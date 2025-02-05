https://ukraina.ru/20250205/1060852268.html

Что задумал Трамп на этот раз, почему в США закрыли филиал Ада и к чему готовиться Украине - Дульман

Что задумал Трамп на этот раз, почему в США закрыли филиал Ада и к чему готовиться Украине - Дульман - 05.02.2025 Украина.ру

Что задумал Трамп на этот раз, почему в США закрыли филиал Ада и к чему готовиться Украине - Дульман

Обозреватель "Российской газеты" Павел Дульман в эфире Украина.ру прокомментировал атаку ВСУ по школьному автобусу в Запорожье, а также оценил ситуацию с... Украина.ру, 05.02.2025

2025-02-05T19:05

2025-02-05T19:05

2025-02-05T19:06

видео

россия

сша

запорожье

дональд трамп

вооруженные силы украины

ес

российская газета

всу

терроризм

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Обозреватель "Российской газеты" Павел Дульман в эфире Украина.ру прокомментировал атаку ВСУ по школьному автобусу в Запорожье, а также оценил ситуацию с закрытием USAID. 00:22 - Об атаке ВСУ на школьный автобус в Запорожье; 02:48 - О сделке между Венгрией и США; 05:38 - Об интересах России в этой сделке; 06:02 - Закрытие штаб-квартиры USAID; 16:16 - Военная помощь в обмен на редкоземельные металлы. *в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое в РФ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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