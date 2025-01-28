Кабмин уволил заместителя министра обороны Украины - 28.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250128/1060625337.html
Кабмин уволил заместителя министра обороны Украины
Кабмин уволил заместителя министра обороны Украины - 28.01.2025 Украина.ру
Кабмин уволил заместителя министра обороны Украины
Кабинет министров Украины уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук
2025-01-28T14:11
2025-01-28T14:11
новости
украина
киев
рустем умеров
кабмин
кабинет министров
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102133/46/1021334616_0:0:4608:2592_1920x0_80_0_0_7e69d0df6b25ea06d6bc8f12f6aa1be2.jpg
"Кабинетом министров Украины уволен Клименков Дмитрий Олегович с должности заместителя министра обороны Украины", - написал Мельничук.На прошлой неделе глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что подал в Кабмин представление об увольнение своего заместителя Клименкова. Также он сообщил, что не будет продлевать контракт с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой из-за провала в обеспечении ВСУ. Минобороны Украины на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года назначило Безрукову руководителем агентства оборонных закупок. Клименков был назначен заместителем главы минобороны Украины в октябре 2023 года.В понедельник общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила, что в отношении главы минобороны Рустема Умерова заведено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.Подробнее - в материале Отстранение главы агентства оборонных закупок угрожает будущим сделкам Киева - Bloomberg на сайте Украина.ру.
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102133/46/1021334616_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_ea272b66f53dbf408237403aad50ce85.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, рустем умеров, кабмин, кабинет министров, верховная рада
Новости, Украина, Киев, Рустем Умеров, Кабмин, Кабинет министров, Верховная Рада

Кабмин уволил заместителя министра обороны Украины

14:11 28.01.2025
 
© Андрей ЛубенскийКабмин кабинет министров флаг украина Киев
Кабмин кабинет министров флаг украина Киев
© Андрей Лубенский
Читать в
ДзенTelegram
Кабинет министров Украины уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук
"Кабинетом министров Украины уволен Клименков Дмитрий Олегович с должности заместителя министра обороны Украины", - написал Мельничук.
На прошлой неделе глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что подал в Кабмин представление об увольнение своего заместителя Клименкова. Также он сообщил, что не будет продлевать контракт с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой из-за провала в обеспечении ВСУ.
Минобороны Украины на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года назначило Безрукову руководителем агентства оборонных закупок. Клименков был назначен заместителем главы минобороны Украины в октябре 2023 года.
В понедельник общественная организация "Центр противодействия коррупции" сообщила, что в отношении главы минобороны Рустема Умерова заведено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении властью.
Подробнее - в материале Отстранение главы агентства оборонных закупок угрожает будущим сделкам Киева - Bloomberg на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевРустем УмеровКабминКабинет министровВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Четверых военнопленных ВСУ будут судить за терроризм в Курской области
14:38Как на Украине начали "резать генералов". Имитация ответственности началась с поиска козлов отпущения
14:31Массовые протесты в Сербии привели к отставке премьер-министра
14:11Кабмин уволил заместителя министра обороны Украины
14:08Почему Евросоюз и НАТО не разыграли белорусскую карту и как в Белоруссии относятся к СВО – Трухачёв
13:55"РФ заинтересована в поставках": Песков рассказал о выгоде российского газа для европейских покупателей
13:52Сколько Зеленский тратит на себя в день? Закончит ли Трамп войну за 90 дней? И другие скандальные цифры
13:35Словацкая оппозиция снова провалила импичмент Фицо
13:26Зеленский пошел атакой на мэров. Чем его так испугали украинские градоначальники
13:17Песков высказался о попытках администрации Байдена "убить" Путина
13:09Прогрев мирного пирога или Что общего и чем различаются Зеленский и троллейбус
13:06Песков: европейцы страдают из-за антироссийских санкций ЕС
13:03Киев против академика Павлова, теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 28 января
13:00Лавров ответил изданию Украина.ру на вопрос, кто предлагает самые реалистичные идеи для переговоров
12:45Гражданин Украины в Швеции пытался протаранить ворота посольства России
12:43В "доле" с поставщиками сжиженного газа из США? Депутат Белик обвинил Дуду в попытке очернить "СП"
12:41Климатические аномалии и примитивные схемы обогащения. Вокруг "Северных потоков" опять разгорелся скандал
12:34Армия России освободила Двуречную в Харьковской области - МО РФ
12:08Наемник из Грузии Элиаве, воевавший на стороне ВСУ, осужден на 14 лет
12:00Лавров обвинил ЮНЕСКО в "позорном молчании" об уничтожении Киевом связанных с РФ памятников
Лента новостейМолния