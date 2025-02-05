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Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с Зеленским

Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с Зеленским - 05.02.2025 Украина.ру

Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с Зеленским

Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми прибыл в Киев с целью обсуждения сотрудничества с нынешним руководством Украины. Об этом 5 февраля сообщил в телеграм-канале украинский посол в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный

2025-02-05T12:50

2025-02-05T12:50

2025-02-05T12:50

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Украинский посол опубликовал фотографию прибытия британского дипломата на киевский вокзал.По неофициальной информации, глава МИД Британии намерен провести личные встречи с Владимиром Зеленским, руководством МИД и Минобороны Украины. Британия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи нынешнему руководству Украины. Особое внимание Лондон уделяет обучению украинских военнослужащих и снабжению ВСУ современными беспилотными системами.Также известно, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают отправку многонационального военного контингента на Украину. Подробнее об этом в публикации Не желают терять "лакомый кусочек": Камкин объяснил, почему Запад настаивает на "миротворческой миссии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250117/1060331375.html

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новости, украина, британия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, минобороны украины, мид украины, военная помощь, сво, беспилотники, впк