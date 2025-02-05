Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с Зеленским
© Валерій Залужний / Telegram
© Валерій Залужний / Telegram
Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми прибыл в Киев с целью обсуждения сотрудничества с нынешним руководством Украины. Об этом 5 февраля сообщил в телеграм-канале украинский посол в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный
Украинский посол опубликовал фотографию прибытия британского дипломата на киевский вокзал.
"Будем говорить о дальнейшем сотрудничестве и совместных проектах для усиления безопасности Украины", — сообщил Залужный.
По неофициальной информации, глава МИД Британии намерен провести личные встречи с Владимиром Зеленским, руководством МИД и Минобороны Украины.
17 января, 06:45Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договорПремьер Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это его первая поездка в Киев. Накануне инаугурации Трампа тем важнее это событие, поскольку эксперты тут же предположили, что британцы не намерены упускать бразды влияния на Украину из своих рук.
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