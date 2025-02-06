"На бронтозавра охотились": Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о тысячелетних отношениях с Киевом
07:50 06.02.2025 (обновлено: 07:59 06.02.2025)
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем телеграм-канале высмеяла слова главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства Лондона и Киева
"А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились", - написала она.
Захарова также сыронизировала, что британско-украинское партнерство уходит корнями в подножья египетских пирамид.
Накануне Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом, где встретился с главой украинского МИД Андреем Сибигой. Тот попросил Великобританию масштабировать инвестиции в украинское производство оружия.
Подробнее - в материале Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с Зеленским на сайте Украина.ру.