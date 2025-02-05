Что задумал Трамп на этот раз, почему в США закрыли филиал Ада и к чему готовиться Украине - Дульман - 05.02.2025 Украина.ру
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Что задумал Трамп на этот раз, почему в США закрыли филиал Ада и к чему готовиться Украине - Дульман
Что задумал Трамп на этот раз, почему в США закрыли филиал Ада и к чему готовиться Украине - Дульман - 05.02.2025 Украина.ру
Что задумал Трамп на этот раз, почему в США закрыли филиал Ада и к чему готовиться Украине - Дульман
Обозреватель "Российской газеты" Павел Дульман в эфире Украина.ру прокомментировал атаку ВСУ по школьному автобусу в Запорожье, а также оценил ситуацию с... Украина.ру, 05.02.2025
2025-02-05T19:05
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сша
запорожье
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терроризм
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Обозреватель "Российской газеты" Павел Дульман в эфире Украина.ру прокомментировал атаку ВСУ по школьному автобусу в Запорожье, а также оценил ситуацию с закрытием USAID. 00:22 - Об атаке ВСУ на школьный автобус в Запорожье; 02:48 - О сделке между Венгрией и США; 05:38 - Об интересах России в этой сделке; 06:02 - Закрытие штаб-квартиры USAID; 16:16 - Военная помощь в обмен на редкоземельные металлы. *в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в РФ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, сша, запорожье, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, российская газета, всу, терроризм, мирные жители, usaid, сво, илон маск, украина, венгрия, владимир путин, оон, регионы, переговоры, металл, видео
Видео, Россия, США, Запорожье, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ЕС, Российская газета, ВСУ, терроризм, мирные жители, USAID, СВО, Илон Маск, Украина, Венгрия, Владимир Путин, ООН, регионы, переговоры, металл

Что задумал Трамп на этот раз, почему в США закрыли филиал Ада и к чему готовиться Украине - Дульман

19:05 05.02.2025 (обновлено: 19:06 05.02.2025)
 
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Обозреватель "Российской газеты" Павел Дульман в эфире Украина.ру прокомментировал атаку ВСУ по школьному автобусу в Запорожье, а также оценил ситуацию с закрытием USAID.
00:22 - Об атаке ВСУ на школьный автобус в Запорожье;
02:48 - О сделке между Венгрией и США;
05:38 - Об интересах России в этой сделке;
06:02 - Закрытие штаб-квартиры USAID;
16:16 - Военная помощь в обмен на редкоземельные металлы.
*в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в РФ
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