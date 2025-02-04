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Парламентские выборы в Германии: главные претенденты на победу

Парламентские выборы в Германии: главные претенденты на победу - 04.02.2025 Украина.ру

Парламентские выборы в Германии: главные претенденты на победу

Двадцать третьего февраля в Германии пройдут досрочные парламентские выборы. Издание Украина.ру проанализировало политический ландшафт ФРГ и рассказывает о партиях, которые являются главными претендентами на победу

2025-02-04T13:18

2025-02-04T13:18

2025-02-04T13:18

эксклюзив

германия

меркель

олаф шольц

илон маск

бундестаг

хдс

альтернатива для германии (партия)

союз 90/зеленые (партия)

выборы

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Блок ХДС/ХССИстория. Христианско-демократический союз (ХДС) – фаворит предстоящих выборов. Согласно опросу института infratest dimap, результаты которого были обнародованы 30 января, ХДС может рассчитывать на 30% голосов избирателей.Слово "союз" в название этой политической силы не случайно. В первые послевоенные годы она функционировала именно как союз нескольких партий, которые стали правопреемниками Партии Центра – одной из старейших политических немецких организаций, действовавшей еще во времена империи и представлявшей интересы католиков.После окончания Второй мировой войны Партия Центра была воссоздана – по одной в каждой оккупационной зоне. Затем эти партии объединились с другими консервативными силами и создали союз, тот самый, что стал называться христианско-демократическим, где наряду с католиками получили свое представительство и протестанты.ХДС начал бурно развиваться и быстро стал ведущей партией ФРГ. Именно лидер союза Конрад Аденауэр возглавлял Федеративную Республику Германия с 1949 по 1963 гг., а сама партия достигла при нем своей наивысшей точки – получение монобольшинства в Бундестаге на выборах в 1957 году – такой успех с тех пор никто ни разу не повторил.После ухода Аденауэра, ХДС еще какое-то время продержалась на вершине, после чего партия стала сдавать позиции и уступила первенство социал-демократам. Новый расцвет христианских демократов наступил вместе с эпохой Гельмута Коля, который возглавлял ФРГ, а потом и объединенную Германию с 1982 по 1998 гг., получив прозвище вечный канцлер.На рубеже веков ХДС снова оказался в кризисе, Коля передвинули на позицию почетного лидера партии. Два года союзом руководил Вольфганг Шойбле, а затем его место заняла Ангела Меркель, которая будет возглавлять Германию 16 лет – с 2005 по 2021 гг.Что касается Христианского социального союза (ХСС), то это традиционный партнер ХДС на всех выборах в Бундестаг. Эта партия действует только в Баварии, в которой ХДС не выдвигает своих кандидатов (парламентские выборы в Германии проходят по земельному принципу, то есть партии могут выдвигаться как по всей стране, так и по отдельным регионам).Идеология. Рыночная экономика с элементами социальной политики. Евроинтеграция и членство в НАТО.Консерватизм и христианство как этическая система. Во второй половине пребывания Меркель у власти эти пункты программы ХДС были частично пересмотрены, в частности, были узаконены однополые браки. Кроме того, в идеологии партии появились другие элементы либерализма, например, крен в сторону экологии (отказ от АЭС), переход к контрактной армии и т.д.На нынешних выборах партия также скорректировала свои тезисы по поводу проблемы миграции, выступив за ограничения в отношении соискателей убежища.Перспективы. ХДС вместе с ХСС могут рассчитывать на победу на предстоящих февральских выборах в Бундестаг. В этом случае пост главы правительства займет нынешний лидер партии Фридрих Мерц – бывший депутат, сумевший победить своих оппонентов во внутрипартийной борьбе после ухода Меркель.Почти наверняка блоку ХДС/ХСС придется формировать коалицию с другими партиями, прошедшими в Бундестаг. Учитывая, что второе место скорее всего займет ультраправая "Альтернатива для Германии", христианским демократам придется кооперироваться с извечными соперниками из Социал-демократической партии или партией "Союз 90/Зеленые", которые также проходят в Бундестаг согласно опросам.Тем не менее, есть вероятность, что итоговый результат ХДС/ХСС будет ниже, чем демонстрирует последний опрос, так как он был проведен до того, как христианские демократы скооперировались с правыми из "Альтернативы для Германии" для внесения в Бундестаг закона по ужесточению миграции (сам закон при голосовании в парламенте провалился). Этот шаг вызвал критику в адрес ХДС/ХСС, которые всегда жестко оппонировали ультраправым и призывали не вступать с "АдГ" в союзнические отношения."Альтернатива для Германии"История. Самая молодая немецкая партия, стремительно ворвавшаяся в уже традиционное противоборство ХДС/ХСС и СДПГ и начавшая претендовать на ведущие роли.Основана в 2013 году группой политиков, которые ранее состояли в ХДС/ХСС и Социал-демократической партии. В том же году приняла участие в парламентских выборах, набрала 4,7%, немного не добрав до проходного барьера.Всего через четыре года на выборах в Бундестаг "АдГ" в три раза улучшила свой предыдущий результат, набрав 12,6% и получив 94 места в парламенте. На выборах в 2021 году партия выдвинула своих кандидатов только по партийным спискам и лишилась по итогам кампании 11 мест в Бундестаге, что хватило для того, чтобы занять общее третье место.Кроме того, свои депутаты есть у "АдГ" в Европарламенте, а также в земельных парламентах (ландтагах). С последними и связаны основные успехи "Альтернативы для Германии" на данный момент. В Тюрингии в 2024-м ей удалось финишировать первой, набрав 32,8% голосов, а в Саксонии занять второе место, проиграв чуть больше процента ХДС.Уже традиционно наибольшие результаты "АдГ" получает на тех территориях, которые ранее входили в состав ГДР.Позиции "АдГ" крепнут с каждым очередным инцидентом, связанным с мигрантами. Так, в опросе YouGov от 29 января эта партия прибавила 4% за неделю на фоне нападения с ножом выходца из Афганистана на жителей баварского города Ашаффенбург. В результате его действий погибли мужчина и двухлетний ребенок. Как выяснилось позже, иностранец страдал психическим расстройством и не имел законных оснований находится в Германии.Серьезным успехом нынешней предвыборной кампании "АдГ" стало сотрудничество с американским миллиардером, главы Департамента эффективности правительства США Илоном Маском. Бизнесмен ранее опубликовал интервью с сопредседателем "АдГ", а также выступил по видеосвязи на съезде этой партии, заявив, что она – единственная надежда Германии.Идеология. Считается ультраправой и популистской партией. Свою программу называет примером "низовой демократии". По сути, "АдГ" сделала себе рейтинг на критике двух "китов" всех основных политических сил страны – евроинтеграции и миграции. Так, "Альтернатива для Германии" выступает против ЕС, вплоть до выхода ФРГ из еврозоны."Мы считаем выход Германии из Евросоюза и создание нового европейского сообщества необходимым. Германия должна выйти из системы евро и ввести стабильную национальную валюту", - говорится в варианте предвыборной программе партии, предложенном осенью прошлого года.При этом немецкие правые выступают против резкого выхода из Евросоюза и предлагают начать консультации с другими странами, чтобы заменить ЕС "группой экономических интересов".Что касается проблемы миграции, то в этом вопросе "АдГ" имеет наиболее радикальную позицию среди ведущих политических сил ФРГ. Речь идет о том, что Германия, в представлении правых, должна выйти из системы предоставления убежища ЕС, закрыть границы и выслать просителей убежища, некоторых иностранных резидентов, а также "неассимилированных граждан". Этот процесс в партии называют "масштабной репатриацией" или же "реэмиграцией".Помимо этого, "Альтернатива для Германии" выступает против экологической повестки, за отказ от так называемой зеленой энергетики, возвращение к атомной энергетики и выход страны из Парижского соглашения по климату.Во внешней политике "АдГ" выступает за членство в НАТО, однако с оговорками, что Берлину нужно задуматься о пользе Североатлантического альянса для Германии. Правые также выступают за прагматичные отношения с РФ, за отмену санкций против Москвы и обещают в случае своей победы вновь закупать российский газ и ввести в эксплуатацию единственную уцелевшую после теракта в 2022 году ветку "Северного потока"."Альтернатива для Германии" выступает за завершение российско-украинского конфликта, закрепление за Украиной нейтрального статуса. Также выступает за исключение из НАТО Турции и отзыв у этой страны статуса кандидата на членство в ЕС."АдГ" анонсировала, что будет выдвигать своего кандидата в канцлеры. Им станет 45-летняя сопредседатель партии Алис Вайдель. В последнее время противники "АдГ" критикуют ее за то, что ее жизнь резко противоречит основным идейным постулатам ее партии.Так, она работала аналитиком в отделе управления активами американского банка Goldman Sachs, постоянно проживает в Швейцарии и платит там налоги, а также является открытой лесбиянкой*. Ее партнерша – кинопродюсер из Шри-Ланки Сара Боссард, которую в детстве удочерили граждане Швейцарии. Пара зарегистрировала свои отношения как гражданское партнерство и воспитывает двоих детей.Таким образом, лесбиянка Вайдель возглавляет правую партию, выступающую за традиционные семейные ценности и против ЛГБТ*. Это противоречие "АдГ" и ее сопредседатель пытаются обернуть в свою пользу, утверждая, что Вайдель защищает гомосексуалистов* от критики с "мусульманских" позиций.Перспективы. "АдГ" имеет все шансы занять второе место на выборах в Бундестаг, однако войти в коалицию с кем-либо для создания правительства вряд ли сможет из-за непримиримых позиций конкурентов.В то же время, если "Альтернатива для Германии" победит на выборах или войдет в правительство, то это может вызвать волну масштабных протестов. В январе, после скандального ситуативного союза "АдГ" и ХДС/ХСС для принятия закона об ужесточении миграции, в Берлине на акцию протеста вышли более 160 тыс. человек.Социал-демократическая партия ГерманииИстория. Одна из старейших и крупнейших партий страны, ведет свою историю с 1863 года. В послевоенной ФРГ находилась у власти с 1969 по 1974 гг. (канцлер – Вилли Брандт) и с 1974 по 1982 гг. (канцлер – Гельмут Шмидт).В новейшее время СДПГ управляла страной в 1998-2005 гг., главой правительства был Герхард Шрёдер.После ухода Меркель с поста канцлера и поражения ХДС/ХСС на парламентских выборах в 2021 году, социал-демократы сформировали свое правительство во главе с Олафом Шольцем.Идеология. Придерживается левоцентристского курса. Давно отказалась от революционных и социалистических положений, позиционирует себя как "левая народная партия" для широких слоев населения.В программе СДПГ от 2007 года целью партии было обозначено строительство в Германии "демократического социализма", социального государства на основе рыночной экономики.Поддерживает членство ФРГ в НАТО, антироссийские санкции, выступает за поддержку Украины. Социал-демократы также выступают против жестких антимиграционных мер, поддерживают инициативы в сфере экологии и в области гендерной политики.Перспективы. Правящие социал-демократы, согласно последним опросам, имеют на предстоящих выборах шансы лишь на третью строчку с результатом около 15%.Тем не менее, теоретически они могут частично сохранить свои позиции, если блок ХДС/ХСС предложит социал-демократам войти в так называемую большую коалицию, в современной истории такая ситуация была уже не раз. В этом случае Шольц скорее всего лишится поста канцлера, однако СДПГ может получить в рамках этой коалиции часть министерских портфелей.Остальные партииКонкуренцию социал-демократам в борьбе за третью строчку и потенциальное участие в будущей коалиции могут навязать экологи из партии "Союз 90/Зеленые".Это классическая европейская зеленая партия, которая сочетает в своей идеологии экологическую повестку и лево-либеральные социальные и демократические тезисы, например, "гендерные квоты" в образовании и на рабочих местах.В настоящий момент входят в коалицию с СДПГ, один из лидеров зеленых – Анналена Бербок – в действующем правительстве занимает пост главы МИД. На нынешних выборах своим кандидатом в канцлеры партия выдвинула вице-канцлера Роберта Хабека.А вот Свободная демократическая партия – традиционный партнер ХДС/ХСС по коалиции – рискует в этот раз не преодолеть проходной 5-процентный барьер. На грани прохождения в Бундестаг также находятся "Левые" и "Союз Сары Вагенкнехт".*Деятельность движения ЛГБТ запрещена в РФПерспективы возможного военного противостояния России и Германии в интервью изданию Украина.ру оценил политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов: Deep state Германии готовится к "превентивной" войне с Россией, осталось возродить армию.

https://ukraina.ru/20250109/1060149827.html

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, германия, меркель, олаф шольц, илон маск, бундестаг, хдс, альтернатива для германии (партия), союз 90/зеленые (партия), выборы