Кабмин уволил заместителя министра обороны Украины
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© Андрей Лубенский
Кабинет министров Украины уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук
"Кабинетом министров Украины уволен Клименков Дмитрий Олегович с должности заместителя министра обороны Украины", - написал Мельничук.
На прошлой неделе глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что подал в Кабмин представление об увольнение своего заместителя Клименкова. Также он сообщил, что не будет продлевать контракт с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой из-за провала в обеспечении ВСУ.
Минобороны Украины на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года назначило Безрукову руководителем агентства оборонных закупок. Клименков был назначен заместителем главы минобороны Украины в октябре 2023 года.
В понедельник общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила, что в отношении главы минобороны Рустема Умерова заведено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.
Подробнее - в материале Отстранение главы агентства оборонных закупок угрожает будущим сделкам Киева - Bloomberg на сайте Украина.ру.