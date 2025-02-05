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ГБР Украины пресекла канал контрабанды белорусских сигарет из ЕС

ГБР Украины пресекла канал контрабанды белорусских сигарет из ЕС - 05.02.2025 Украина.ру

ГБР Украины пресекла канал контрабанды белорусских сигарет из ЕС

Двух должностных лиц Черновицкой таможни будут судить за участие в нелегальном ввозе белорусских сигарет из Евросоюза. Об этом 5 февраля сообщило Госбюро расследований Украины.

2025-02-05T15:07

2025-02-05T15:07

2025-02-05T15:07

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ГБР завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц Черновицкой таможни. По материалам следствия, они обеспечивали функционирование нелегального канала поставок табачных изделий из ЕС.В ГБР уверены, что таможенники достоверно знали, что именно подакцизные товары находятся в грузовиках. По их данным, нелегально ввозимые сигареты поставлялись на Украину с 2020 года."По экспертной оценке, из-за действий только двух черновицких таможенников государство недополучило более 120 млн гривен налогов ($2,86 млн по нынешнему курсу, - прим. Ред.)", - отметили в ГБР.Таможенников обвинили в уклонении от уплаты обязательных платежей, по предварительному сговору группой лиц, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты средств в особо крупных размерах, а также в умышленном вводе в оборот опасной продукции. Также они обвинены в служебном подлоге и превышении власти, повлёкшем тяжкие последствия.Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел проблему в пубилкации Криминал, контрабанда, терроризм. Стабильная Украина как угроза стабильности Европы

https://ukraina.ru/20241209/1059499678.html

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новости, украина, грузия, василий стоякин, гбр, ес, контрабанда, контрабандисты, таможня, черновицкая область, черновцы, сигареты