. А Алла, между прочим, по слухам, изначально хотела оставить замок внуку Никите Преснякову. Но и тот благополучно свалил из России в США, где эту Россию защищать не надо. И замок-особняк пошел по рукам.Жизнь, кажется, внесла коррективы и в этот посткрематорийный вариант судьбы замка. Сейчас вот говорят о Пенсионном фонде. Но замок еще должен перейти в ведение этого ведомства. А это – как путь самурая: движение есть, а цель призрачна. Да и не важно это уже…Но, с одной стороны, нет ничего удивительного, что путь замка из Грязи мог закончиться крематорием и моргом, а сейчас вот мягко может трансформироваться в Пенсионный фонд. Эти заведения по времени, по жизни и смерти как-то близко. Так что все как бы логично.Мне же кажется важно другое: специалисты, знакомые с жизнью сросшихся классов в России, утверждают, что этот крематорий с моргом не удались, потому что-рядом-то находится Рублевское шоссе с элитной недвижимостью по бокам. Ближайший поселок к Грязи — знаменитая Николина Гора, в которой исторически проживают именитые актеры и режиссеры, вхожие, в том числе, не только в кабинеты высшей российской власти. Это еще и топ-особняки представителей власти, крупного бизнеса. И вдруг на тебе — морг по соседству, можно даже сказать, живое напоминание о бренности пути в конце которого в гробу карманов нет.И вот теперь придется выяснить, воспринимают ли нувориши, что у них под боком будут заботиться о стариках. Это же так не комильфо – напоминать хозяевам жизни, что жизнь эта может закончиться старостью. А то и вообще выйти в ноль.И, как мне кажется, здесь нет ни выигравших, ни проигравших. И лично мне, конечно же, ностальгически жаль тех времен, когда я вместе со страной ждал новых песен от "нашей Аллы", в которых она подчас так тонко рассказывала, как призрачна и неожиданна бывает наша жизнь. Помните, как у Андрея Вознесенского:Как божественно жить, как нелепо!С неба хлопья намокшие шли.Они были темнее, чем небо,И светлели на фоне земли…Вот именно, вот именно... Нет уже с нами поэта Вознесенского. Теперь не будет и Аллы, которая, оказывается, считала нас раньше, по ее словам, холопами, а теперь рабами. Или наоборот — неважно.Досчиталась, не надо было так…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20240223/1053486343.html
https://ukraina.ru/20240319/1053963390.html
https://ukraina.ru/20240304/1053681759.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/15/1054020778_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_c0e57eae5398a5f36a01384d24866d78.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, алла пугачева, максим галкин, иноагент, сво
Мнения, Алла Пугачева, Максим Галкин, иноагент, СВО

Не получились из Грязи князи. Путь дворца Пугачевой и Галкина от морга и крематория до пенсионного фонда

15:45 21.03.2024 (обновлено: 16:11 21.03.2024)
 
Пугачева и Галкин в Грязи
Пугачева и Галкин в Грязи
Читать в
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Многомесячная "грязевая эпопея" под Москвой, походу, входит в финальную стадию – пытается по-своему оседлать здравый смысл. Где-то-неделю назад из СМИ стало известно, что жители деревни Грязь определили судьбу бывшего жилища Аллы Пугачевой и ее супружника Максима Галкина.
То есть высказались о судьбе знаменитого и вполне реального замка в смешанном стиле (но, говорят ценители, с преобладанием тюдор) в подмосковном поселке Грязь, где его и отгрохал несколько лет назад разбухший от былых заоблачных гонораров за свои хиханьки-хахоньки со сцены муж Максим, ставший сегодня несмешным и унылым русофобским иноагентом.
Максим очень гордился своей архитектурной машиной, которая реально впечатляла не только размерами, красотой и антуражем, но и амбициями молодого комедианта-сатирика и вполне талантливого пародиста-подражателя. И гордился заслуженно – редко кто даже в России в наше время отваживался так прирастать кричащей недвижимостью.
Но потом что-то в жизни России изменилось, а в головах семейства Пугалкиных перемкнуло, и они не скоммутировались – российские перемены и оценка их супругами. Началась спецвоенная операция (СВО) России по приведению неонацистской Украины к адекватности, а муж и жена вспомнили, что они: а) демократы; б) общечеловеки, которым дороже всего не посконная Россия, населенная рабами, а исконная Родина Израиль, где все от демократии буянит, свиристит и колосится.
Пугачева и особенно Галкин осудили СВО и руководство России за нее, и были выброшены из общественно-политической (они все это по мере сил и благоглупостей комментировали) и концертно-культурной (им закрыли путь на сцену). Россия и ее общество таким образом защитились от наветов и огульной тупой критики. А Пугалкины ничего не поняли.
Нет никакого смысла даже напоминать, что в ответ на "гонения" они чернорото понесли из всех щелей. Все сводилось к тому, что супруги были уверены: Россия еще покается и будет валяться в ногах у "Примадонны" и ее смешливого оруженосца.
Ан нет, не вышло. Более того получилось по присказке "умер Максим, ну и … с ним". Вот буквально так и получилось.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И вот результат: жители деревни Грязь и ближайших населенных пунктов хотят сделать из замка Пугачевой/Галкина звенигородское отделение Пенсионного фонда. А в нынешнем здании Пенсионного фонда разместить-таки больницу, как это и планировалось сделать несколько лет назад. Жительница соседнего села Аксиньино Надежда Александровна рассказала журналистам: "Все потому, что, когда у нас построили большую больницу в Звенигороде, ее отдали под Пенсионный фонд. Пусть в замке разместят фонд и освободят здание в Звенигороде под больницу. Больница нам тут очень нужна".
По словам Надежды Александровны, прежний "ченч" в пользу Пенсионного фонда привел к тому, что сегодня бедных больных приходится размещать в медучреждениях вдали от их домов из-за нехватки места в старом здании больницы в Звенигороде. А вот просторный замок, в котором проживали Пугалкины, не подойдет для того, чтобы обустроить его в качестве больницы, из-за особенностей планировки. Но для размещения отделения Пенсионного фонда он вполне мог бы подойти: и место хорошее, отдаленное от шума городского, и подъезды для машин и инвалидных колясок удобные, и кабинеты внутри для чиновников подходящие и нестыдные (чиновники же у нас – те еще важные цацы, им комфорт и статус нужны).
Все, конечно, еще будет решаться, но, повторяю, здравый смысл в происходящем уже просматривается. Потому что не только старый привычный мир рушится, но и новый появляется. И сразу на нормальной основе – вроде бы на пользу людям.
Но все происходящее сейчас – закономерный итог того, что случилось в недалеком прошлом. В этом есть некий характерный и красноречивый символ окончательного крушения прежнего мира, который еще недавно, до начала спецвоенной операции (СВО), казался в России незыблемым. Привычным, устойчивым, окаменелым.
Со своим царями и придворными прилипалами к ним на своем месте вверху, с народом внизу, который, как всякий пипл, должен был "хавать" все, что ему скармливает прослойка в центре, обслуживающе-оправдывающая этот порядок вещей.
Все эти политики и политикессы всех звеньев власти, политологи и журналисты, псевдоученые и прорицатели, писатели и как бы поэты, шоумены и шоувуменши, обеспечивающие пение залихватски-дурацких или заунывно-душещипательных песенок под фонограмму расплодившимися, как крысы в урожайный год, "звездами" российской эстрады. В трико и без них, с перьями в нескромных местах и с жабо на шеях. Без голосов, но с апломбом Карузо, о котором они слыхом не слыхивали в силу врожденной тупости или благоприобретенного невежества. Поклонялись новым веяниям о равенстве с людьми бобров-трансвеститов, которые и прививают "всему прогрессивному человечеству" толерантность и политкорректность в виде ЛГБТ-ценностей.
Символ, как всегда, выходил тотально корявый, трешевый до рвотного неприятия, неприемлемый до брезгливости. В подмосковной деревне Грязь под каток новых времен попали Пугачева и Галкин. И если Галкин — это, скажем прямо, так себе персонаж, то Пугачева — для людей постарше реальный символ свободы в искусстве и творчестве многие десятилетия, еще со времен СССР, где привычно было очень много дурачков, перекочевавших и в наше настоящее.
Валерий Леонтьев
23 февраля, 14:45
Мушки в янтаре. Как живут "спящие" и "молчаливые", бывшие народные, а ныне обычные эмигранты - без РоссииИх немного. Может, несколько десятков. Бывшие любимцы публики, собиравшие некогда стадионы и концертные залы, не вылезавшие из телевизоров, кочующие с корпоратива на корпоратив. Что с ними случилось, почему они не могут собрать публику на свои концерты - ни на Родине, ни за ее пределами?
И Пугачева с Галкиным сами проделали вполне логичный, но, повторюсь, унизительно-позорный путь от всеобщих любимцев до оплевываемых париев. И даже жилище их может закончить путь от замка до морга, крематория и вот, наконец, может быть, до обычного чиновничьего пристанища. "Сик транзит глория мунди" (так проходит слава земная).
Вспомните, как в где-то в апреле прошлого гола шоумен Стас Барецкий (мордастенький такой, до сих пор в малиновом пиджаке щеголяет) в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил, что вместе с партнерами по ритуальному бизнесу приобрел шестиэтажный замок у Пугачевой/Галкина. Чтобы, по словам Барецкого, открыть там заведение по его бизнес-профилю – морг с крематорием.
"Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всем мире. К нему морг, будут у нас определенные зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут", — рассказал он журналистам.
Тогда же Барецкий, как мы помним, поведал, что сумма сделки -- 450 млн. рублей, хотя известно, что "наша Алла" оценивала "хатынку" в 1 млрд. "деревянных". И долго стояла на этой сумме. Барецкий сам признал, что переговоры и обсуждение деталей покупки в Израиле и Прибалтике шли долго, тяжело и муторно, ибо певицу и юмориста волновало, каким образом особняк будет использоваться в будущем.
Но, как убеждал всех Барецкий, и в этом случае бабло победило и зло, и добро: чета Пугалкиных-де согласилась.
Галкин, Пугачева и Барецкий
Галкин, Пугачева и Барецкий
Галкин, Пугачева и Барецкий
Чтобы тогда осознать степень социального падения Пугачевой и Галкина, нужно было вспомнить, кто он – новый владелец замка Барецкий. Он начинал свой путь в селебрити из могил. Чужих, которые он, выпускник ПТУ по специальности "водитель" в городе Ломоносов под Санкт-Петербургом, копал на кладбище, выбирая то ли 2 года, то ли 6 лет дальнейший путь в жизни, когда он с ней еще не определился и не знал, что он будет делать — закапывать трупы тех, кому уже все равно, или своим песнями дарить радость живым, у который еще не пропал вкус к жизни.
Хотел быть владельцем кабака и даже открыл один из них под название "Белая лошадь". Но прогорел и решил петь. Нормальный, как оказалось, и вполне логичный такой путь в российском шоу-бизнесе: с кладбища на эстраду и обратно.
Сейчас Барецкий позиционирует себя (довольно удачно и, как видим, прибыльно), как анфан терибль (несносное дитя) российского шоу-бизнеса, который подвизается среди патриотов, понося "либерастов", и не чурается либералов, издеваясь над "коммуньками". И не забывая себя, разумеется, — подрабатывая в ритуальном бизнесе, который при такой смертности в России никогда не оскудеет с профитами на ловкий карман.
И вот сейчас шоумен-гробовщик, казалось бы, удачно воспользовался моментом. Как он заявил, Пугачева и Галкин торопились провести сделку, ибо им нужны были деньги. И замок в Грязи кладбищенским корешам обошелся более чем в два раза дешевле начальной цены.
Лолита
19 марта, 08:21
Притаившиеся и молчащие - на двух стульях. Как экс-звезды эстрады стали звездами и где им взять бабло Что не так с нашей эстрадой? С теми самыми звездами, которым мы подражали, а теперь они пытаются молча отсидеться за границей и жалуются на маленькие пенсии? Как они стали звездами и почему теперь не могут заработать на хлеб и молочишко, имея недвижимость в Дубайске и Майамайске?
Защитительно-очистительный шум относительно реноме звездных супругов поднялся еще год назад. И сегодня вроде бы ясно, что превращение замка в крематорий с моргом было фейком. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов тогда же просвещал, что у замка в Грязи действительно появился новый хозяин. Но он купил замок именно за 1 "ярд" рублей. Как и хотела "женщина, которая поет", но вынуждена торговаться.
По словам Дворцова, новый владелец замка, как и Алла с мужем, — настоящая бубочка и милосердно-добрый барин, потому что в замке не стал трогать челядь и приживалок. "Я пока не хочу называть его имя, потому что попросили сохранять инкогнито. То есть, на сегодняшний день в этом доме, возможно, он уже заехал, проживает. Потому что Алла Борисовна свою прислугу — а это охрана, повара, домработницы, домработники, садовник — не выгоняла, то есть эти люди также живут там", — умилялся Дворцов.
Вот так вот. А Алла, между прочим, по слухам, изначально хотела оставить замок внуку Никите Преснякову. Но и тот благополучно свалил из России в США, где эту Россию защищать не надо. И замок-особняк пошел по рукам.
Жизнь, кажется, внесла коррективы и в этот посткрематорийный вариант судьбы замка. Сейчас вот говорят о Пенсионном фонде. Но замок еще должен перейти в ведение этого ведомства. А это – как путь самурая: движение есть, а цель призрачна. Да и не важно это уже…
Но, с одной стороны, нет ничего удивительного, что путь замка из Грязи мог закончиться крематорием и моргом, а сейчас вот мягко может трансформироваться в Пенсионный фонд. Эти заведения по времени, по жизни и смерти как-то близко. Так что все как бы логично.
Мне же кажется важно другое: специалисты, знакомые с жизнью сросшихся классов в России, утверждают, что этот крематорий с моргом не удались, потому что-рядом-то находится Рублевское шоссе с элитной недвижимостью по бокам. Ближайший поселок к Грязи — знаменитая Николина Гора, в которой исторически проживают именитые актеры и режиссеры, вхожие, в том числе, не только в кабинеты высшей российской власти. Это еще и топ-особняки представителей власти, крупного бизнеса. И вдруг на тебе — морг по соседству, можно даже сказать, живое напоминание о бренности пути в конце которого в гробу карманов нет.
И вот теперь придется выяснить, воспринимают ли нувориши, что у них под боком будут заботиться о стариках. Это же так не комильфо – напоминать хозяевам жизни, что жизнь эта может закончиться старостью. А то и вообще выйти в ноль.
Валерий Леонтьев
4 марта, 05:54
Юбилей уходящей натуры. Отмена Леонтьева и юбилей Пугачевой, зачем Малинин хочет служить в армииНа фоне постоянных отмен концертов релокантов и иноагентов, которые летают по миру в поисках возможности заработать, совершенно неожиданно прозвучала новость: в Дубае отменили концерт Валерия Леонтьева
И, как мне кажется, здесь нет ни выигравших, ни проигравших. И лично мне, конечно же, ностальгически жаль тех времен, когда я вместе со страной ждал новых песен от "нашей Аллы", в которых она подчас так тонко рассказывала, как призрачна и неожиданна бывает наша жизнь. Помните, как у Андрея Вознесенского:
Как божественно жить, как нелепо!
С неба хлопья намокшие шли.
Они были темнее, чем небо,
И светлели на фоне земли…
Вот именно, вот именно... Нет уже с нами поэта Вознесенского. Теперь не будет и Аллы, которая, оказывается, считала нас раньше, по ее словам, холопами, а теперь рабами. Или наоборот — неважно.
Досчиталась, не надо было так…
 
МненияАлла ПугачеваМаксим ГалкининоагентСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Краса Полтавы, очарование Днепра. Композитор Мусоргский и Украина
15:45Не получились из Грязи князи. Путь дворца Пугачевой и Галкина от морга и крематория до пенсионного фонда
15:12Чехия определила главную угрозу своей безопасности
15:12Суд заочно арестовал активистку за оправдание теракта, в котором погиб Владлен Татарский
14:03Слишком близко к России. Почему Майя Санду ополчилась на главу Гагаузии Евгению Гуцул
13:41"Вы должны верить в Соединённые Штаты". Как Салливан в Киеве панику наводил
13:40На Украине вычислили ВСУшника, обогатившегося на десятки миллионов
13:40На Украине принудительно мобилизовали протоиерея УПЦ
13:23"Пой на своём": Лобода вновь разгневала фанатов своим решением
13:21"Харьков – русский город": Балицкий рассказал, что нужно для защиты Белгорода
13:16Планировал подорвать военных: ФСБ задержала террориста в Белгородской области
13:00Австралия и коалиция, предотвращение теракта, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 марта
12:35Военкомы издеваются над инвалидами и берут взятки стройматериалами. Как проходит мобилизация в Тернополе
12:22Украинцы пристыдили киевский музей Второй мировой войны, демонтирующий советские памятники
12:10С кем должны разобраться поляки и какие регионы можно принимать в состав России – Федосова
11:53"Войск достаточно": Шмыгаль солгал о ситуации в ВСУ
11:52ВС РФ уничтожили украинских диверсантов и технику в российском приграничье
11:52В ЕС боятся успехов России на фронте - Politico
11:50Атака ВСУ по Белгородской области: 5 человек ранены
11:14План Запада по спасению Украины: буферная зона, снарядная коалиция и санкционная удавка
Лента новостейМолния