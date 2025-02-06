Аналитик Голубовский объяснил, как мирный план Трампа связан с редкоземельными минералами - 06.02.2025 Украина.ру
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Аналитик Голубовский объяснил, как мирный план Трампа связан с редкоземельными минералами
Аналитик Голубовский объяснил, как мирный план Трампа связан с редкоземельными минералами - 06.02.2025 Украина.ру
Аналитик Голубовский объяснил, как мирный план Трампа связан с редкоземельными минералами
Осваивать территорию и добывать какие-либо ископаемые во время войны — гиблое дело. Поэтому если президент США Дональд Трамп выдвигает инициативу, связанную с редкоземельными минералами, то она часть мирного плана
2025-02-06T04:30
2025-02-06T04:30
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.Ранее Трамп заявил, что хотел бы получать от Украины редкоземельные минералы в качестве компенсации Соединенным Штатам их финансовых затрат на военную поддержку Киева, сообщает агентство Reuters.Подробнее о том, какие “торги” Трамп ведет с Украиной — в материале Шкура мертвого медведя: Украина потеряла большую часть территорий с редкоземельными металламиПолный текст интервью Дмитрия Голубовского: Трамп отправит украинцев на убой, очищая от них землю, где лежит плата за оружие США
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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, вашингтон, сво, минеры
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Вашингтон, СВО, минеры

Аналитик Голубовский объяснил, как мирный план Трампа связан с редкоземельными минералами

04:30 06.02.2025
 
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Осваивать территорию и добывать какие-либо ископаемые во время войны — гиблое дело. Поэтому если президент США Дональд Трамп выдвигает инициативу, связанную с редкоземельными минералами, то она часть мирного плана
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.
Ранее Трамп заявил, что хотел бы получать от Украины редкоземельные минералы в качестве компенсации Соединенным Штатам их финансовых затрат на военную поддержку Киева, сообщает агентство Reuters.
“Чтобы что-то добыть и вывезти с Украины, нужен мир. Во время войны осваивать территорию это гиблое дело. Поэтому если Трамп выдвигает такую инициативу, то она, скорее, часть мирного плана”, — заявил Голубовский.
Подробнее о том, какие “торги” Трамп ведет с Украиной — в материале Шкура мертвого медведя: Украина потеряла большую часть территорий с редкоземельными металлами
Полный текст интервью Дмитрия Голубовского: Трамп отправит украинцев на убой, очищая от них землю, где лежит плата за оружие США
 
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