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Аналитик Голубовский объяснил, как мирный план Трампа связан с редкоземельными минералами

Аналитик Голубовский объяснил, как мирный план Трампа связан с редкоземельными минералами - 06.02.2025 Украина.ру

Аналитик Голубовский объяснил, как мирный план Трампа связан с редкоземельными минералами

Осваивать территорию и добывать какие-либо ископаемые во время войны — гиблое дело. Поэтому если президент США Дональд Трамп выдвигает инициативу, связанную с редкоземельными минералами, то она часть мирного плана

2025-02-06T04:30

2025-02-06T04:30

2025-02-06T04:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.Ранее Трамп заявил, что хотел бы получать от Украины редкоземельные минералы в качестве компенсации Соединенным Штатам их финансовых затрат на военную поддержку Киева, сообщает агентство Reuters.Подробнее о том, какие “торги” Трамп ведет с Украиной — в материале Шкура мертвого медведя: Украина потеряла большую часть территорий с редкоземельными металламиПолный текст интервью Дмитрия Голубовского: Трамп отправит украинцев на убой, очищая от них землю, где лежит плата за оружие США

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, вашингтон, сво, минеры