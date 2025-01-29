"Как Байден, только хуже": Селезнев объяснил, как Трамп пытается играть с Россией "в кнут и пряник"
Заметная разница между Трампом и Байденом состоит только в том, что Байден и международная коалиция глобалистов не конфликтовали с элитами Европы, потому что поддерживали этот курс, а Трамп – стал с ними конфликтовать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
Ранее президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу за 100 дней завершить конфликт на Украине. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
Сначала Трамп отвел на завершение украинского конфликта 24 часа, которые потом превратились в 100 дней. Потом эти 100 дней превратятся в 500, а 500 превратятся в 1000, сказал эксперт.
По его мнению, конфликт зашел слишком далеко, чтобы его можно было разрулить звонками президенту РФ Владимиру Путину и Зеленскому. С самого начала было понятно, что Трамп будет играть "в кнут и пряник", добавил обозреватель.
"Если Россия пойдет на соглашение, я (Дональд Трамп. – Ред.) ей пообещаю пока не принимать Украину в НАТО, вернуть замороженные активы и сниму какие-то санкции. Если не согласится, мы введем еще какие-то санкции и дадим Украине больше ракет. Будем делать то же, что Байден. Только немного хуже", – подчеркнул Селезнев.
Существенная разница между Трампом и Байденом состоит только в том, что Байден и международная коалиция глобалистов не конфликтовали с европейскими элитами, потому что поддерживали этот курс, а Трамп – стал с ними конфликтовать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в материале Евгении Кондаковой "Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа" на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:30Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и ТрампомВерить Трампу нельзя никогда и ни в чем. Но, возможно, есть шансы найти то, что послужит общим знаменателем. У Трампа есть конкретная задача – сделать Америку снова великой за счет всех остальных. И если он вынужден с нами договариваться, то вполне возможно, что это могут быть все остальные, кроме нас.