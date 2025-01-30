https://ukraina.ru/20250130/1060705153.html

Днепропетровской области приготовиться. Итоги 30 января на Украине

Днепропетровской области приготовиться. Итоги 30 января на Украине - 30.01.2025 Украина.ру

Днепропетровской области приготовиться. Итоги 30 января на Украине

Власти Днепропетровской области призвали жителей приграничных с Донецкой Народной Республикой регионов к эвакуации

2025-01-30T18:50

2025-01-30T18:50

2025-01-30T18:50

эксклюзив

хроники

украина

днепропетровская область

россия

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Глава Днепропетровского областного совета Украины Николай Лукашук призвал жителей региона выезжать из прифронтовых районов."Получаю вопросы о том, оставаться или выезжать из прифронтовых общин? Во время войны каждый день связан с риском и опасностью. Если у вас есть возможность выехать из прифронтовых территорий, стоит это сделать заблаговременно. Областная военная администрация может обеспечить выезд из опасных территорий и места для проживания. Если вы решили остаться, важно чётко оценить все риски и быть готовым к любой ситуации", — отметил Лукашук.В то же время, он подчеркнул, что официальная эвакуация из прифронтовых общин сейчас не объявлена."Помните, что жизнь является высшим приоритетом, поэтому стоит выбирать наиболее безопасный вариант. Сейчас каждый делает выбор самостоятельно", — указал глава Днепропетровского областного совета.На Украине уже прокомментировали заявление Лукашука."Походу, это в рамках перехода к сильной переговорной позиции Украины, о чём говорит власть", — с иронией отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".В тот же день появилось видео из Днепропетровской области, на котором украинцы комментировали звуки боёв у границы региона и ДНР"Днепропетровская область — Донецкая область (ДНР — Ред.). В первый раз мы здесь на стеле и слышим взрывы. Война приближается ещё ближе. Никогда мы здесь не слышали, чтобы бахало. До Покровска километров 30", — говорил на украинском языке снимавший видео.Среди прочих это видео у себя в телеграм-канале разместил и политолог Юрий Баранчик."Обитатели Днепропетровской области с удивлением обнаружили, что фронт уже рядом. Взрывы слышны уже на административной границе области, что в 30 км от Покровска. Скоро канонада для Днепропетровской области станет привычным делом. Уже идут бои за трассу Покровск-Константиновка. Первые цели уже поражены в Новопавловке Днепропетровской области – КАБами уничтожено место дислокации ВСУ", — отметил Баранчик.Он напомнил о приказе главкома ВСУ Александра Сырского."Главком ВСУ Сырский приказал новому командующему группировкой "Хортица" Драпатому "сдержать натиск" российских войск. Об этом он заявил, представляя Драпатого личному составу, уточнив, что участок фронта от Покровска до Великой Новоселки "наиболее динамичный". Проблемы, однако, видны везде. Подтверждено крупное продвижение в южной части Часова Яра, к микрорайонам Шевченко и Цех №2", — отметил он.Также Баранчик задался вопросом о том, что будет делать Россия."Самое интересное, это решим мы двигаться к Днепропетровску "на вырост" или сосредоточимся на восстановлении конституционного порядка в Запорожье. От Великой Новоселки до Запорожья практически прямая линия длинной 125 километров, которая позволяет просто обойти все ключевые украинские укрепрайоны южном фронте. При том, что, как заявляют военные, серьезных фортификаций в степных районах на пространстве от западной границы ДНР до Днепра практически нет. Наступление предполагает широкий фронт, то есть значительные резервы. Судя по текущей картине, их у нас больше, чем у ВСУ", — подчеркнул он.Ранее украинская журналистка Янина Соколова* (внесена в список экстремистов и террористов — Ред.) заявила, что Украина может потерять часть Днепропетровской области."Информация, которой я обладаю, выглядит следующим образом: Российская Федерация в лайт-варианте сможет забрать всё, что она на данный момент оккупировала, а, например, Курскую область можно будет обменять на, условно, Запорожскую АЭС. Чтобы этого не произошло и мы не получили [под контролем России] ещё часть Днепропетровской области, нам нужно очень активно... Как говорила "Алиса в стране чудес": чтобы стоять на месте, нужно очень активно бежать. Так вот нам сейчас нужно очень эффективно бежать, чтобы остановиться на месте. И я думаю, что главнокомандующий это понимает", — отметила Соколова* (внесена в список экстремистов и террористов — Ред.) в интервью Севгиль Мусаевой.По её словам, мирные переговоры будут."Переговоры будут. Прежде всего они будут с Соединёнными Штатами. Переговоры об Украине без Украины тоже будут. Несмотря на публичные заявления, они уже идут. И которые [переговоры]мы встретим на определённом этапе нашей условной силы, нашего условного преимущества или без преимущества. Таким будет решение этого вопроса", — указала журналистка.Она охарактеризовала ситуацию на фронте как "очень грустную". Также Соколова* (внесена в список экстремистов и террористов — Ред.) сообщила, что в руководстве страны прошла встреча, посвящённая обороне Днепропетровской области."Надеюсь, мы там сможем построить пласт защиты. Ведь если Днепропетровщина [падёт], то о Запорожской АЭС не может идти и речи — обмена. Нам будет нужно уже эти куски [Днепропетровской области] менять на Курскую область. А ведь мы могли её обменять на что-то большое", — указала журналистка.Позднее, 30 января, о том, что Украина могла бы поменять оккупированную ею часть Курской области на "что-то существенное" в эфире украинского армейского телеканала "Армія TV" заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Пётр Черник."Процесс поиска выхода из этой войны начался и мне очень хотелось бы, чтобы мы дошли до старого римского примера - "что-то на что-то". Нам не нужна Курщина. Мы её не собираемся аннексировать. Но потенциально поменять её, в моём понимании, идеальный вариант — на Запорожскую атомную станцию", — заявил Черник.Однако продвижение ВС РФ может сорвать столь амбициозные планы украинских экспертов.При этом украинские СМИ сообщают о том, что власти страны дали указание не дать ВС РФ пробиться в Днепропетровскую область."Зеленский дал указание Генштабу ВСУ не дать россиянам зайти в Днепропетровскую область до конца апреля. Заход россиян в Днепропетровскую область будет как информационная бомба, которая сильно ударит по имиджу и по моральному духу ВСУ. Это будет проблематично сделать на фоне Курской битвы, куда офисные сейчас отправляют всех", — отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".За два дня до этого, 27 января, командир взвода 24 отдельного штурмового батальона "Айдар"** (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) Станислав Бунятов, известный под позывным "Осман" заявил, что выход к Днепропетровской области, по его оценке, главная цель ВС РФ на февраль."Главная задача врага на февраль: выйти на границу Днепропетровской области. Это медийная цель, которая должна создать морально-психологическое давление на украинское общества. Нам нужно понимать, что Украина — это сплошная территория, которая внутри не имеет никаких границ, они только на картах", — заявил он.Позднее он рассказал о крайне сложной для ВСУ обстановке в ДНР, призвав сослуживцев не допускать скапливания техники в тылах на этом направлении.Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Судьбу Украины определят в Белграде? Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250130/1060689002.html

https://ukraina.ru/20250130/1060678816.html

https://ukraina.ru/20250129/1060670159.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, днепропетровская область, россия, юрий баранчик, александр сырский, вооруженные силы украины, запорожская аэс, генштаб