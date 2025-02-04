Парламентские выборы в Германии: главные претенденты на победу - 04.02.2025 Украина.ру
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Парламентские выборы в Германии: главные претенденты на победу
Парламентские выборы в Германии: главные претенденты на победу - 04.02.2025 Украина.ру
Парламентские выборы в Германии: главные претенденты на победу
Двадцать третьего февраля в Германии пройдут досрочные парламентские выборы. Издание Украина.ру проанализировало политический ландшафт ФРГ и рассказывает о партиях, которые являются главными претендентами на победу
2025-02-04T13:18
2025-02-04T13:18
эксклюзив
германия
меркель
олаф шольц
илон маск
бундестаг
хдс
альтернатива для германии (партия)
союз 90/зеленые (партия)
выборы
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Блок ХДС/ХССИстория. Христианско-демократический союз (ХДС) – фаворит предстоящих выборов. Согласно опросу института infratest dimap, результаты которого были обнародованы 30 января, ХДС может рассчитывать на 30% голосов избирателей.Слово "союз" в название этой политической силы не случайно. В первые послевоенные годы она функционировала именно как союз нескольких партий, которые стали правопреемниками Партии Центра – одной из старейших политических немецких организаций, действовавшей еще во времена империи и представлявшей интересы католиков.После окончания Второй мировой войны Партия Центра была воссоздана – по одной в каждой оккупационной зоне. Затем эти партии объединились с другими консервативными силами и создали союз, тот самый, что стал называться христианско-демократическим, где наряду с католиками получили свое представительство и протестанты.ХДС начал бурно развиваться и быстро стал ведущей партией ФРГ. Именно лидер союза Конрад Аденауэр возглавлял Федеративную Республику Германия с 1949 по 1963 гг., а сама партия достигла при нем своей наивысшей точки – получение монобольшинства в Бундестаге на выборах в 1957 году – такой успех с тех пор никто ни разу не повторил.После ухода Аденауэра, ХДС еще какое-то время продержалась на вершине, после чего партия стала сдавать позиции и уступила первенство социал-демократам. Новый расцвет христианских демократов наступил вместе с эпохой Гельмута Коля, который возглавлял ФРГ, а потом и объединенную Германию с 1982 по 1998 гг., получив прозвище вечный канцлер.На рубеже веков ХДС снова оказался в кризисе, Коля передвинули на позицию почетного лидера партии. Два года союзом руководил Вольфганг Шойбле, а затем его место заняла Ангела Меркель, которая будет возглавлять Германию 16 лет – с 2005 по 2021 гг.Что касается Христианского социального союза (ХСС), то это традиционный партнер ХДС на всех выборах в Бундестаг. Эта партия действует только в Баварии, в которой ХДС не выдвигает своих кандидатов (парламентские выборы в Германии проходят по земельному принципу, то есть партии могут выдвигаться как по всей стране, так и по отдельным регионам).Идеология. Рыночная экономика с элементами социальной политики. Евроинтеграция и членство в НАТО.Консерватизм и христианство как этическая система. Во второй половине пребывания Меркель у власти эти пункты программы ХДС были частично пересмотрены, в частности, были узаконены однополые браки. Кроме того, в идеологии партии появились другие элементы либерализма, например, крен в сторону экологии (отказ от АЭС), переход к контрактной армии и т.д.На нынешних выборах партия также скорректировала свои тезисы по поводу проблемы миграции, выступив за ограничения в отношении соискателей убежища.Перспективы. ХДС вместе с ХСС могут рассчитывать на победу на предстоящих февральских выборах в Бундестаг. В этом случае пост главы правительства займет нынешний лидер партии Фридрих Мерц – бывший депутат, сумевший победить своих оппонентов во внутрипартийной борьбе после ухода Меркель.Почти наверняка блоку ХДС/ХСС придется формировать коалицию с другими партиями, прошедшими в Бундестаг. Учитывая, что второе место скорее всего займет ультраправая "Альтернатива для Германии", христианским демократам придется кооперироваться с извечными соперниками из Социал-демократической партии или партией "Союз 90/Зеленые", которые также проходят в Бундестаг согласно опросам.Тем не менее, есть вероятность, что итоговый результат ХДС/ХСС будет ниже, чем демонстрирует последний опрос, так как он был проведен до того, как христианские демократы скооперировались с правыми из "Альтернативы для Германии" для внесения в Бундестаг закона по ужесточению миграции (сам закон при голосовании в парламенте провалился). Этот шаг вызвал критику в адрес ХДС/ХСС, которые всегда жестко оппонировали ультраправым и призывали не вступать с "АдГ" в союзнические отношения."Альтернатива для Германии"История. Самая молодая немецкая партия, стремительно ворвавшаяся в уже традиционное противоборство ХДС/ХСС и СДПГ и начавшая претендовать на ведущие роли.Основана в 2013 году группой политиков, которые ранее состояли в ХДС/ХСС и Социал-демократической партии. В том же году приняла участие в парламентских выборах, набрала 4,7%, немного не добрав до проходного барьера.Всего через четыре года на выборах в Бундестаг "АдГ" в три раза улучшила свой предыдущий результат, набрав 12,6% и получив 94 места в парламенте. На выборах в 2021 году партия выдвинула своих кандидатов только по партийным спискам и лишилась по итогам кампании 11 мест в Бундестаге, что хватило для того, чтобы занять общее третье место.Кроме того, свои депутаты есть у "АдГ" в Европарламенте, а также в земельных парламентах (ландтагах). С последними и связаны основные успехи "Альтернативы для Германии" на данный момент. В Тюрингии в 2024-м ей удалось финишировать первой, набрав 32,8% голосов, а в Саксонии занять второе место, проиграв чуть больше процента ХДС.Уже традиционно наибольшие результаты "АдГ" получает на тех территориях, которые ранее входили в состав ГДР.Позиции "АдГ" крепнут с каждым очередным инцидентом, связанным с мигрантами. Так, в опросе YouGov от 29 января эта партия прибавила 4% за неделю на фоне нападения с ножом выходца из Афганистана на жителей баварского города Ашаффенбург. В результате его действий погибли мужчина и двухлетний ребенок. Как выяснилось позже, иностранец страдал психическим расстройством и не имел законных оснований находится в Германии.Серьезным успехом нынешней предвыборной кампании "АдГ" стало сотрудничество с американским миллиардером, главы Департамента эффективности правительства США Илоном Маском. Бизнесмен ранее опубликовал интервью с сопредседателем "АдГ", а также выступил по видеосвязи на съезде этой партии, заявив, что она – единственная надежда Германии.Идеология. Считается ультраправой и популистской партией. Свою программу называет примером "низовой демократии". По сути, "АдГ" сделала себе рейтинг на критике двух "китов" всех основных политических сил страны – евроинтеграции и миграции. Так, "Альтернатива для Германии" выступает против ЕС, вплоть до выхода ФРГ из еврозоны."Мы считаем выход Германии из Евросоюза и создание нового европейского сообщества необходимым. Германия должна выйти из системы евро и ввести стабильную национальную валюту", - говорится в варианте предвыборной программе партии, предложенном осенью прошлого года.При этом немецкие правые выступают против резкого выхода из Евросоюза и предлагают начать консультации с другими странами, чтобы заменить ЕС "группой экономических интересов".Что касается проблемы миграции, то в этом вопросе "АдГ" имеет наиболее радикальную позицию среди ведущих политических сил ФРГ. Речь идет о том, что Германия, в представлении правых, должна выйти из системы предоставления убежища ЕС, закрыть границы и выслать просителей убежища, некоторых иностранных резидентов, а также "неассимилированных граждан". Этот процесс в партии называют "масштабной репатриацией" или же "реэмиграцией".Помимо этого, "Альтернатива для Германии" выступает против экологической повестки, за отказ от так называемой зеленой энергетики, возвращение к атомной энергетики и выход страны из Парижского соглашения по климату.Во внешней политике "АдГ" выступает за членство в НАТО, однако с оговорками, что Берлину нужно задуматься о пользе Североатлантического альянса для Германии. Правые также выступают за прагматичные отношения с РФ, за отмену санкций против Москвы и обещают в случае своей победы вновь закупать российский газ и ввести в эксплуатацию единственную уцелевшую после теракта в 2022 году ветку "Северного потока"."Альтернатива для Германии" выступает за завершение российско-украинского конфликта, закрепление за Украиной нейтрального статуса. Также выступает за исключение из НАТО Турции и отзыв у этой страны статуса кандидата на членство в ЕС."АдГ" анонсировала, что будет выдвигать своего кандидата в канцлеры. Им станет 45-летняя сопредседатель партии Алис Вайдель. В последнее время противники "АдГ" критикуют ее за то, что ее жизнь резко противоречит основным идейным постулатам ее партии.Так, она работала аналитиком в отделе управления активами американского банка Goldman Sachs, постоянно проживает в Швейцарии и платит там налоги, а также является открытой лесбиянкой*. Ее партнерша – кинопродюсер из Шри-Ланки Сара Боссард, которую в детстве удочерили граждане Швейцарии. Пара зарегистрировала свои отношения как гражданское партнерство и воспитывает двоих детей.Таким образом, лесбиянка Вайдель возглавляет правую партию, выступающую за традиционные семейные ценности и против ЛГБТ*. Это противоречие "АдГ" и ее сопредседатель пытаются обернуть в свою пользу, утверждая, что Вайдель защищает гомосексуалистов* от критики с "мусульманских" позиций.Перспективы. "АдГ" имеет все шансы занять второе место на выборах в Бундестаг, однако войти в коалицию с кем-либо для создания правительства вряд ли сможет из-за непримиримых позиций конкурентов.В то же время, если "Альтернатива для Германии" победит на выборах или войдет в правительство, то это может вызвать волну масштабных протестов. В январе, после скандального ситуативного союза "АдГ" и ХДС/ХСС для принятия закона об ужесточении миграции, в Берлине на акцию протеста вышли более 160 тыс. человек.Социал-демократическая партия ГерманииИстория. Одна из старейших и крупнейших партий страны, ведет свою историю с 1863 года. В послевоенной ФРГ находилась у власти с 1969 по 1974 гг. (канцлер – Вилли Брандт) и с 1974 по 1982 гг. (канцлер – Гельмут Шмидт).В новейшее время СДПГ управляла страной в 1998-2005 гг., главой правительства был Герхард Шрёдер.После ухода Меркель с поста канцлера и поражения ХДС/ХСС на парламентских выборах в 2021 году, социал-демократы сформировали свое правительство во главе с Олафом Шольцем.Идеология. Придерживается левоцентристского курса. Давно отказалась от революционных и социалистических положений, позиционирует себя как "левая народная партия" для широких слоев населения.В программе СДПГ от 2007 года целью партии было обозначено строительство в Германии "демократического социализма", социального государства на основе рыночной экономики.Поддерживает членство ФРГ в НАТО, антироссийские санкции, выступает за поддержку Украины. Социал-демократы также выступают против жестких антимиграционных мер, поддерживают инициативы в сфере экологии и в области гендерной политики.Перспективы. Правящие социал-демократы, согласно последним опросам, имеют на предстоящих выборах шансы лишь на третью строчку с результатом около 15%.Тем не менее, теоретически они могут частично сохранить свои позиции, если блок ХДС/ХСС предложит социал-демократам войти в так называемую большую коалицию, в современной истории такая ситуация была уже не раз. В этом случае Шольц скорее всего лишится поста канцлера, однако СДПГ может получить в рамках этой коалиции часть министерских портфелей.Остальные партииКонкуренцию социал-демократам в борьбе за третью строчку и потенциальное участие в будущей коалиции могут навязать экологи из партии "Союз 90/Зеленые".Это классическая европейская зеленая партия, которая сочетает в своей идеологии экологическую повестку и лево-либеральные социальные и демократические тезисы, например, "гендерные квоты" в образовании и на рабочих местах.В настоящий момент входят в коалицию с СДПГ, один из лидеров зеленых – Анналена Бербок – в действующем правительстве занимает пост главы МИД. На нынешних выборах своим кандидатом в канцлеры партия выдвинула вице-канцлера Роберта Хабека.А вот Свободная демократическая партия – традиционный партнер ХДС/ХСС по коалиции – рискует в этот раз не преодолеть проходной 5-процентный барьер. На грани прохождения в Бундестаг также находятся "Левые" и "Союз Сары Вагенкнехт".*Деятельность движения ЛГБТ запрещена в РФПерспективы возможного военного противостояния России и Германии в интервью изданию Украина.ру оценил политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов: Deep state Германии готовится к "превентивной" войне с Россией, осталось возродить армию.
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Павел Котов
Павел Котов
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эксклюзив, германия, меркель, олаф шольц, илон маск, бундестаг, хдс, альтернатива для германии (партия), союз 90/зеленые (партия), выборы
Эксклюзив, Германия, Меркель, Олаф Шольц, Илон Маск, Бундестаг, ХДС, Альтернатива для Германии (партия), Союз 90/Зеленые (партия), выборы

Парламентские выборы в Германии: главные претенденты на победу

13:18 04.02.2025
 
© AP / Martin Meissner
- РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP / Martin Meissner
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Двадцать третьего февраля в Германии пройдут досрочные парламентские выборы. Издание Украина.ру проанализировало политический ландшафт ФРГ и рассказывает о партиях, которые являются главными претендентами на победу
Блок ХДС/ХСС
История. Христианско-демократический союз (ХДС) – фаворит предстоящих выборов. Согласно опросу института infratest dimap, результаты которого были обнародованы 30 января, ХДС может рассчитывать на 30% голосов избирателей.
Слово "союз" в название этой политической силы не случайно. В первые послевоенные годы она функционировала именно как союз нескольких партий, которые стали правопреемниками Партии Центра – одной из старейших политических немецких организаций, действовавшей еще во времена империи и представлявшей интересы католиков.
После окончания Второй мировой войны Партия Центра была воссоздана – по одной в каждой оккупационной зоне. Затем эти партии объединились с другими консервативными силами и создали союз, тот самый, что стал называться христианско-демократическим, где наряду с католиками получили свое представительство и протестанты.
ХДС начал бурно развиваться и быстро стал ведущей партией ФРГ. Именно лидер союза Конрад Аденауэр возглавлял Федеративную Республику Германия с 1949 по 1963 гг., а сама партия достигла при нем своей наивысшей точки – получение монобольшинства в Бундестаге на выборах в 1957 году – такой успех с тех пор никто ни разу не повторил.
© commons.wikimedia.org / o.Ang.Уинстон Черчилль и Конрад Аденауэр
Уинстон Черчилль и Конрад Аденауэр - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© commons.wikimedia.org / o.Ang.
Уинстон Черчилль и Конрад Аденауэр
После ухода Аденауэра, ХДС еще какое-то время продержалась на вершине, после чего партия стала сдавать позиции и уступила первенство социал-демократам. Новый расцвет христианских демократов наступил вместе с эпохой Гельмута Коля, который возглавлял ФРГ, а потом и объединенную Германию с 1982 по 1998 гг., получив прозвище вечный канцлер.
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанкГельмут Коль во время пресс-конференции в Москве
Гельмут Коль во время пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Гельмут Коль во время пресс-конференции в Москве
На рубеже веков ХДС снова оказался в кризисе, Коля передвинули на позицию почетного лидера партии. Два года союзом руководил Вольфганг Шойбле, а затем его место заняла Ангела Меркель, которая будет возглавлять Германию 16 лет – с 2005 по 2021 гг.
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе
Что касается Христианского социального союза (ХСС), то это традиционный партнер ХДС на всех выборах в Бундестаг. Эта партия действует только в Баварии, в которой ХДС не выдвигает своих кандидатов (парламентские выборы в Германии проходят по земельному принципу, то есть партии могут выдвигаться как по всей стране, так и по отдельным регионам).
Идеология. Рыночная экономика с элементами социальной политики. Евроинтеграция и членство в НАТО.
Консерватизм и христианство как этическая система. Во второй половине пребывания Меркель у власти эти пункты программы ХДС были частично пересмотрены, в частности, были узаконены однополые браки. Кроме того, в идеологии партии появились другие элементы либерализма, например, крен в сторону экологии (отказ от АЭС), переход к контрактной армии и т.д.
Александр Шалленберг - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
9 января, 07:15
Австрия в ожидании "народного канцлера". В Германии так называл себя ГитлерВ среду, 8 января, временным канцлером Австрии назначен глава МИД Александр Шалленберг. За два дня до этого формирование нового правительства страны было поручено Герберту Киклю, который считается ультраправым
На нынешних выборах партия также скорректировала свои тезисы по поводу проблемы миграции, выступив за ограничения в отношении соискателей убежища.
Перспективы. ХДС вместе с ХСС могут рассчитывать на победу на предстоящих февральских выборах в Бундестаг. В этом случае пост главы правительства займет нынешний лидер партии Фридрих Мерц – бывший депутат, сумевший победить своих оппонентов во внутрипартийной борьбе после ухода Меркель.
© Пресс-служба офиса Зеленского
© Пресс-служба офиса Зеленского
Почти наверняка блоку ХДС/ХСС придется формировать коалицию с другими партиями, прошедшими в Бундестаг. Учитывая, что второе место скорее всего займет ультраправая "Альтернатива для Германии", христианским демократам придется кооперироваться с извечными соперниками из Социал-демократической партии или партией "Союз 90/Зеленые", которые также проходят в Бундестаг согласно опросам.
Тем не менее, есть вероятность, что итоговый результат ХДС/ХСС будет ниже, чем демонстрирует последний опрос, так как он был проведен до того, как христианские демократы скооперировались с правыми из "Альтернативы для Германии" для внесения в Бундестаг закона по ужесточению миграции (сам закон при голосовании в парламенте провалился). Этот шаг вызвал критику в адрес ХДС/ХСС, которые всегда жестко оппонировали ультраправым и призывали не вступать с "АдГ" в союзнические отношения.
"Альтернатива для Германии"
История. Самая молодая немецкая партия, стремительно ворвавшаяся в уже традиционное противоборство ХДС/ХСС и СДПГ и начавшая претендовать на ведущие роли.
Основана в 2013 году группой политиков, которые ранее состояли в ХДС/ХСС и Социал-демократической партии. В том же году приняла участие в парламентских выборах, набрала 4,7%, немного не добрав до проходного барьера.
Всего через четыре года на выборах в Бундестаг "АдГ" в три раза улучшила свой предыдущий результат, набрав 12,6% и получив 94 места в парламенте. На выборах в 2021 году партия выдвинула своих кандидатов только по партийным спискам и лишилась по итогам кампании 11 мест в Бундестаге, что хватило для того, чтобы занять общее третье место.
© RONNY HARTMANN
© RONNY HARTMANN
Кроме того, свои депутаты есть у "АдГ" в Европарламенте, а также в земельных парламентах (ландтагах). С последними и связаны основные успехи "Альтернативы для Германии" на данный момент. В Тюрингии в 2024-м ей удалось финишировать первой, набрав 32,8% голосов, а в Саксонии занять второе место, проиграв чуть больше процента ХДС.
Уже традиционно наибольшие результаты "АдГ" получает на тех территориях, которые ранее входили в состав ГДР.
Позиции "АдГ" крепнут с каждым очередным инцидентом, связанным с мигрантами. Так, в опросе YouGov от 29 января эта партия прибавила 4% за неделю на фоне нападения с ножом выходца из Афганистана на жителей баварского города Ашаффенбург. В результате его действий погибли мужчина и двухлетний ребенок. Как выяснилось позже, иностранец страдал психическим расстройством и не имел законных оснований находится в Германии.
Серьезным успехом нынешней предвыборной кампании "АдГ" стало сотрудничество с американским миллиардером, главы Департамента эффективности правительства США Илоном Маском. Бизнесмен ранее опубликовал интервью с сопредседателем "АдГ", а также выступил по видеосвязи на съезде этой партии, заявив, что она – единственная надежда Германии.
© Reuters
© Reuters
Идеология. Считается ультраправой и популистской партией. Свою программу называет примером "низовой демократии". По сути, "АдГ" сделала себе рейтинг на критике двух "китов" всех основных политических сил страны – евроинтеграции и миграции. Так, "Альтернатива для Германии" выступает против ЕС, вплоть до выхода ФРГ из еврозоны.
"Мы считаем выход Германии из Евросоюза и создание нового европейского сообщества необходимым. Германия должна выйти из системы евро и ввести стабильную национальную валюту", - говорится в варианте предвыборной программе партии, предложенном осенью прошлого года.
При этом немецкие правые выступают против резкого выхода из Евросоюза и предлагают начать консультации с другими странами, чтобы заменить ЕС "группой экономических интересов".
Что касается проблемы миграции, то в этом вопросе "АдГ" имеет наиболее радикальную позицию среди ведущих политических сил ФРГ. Речь идет о том, что Германия, в представлении правых, должна выйти из системы предоставления убежища ЕС, закрыть границы и выслать просителей убежища, некоторых иностранных резидентов, а также "неассимилированных граждан". Этот процесс в партии называют "масштабной репатриацией" или же "реэмиграцией".
Помимо этого, "Альтернатива для Германии" выступает против экологической повестки, за отказ от так называемой зеленой энергетики, возвращение к атомной энергетики и выход страны из Парижского соглашения по климату.
Во внешней политике "АдГ" выступает за членство в НАТО, однако с оговорками, что Берлину нужно задуматься о пользе Североатлантического альянса для Германии. Правые также выступают за прагматичные отношения с РФ, за отмену санкций против Москвы и обещают в случае своей победы вновь закупать российский газ и ввести в эксплуатацию единственную уцелевшую после теракта в 2022 году ветку "Северного потока".
"Для "АдГ" разрядка в отношениях с Россией – необходимое условие для прочного мира в Европе. Германия заинтересована в том, чтобы интегрировать Россию в общую структуру политики безопасности, не пренебрегая при этом собственными интересами и интересами наших союзников", - говорится в финальной версии предвыборной программы партии, представленной в начале февраля.
"Альтернатива для Германии" выступает за завершение российско-украинского конфликта, закрепление за Украиной нейтрального статуса. Также выступает за исключение из НАТО Турции и отзыв у этой страны статуса кандидата на членство в ЕС.
"АдГ" анонсировала, что будет выдвигать своего кандидата в канцлеры. Им станет 45-летняя сопредседатель партии Алис Вайдель. В последнее время противники "АдГ" критикуют ее за то, что ее жизнь резко противоречит основным идейным постулатам ее партии.
д-р Алиса Вайдель - сопредседатель партии АдГ
д-р Алиса Вайдель - сопредседатель партии АдГ
д-р Алиса Вайдель - сопредседатель партии АдГ
Так, она работала аналитиком в отделе управления активами американского банка Goldman Sachs, постоянно проживает в Швейцарии и платит там налоги, а также является открытой лесбиянкой*. Ее партнерша – кинопродюсер из Шри-Ланки Сара Боссард, которую в детстве удочерили граждане Швейцарии. Пара зарегистрировала свои отношения как гражданское партнерство и воспитывает двоих детей.
Таким образом, лесбиянка Вайдель возглавляет правую партию, выступающую за традиционные семейные ценности и против ЛГБТ*. Это противоречие "АдГ" и ее сопредседатель пытаются обернуть в свою пользу, утверждая, что Вайдель защищает гомосексуалистов* от критики с "мусульманских" позиций.
Алис Вайдель и Сара Боссард
Алис Вайдель и Сара Боссард
Алис Вайдель и Сара Боссард
Перспективы. "АдГ" имеет все шансы занять второе место на выборах в Бундестаг, однако войти в коалицию с кем-либо для создания правительства вряд ли сможет из-за непримиримых позиций конкурентов.
В то же время, если "Альтернатива для Германии" победит на выборах или войдет в правительство, то это может вызвать волну масштабных протестов. В январе, после скандального ситуативного союза "АдГ" и ХДС/ХСС для принятия закона об ужесточении миграции, в Берлине на акцию протеста вышли более 160 тыс. человек.
Социал-демократическая партия Германии
История. Одна из старейших и крупнейших партий страны, ведет свою историю с 1863 года. В послевоенной ФРГ находилась у власти с 1969 по 1974 гг. (канцлер – Вилли Брандт) и с 1974 по 1982 гг. (канцлер – Гельмут Шмидт).
В новейшее время СДПГ управляла страной в 1998-2005 гг., главой правительства был Герхард Шрёдер.
© Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГЕРХАРД ШРЕДЕР
ГЕРХАРД ШРЕДЕР
© Сергей Гунеев
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ГЕРХАРД ШРЕДЕР
После ухода Меркель с поста канцлера и поражения ХДС/ХСС на парламентских выборах в 2021 году, социал-демократы сформировали свое правительство во главе с Олафом Шольцем.
© AP / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц
Идеология. Придерживается левоцентристского курса. Давно отказалась от революционных и социалистических положений, позиционирует себя как "левая народная партия" для широких слоев населения.
В программе СДПГ от 2007 года целью партии было обозначено строительство в Германии "демократического социализма", социального государства на основе рыночной экономики.
Поддерживает членство ФРГ в НАТО, антироссийские санкции, выступает за поддержку Украины. Социал-демократы также выступают против жестких антимиграционных мер, поддерживают инициативы в сфере экологии и в области гендерной политики.
Перспективы. Правящие социал-демократы, согласно последним опросам, имеют на предстоящих выборах шансы лишь на третью строчку с результатом около 15%.
Тем не менее, теоретически они могут частично сохранить свои позиции, если блок ХДС/ХСС предложит социал-демократам войти в так называемую большую коалицию, в современной истории такая ситуация была уже не раз. В этом случае Шольц скорее всего лишится поста канцлера, однако СДПГ может получить в рамках этой коалиции часть министерских портфелей.
Остальные партии
Конкуренцию социал-демократам в борьбе за третью строчку и потенциальное участие в будущей коалиции могут навязать экологи из партии "Союз 90/Зеленые".
Это классическая европейская зеленая партия, которая сочетает в своей идеологии экологическую повестку и лево-либеральные социальные и демократические тезисы, например, "гендерные квоты" в образовании и на рабочих местах.
В настоящий момент входят в коалицию с СДПГ, один из лидеров зеленых – Анналена Бербок – в действующем правительстве занимает пост главы МИД. На нынешних выборах своим кандидатом в канцлеры партия выдвинула вице-канцлера Роберта Хабека.
А вот Свободная демократическая партия – традиционный партнер ХДС/ХСС по коалиции – рискует в этот раз не преодолеть проходной 5-процентный барьер. На грани прохождения в Бундестаг также находятся "Левые" и "Союз Сары Вагенкнехт".
*Деятельность движения ЛГБТ запрещена в РФ
Перспективы возможного военного противостояния России и Германии в интервью изданию Украина.ру оценил политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов: Deep state Германии готовится к "превентивной" войне с Россией, осталось возродить армию.
 
ЭксклюзивГерманияМеркельОлаф ШольцИлон МаскБундестагХДСАльтернатива для Германии (партия)Союз 90/Зеленые (партия)выборы
 
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