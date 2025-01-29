Пожалел на штраф: на Украине арестовали имущество сына Порошенко*, скрывающегося от ВСУ в Лондоне - 29.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250129/1060658035.html
Пожалел на штраф: на Украине арестовали имущество сына Порошенко*, скрывающегося от ВСУ в Лондоне
Пожалел на штраф: на Украине арестовали имущество сына Порошенко*, скрывающегося от ВСУ в Лондоне - 29.01.2025 Украина.ру
Пожалел на штраф: на Украине арестовали имущество сына Порошенко*, скрывающегося от ВСУ в Лондоне
Все имущество сына Петра Порошенко* Алексея, находящееся на территории Украины, арестовано. Об этом сообщило информационное агентство Українські Новини, уточнив, что причина - в неуплате наследником олигарха и экс-президента страны штрафа за неоднократное игнорирование повесток. Цена вопроса - 25,5 тысяч гривен, то есть порядка 60 тысяч рублей
2025-01-29T16:22
2025-01-29T16:22
украина
россия
лондон
петр порошенко
дмитрий кулеба
михаил павлив
вооруженные силы украины
рошен
правый сектор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102586/28/1025862868_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_faf3d0afe064cb9823fef0d985d62d46.jpg
"Сын маминой подруги, а точнее мажор папиной империи Алексей Порошенко так хотел защищать страну, что сбежал от войны аж в Британию, где скрывается до сих пор. Все это время, пока "воин" Порошенко сидел в окопах лондонского котла, ему поступали повестки в ВСУ. Конечно, он их не замечал. За это Алексея еще 8 января Печерский районный ТЦК в Киеве оштрафовал на 25 500 грн. В постановлении было четко указано – если не заплатит за 15 дней, то сумма штрафа удваивается. Что, собственно, и произошло", - прокомментировал ситуацию политический эксперт Валентин Гладких.Он добавил, что итоговая сумма штрафа с удвоением и исполнительными сборами составила 56 тысяч гривен, то есть чуть больше 130 тысяч рублей.Довольно крипово на фоне этой истории выглядит презентация сладостей для ВСУ, сделанная Петром Порошенко* во второй половине декабря. Тогда экс-президент похвастался, что его кондитерская корпорация "Рошен"*, сделала "патриотичный" шоколад, который не тает в боевых условиях.Еще чуть раньше украинское издание Comments.ua опубликовало результаты журналистского расследования, обвинив Порошенко* в махинациях с военными пожертвованиями соотечественников.Уточнялось, что на них экс-президент покупал облигации внутреннего госзайма и почти за два года вложения в ценные бумаги позволили Порошенко* получить 32% прибыли с суммы "донатов".Издание Українські Новини напомнило своим читателям, что продолжается сбор подписей под петицией с требованием наложить санкции на Петра Порошенко*, как политика и деятеля, подозреваемого в государственной измене, торговле с Россией. Уже собрано 10 из необходимых 25 тысяч подписей.Примечательно, что сын Порошенко* - не единственный знаменитый уклонист страны. В этом же списке - наследник экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который недавно признался, что сам отговорил сына служить."Он (сын. - Ред.) ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент. &lt;...&gt; Моя цель не в том, чтобы быть отцом, который ломает своих детей, потому что считает, что знает лучше. Так что мое мнение о его решении - это одно. Но как я уже сказал, ему 18, и я прошу его только об одном: получить высшее образование, потому что будет очень сложно закончить учебу после возвращения с фронта", - сказал Кулеба.Также в списке уклонистов - радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"** Сергей Стерненко и сын неонациста и лидера праворадикальной украинской партии "Братство"** Дмитрия Корчинского***.Однако ничто не помешает Порошенко*-старшему снова попытаться сесть в президентское кресло. Об этом - материал автора издания Украина.ру Михаила Павлива Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть.* Объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Организация признана террористической и запрещена на территории России.*** Объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.
https://ukraina.ru/20250127/1060589249.html
украина
россия
лондон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102586/28/1025862868_69:0:1204:851_1920x0_80_0_0_ce57f0c6c541a84167b2131f9834429d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, лондон, петр порошенко, дмитрий кулеба, михаил павлив, вооруженные силы украины, рошен, правый сектор
Украина, Россия, Лондон, Петр Порошенко, Дмитрий Кулеба, Михаил Павлив, Вооруженные силы Украины, Рошен, Правый сектор

Пожалел на штраф: на Украине арестовали имущество сына Порошенко*, скрывающегося от ВСУ в Лондоне

16:22 29.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / Public Domain/Gal777 / Перейти в фотобанкАлексей Порошенко
Алексей Порошенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© commons.wikimedia.org / Public Domain/Gal777
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Все имущество сына Петра Порошенко* Алексея, находящееся на территории Украины, арестовано. Об этом сообщило информационное агентство Українські Новини, уточнив, что причина - в неуплате наследником олигарха и экс-президента страны штрафа за неоднократное игнорирование повесток. Цена вопроса - 25,5 тысяч гривен, то есть порядка 60 тысяч рублей
"Сын маминой подруги, а точнее мажор папиной империи Алексей Порошенко так хотел защищать страну, что сбежал от войны аж в Британию, где скрывается до сих пор. Все это время, пока "воин" Порошенко сидел в окопах лондонского котла, ему поступали повестки в ВСУ. Конечно, он их не замечал. За это Алексея еще 8 января Печерский районный ТЦК в Киеве оштрафовал на 25 500 грн. В постановлении было четко указано – если не заплатит за 15 дней, то сумма штрафа удваивается. Что, собственно, и произошло", - прокомментировал ситуацию политический эксперт Валентин Гладких.
Он добавил, что итоговая сумма штрафа с удвоением и исполнительными сборами составила 56 тысяч гривен, то есть чуть больше 130 тысяч рублей.

"Важен сам прецедент - один из самых богатых людей страны (а именно на Порошенко-младшего записано состояние на почти 1,2 млрд долларов) государство заставляет выполнять законодательство. И наказывает за уклонение от армии, пока вся страна [воюет]. <...> В 2015 году Петр Алексеевич рассказывал, что его старший сын воевал под Иловайском. Тогда журналисты и военные назвали это ложью. Так что фактически Алексей скрывается от ВСУ уже больше 10 лет. Оказался еще тем "воином". Яблоко от яблони…. Или как там говорят в таких случаях?", - уточнил Гладких.

Довольно крипово на фоне этой истории выглядит презентация сладостей для ВСУ, сделанная Петром Порошенко* во второй половине декабря. Тогда экс-президент похвастался, что его кондитерская корпорация "Рошен"*, сделала "патриотичный" шоколад, который не тает в боевых условиях.
Еще чуть раньше украинское издание Comments.ua опубликовало результаты журналистского расследования, обвинив Порошенко* в махинациях с военными пожертвованиями соотечественников.
Уточнялось, что на них экс-президент покупал облигации внутреннего госзайма и почти за два года вложения в ценные бумаги позволили Порошенко* получить 32% прибыли с суммы "донатов".
Издание Українські Новини напомнило своим читателям, что продолжается сбор подписей под петицией с требованием наложить санкции на Петра Порошенко*, как политика и деятеля, подозреваемого в государственной измене, торговле с Россией. Уже собрано 10 из необходимых 25 тысяч подписей.
Россия запретила ввоз украинской продукции - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
27 января, 11:15
Почем солидарность с ВСУ? Депутат ГД РФ потребовал убрать с маркетплейсов страны украинские товарыПервый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение президенту ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артему Соколову с предложением изменить политику маркетплейсов. По задумке парламентария, это позволит остановить торговлю украинскими товарами независимо от заявленного места их производства
Примечательно, что сын Порошенко* - не единственный знаменитый уклонист страны. В этом же списке - наследник экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который недавно признался, что сам отговорил сына служить.
"Он (сын. - Ред.) ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент. <...> Моя цель не в том, чтобы быть отцом, который ломает своих детей, потому что считает, что знает лучше. Так что мое мнение о его решении - это одно. Но как я уже сказал, ему 18, и я прошу его только об одном: получить высшее образование, потому что будет очень сложно закончить учебу после возвращения с фронта", - сказал Кулеба.
Также в списке уклонистов - радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"** Сергей Стерненко и сын неонациста и лидера праворадикальной украинской партии "Братство"** Дмитрия Корчинского***.
Однако ничто не помешает Порошенко*-старшему снова попытаться сесть в президентское кресло. Об этом - материал автора издания Украина.ру Михаила Павлива Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть.
* Объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Организация признана террористической и запрещена на территории России.
*** Объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.
 
УкраинаРоссияЛондонПетр ПорошенкоДмитрий КулебаМихаил ПавливВооруженные силы УкраиныРошенПравый сектор
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30Военный историк Михаил Поликарпов: Скоро Россия разрушит две крепости ВСУ, которые нельзя было обойти
16:22Пожалел на штраф: на Украине арестовали имущество сына Порошенко*, скрывающегося от ВСУ в Лондоне
15:52Могут ли быть гарантии и кто будет управлять территориями Украины? Ищенко о страховке для России
15:23Байден и Блинкен как главные подозреваемые. Сумеет ли Трамп призвать их к ответу за всё содеянное
15:13ГБР раскрыло новую схему уклонения от мобилизации в Харькове
15:09Битва за символ Новороссии. Пять проблем, которые возникнут при освобождении Славянска и Краматорска
14:36Словацкая оппозиция снова провалила заседание по вотуму недоверия правительству Фицо
14:29Шариков победил: в Киеве снесли памятник академику Павлову
14:09Зеленский пожаловался СМИ США на Байдена
13:47Украинский дрон атаковал дом в Белгородской области, погибли мать и ребенок - губернатор
13:43Крым пополнил бюджет миллиардами от продажи национализированного имущества – Константинов
13:20Они уничтожают мирное население, считая русских недочеловеками. О военных преступлениях киевского режима
13:13Зеленский будет врать, тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну – Медведев
13:08Тысячи заключенных вышли из украинских тюрем для службы в ВСУ - Sky News
13:02Вадим Трухачев: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину
13:01Затушить огонь керосином: всплыли неожиданные подробности борьбы с пьянством в рядах ВСУ
13:00Ракеты в обмен на паломничество, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13.00 29 января
12:57СК РФ расследовал дело замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова
12:43Карлсон бездоказательно заявил о планах руководства США совершить покушение на Путина – Песков
12:38Трамп вскрыл украинскую "свободу слова". Почти все медиа в стране оказались иноагентами
Лента новостейМолния