Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с Зеленским - 05.02.2025 Украина.ру
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Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с Зеленским
Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с Зеленским - 05.02.2025 Украина.ру
Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с Зеленским
Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми прибыл в Киев с целью обсуждения сотрудничества с нынешним руководством Украины. Об этом 5 февраля сообщил в телеграм-канале украинский посол в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный
2025-02-05T12:50
2025-02-05T12:50
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Украинский посол опубликовал фотографию прибытия британского дипломата на киевский вокзал.По неофициальной информации, глава МИД Британии намерен провести личные встречи с Владимиром Зеленским, руководством МИД и Минобороны Украины. Британия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи нынешнему руководству Украины. Особое внимание Лондон уделяет обучению украинских военнослужащих и снабжению ВСУ современными беспилотными системами.Также известно, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают отправку многонационального военного контингента на Украину. Подробнее об этом в публикации Не желают терять "лакомый кусочек": Камкин объяснил, почему Запад настаивает на "миротворческой миссии" на сайте Украина.ру.
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452
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новости, украина, британия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, минобороны украины, мид украины, военная помощь, сво, беспилотники, впк
Новости, Украина, Британия, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Минобороны Украины, МИД Украины, военная помощь, СВО, беспилотники, ВПК

Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с Зеленским

12:50 05.02.2025
 
© Валерій Залужний / Telegram
© Валерій Залужний / Telegram
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Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми прибыл в Киев с целью обсуждения сотрудничества с нынешним руководством Украины. Об этом 5 февраля сообщил в телеграм-канале украинский посол в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный
Украинский посол опубликовал фотографию прибытия британского дипломата на киевский вокзал.
"Будем говорить о дальнейшем сотрудничестве и совместных проектах для усиления безопасности Украины", — сообщил Залужный.
По неофициальной информации, глава МИД Британии намерен провести личные встречи с Владимиром Зеленским, руководством МИД и Минобороны Украины.
17 января, 06:45
Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договорПремьер Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это его первая поездка в Киев. Накануне инаугурации Трампа тем важнее это событие, поскольку эксперты тут же предположили, что британцы не намерены упускать бразды влияния на Украину из своих рук.
Британия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи нынешнему руководству Украины. Особое внимание Лондон уделяет обучению украинских военнослужащих и снабжению ВСУ современными беспилотными системами.
Также известно, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают отправку многонационального военного контингента на Украину. Подробнее об этом в публикации Не желают терять "лакомый кусочек": Камкин объяснил, почему Запад настаивает на "миротворческой миссии" на сайте Украина.ру.
 
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