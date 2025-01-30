https://ukraina.ru/20250130/1060706480.html

"Это отличная идея": Трамп-младший предложил открыть тюрьму Alcatraz

"Это отличная идея": Трамп-младший предложил открыть тюрьму Alcatraz - 30.01.2025 Украина.ру

"Это отличная идея": Трамп-младший предложил открыть тюрьму Alcatraz

Федеральная тюрьма в США снова может принять спецконтингент вдобавок к многотысячному миграционному центру на кубинской базе Гуантанамо. Об этом заявил Старший сын президента США Дональд Трамп-младший.

2025-01-30T19:45

2025-01-30T19:45

2025-01-30T19:45

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Накануне президент США подписал ряд указов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией. Они содержат меры по массовой высылке нелегалов за пределы США.В частности, Дональд Трамп предписал Пентагону и Министерству внутренней безопасности создать 30-тысячный миграционный центр на кубинской базе в Гуантанамо – там должны содержаться самые опасные преступники из числа нелегалов. До этого на военной базе содержались террористы и другие лица, признанные в США угрозой нацбезопасности и перемещавшиеся на самолётах в пресловутых "секретных тюрьмах ЦРУ".Ранее тюрьма США в Гуантанамо подвергалась резкой критике американской общественности и международных правозащитных организаций. В вину администрации тюрьмы и спецслужбам ставились жестокие пытки заключённых.Под давлением общественности и юристов Барак Обама в бытность президентом США подписал указ о ликвидации этого объекта на кубинской военной базе США. Намерение закрыть тюрьму Гуантанамо выказывал также Джозеф Байден, однако до сих пор этот объект функционирует.Федеральная тюрьма "Алькатрас" на одноименном острове близ Сан-Франциско предназначалась для особо опасных преступников. Она функционировала с 1934 по 1963 год. В ней содержались в том числе самые жестокие убийцы и главари мафии. Тюрьма "Алькатрас" стала символом сурового режима содержания, она упоминается в многочисленных литературных произведениях и кинофильмах.Больше новостей дня представлено в обзоре Днепропетровской области приготовиться. Итоги 30 января на Украине

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