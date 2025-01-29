Нацполиция Украины разоблачила группу, нажившуюся на поставках обмундирования для теробороны - 29.01.2025 Украина.ру
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Нацполиция Украины разоблачила группу, нажившуюся на поставках обмундирования для теробороны
Нацполиция Украины разоблачила группу, нажившуюся на поставках обмундирования для теробороны - 29.01.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины разоблачила группу, нажившуюся на поставках обмундирования для теробороны
Группа лиц нанесла крупный ущерб ВСУ при поставках некачественного обмундирования и привлечена к уголовной ответственности. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2025-01-29T12:27
2025-01-29T12:27
новости
украина
херсонская область
нацполиция
вооруженные силы украины
всу
тероборона
коррупция
сво
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В Херсонской области разоблачена группа, которая нанесла ущерб украинской армии на 12 млн гривен (около $283 тыс.) поставками некачественного зимнего обмундирования теробороне Херсонской области. Среди фигурантов значатся депутат Александрийского городского совета, состоявший в должности руководителя предприятия, специализировавшегося на пошиве одежды, а также руководитель и бухгалтер подконтрольной компании."Злоумышленники поставили местной военной администрации зимнюю форму, которая не соответствует стандартам качества и не может использоваться в Вооруженных силах Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества", - сказано в официальном сообщении.Нацполиция Украины пришла к выводу, что именно 59-летний депутат Александрийского горсовета организовал аферу с бюджетными средствами."С целью получения сверхприбылей и ведения финансовой документации организатор "схемы" привлек к коррупционной сделке еще двух сообщников — руководителя подконтрольной компании и бухгалтера обоих подрядчиков", - заявили полицейские.Средства на закупку обмундирования одной из бригад ВСУ, дислоцирующихся в Херсонской области, были выделены в 2022 году Херсонской областной военной администрацией. Подрядчик освоил бюджетные средства на поставках защитных курток, брюк, ботинок и других предметов зимней формы.Также на эту тему: Кабмин уволил заместителя министра обороны Украины
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новости, украина, херсонская область, нацполиция, вооруженные силы украины, всу, тероборона, коррупция, сво
Новости, Украина, Херсонская область, Нацполиция, Вооруженные силы Украины, ВСУ, тероборона, коррупция, СВО

Нацполиция Украины разоблачила группу, нажившуюся на поставках обмундирования для теробороны

12:27 29.01.2025
 
Нацполиция Украины разоблачила группу, нажившуюся на поставках обмундирования для ВСУ
Нацполиция Украины разоблачила группу, нажившуюся на поставках обмундирования для ВСУ
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Группа лиц нанесла крупный ущерб ВСУ при поставках некачественного обмундирования и привлечена к уголовной ответственности. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
В Херсонской области разоблачена группа, которая нанесла ущерб украинской армии на 12 млн гривен (около $283 тыс.) поставками некачественного зимнего обмундирования теробороне Херсонской области. Среди фигурантов значатся депутат Александрийского городского совета, состоявший в должности руководителя предприятия, специализировавшегося на пошиве одежды, а также руководитель и бухгалтер подконтрольной компании.
"Злоумышленники поставили местной военной администрации зимнюю форму, которая не соответствует стандартам качества и не может использоваться в Вооруженных силах Украины. Подозреваемым грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества", - сказано в официальном сообщении.
Нацполиция Украины пришла к выводу, что именно 59-летний депутат Александрийского горсовета организовал аферу с бюджетными средствами.
"С целью получения сверхприбылей и ведения финансовой документации организатор "схемы" привлек к коррупционной сделке еще двух сообщников — руководителя подконтрольной компании и бухгалтера обоих подрядчиков", - заявили полицейские.
Средства на закупку обмундирования одной из бригад ВСУ, дислоцирующихся в Херсонской области, были выделены в 2022 году Херсонской областной военной администрацией. Подрядчик освоил бюджетные средства на поставках защитных курток, брюк, ботинок и других предметов зимней формы.
Также на эту тему: Кабмин уволил заместителя министра обороны Украины
 
НовостиУкраинаХерсонская областьНацполицияВооруженные силы УкраиныВСУтероборонакоррупцияСВО
 
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