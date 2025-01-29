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Проблема с переговорами, провалы ВСУ, "путь к началу ядерной войны". Главное на Украине на утро 29 января

Проблема с переговорами, провалы ВСУ, "путь к началу ядерной войны". Главное на Украине на утро 29 января - 29.01.2025 Украина.ру

Проблема с переговорами, провалы ВСУ, "путь к началу ядерной войны". Главное на Украине на утро 29 января

Зеленский выступил за затягивание конфликта, несмотря на заявления Путина о переговорах. На Украине звучат взрывы, ВСУ саботируют приказы командования атаковать. Володин назвал путем к началу ядерной войны возможную подготовку США покушения на Путина

2025-01-29T09:00

2025-01-29T09:00

2025-01-29T09:13

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Российский лидер Владимир Путин обозначил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину проблему с переговорами по Украине."Если сейчас мы начнем вести переговоры, то они будут нелегитимными. Здесь есть, правда, я об этом не говорил, проблема. Почему? Потому что когда нынешний глава режима (Владимир Зеленский — ред.), так сегодня только его можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чём, засада в чём, ловушка", - сказал Путин.Он однако подчеркнул, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. Киеву только нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной Рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Предложенные Путиным варианты диалога Зеленский отверг.Зеленский также обвинил Москву в попытках продолжить конфликт или "получить паузу", хотя Путин прямо заявил, что переговоры - это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, и России на историческую перспективу.Несмотря на то, что российский президент перечислил условия, которые нужно выполнить Киеву для проведения полноценных переговоров, Зеленский, комментируя его слова, в очередной раз заявил, что к настоящему миру нужно "принуждать" Россию.Турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер заявил РИА Новости, что слова Путина о нелегитимности Зеленского могут подтолкнуть западные страны к началу серьезной дискуссии на данную тему.По мнению эксперта, слова российского президента были направлены в первую очередь американскому президенту Дональду Трампу, стремящемуся внести вклад в украинское урегулирование."Путин прав, но стоит отметить, что даже если Запад и учитывает фактическую отмену выборов на Украине под предлогом войны, то на деле не поднимает эту тему. Таким образом, Запад не желает дискутировать на тему нелегитимности украинских властей, что на мой взгляд является олицетворением двойных стандартов, ведь если они говорят о демократии, то должны вывести из игры Зеленского, потерявшего законное право на управление страной", - заявил Сезер.По его мнению, Путин подчеркивает, что переговорный процесс пойдет гораздо быстрее без Зеленского. "Полагаю, в ближайшие дни на Западе стоит ожидать начала дискуссии по поводу легитимности Зеленского. Кто знает, может быть, сам Трамп даст ей старт и мы вступим в интересный период", - отметил эксперт.Обозреватель журнала American Conservative Тэд Снайдер в свою очередь считает, что экс-президент США Джо Байден и Зеленский должны будут объяснить гражданам, зачем они стали продолжать боевые действия на Украине и отказались от переговоров с Москвой."Однажды Зеленскому придется объяснять украинцам своё участие в трагедии. Ему придется защищать свое решение поддаться давлению Запада и не подписывать ничего с Россией, а "просто воевать", как выразился тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон... Но это не оправдывает США... Байдену тоже однажды придется объяснять, зачем нужна была война на Украине после многообещающих переговоров в Стамбуле", - написал Снайдер.Как считает американский журналист, США знали, что у Киева недостаточно сил для противодействия российской армии. По его мнению, администрация Байдена безжалостно воспользовалась жителями Украины, пытаясь "ослабить Россию" и отстоять право НАТО "расширяться куда угодно", поэтому Байдену придется объяснять, для чего он вместо мира выбрал путь "катастрофического кровопролития".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Провалы ВСУС утра в среду воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ информировали о взрыве в столице.Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров пожаловался, что в подконтрольной ВСУ части региона получили повреждения объекты инфраструктуры.Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о полном уничтожении украинской 110-й бригады, оборонявшей Великую Новоселку в ДНР."Если говорить о Великой Новоселке, контроль за населенным пунктом сейчас за нашими силами. В самом населенном пункте прежде всего размещалась механизированная 110-я бригада ВСУ, которая на данный момент считается уничтоженной, потому что, по большому счету, когда подразделение теряет до 60-70% личного состава, сил и средств, оно считается уничтоженным полностью. Здесь произошло именно так", - заявил Гагин.По его словам, бригада попала в "котел" в Великой Новоселке и понесла большие потери в ходе штурма ВС РФ, в результате чего фактически "перестала существовать".Гагин добавил, что еще до освобождения Великой Новоселки 110-я бригада "была обескровлена", потому что часть техники, в том числе иностранной, решением украинского командования была переброшена на Курское направление."Бригада несла большие потери, это сопровождалось дезертирством, массовыми сдачами в плен. Противник понимал, что перспектив удержать Великую Новоселку нет", - заключил он.Также Гагин рассказал, что украинские войска подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие, пока еще находящееся под контролем Украины, - шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название - Покровск) ДНР."Да, действительно, была информация о подрыве шахты. Эта шахта относится к компании "Метинвест" (украинского олигарха Рината) Ахметова (входит в объединение, включенное в РФ в перечень террористов и экстремистов - ред.). Как раз именно по его приказу ее взорвали. Взорвали для того, чтобы она не досталась России. Это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине", - заявил Гагин.По его словам, произошедшее угрожает существованию металлургической промышленности Украины.В Минобороны России рассказали, что группа ударных вертолетов уничтожила боевиков и технику ВСУ в приграничном районе Курской области."Группа ударных вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М и сопровождения Ми-8ПСГ выполнили задачи по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипажи нанесли ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности", - говорится в сообщении, сопровождающем видео.Отмечается, что по докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипажи группы ударных вертолетов благополучно вернулись на аэродром вылета.Военный эксперт Андрей Марочко информировал, что подразделения ВСУ в районе Волчанска саботируют приказы командования атаковать позиции ВС РФ."По перехваченным данным стало известно о саботировании подразделениями вооруженных формирований Украины приказов о штурме наших позиций в районе населенного пункта Волчанск. Вместо активных штурмовых действий боевики применяют, в большей степени, оборонительную тактику, ссылаясь на нехватку личного состава, материально-технических средств, а также неблагоприятные метеоусловия", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.С его слов, для разбирательства по факту саботажа приказов из украинского штаба сухопутных войск в район Волчанска направлена инспекционная проверка.Несмотря на плачевное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать. Так, за сутки они семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.Кроме того, ВСУ пытались атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Однако средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили за ночь 104 украинских беспилотника: 47 – над территорией Курской области, 27 – над территорией Брянской области, 11 – над территорией Смоленской области, семь – над Тверской областью, четыре – над Белгородской областью, по три – над Нижегородской и Калужской областями, по одному – над Ростовской и Ленинградской областями.Путь к началу ядерной войныПредседатель Госдумы Вячеслав Володин назвал прямым путем к началу ядерной войны возможную подготовку администрацией экс-президента США Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина."Вчера американский журналист Такер Карлсон рассказал, что администрация Байдена "пыталась убить Путина". Предлагал это бывший госсекретарь США Блинкен... Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление. Серьёзнейшая угроза глобальной безопасности. Прямой путь к началу ядерной войны", - написал он в своем телеграм-канале.По словам Володина, для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства.Он также написал, что Байден и Блинкен должны быть привлечены к ответственности.Ранее Карлсон заявил, что администрация Байдена "пыталась убить" Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает данные попытки "безумием".Подробнее - в материале Карлсон заявил, что администрация Байдена и лично Блинкен готовили покушение на Путина на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

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