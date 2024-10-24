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Госпогранслужба Украины выявила около 650 групп по вывозу за границу уклонистов

Госпогранслужба Украины выявила около 650 групп по вывозу за границу уклонистов - 24.10.2024 Украина.ру

Госпогранслужба Украины выявила около 650 групп по вывозу за границу уклонистов

Сотни организованных групп пытались вывезти за границу украинцев, спасающихся от мобилизации. Об этом в эфире украинского телевидения заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко

2024-10-24T09:57

2024-10-24T09:57

2024-10-24T09:57

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украина

госпогранслужба

нацполиция

сбу

уклонисты

мобилизация

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Госпогранслужба Украины насчитала около 650 организованных групп, которые с февраля 2022 года помогали уклонистам сбежать за границу. Такая помощь уголовно наказуема.Месяцем ранее Демченко называл цифру таких групп на полсотни меньше. По его словам, самыми востребованными маршрутами спасения украинцев являются молдавский и румынский.Нацполиция и СБУ периодически сообщают о разоблачении схем по переправке уклонистов. В публикациях фигурируют крупные суммы в долларах США, которыми уклонисты расплачиваются с изготовителями фальшивых документов, проводниками через границу, коррумпированными медиками – за оформление диагноза, не позволяющего призвать по мобилизации.Ранее на эту тему: После громкого коррупционного скандала ликвидируют украинскую Центральную МСЭК Также на эту тему: Украинизаторы и уклонисты. Украинские эксперты о том, как они разрушают Украину

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новости, украина, госпогранслужба, нацполиция, сбу, уклонисты, мобилизация