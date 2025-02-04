Украинские уклонисты попытались сбежать в Венгрию в грузовике с песком
© Госпогранслужба Украины / Telegram
© Госпогранслужба Украины / Telegram
Госпогранслужба Украины в своем телеграм-канале заявила о задержании 13 граждан страны при попытке сбежать в соседнюю Венгрию от мобилизации
"Пограничники вместе с СБУ и полицией остановили грузовик, который направлялся к границе. Под грузом песка, в оборудованном тайнике, нашли 13 мужчин из девяти областей Украины – они пытались нелегально попасть в Венгрию", - говорится в материале.
По информации ведомства, за незаконную переправку через границу военнообязанные должны были заплатить по 8-10 тысяч долларов каждый.
За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Подробнее об уклонистах - в материале Госпогранслужба Украины выявила около 650 групп по вывозу за границу уклонистов на сайте Украина.ру.