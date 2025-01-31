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Плохо, когда объекты поражения очень близко. "Орешник" в Белоруссии как ассиметричный ответ России Западу

Плохо, когда объекты поражения очень близко. "Орешник" в Белоруссии как ассиметричный ответ России Западу - 31.01.2025 Украина.ру

Плохо, когда объекты поражения очень близко. "Орешник" в Белоруссии как ассиметричный ответ России Западу

Развитие военно-технического сотрудничества России и Белоруссии идет по плану. Поставки "Орешника" идеально вписываются в историю российско-белорусского военного партнерства

2025-01-31T06:12

2025-01-31T06:12

2025-01-31T06:12

эксклюзив

россия

белоруссия

польша

владимир путин

александр лукашенко

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опк

впк

с-400 «триумф»

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"Орешник" под СмоленскомБелоруссия "со дня на день" получит российскую гиперзвуковую ракетную систему "Орешник", заявил накануне президент Республики Александр Лукашенко. Систему планируют разместить "ближе к Смоленску". Изначально поставки планировались на вторую половину 2025 года, но, по заверениям Лукашенко, это произойдет раньше."Я так мечтаю. А там посмотрим. Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около вас (России. - Ред.). Тем более, это же общее оружие. Но я не говорю, что под Смоленском. Я просто сейчас так думаю", - сказал Лукашенко журналистам.По словам Лукашенко, Белоруссия получит "Орешник" даже раньше, чем Россия, о чем он договорился с президентом России Владимиром Путиным.Перед белорусской дипломатией поставлена задача предотвратить возможные наступательные действия со стороны Польши, Литвы, Латвии, заявил журналистам глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. Минск наблюдает военную активность у границ Белоруссии, обращает внимание на призывы увеличить финансирование ВПК государств-соседей и экспорт американского вооружения."Они не допускают, что кто-то может применить такого рода силу. А силу такую может применить Россия. Мы вместе с Россией. Мы подписали договор с Москвой о совместной гарантии безопасности, где в том числе прописано и применение ядерного оружия, - сказал Рыженков, и напомнил о договоренностях об "Орешнике". - Это наш ответ, но ответ сдерживания, а не наступательный".Кроме этого, по данным Госпогранкомитета Белоруссии, украинские войска в 2024 году оборудовали рубежи железобетонными блоками и заградительными заборами из колючей проволоки, рыли противотанковые рвы и минировали местность. В прошлом году со стороны Украины совершена 41 провокация, в том числе 17 случаев залетов беспилотников на территорию Белоруссии. Ситуация по периметру границ государства остается напряженной, но в целом без изменений, заявили в Госпогранкомитете.НАТО у границВ последние годы граница Белоруссии с государствами-членами НАТО стала зоной повышенного внимания альянса. Усиление военного присутствия, регулярные учения и модернизация инфраструктуры на территории Польши, Литвы и Латвии вызывают обеспокоенность Минска и Москвы, которые видят в этих шагах угрозу своей безопасности. Активность НАТО, в свою очередь, объясняется необходимостью защиты восточного фланга альянса на фоне углубления военной интеграции России и Белоруссии, а также нестабильности, вызванной конфликтом на Украине.С 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе, НАТО последовательно наращивает потенциал в Восточной Европе. Однако ключевым триггером для активизации альянса у границ Белоруссии стали события 2020–2022 годов: уличные протесты в Белоруссии, её якобы вовлечение в российскую спецоперацию на Украине, размещение на её территории российских тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также ядерного оружия. Альянс рассматривает эти шаги как часть стратегии Москвы по расширению зоны влияния.В 2023 году НАТО утвердила новые планы обороны, предполагающие создание "передовых линий" в Восточной Европе, включая развертывание многонациональных боевых групп.Конкретные шаги НАТО:Минск и Москва воспринимают действия НАТО как прямую угрозу. Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что "альянс готовится к войне", а размещение иностранных войск в Прибалтике нарушает Основополагающий акт Россия—НАТО 1997 года. В ответ Белоруссия проводит совместные учения с Россией, укрепляет границы, размещает российское вооружение.Активность НАТО на границе с Белоруссией отражает глобальный тренд на фрагментацию системы безопасности и возрождение блокового противостояния. Хотя альянс настаивает на оборонительном характере своих действий, Минск и Москва видят в них попытку силового давления. Дальнейшая эскалация может привести к кризисам, аналогичным инциденту с ракетами в Польше в 2022 году, когда ошибка в идентификации едва не спровоцировала прямое столкновение НАТО и России. Урегулирование требует восстановления каналов диалога, но в текущих условиях это выглядит маловероятным. Представительство России в НАТО закрыто, по всем вопросам российские дипломаты предлагают обращаться натовцам в посольство РФ в Бельгии. Функции главного связующего звена с НАТО выполняет российский посол, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Минск-МоскваВоенно-техническое сотрудничество России и Белоруссии — один из ключевых элементов союзнических отношений, уходящих корнями в советское прошлое. После распада СССР в 1991 году обе страны, сохранив тесные культурные, экономические и политические связи, начали выстраивать новую модель взаимодействия, в которой отдельное место заняла военная интеграция.Белорусская ССР, будучи "сборочным цехом" Советского Союза, располагала развитой оборонной промышленностью: заводы МАЗ, "Интеграл" и Минский тракторный работали на военно-промышленный комплекс. После 1991 года Белоруссия унаследовала часть советских военных объектов, включая радарные станции и склады ядерных боеприпасов (последние были вывезены в Россию к 1996 году).В 1990-е годы сотрудничество развивалось медленно: Белоруссия избегала глубокой интеграции, а Россия сосредоточилась на внутренних проблемах. Первым шагом к интеграции стал Договор о создании Союзного государства (1999 год), предусматривавший координацию оборонной политики.Динамика изменилась после избрания Владимира Путина президентом РФ в 2000 году.Единая региональная система ПВО - интеграция радиолокационных станций и систем управления. Соглашение подписано в Москве, ратифицировано Госдумой РФ в феврале 2009 года. Согласно документу, единая российско-белорусская ПВО должна стать составляющей частью объединенной ПВО стран-участниц СНГ. По оценкам депутатов V созыва Думы, соглашение стало составной частью реализации Договора о Союзном государстве, положило начало формированию общей оборонной стратегии, увеличило дальность действия ПВО минимум на 500 км.Совместные учения "Запад", "Щит Союза" - отработка взаимодействия войск двух государств. "Запад" проводят с 2009 года один раз в два года (кроме 2023 года из-за ситуации на Украине). В 2025 году учения "Запад-2025" планируются совместными с силами ОДКБ. "Щит Союза" также проводят один раз в два года, попеременно на территориях России и Белоруссии.Кроме этого, с 10 по 20 февраля 2022 года российские и белорусские войска провели совместные учения "Союзная решимость". После учений Лукашенко пообщался с журналистами и рассказал о договоренностях с российским руководством о том, что белорусская армия должна уметь пользоваться современным оружием."Белорусская армия находится на острие. Она должна обладать самым современным оружием. Мы его будем или покупать, или россияне нам будут поставлять что-то за свой счет. Потому что армия общая. Но для того, чтобы наши бойцы освоили современную технику - а в России она самая современная - для этого нужны центры учебные", - сказал Лукашенко.Военно-техническое сотрудничество. В 2022 году Лукашенко сообщил о покупке российских ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". В 2023 году белорусская армия, после обучения в РФ, начала самостоятельно эксплуатировать "Искандер". Все комплексы поставлены на боевое дежурство.В марте 2023 года Лукашенко заявил о готовности разместить российское и тактическое, и стратегическое ядерное оружие в Белоруссии. Летом того же года президент России Владимир Путин сообщил о поставках тактического ядерного оружия Минску. В случае нападения на Союзное государство Минск будет готов его применить, заявлял Лукашенко.Кроме этого, налажено сотрудничество между предприятиями ОПК. Например, белорусское ОАО "Пеленг" производит оптико-электронные системы разного назначения. Продукцию предприятия представляли летом 2024 года на выставке "Армия-2024". На полях мероприятия представители завода заключили соглашение с российской госкорпорацией "Кронштадт". Последняя занимается разработкой и производством беспилотных систем.В отношении Белоруссии действуют западные экономические санкции.Таким образом, российско-белорусское военное партнерство — это история постепенного слияния двух государств под давлением внешних угроз и внутренних проблем. Если в 1990-е годы Минск стремился сохранить дистанцию, то к 2020-м годам он стал неотъемлемой частью российской системы безопасности. Будущее этого союза зависит от того, смогут ли стороны найти баланс между взаимными интересами и суверенитетом.Справка. Что известно об "Орешнике"?Все официальные характеристики новейшей российской ракетной системы известны только по публичным заявлениям президента России Владимира Путина.Дуэль "Орешника" и "Тэда"Владимир Путин предложил США провести совместный "высокотехнологичный эксперимент" — испытать эффективность американских систем ПВО/ПРО против российской гиперзвуковой ракеты "Орешник". Идея возникла в ответ на заявления западных экспертов, утверждающих, что американский комплекс THAAD способен перехватить российскую ракету на начальном этапе полета. Путин опроверг эту возможность, указав, что THAAD (читается как "Тэд") предназначен для поражения целей на средней и конечной траектории, а районы запуска "Орешника" надежно защищены. Об этом он заявил во время прямой линии, посвященной итогам 2024 года.Глава государства озвучил условия "дуэли XXI века": США должны выбрать цель в Киеве, сконцентрировать вокруг нее все доступные системы ПВО/ПРО, после чего Россия нанесет по объекту удар "Орешником". Это, по его словам, позволит на практике проверить возможности обеих сторон."Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?" — подчеркнул Путин.В ходе выступления Путин сравнил американские и российские системы. Комплексы Patriot он назвал аналогом российских С-300, а THAAD — С-400. При этом он отметил, что THAAD, вероятно, отсутствуют на Украине, но размещены в Румынии и Польше. Президент выразил уверенность, что подобные испытания с "Орешником" были бы полезны как для США, отстающих в гиперзвуковых технологиях, так и для российского ОПК.Подробнее в материале Алексея Туманова Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит Параметры и применениеРоссия провела успешные испытания баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном оснащении и поразила завод "Южмаш" в Днепропетровске на Украине. Это произошло в ночь на 21 ноября 2024 года. О других случаях применения "Орешника" ничего неизвестно.Президент России Владимир Путин в экстренном обращении пояснил, что это было сделано в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет малой и средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Путин напомнил о разорванном Штатами в 2019 году Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и указал на агрессивные действия Вашингтона: переброску в разные региона мира своих перспективных ракетных систем, учения и тренировки по их применению. Испытания в боевых условиях, подчеркнул он, проводятся в ответ на агрессивные действия стран НАТО.В мире не существует средств противодействию этому российскому оружию, заявил Путин. Современные системы противовоздушной обороны бессильны против "Орешника", как и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе, подчеркнул он. По его словам, ракета развивает скорость в 10 махов, или 2,5-3 км/с.Официальных данных об "Орешнике" нет. По информации госпортала "Объясняем.рф", максимальная дальность полета ракеты достигает 5,5 тысяч километров. Скорость - до 10 Махов (около 12,4 тысяч км/ч), может нести боевую часть массой 1,5 тонн. В ядерном оснащении может доставлять заряды мощностью до 900 килотонн.Путин заявил о продолжении испытаний "Орешника", поручил наладить серийное производство. "Орешник", который поставят в Белоруссию, будет входить в состав российских РВСН, однако определять цели будет Минск.

https://ukraina.ru/20250124/1060545932.html

россия

белоруссия

польша

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