https://ukraina.ru/20250205/1060845329.html

Противоречия Алис Вайдель. Станет ли она фюрером немецкого народа от Альтернативы для Германии

Противоречия Алис Вайдель. Станет ли она фюрером немецкого народа от Альтернативы для Германии - 05.02.2025 Украина.ру

Противоречия Алис Вайдель. Станет ли она фюрером немецкого народа от Альтернативы для Германии

Главное противоречие в жизни этой женщины, которой 6 февраля 2025 года стукнет 46 лет, уже случилось: она претендует на роль федерального канцлера Германии в качестве возможной спасительницы страны от партии, которая исповедует вполне каннибальскую идеологию.

2025-02-05T18:22

2025-02-05T18:22

2025-02-05T18:22

эксклюзив

германия

россия

швейцария

адольф гитлер

маргарет тэтчер

меркель

ес

нато

сс

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Зовут женщину Алис Элизабет Вайдель, и является она сопредседателем партии Альтернатива для Германии (АдГ), к главным идеологическим основам которой специалисты относят немецкий национализм, евроскептицизм, национал-консерватизм, исламофобию, неприятие иммигрантов, антифеминизм и, ясное дело, правый популизм. То есть стремление любой ценой понравиться "пиплу" (он же народ), который охотно "хавает" лозунги "Германия прежде всего" или "Германия для немцев".Все эти теоретические прелести вполне можно отнести к идеологии Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Или НСДАП (от немецкого написания Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei — NSDAP), партии Адольфа Гитлера, который тоже призывал немцев бороться со всеми ненемцами и делать Германию великой. В АдГ, правда, пока не замечен звериный зоологический антисемитизм НСДАП, но, как говорится, долго ли умеючи: если в идеологии партии заложены разные виды ксенофобии, то ненависть к "избранному народу" обязательно присовокупится, когда для мобилизации сторонников понадобятся испытанные временем и надежные враги. Гитлер это знал точно, а один из основателей и первых сопредседателей АдГ Александер Гауланд известен и даже знаменит своими радикальными прогитлеровскими и пронацистскими высказываниями и заявил, что немцы могут гордиться подвигами немецких солдат в Первой и Второй мировых войнах. А на федеральных выборах 24 сентября 2017 года лидерами партийного списка были как раз Вайдель и этот самый Гауланд. И партия тогда набрала 12,6 %, получив 94 места в бундестаге, что стало крупнейшим успехом АдГ с момента ее основания. Мелочь, конечно, но какая символичная…Сейчас из 733 депутатов бундестага АдГ имеет 76 мандатов. И ее перманентный успех и отличные перспективы роста являются результатом противоречий, которые охватили традиционный политический мир Европы, и глубочайшего кризиса идеологии и взглядов, которые определяли прежнюю жизнь Европы, уберегая ее от перекосов и сваливания в экстремизм и радикализм.И в Германии случился удивительный нравственно-политический кульбит: те традиционные и испытанные послевоенным временем партии, что должны были бы защищать немцев, в последние десятилетия стали фактическими их гробовщиками. Потому что пошли на поводу у извращенных леволиберальных взглядов и постулатов, которые под видом защиты неких общечеловеческих ценностей выродились в свою прямую противоположность – гнет и нетерпимость. И обернулись диктатурой, губящей немецкую идентичность. Во всех ее проявлениях, начиная от вопросов крови и семьи, и заканчивая культурой, традиционными ценностями, духовностью, нравственностью, устоями.У Алис непротиворечивыми были, может быть, только детство и юность. Родилась она в 1979 году в небольшом городке Гютерсло в земле Северный Рейн-Вестфалия и выросла в еще меньшем городке Ферсмольде. В семье торгового агента по продаже мебели, предметов интерьера и антиквариата. И всегда была среди лучших учениц. Что в местной гимназии Югенддорф-Кристофор, что на факультете права и экономики Байройтского университета, который окончила в 2004 году.А дальше противоречия обсели Вайдель, как Жучку блохи. Она попала в объятия либералов и либерального предпринимательства. С июля 2005 года по июнь 2006 года работала аналитиком в отделе управления активами одного из столпов либерализма и глобализации Goldman Sachs во Франкфурте-на-Майне. Потом почти шесть лет она жила в Китае, где писала диссертацию, посвященную пенсионным делам этой страны, и работала на Bank of China, изучив мандаринский диалект китайского языка. А оплатили это удовольствие фонд Конрада Аденауэра, поддерживающий христианско-демократические и либеральные партии, нынешние конкуренты и даже враги АдГ.Затем Алис работала в Allianz Global Investors во Франкфурте-на-Майне и в фирме Heristo, и стала самостоятельным бизнес-консультантом для Rocket Internet и стартапа Foodora.Близость к экономическому либерализму может быть, и предопределила еще один парадокс Вайдель: ее идеалом стала консервативная "железная леди" Великобритании Маргарет Тэтчер. Может быть, за железную волю в реформировании экономики, находящейся в упадке, либеральными методами. Подражая Тэтчер, Вайдель тоже выступает за снижение и налогов, и социальных выплат за счет государства, что, по мнению Вайдель, разгрузит госбюджет. Выступает за отмену налога на наследство и против минимальной заработной платы. А также за сокращение расходы на достижение "нулевого уровня выбросов", который обходится промышленности Германии слишком дорого.Параллельно Вайдель выступает за нормализацию отношений с Россией, потому что сотрудничество с нею в области энергоносителей предопределяло расцвет немецкой экономики. И в отличие от насквозь лживой Меркель Алис здесь тоже крайне прагматична: она за всё, что делает Германию сильнее. И до тех пор, пока так происходит.Поэтому Вайдель против членства Украины в ЕС и НАТО. И беспрекословно хочет прекратить войну в Украине, чтобы Германии не платила за это сомнительное "торжество демократии на Днепре".При этом Вайдель при всей заботе о немецкой экономике живет в Германии, но налоги платит в Швейцарии, где они пониже. Тоже характерный штришок.В 2017 году Вайдель примкнула к АдГ и с тех пор не выходит из ее руководящего ядра, став в 2022 году сопредседателем партии и главой ее фракции в бундестаге. Сейчас популярность АдГ перевалила 20% по Германии, а по землям – и того выше, и на досрочных выборах 23 февраля 2025 года партия может стать одним из лидеров гонки. Первенство ей не пророчат, но, как говорится, чем электоральный черт не шутит. И потому АдГ и выдвинула Вайдель кандидатом в канцлеры.Однако эти перипетии никак не снимают противоречия ни в судьбе, ни в реноме Алис. Даже в таких главных и крайне болезненных для Германии и немцев вопросах, как борьба с нелегальной миграцией и половыми отношениями.Вайдель резко критикует политику Ангелы Меркель, которая превратила Германию в проходной дом. "Дональд Трамп заявил, что Меркель сошла с ума, и я полностью согласна с ним. Это совершенно неслыханная форма политики, которой сегодня следует руководство страны", -- уверена Алис. Она выступает за допуск в страну иммигрантов, обладающих квалификацией и нужных экономике. Как в Канаде. Для нее иммиграция – не благотворительность, а детерминированная необходимость. Она призвала правительство Германии инвестировать в "особые экономические зоны" на Ближнем Востоке, чтобы побудить тамошних образованных и квалифицированных людей оставаться в своих странах и не бежать в эмиграцию.И в то же время она сама так и не отделалась от скандала с нелегалкой-мигранткой – сирийкой-беженкой, которую уличили, что она – прислуга в доме Вайдель в Швейцарии хотя была лишь просительницей убежища, у которой не было письменного трудового контракта и не было счетов-фактур за ее работу. То есть шабашила за зарплату в конверте. Адвокат Вайдель, которая назвала эту информацию "фейком", до сих пор утверждает, что сирийка была у его клиентки в доме, как гость, но не как работник. Смешно, правда?И при этом Вайдель уже в январе прошлого года стала участником еще одного не очень чистоплотного и не совсем человечного скандала, связанного с мигрантами. Ее советник Роланд Хартвиг присутствовал на противоречивой встрече с немецкими ультраправыми активистами, которые обсуждали планы депортации миллионов людей, проживающих в Германии, и даже уже граждан Германии. Вайдель поперла своего советника, но, как говорится, осадочек остался.При этом Вайдель пока поддерживает членство Германии в ЕС, однако решительно выступает за возврат к немецкой марке, обеспеченной золотом, и за выход из зоны евро. Этот пункт и толкнул ее в члены АдГ. И тут тоже не только противоречие, но и чистый прагматизм: со своей валютой более богатая и развитая Германия получала бы больше прибыли.В этом году Вайдель ревизовала и этот пункт, заявив, что выходить из зоны евро уже слишком поздно. Она предсказывает развал этой зоны естественным и бесконтрольным путем, что окончательно ослабит все страны ЕС. Как лидер АдГ, Вайдель готова поддержать выход Германии из ЕС по типу британского "брекзита".И, не исключено, именно поэтому Вайдель хочет изгнать из ЕС слабо развитые страны типа Греции или Болгарии и даже Испании с Португалией.Еще бОльшая нескладуха – в личной жизни Вайдель. Она, как известно, хочет запретить паранджу и никаб, выступает вообще за запрет на ношение платков в общественных местах и на улицах, потому как, по ее мнению, платок – это "абсолютно сексистский символ" и олицетворяет "апартеид между мужчинами и женщинами". Что-то спуталось там у нее в голове с мальчиками и девочками.При этом, возглавляя АдГ, Вайдель как бы выступает против однополых браков и за традиционные семьи. Она известна лишь тем, что категорически хочет запретить, чтобы детям в Германии рассказывали о гомосексуальности до наступления половой зрелости. "Я не хочу, чтобы кто-нибудь со своим гендерным идиотством или ранними уроками сексуализации приближался к моим детям", – сказала она знаменитое.Но при этом сама является… открытой лесбиянкой, которая совершила каминг-аут в 2017 году. Открыто состоит в отношениях с Сарой Боссард, швейцарской кинопродюсером шри-ланкийского происхождения, живет вместе с ней в Швейцарии, в городе Биле и воспитывает двух детей. Отношения оформлены в виде зарегистрированного гражданского партнерства, и, по словам Вайдель, она не планирует преобразовывать его в полноценный брак, хотя однополые браки в Германии уже, увы, разрешены. Эта самая Сара Боссард, как утверждают, жена Вайдель –– тоже как видим, не немка, а удочеренная семьей швейцарцев иноземка. И потому легальная, и хоть здесь у Вайдель нет политико-юридических нескладух.Алис Вайдель с женойНо самое прикольное в том, что в этом щекотливом вопросе Вайдель привычно уже хитрит и популистски замолаживает электорат: ЛГБТ*-повестка в Германии вызывает неоднозначные реакции людей, но АдГ и здесь хочет поиметь даже гомиков. Типа кандидат от крайне правых, от радикалов и как бы гомофобов, а сама такая половая либералка, так что нет ничего страшного в ксенофобах из АдГ. Что и говорить: при той тупости, что сегодня разлита в электоральных массах, ход вполне рабочий и оправданный. А Вайдель говорлива и речиста, может, по общему мнению, охмурить любого…При этом Алис – агностик - в Бога не верит. Более того, еще в 2017 году она обвинила две крупнейшие церкви Германии, католическую и протестантскую в излишней политизации. И в том, что они "играют ту же бесславную роль, которую они играли в Третьем рейхе". То есть роль соглашателтскую.Однако с Третьим рейхом Вайдель нужно быть осторожнее, так как в этом вопросе, как говорится, рыло и у нее в пушку. Как-то она не пошла на прием в посольство России по случаю годовщины победы над нацистской Германией и сказала: "Празднование поражения собственной страны от бывшей оккупирующей державы – это то, в чем я лично решила – в том числе из-за истории побега моего отца – не принимать участия".Вайдель сегодня хочет обуздать все свои противоречия и несоответствия политических деклараций политической же практикой. Но она не зря упомянула отца. Он был сыном некоего Ганса Вайделя, который в Третьем рейхе служил нацистским судьей, назначенным лично Адольфом Гитлером. Дед вступил в НСДАП в конце 1932 года и в СС в январе 1933 года, а отец, рожденный в 1939 году в Верхней Силезии, по этому поводу бежал со своей матерью и сестрой оттуда в феврале 1945 года. От расправы за дедовы приговоры противникам Третьего рейха.Дед потом отпетлял от денацификации, был признан чистым за отсутствием доказательств, что и позволило ему открыть собственную юридическую фирму, добиваться компенсации за утраченное имущество в Верхней Силезии и обеспечить безбедное существование внучки.И говорю я это к тому, что АдГ очень легко будет в будущем сменить или подкорректировать риторику. Если ей удастся победить на выборах как бы демократически, то "похоронить" дискредитировавшие себя сегодня традиционные партии будет легче легкого. А фюрер в женском обличье уже имеется. Гитлер ведь тоже победил и пришел к власти демократически. А что он потом сделал с этой демократией, сегодня никаким Дональду Трампу, которого поддерживает Алис Вайдель, или Илону Маску, который поддерживает АдГ, даже и не снилось.Ждем выборов 23 февраля, тогда многое может проясниться…Подробнее о том, чего можно ожидать и какие политические силы участвуют в парламентских выборах в Германии - в статье Павла Котова "Парламентские выборы в Германии: главные претенденты на победу"*признана экстремистской организацией и запрещена в России

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