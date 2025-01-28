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Кабмин уволил заместителя министра обороны Украины

Кабмин уволил заместителя министра обороны Украины - 28.01.2025 Украина.ру

Кабмин уволил заместителя министра обороны Украины

Кабинет министров Украины уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук

2025-01-28T14:11

2025-01-28T14:11

2025-01-28T14:11

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"Кабинетом министров Украины уволен Клименков Дмитрий Олегович с должности заместителя министра обороны Украины", - написал Мельничук.На прошлой неделе глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что подал в Кабмин представление об увольнение своего заместителя Клименкова. Также он сообщил, что не будет продлевать контракт с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой из-за провала в обеспечении ВСУ. Минобороны Украины на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года назначило Безрукову руководителем агентства оборонных закупок. Клименков был назначен заместителем главы минобороны Украины в октябре 2023 года.В понедельник общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила, что в отношении главы минобороны Рустема Умерова заведено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.Подробнее - в материале Отстранение главы агентства оборонных закупок угрожает будущим сделкам Киева - Bloomberg на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, рустем умеров, кабмин, кабинет министров, верховная рада