"На бронтозавра охотились": Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о тысячелетних отношениях с Киевом - 06.02.2025 Украина.ру
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"На бронтозавра охотились": Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о тысячелетних отношениях с Киевом
"На бронтозавра охотились": Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о тысячелетних отношениях с Киевом - 06.02.2025 Украина.ру
"На бронтозавра охотились": Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о тысячелетних отношениях с Киевом
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем телеграм-канале высмеяла слова главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства Лондона и Киева
2025-02-06T07:50
2025-02-06T07:59
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мария захарова
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"А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились", - написала она.Захарова также сыронизировала, что британско-украинское партнерство уходит корнями в подножья египетских пирамид.Накануне Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом, где встретился с главой украинского МИД Андреем Сибигой. Тот попросил Великобританию масштабировать инвестиции в украинское производство оружия.Подробнее - в материале Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с Зеленским на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Британия, Великобритания, МИД, Мария Захарова

"На бронтозавра охотились": Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о тысячелетних отношениях с Киевом

07:50 06.02.2025 (обновлено: 07:59 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем телеграм-канале высмеяла слова главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства Лондона и Киева
"А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились", - написала она.
Захарова также сыронизировала, что британско-украинское партнерство уходит корнями в подножья египетских пирамид.
Накануне Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом, где встретился с главой украинского МИД Андреем Сибигой. Тот попросил Великобританию масштабировать инвестиции в украинское производство оружия.
Подробнее - в материале Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с Зеленским на сайте Украина.ру.
 
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