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Украинские уклонисты попытались сбежать в Венгрию в грузовике с песком

Украинские уклонисты попытались сбежать в Венгрию в грузовике с песком - 04.02.2025 Украина.ру

Украинские уклонисты попытались сбежать в Венгрию в грузовике с песком

Госпогранслужба Украины в своем телеграм-канале заявила о задержании 13 граждан страны при попытке сбежать в соседнюю Венгрию от мобилизации

2025-02-04T12:41

2025-02-04T12:41

2025-02-04T12:41

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"Пограничники вместе с СБУ и полицией остановили грузовик, который направлялся к границе. Под грузом песка, в оборудованном тайнике, нашли 13 мужчин из девяти областей Украины – они пытались нелегально попасть в Венгрию", - говорится в материале.По информации ведомства, за незаконную переправку через границу военнообязанные должны были заплатить по 8-10 тысяч долларов каждый.За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Подробнее об уклонистах - в материале Госпогранслужба Украины выявила около 650 групп по вывозу за границу уклонистов на сайте Украина.ру.

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