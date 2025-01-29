Пожалел на штраф: на Украине арестовали имущество сына Порошенко*, скрывающегося от ВСУ в Лондоне
Все имущество сына Петра Порошенко* Алексея, находящееся на территории Украины, арестовано. Об этом сообщило информационное агентство Українські Новини, уточнив, что причина - в неуплате наследником олигарха и экс-президента страны штрафа за неоднократное игнорирование повесток. Цена вопроса - 25,5 тысяч гривен, то есть порядка 60 тысяч рублей
"Сын маминой подруги, а точнее мажор папиной империи Алексей Порошенко так хотел защищать страну, что сбежал от войны аж в Британию, где скрывается до сих пор. Все это время, пока "воин" Порошенко сидел в окопах лондонского котла, ему поступали повестки в ВСУ. Конечно, он их не замечал. За это Алексея еще 8 января Печерский районный ТЦК в Киеве оштрафовал на 25 500 грн. В постановлении было четко указано – если не заплатит за 15 дней, то сумма штрафа удваивается. Что, собственно, и произошло", - прокомментировал ситуацию политический эксперт Валентин Гладких.
Он добавил, что итоговая сумма штрафа с удвоением и исполнительными сборами составила 56 тысяч гривен, то есть чуть больше 130 тысяч рублей.
"Важен сам прецедент - один из самых богатых людей страны (а именно на Порошенко-младшего записано состояние на почти 1,2 млрд долларов) государство заставляет выполнять законодательство. И наказывает за уклонение от армии, пока вся страна [воюет]. <...> В 2015 году Петр Алексеевич рассказывал, что его старший сын воевал под Иловайском. Тогда журналисты и военные назвали это ложью. Так что фактически Алексей скрывается от ВСУ уже больше 10 лет. Оказался еще тем "воином". Яблоко от яблони…. Или как там говорят в таких случаях?", - уточнил Гладких.
Довольно крипово на фоне этой истории выглядит презентация сладостей для ВСУ, сделанная Петром Порошенко* во второй половине декабря. Тогда экс-президент похвастался, что его кондитерская корпорация "Рошен"*, сделала "патриотичный" шоколад, который не тает в боевых условиях.
Еще чуть раньше украинское издание Comments.ua опубликовало результаты журналистского расследования, обвинив Порошенко* в махинациях с военными пожертвованиями соотечественников.
Уточнялось, что на них экс-президент покупал облигации внутреннего госзайма и почти за два года вложения в ценные бумаги позволили Порошенко* получить 32% прибыли с суммы "донатов".
Издание Українські Новини напомнило своим читателям, что продолжается сбор подписей под петицией с требованием наложить санкции на Петра Порошенко*, как политика и деятеля, подозреваемого в государственной измене, торговле с Россией. Уже собрано 10 из необходимых 25 тысяч подписей.
27 января, 11:15Почем солидарность с ВСУ? Депутат ГД РФ потребовал убрать с маркетплейсов страны украинские товарыПервый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение президенту ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артему Соколову с предложением изменить политику маркетплейсов. По задумке парламентария, это позволит остановить торговлю украинскими товарами независимо от заявленного места их производства
Примечательно, что сын Порошенко* - не единственный знаменитый уклонист страны. В этом же списке - наследник экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который недавно признался, что сам отговорил сына служить.
"Он (сын. - Ред.) ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент. <...> Моя цель не в том, чтобы быть отцом, который ломает своих детей, потому что считает, что знает лучше. Так что мое мнение о его решении - это одно. Но как я уже сказал, ему 18, и я прошу его только об одном: получить высшее образование, потому что будет очень сложно закончить учебу после возвращения с фронта", - сказал Кулеба.
Также в списке уклонистов - радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"** Сергей Стерненко и сын неонациста и лидера праворадикальной украинской партии "Братство"** Дмитрия Корчинского***.
Однако ничто не помешает Порошенко*-старшему снова попытаться сесть в президентское кресло. Об этом - материал автора издания Украина.ру Михаила Павлива Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть.
* Объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Организация признана террористической и запрещена на территории России.
*** Объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.