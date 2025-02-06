https://ukraina.ru/20250206/1060847350.html
Аналитик Голубовский объяснил, как мирный план Трампа связан с редкоземельными минералами
Аналитик Голубовский объяснил, как мирный план Трампа связан с редкоземельными минералами - 06.02.2025 Украина.ру
Аналитик Голубовский объяснил, как мирный план Трампа связан с редкоземельными минералами
Осваивать территорию и добывать какие-либо ископаемые во время войны — гиблое дело. Поэтому если президент США Дональд Трамп выдвигает инициативу, связанную с редкоземельными минералами, то она часть мирного плана
2025-02-06T04:30
2025-02-06T04:30
2025-02-06T04:30
новости
украина
сша
киев
дональд трамп
вашингтон
сво
минеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060830098_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_643d51a0839964d5cf3d79d9ecffab85.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.Ранее Трамп заявил, что хотел бы получать от Украины редкоземельные минералы в качестве компенсации Соединенным Штатам их финансовых затрат на военную поддержку Киева, сообщает агентство Reuters.Подробнее о том, какие “торги” Трамп ведет с Украиной — в материале Шкура мертвого медведя: Украина потеряла большую часть территорий с редкоземельными металламиПолный текст интервью Дмитрия Голубовского: Трамп отправит украинцев на убой, очищая от них землю, где лежит плата за оружие США
украина
сша
киев
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060830098_0:0:1681:1260_1920x0_80_0_0_828d5d06a2fde3a2eea22684e112e3e7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, киев, дональд трамп, вашингтон, сво, минеры
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Вашингтон, СВО, минеры
Аналитик Голубовский объяснил, как мирный план Трампа связан с редкоземельными минералами
Осваивать территорию и добывать какие-либо ископаемые во время войны — гиблое дело. Поэтому если президент США Дональд Трамп выдвигает инициативу, связанную с редкоземельными минералами, то она часть мирного плана