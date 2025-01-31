Рубио объяснил, зачем США контролировать Гренландию - 31.01.2025 Украина.ру
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Рубио объяснил, зачем США контролировать Гренландию
Рубио объяснил, зачем США контролировать Гренландию - 31.01.2025 Украина.ру
Рубио объяснил, зачем США контролировать Гренландию
Государственный секретарь США Марко Рубио на шоу журналистки Мегин Келли высказал мнение, что Штаты должны контролировать Гренландию, так как опасаются, что Китай попытается захватить эту территорию
2025-01-31T09:12
2025-01-31T09:12
новости
сша
китай
арктика
марко рубио
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"Можно предположить, что в конечном итоге, возможно даже в краткосрочной перспективе, китайцы попытаются сделать в Гренландии то же, что они уже сделали в Панамском канале и других местах — установить объекты, которые обеспечат им доступ к Арктике под прикрытием китайской компании", – заявил Рубио.Он отметил, что это совершенно неприемлемо для национальной безопасности Соединенных Штатов. Если допустить такой вариант развития событий, то в случае конфликта Китай мог бы направить свои военные корабли в Гренландию и действовать оттуда.Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до инаугурации, заявил, что Гренландия, самый большой в мире остров, в недрах которого скрыты запасы редкоземельных металлов, урана, лития, должна стать частью США. Он подчеркивал стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России.Премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на притязания Трампа заявлял, что остров не продается и никогда не будет продаваться.Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел ситуацию в публикации Раздор в НАТО? Евросоюз предложил направить войска в Гренландию
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, китай, арктика, марко рубио, дональд трамп, нато, ес
Новости, США, Китай, Арктика, Марко Рубио, Дональд Трамп, НАТО, ЕС

Рубио объяснил, зачем США контролировать Гренландию

09:12 31.01.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP / Alex Brandon
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Государственный секретарь США Марко Рубио на шоу журналистки Мегин Келли высказал мнение, что Штаты должны контролировать Гренландию, так как опасаются, что Китай попытается захватить эту территорию
"Можно предположить, что в конечном итоге, возможно даже в краткосрочной перспективе, китайцы попытаются сделать в Гренландии то же, что они уже сделали в Панамском канале и других местах — установить объекты, которые обеспечат им доступ к Арктике под прикрытием китайской компании", – заявил Рубио.
Он отметил, что это совершенно неприемлемо для национальной безопасности Соединенных Штатов.
Если допустить такой вариант развития событий, то в случае конфликта Китай мог бы направить свои военные корабли в Гренландию и действовать оттуда.
Президент США Дональд Трамп 7 января, еще до инаугурации, заявил, что Гренландия, самый большой в мире остров, в недрах которого скрыты запасы редкоземельных металлов, урана, лития, должна стать частью США. Он подчеркивал стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России.
Премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на притязания Трампа заявлял, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
Автор издания Украина.ру Александр Сокуренко рассмотрел ситуацию в публикации Раздор в НАТО? Евросоюз предложил направить войска в Гренландию
 
НовостиСШАКитайАрктикаМарко РубиоДональд ТрампНАТОЕС
 
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