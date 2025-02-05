https://ukraina.ru/20250205/1060825829.html

Экономика Украины и война: плач грантоедов, газовый кризис и конец льготной торговли с Евросоюзом

Экономика Украины и война: плач грантоедов, газовый кризис и конец льготной торговли с Евросоюзом - 05.02.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: плач грантоедов, газовый кризис и конец льготной торговли с Евросоюзом

В начале февраля Украину накрыло кризисом в USAID, приостановка работы которого оставила без финансирования сотни разных организаций, а в стране внезапно стал заканчиваться природный газ. При этом киевской власти удалось заинтересовать Трампа украинскими недрами.

2025-02-05T06:20

2025-02-05T06:20

2025-02-05T06:20

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Об этих и иных новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Приднестровский энергокризисВ ПМР возобновлены поставки газа. Топливо будет поступать до 10 февраля по временной схеме на средства от европейского гранта, который Тирасполь и Кишинёв поделили поровну. За это время власти Приднестровья надеются, что будет достигнута договорённость о постоянных поставках газа венгерской компанией MIT, которая будет закупать его в России по "Турецкому потоку".В самом Приднестровье тем временем возобновили подачу тепла в многоквартирные дома и газа в частный сектор.Тем временем, благодаря бывшему премьер-министру Молдавии Иону Стурзе, стало известно, что киевская власть выдвинула Москве в качестве требования для сохранения транзита газа передачу ей контроля над Запорожской АЭС и прекращение ударов по энергетической инфраструктуры. Не удивительно, что Москва на такие условия не согласилась.Украинский энергокризисИ пока ПМР выходит из энергокризиса, в него погружается Украина. Вновь вернулись веерные отключения, правда, не на всей территории страны, а на Левобережье Украины, что вызвано либо проблемами с генерацией, либо проблемами с перетоками электроэнергии.В конце января на Украине стал заканчиваться природный газ. Оказалось, что ПХГ заполнены лишь на 10%, что является минимальным показателем за последние годы. Газа стала не хватать по целому ряду причин.Во-первых, его меньше закачали — власти, исходят из опыта предыдущего отопительного сезона, решили, что им хватит газа собственной добычи и нужды в закупке топлива нет. А закупать его нужно было летом, когда цены на топливо были минимальные.Во-вторых, свою роль сыграли удары ВКС РФ по газовой инфраструктуре: по ПХГ под Стрыем прилетало за минувший год больше 5 раз, что не могло не сказаться на темпах закачки газа и не могло не отпугнуть европейские компании, которые завлекали хранить газ в украинских хранилищах. А любые дополнительные объёмы газа были бы в радость: его можно было или перекупить или просто использовать для поддержания давления.В-третьих, из-за прекращения транзита российского газа часть газа в украинской ГТС стала техническим — необходимо поддерживать давление в трубе.Кроме того, на минувшей неделе ВС РФ нанесли удар по Полтавской области, где пострадал Яблунивский и Яровский газовые промыслы в Миргородском районе, что привело к прекращению газоснабжения части Полтавской области и усугубило возникший дефицит газа на Украине.Как следствие, "Нафтогаз" вышел на спотовый рынок ЕС, где законтрактовал первые 100 млн м3 газа, но если Украину накроют холода, то топлива потребуется сильно больше. И топливо закупается на пике цен: летом можно было купить по 300 долларов за 1 тыс. м3, а теперь приходится закупать по 570 долларов за тысячу "кубов".Не исключено, что придётся ещё и ограничивать подачу газа промышленности (той её части, что ещё каким-то чудом работает) и теплокоммунэнерго, отапливающим многоквартирные дома.А по окончанию отопительного сезона ПХГ нужно будет вновь заполнять и если к тому моменту ВКС России нанесут ещё с десяток ударов по газовой инфраструктуре Полтавской и Харьковской областей, то газ придётся закупать в ЕС по неподъёмным для Украины ценам. При оптимистичном сценарии Украине придётся закупить 2–3 млрд м3 газа, что обойдётся в 500 млн долларов за 1 млрд "кубов" природного газа при текущем уровне цен.Кризис в USAIDПолучил развитие кризис в USAID, который вместе прикрыли Трамп с Маском. Работа агентства остановлена, сайт прекратил работу, аккаунт в Х с миллионом подписчиков удалён.Илону Маску с его DOGE борьба с USAID будто праздник: можно пиариться на экономии бюджетных средств, и Трампу приятно — USAID никогда не был благосклонен к президенту, поэтому закрытие USAID позволяет ослабить позиции глубинного государства и отодвинуть демократов от их бюджетной кормушки.Шансы на возобновление работы USAID в прежнем формате нулевые, но не исключено, что структуру реорганизуют и превратят в структурное подразделение Госдепа. А если его и ещё цифровизуют, то лица, которые теперь злорадствуют над страданиями, украинских (и не только грантоедов) будут вспоминать годы неэффективной работы агентства с теплотой — несмотря на свой низкий КПД, оно достигло больших успехов в деле колонизации стран и порабощения национальной интеллигенции. Российские структуры "мягкой силы" такой эффективностью никогда не обладали, иначе цели и задачи СВО были бы достигнуты без самой СВО.Тем не менее, на Украине траур. Оказалось, что в 2024 году Украина по линии USAID получила 6,05 млрд долларов, включая 3,9 млрд долларов прямой бюджетной "помощи". Проще говоря, если из России USAID изгнали ещё в первой половине "десятых" признав нежелательной организацией в рамках тогдашней политики по национализации элит и борьбой с прозападными НКО, то киевская власть отдалась USAID целиком и полностью. USAID как спрут влез во все структуры государства и общества. Впрочем, данную организацию можно сравнить с раковой опухолью.Структура финансировала на Украине массу проектов самой разной направленности от YouTube-проектов локальных ЛОМов разной степени медийности (в том числе звёзд шоу-бизнеса) и кровожадности (включая откровенны нацистов по типу Евгения Карася) до благотворительных фондов агрохолдингов (включая "Мироновский хлебопродукт"). И это, не говоря уже о десятках патриотических и ветеранских НКО, а также целой пачке районных изданий. Но и с этим можно было бы жить, однако деньги от USAID напрямую получали различные общины (проще говоря, сельсоветы) и органы власти (включая Совбез).Как дальше будут жить грантоеды — непонятно. Кого-то из них на содержание возьмёт сама киевская власть во главе с Зеленским, но явно не всех. Да и будущее Зеленского под вопросом — его будут принуждать к проведению выборов, на которых он без откровенных фальсификаций не выиграет. При этом и многие грантоеды являются врагами Зеленского. Поэтому им остаётся лишь надеяться на то, что Маск и Трамп реформируют USAID и вновь возьмут их на содержание. И они вновь начнут любить Родину и ненавидеть ее врагов за счет США. А пока приходится эти чувства ставить на паузу.Будет у закрытия USAID и последствия для российских журналистов. Благодаря грантовым проектам мы лучше понимали киевскую власть так как она по-своему находилась в непрерывной войне с грантоедами. Проекты по типу "Грошей" или "Схем" позволяли понимать, кто из украинских элит ворует и на чём именно им удавалось обогащаться. Теперь же украинская политика станет похожа на тёмное болото: понятно, что грязно, сыро и вокруг одни черти, но разглядеть всё в деталях будет непросто.ЕС и льготная торговляЕврокомиссия начала переговоры с киевской властью об изменении условий торговли. Сообщается, что ЕС не намерен и дальше продлевать режим беспошлинной торговли и желает вернуть пошлины после 5 июня 2025 года, "откатив" торговлю с Украиной состоянием до начала СВО.Киевская власть пытается сохранить беспошлинную торговлю, предлагая евробюрократами согласиться на режим поставки украинкой сельхозпродукции по графику в объёмах, в которых нуждается ЕС. А пока же — благодаря исправной работе морского коридора в порты "Большой Одессы" — Украине удалось за прошлый год сократить долю ЕС в экспорте сельхозпродукции с 61% до 52%. План — снизить долю ЕС до 40%.Трамп и минералыАктивность киевской власти по обмену украинских недр на протекцию со стороны США, наконец-то заметил Дональд Трамп. Он заявил о желании получить украинские редкоземельные металлы. "Мы хотим гарантии по редкоземельным металлам. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов, а у них есть большие запасы редкоземельных металлов. Я ищу гарантии по редкоземельным металлам, они готовы их дать", — заявил Дональд Трамп.После такого высказывания вновь как из рога изобилия посыпались размышления о стоимости украинских недр и их содержимом. В связи с этим автор вновь хочет отметить простые вещи, которые не берут в учёт политики и журналисты.Во-первых, Украина никогда не была лидером ни по запасам, ни по объёмам добычи редких и редкоземельных металлов. Теперь она и вовсе наиболее лакомые месторождения не контролирует.Во-вторых, Украина не может предложить США ничего такого, что они могли бы купить на мировом рынке по приемлемым для них ценам и с куда меньшими затратами на логистику.В сырьевом плане Украина ценности для США не представляет, чего не скажешь про ЕС или Россию. ЕС получает с Украины окатыши — железорудное сырьё для чёрной металлургии, а сырьевые связи с Россией разорваны после начала СВО.Поэтому к очередным сырьевым интеллектуальным изысканиям необходимо относиться спокойно так как они пока крайне оторваны от реальной экономики. А когда дело дойдёт до неё, то окажется, что овчинка не стоит выделки.Ну, и стоит помнить важный политический момент. Полезные ископаемые Украины принадлежат не киевскому режиму и тем более ни Зеленскому, а согласно Конституции Украины - народу Украины. И для того, чтобы принимать решение об их передаче, использованию даже в виде гарантий инвестирования военных поставок, нужно согласие всего населения страны, то есть как минимум необходимо проведение референдума, что в нынешних условиях практически невозможно.Прочие новостиЗа год на Украине стало на 173 тыс. пенсионеров меньше. Всего пенсии в стране получают 10,34 млн человек, а средний размер выплаты составляет 13,8 тыс. рублей. 344 тыс. человек получают пенсию, размер которой не превышает прожиточный минимум, а 50 тыс. человек довольствуются выплатой меньше 3,6 тыс. рублей в месяц.Госстат предупредил, что в ближайшие 3 месяца ожидается всплеск промышленной инфляции. По крайней мере, таковы инфляционные ожидания у 43% из 1128 опрошенных промпредприятий. А с задержкой в 3–6 месяцев промышленная инфляция станет потребительской, что приведёт к росту розничных цен. Впрочем, это ни для кого не новость: за последние годы на Украине подешевела лишь человеческая жизнь, которая теперь не стоит почти ничего.К слову, смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза: умерли 495 тыс. человек, тогда как родились всего 176 тыс. человек. И это без учёта реальных потерь ВСУ и тех, кого там записали в пропавшие без вести.В 2024 году выручка украинского агросектора составила почти 24,7 млрд долларов. Это второй показатель за всю историю Украины. Украинские СМИ подают это как показатель для гордости, но на самом деле это следствие деградации остального экспорта. К слову, аграрии обеспечили Украине 59% валютной выручки.Украинское Госагентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ оценила ущерб Украины от российских браконьеров в Азовском море в 4 млрд гривен. Новость уморительная тем, что Россия за всего годы совместного использования с Украиной Азовского моря была единственной, кто системно занимался зарыблением моря и борьбой с браконьерами. И доказательство тому — рост поголовья и размеров осетровых, которые до 2014 года украинские браконьеры уничтожали опережающими темпами.Агрохолдинг "Нибулон" не исключает приостановку перевалки зерновых через Измаильский порт из-за неконкурентоспособности данного маршрута. Если в лучшие годы (2022-начало 2023 года) через порт на экспорт уходило 250 тыс. тонн зерновых, то теперь перевалка сократилась до 30 тыс. тонн.С 2013 по 2024 годы объёмы добычи коксующегося угля на Украине сократились на 74%, а производство кокса рухнуло на 85%. Импорт за это время вырос на 89%. В 2025 году статистика будет ещё печальнее для украинских металлургов из-за остановки шахт в районе Красноармейска."Вовину тысячу" получили 11 млн граждан Украины. Впрочем, пока не ясно, поможет ли это Зеленскому на выборах.Подробнее о том, какую роль играет USAID в политике США и непосредственно на Украине - в статье Павла Котова "Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID"

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