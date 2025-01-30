"Это отличная идея": Трамп-младший предложил открыть тюрьму Alcatraz
Федеральная тюрьма в США снова может принять спецконтингент вдобавок к многотысячному миграционному центру на кубинской базе Гуантанамо. Об этом заявил Старший сын президента США Дональд Трамп-младший.
Накануне президент США подписал ряд указов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией. Они содержат меры по массовой высылке нелегалов за пределы США.
В частности, Дональд Трамп предписал Пентагону и Министерству внутренней безопасности создать 30-тысячный миграционный центр на кубинской базе в Гуантанамо – там должны содержаться самые опасные преступники из числа нелегалов. До этого на военной базе содержались террористы и другие лица, признанные в США угрозой нацбезопасности и перемещавшиеся на самолётах в пресловутых "секретных тюрьмах ЦРУ".
"Это отличная идея. Может, нам также стоит снова открыть Алькатрас?!", - заявил Трамп-младший подписчикам своего аккаунта в социальной сети, комментируя указ президента США о центре для нелегалов в Гуантанамо.
Ранее тюрьма США в Гуантанамо подвергалась резкой критике американской общественности и международных правозащитных организаций. В вину администрации тюрьмы и спецслужбам ставились жестокие пытки заключённых.
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Под давлением общественности и юристов Барак Обама в бытность президентом США подписал указ о ликвидации этого объекта на кубинской военной базе США. Намерение закрыть тюрьму Гуантанамо выказывал также Джозеф Байден, однако до сих пор этот объект функционирует.
Федеральная тюрьма "Алькатрас" на одноименном острове близ Сан-Франциско предназначалась для особо опасных преступников. Она функционировала с 1934 по 1963 год. В ней содержались в том числе самые жестокие убийцы и главари мафии. Тюрьма "Алькатрас" стала символом сурового режима содержания, она упоминается в многочисленных литературных произведениях и кинофильмах.
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