https://ukraina.ru/20250205/1060843430.html

Россия и Украина обменялись пленными, Трамп душит звездно-полосатую гидру. Итоги 5 февраля

Россия и Украина обменялись пленными, Трамп душит звездно-полосатую гидру. Итоги 5 февраля - 05.02.2025 Украина.ру

Россия и Украина обменялись пленными, Трамп душит звездно-полосатую гидру. Итоги 5 февраля

В США, России и на Украине обсуждают переговоры. Москва и Киев обменялись пленными. Секретная комната USAID вскрыта, обнародованы первые документы из нее. Журналистка из США, объявившая жену Макрона мужчиной, попросила убежище у Петра Толстого

2025-02-05T18:00

2025-02-05T18:00

2025-02-05T18:02

эксклюзив

переговоры

usaid

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

обмен

обмен пленными

россия

украина

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Переговоры: быть или не бытьВ среду, 5 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет с Москвой и Киевом "конструктивные переговоры" о завершении конфликта.Американский лидер резюмировал, что результат, который будет достигнут, "превзойдет все ожидания".В этот же день Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что готов к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.В Кремле на это заявление Зеленского отреагировали с иронией. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что за любым предложением должно стоять что-то конкретное."Готовность должна на чем-то зиждиться, готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока кроме как пустые слова это невозможно воспринимать", — сказал Песков.Он напомнил, что главарь киевского режима утратил президентскую легитимность еще в мае прошлого года, однако "даже несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров". Песков также добавил, что учитываю ситуацию на фронте, "в первую очередь открытость и заинтересованность в таких переговорах должна демонстрироваться из Киева".Обмен пленнымиНа фоне слухов о переговорах Россия и Украина в среду обменялись пленными на формате "150 на 150" при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько уточнил, что число обмениваемых граждан могло бы быть больше, однако "Украина вновь отказалась проводить большие обмены".Самое примечательное в этой истории то, что довольно продолжительное время Киев вообще отказывался меняться пленными. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Москве и Киеву заключить при его посредничестве рождественское прекращение огня и праздничный обмен военными, однако Зеленский "отверг и исключил" это предложение. Речь тогда шла об обмене порядка 600-900 пленных с каждой из сторон.Дело сдвинулось с мертвой точки только к середине января. Однако тогда обменять удалось только 25 россиян на такое же количество граждан Украины. Зато обмен телами все это время активно проводился: в декабре Россия отдала Украине 503 тела, а получила — 42, в ноябре Москва передала Киеву тела 563 погибших военных, а взамен получила 37.USAIDТема потенциальной ликвидации Агентства по международному развитию (USAID) США также не теряет своей актуальности. В среду, 5 февраля, соратники американского миллиардера, возглавившего Департамент эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска получили доступ к охраняемой комнате USAID, где хранились секретные документы. Правда для этого пришлось скандалить и угрожать гневом самого Маска.В частности, журналисты Bloomberg отметили, что команда Маска, состоявшая из четырех человек младше 30 лет, не сразу смогла попасть в "сердце" USAID. Между ними и службой безопасности Агентства произошел конфликт. Тогда один из сотрудников Маска позвонил напрямую своему шефу, и тот пригрозил охранникам, что силой зайдет в помещение в компании маршалов США, если его команде не разрешат войти полюбовно."В конце концов команда получила доступ по крайней мере к части того, что она искала", —отметили журналисты издания, назвав случившееся кульминацией конфликта между департаментом Маска и Агентством США по международному развитию.Тем временем, из этого "ящика Пандоры" уже стали "сыпаться" первые секреты. Например, о том, что в 2024 году USAID выделило 111,5 миллионов долларов на поддержку выборов в Грузии. Тех самых, после которых местная оппозиция вышла на протесты в октябре прошлого года.Служба государственной безопасности Грузии обнародовала информацию о том, что в конце сентября 2024 года в Грузию прибыли трое граждан Сербии из организации "Канвас", чтобы обучать молодежь и членов влиятельных НПО тактикам по свержению власти. Их тренинги и конференции финансировались представительством USAID в Грузии.Также в среду стало известно, что Агентство по международному развитию США не только оказало Киеву помощь на сумму в почти 35 миллиардов долларов, но и помогало Украине получить доступ к замороженным российским активам и вести учет полученного от Вашингтона оружия."Даже нескольких обнародованных документов из недр закрытого USAID, хватило, чтобы понять: долгие годы "российская пропаганда" говорила чистейшую правду. Действительно США (на государственном уровне!) свергают правительства, разрабатывают опасные вирусы, поддерживают ЛГБТ-повестку* и манипулируют информацией. Для нас, конечно, все это не новость. А вот для стран Глобального Юга информация интересна уже тем, что идет напрямую от нового руководства США. И поэтому свалить ее на работу "российской пропаганды" не получится", — прокомментировал ситуацию депутат Государственной Думы РФ Петр Толстой в своем аккаунте "ВКонтакте".Он добавил, что теперь, вероятно, многие страны и народы захотят заново изучить свою политическую историю на предмет "торчащих звездно-полосатых ушей". Однако, резюмировал Толстой, обольщаться не стоит: USAID - лишь одна из голов гидры, и очевидно не единственная.Спрятаться от западной "демократии" в РоссииУпоминалась фамилия Толстого в среду и в еще одной новости, касающейся США. Американская журналистка Наташа Рэй, объявившая, что супруга президента Эммануэля Макрона Брижит Макрон родилась мужчиной, подготовила к депутату прошение на получение политического убежища в России.Адвокат журналистки Франсуа Данглеан пояснил, что его клиентка решила обратиться именно к этому российскому депутату, так как "Петра Толстого хорошо знают и ценят во Франции. Он говорит по-французски, и Наташа Рей решила, что могла бы к нему обратиться, поскольку он может прочитать материалы следствия и быстро все понять, не требуя переводчика".Адвокат резюмировал, что его подзащитная уверена: раз Москва дала политическое убежище Эдварду Сноудену, то может одобрить его и для нее.Тем временем коллега Рэй, журналистка из США Кэндис Оуэнс продолжает утверждать, что Брижит Макрон — мужчина. Корреспондент опубликовала первую часть "расследования" — 40-минутный ролик под названием "Становление Брижит". В качестве "доказательств" своих слов корреспондент указывает:Оуэнс утверждает, что человек, который сейчас выдает себя за Брижит, на самом деле родился мужчиной и носил имя Жан-Мишель Тронье, а настоящая Брижит якобы была его сестрой, которая пропала без вести, и брат в итоге поменял пол и присвоил себе личность сестры.Журналистка также заявляет, что у властей США есть "секретное досье" на Макрона.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.Другие события дня: Армия России освободила Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР.

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