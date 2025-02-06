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"На бронтозавра охотились": Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о тысячелетних отношениях с Киевом

"На бронтозавра охотились": Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о тысячелетних отношениях с Киевом - 06.02.2025 Украина.ру

"На бронтозавра охотились": Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о тысячелетних отношениях с Киевом

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем телеграм-канале высмеяла слова главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства Лондона и Киева

2025-02-06T07:50

2025-02-06T07:50

2025-02-06T07:59

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"А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились", - написала она.Захарова также сыронизировала, что британско-украинское партнерство уходит корнями в подножья египетских пирамид.Накануне Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом, где встретился с главой украинского МИД Андреем Сибигой. Тот попросил Великобританию масштабировать инвестиции в украинское производство оружия.Подробнее - в материале Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с Зеленским на сайте Украина.ру.

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