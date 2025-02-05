ГБР Украины пресекла канал контрабанды белорусских сигарет из ЕС - 05.02.2025 Украина.ру
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ГБР Украины пресекла канал контрабанды белорусских сигарет из ЕС
ГБР Украины пресекла канал контрабанды белорусских сигарет из ЕС - 05.02.2025 Украина.ру
ГБР Украины пресекла канал контрабанды белорусских сигарет из ЕС
Двух должностных лиц Черновицкой таможни будут судить за участие в нелегальном ввозе белорусских сигарет из Евросоюза. Об этом 5 февраля сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-02-05T15:07
2025-02-05T15:07
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ГБР завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц Черновицкой таможни. По материалам следствия, они обеспечивали функционирование нелегального канала поставок табачных изделий из ЕС.В ГБР уверены, что таможенники достоверно знали, что именно подакцизные товары находятся в грузовиках. По их данным, нелегально ввозимые сигареты поставлялись на Украину с 2020 года."По экспертной оценке, из-за действий только двух черновицких таможенников государство недополучило более 120 млн гривен налогов ($2,86 млн по нынешнему курсу, - прим. Ред.)", - отметили в ГБР.Таможенников обвинили в уклонении от уплаты обязательных платежей, по предварительному сговору группой лиц, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты средств в особо крупных размерах, а также в умышленном вводе в оборот опасной продукции. Также они обвинены в служебном подлоге и превышении власти, повлёкшем тяжкие последствия.Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел проблему в пубилкации Криминал, контрабанда, терроризм. Стабильная Украина как угроза стабильности Европы
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новости, украина, грузия, василий стоякин, гбр, ес, контрабанда, контрабандисты, таможня, черновицкая область, черновцы, сигареты
Новости, Украина, Грузия, Василий Стоякин, ГБР, ЕС, контрабанда, контрабандисты, таможня, Черновицкая область, Черновцы, сигареты

ГБР Украины пресекла канал контрабанды белорусских сигарет из ЕС

15:07 05.02.2025
 
© ГБР Украины
© ГБР Украины
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Двух должностных лиц Черновицкой таможни будут судить за участие в нелегальном ввозе белорусских сигарет из Евросоюза. Об этом 5 февраля сообщило Госбюро расследований Украины.
ГБР завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц Черновицкой таможни. По материалам следствия, они обеспечивали функционирование нелегального канала поставок табачных изделий из ЕС.
"Установлено, что табачные изделия из Белоруссии доставлялись на Украину под видом транзитных грузов в Грузию из Румынии. Неверные данные вносились в сопроводительные данные для европейских контрольных служб. Но на румынско-украинской границе грузовики с сигаретами проезжали уже по другим документам – под видом пустого транспорта. Сотрудники украинской таможни принимали эти заведомо фальшивые документы и не составляли никаких протоколов о нелегальном ввозе сигарет", - сказано в официальном сообщении.
В ГБР уверены, что таможенники достоверно знали, что именно подакцизные товары находятся в грузовиках. По их данным, нелегально ввозимые сигареты поставлялись на Украину с 2020 года.
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Ставки вверх: как ЕС объявил войну украинским контрабандистам и курильщикамПрофильный комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект об увеличении акцизов на табачные изделия. С начала 2025 года цены на сигареты вырастут минимум на 40 гривен (104 рубля) за пачку.
"По экспертной оценке, из-за действий только двух черновицких таможенников государство недополучило более 120 млн гривен налогов ($2,86 млн по нынешнему курсу, - прим. Ред.)", - отметили в ГБР.
Таможенников обвинили в уклонении от уплаты обязательных платежей, по предварительному сговору группой лиц, что привело к фактическому непоступлению в бюджеты средств в особо крупных размерах, а также в умышленном вводе в оборот опасной продукции. Также они обвинены в служебном подлоге и превышении власти, повлёкшем тяжкие последствия.
Автор издания Украина.ру Василий Стоякин рассмотрел проблему в пубилкации Криминал, контрабанда, терроризм. Стабильная Украина как угроза стабильности Европы
 
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