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Нацполиция Украины разоблачила группу, нажившуюся на поставках обмундирования для теробороны

Нацполиция Украины разоблачила группу, нажившуюся на поставках обмундирования для теробороны - 29.01.2025 Украина.ру

Нацполиция Украины разоблачила группу, нажившуюся на поставках обмундирования для теробороны

Группа лиц нанесла крупный ущерб ВСУ при поставках некачественного обмундирования и привлечена к уголовной ответственности. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

2025-01-29T12:27

2025-01-29T12:27

2025-01-29T12:27

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В Херсонской области разоблачена группа, которая нанесла ущерб украинской армии на 12 млн гривен (около $283 тыс.) поставками некачественного зимнего обмундирования теробороне Херсонской области. Среди фигурантов значатся депутат Александрийского городского совета, состоявший в должности руководителя предприятия, специализировавшегося на пошиве одежды, а также руководитель и бухгалтер подконтрольной компании."Злоумышленники поставили местной военной администрации зимнюю форму, которая не соответствует стандартам качества и не может использоваться в Вооруженных силах Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества", - сказано в официальном сообщении.Нацполиция Украины пришла к выводу, что именно 59-летний депутат Александрийского горсовета организовал аферу с бюджетными средствами."С целью получения сверхприбылей и ведения финансовой документации организатор "схемы" привлек к коррупционной сделке еще двух сообщников — руководителя подконтрольной компании и бухгалтера обоих подрядчиков", - заявили полицейские.Средства на закупку обмундирования одной из бригад ВСУ, дислоцирующихся в Херсонской области, были выделены в 2022 году Херсонской областной военной администрацией. Подрядчик освоил бюджетные средства на поставках защитных курток, брюк, ботинок и других предметов зимней формы.Также на эту тему: Кабмин уволил заместителя министра обороны Украины

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новости, украина, херсонская область, нацполиция, вооруженные силы украины, всу, тероборона, коррупция, сво