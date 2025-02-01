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У США война оплачена до 2026-2027 годов: Рожин ответил, при каком условии Путин и Трамп встретятся
У США война оплачена до 2026-2027 годов: Рожин ответил, при каком условии Путин и Трамп встретятся - 01.02.2025 Украина.ру
У США война оплачена до 2026-2027 годов: Рожин ответил, при каком условии Путин и Трамп встретятся
Для президента США Дональда Трампа Украина — это разменная монета в отношениях с Россией и Европа. Основным врагом Америки он видит Китай. И если какая-то почва для переговоров будут, личная встреча президента России Владимира Путина и Трампа может состояться весной. Если нет – ее не будет, потому что обсуждать нечего
2025-02-01T07:10
2025-02-01T07:10
2025-02-01T07:10
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владимир путин
владимир зеленский
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детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По его словам, Украина для Трампа — это разменная монета в отношениях с Россией и Европа.“И если какая-то почва для переговоров будут, личная встреча Путина и Трампа может состояться весной. Если нет — ее не будет, потому что обсуждать нечего”, — заключил Рожин.Ранее в интервью изданию Украина.ру известный политолог, американский журналист Майкл Бом подчеркнул, что условия, предлагаемые США, невыгодны для России, поэтому Трамп может начать обвинять Путина в “недоговороспособности”.“И Трамп будет вынужден поддерживать Украину, даже если это ему не нравится. Президент Америки хочет найти с Путиным общий язык и забыть об Украине. Но если не сработает его план А, он будет вынужден включать план Б и поддержать Украину в качестве ответной меры”, — объяснил Бом.Он также заявил, что конфликт может затянуться еще на три года, если Путин и Трамп не найдут компромисс. А найти его будет нелегко, поэтому вряд ли удасться это сделать, резюмировал политолог.Подробнее об этом в интервью Майкла Бома: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по УкраинеВ свою очередь, политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру предположил, что Путину будет легче договориться именно с Трампом. Переговоры будут идти на уровне равновеликих отношений.“Когда будет говорить не Байден, который все забывает через 5 секунд, а будет общаться здравомыслящий человек, который знает, чего и от кого он хочет, полагаю, и Путину будет проще прийти к каким-то договоренностям”, — аргументировал Вайнер.Более развернуто о его позиции в интервью Грега Вайнера: Пока Зеленский борется за Европу, Трамп готовит России нефтяной крахПолный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
https://ukraina.ru/20250128/1060614577.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, детали
У США война оплачена до 2026-2027 годов: Рожин ответил, при каком условии Путин и Трамп встретятся
Для президента США Дональда Трампа Украина — это разменная монета в отношениях с Россией и Европа. Основным врагом Америки он видит Китай. И если какая-то почва для переговоров будут, личная встреча президента России Владимира Путина и Трампа может состояться весной. Если нет – ее не будет, потому что обсуждать нечего
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
“У США война оплачена до 2026-2027 годов. Американские лоббисты будут пытаться сорвать даже призрачные шансы на переговоры. И потом, пока, то что предлагает нам Запад в виде заморозки по текущей линии фронта и европейских миротворцев нам невыгодно”, — заявил собеседник издания.
По его словам, Украина для Трампа — это разменная монета в отношениях с Россией и Европа.
“И если какая-то почва для переговоров будут, личная встреча Путина и Трампа может состояться весной. Если нет — ее не будет, потому что обсуждать нечего”, — заключил Рожин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру известный политолог, американский журналист Майкл Бом подчеркнул, что условия, предлагаемые США, невыгодны для России, поэтому Трамп может начать обвинять Путина в “недоговороспособности”.
“И Трамп будет вынужден поддерживать Украину, даже если это ему не нравится. Президент Америки хочет найти с Путиным общий язык и забыть об Украине. Но если не сработает его план А, он будет вынужден включать план Б и поддержать Украину в качестве ответной меры”, — объяснил Бом.
Он также заявил, что конфликт может затянуться еще на три года, если Путин и Трамп не найдут компромисс. А найти его будет нелегко, поэтому вряд ли удасться это сделать, резюмировал политолог.
В свою очередь, политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру предположил, что Путину будет легче договориться именно с Трампом. Переговоры будут идти на уровне равновеликих отношений.
“Когда будет говорить не Байден
, который все забывает через 5 секунд, а будет общаться здравомыслящий человек, который знает, чего и от кого он хочет, полагаю, и Путину будет проще прийти к каким-то договоренностям”, — аргументировал Вайнер.