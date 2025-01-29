"Как Байден, только хуже": Селезнев объяснил, как Трамп пытается играть с Россией "в кнут и пряник" - 29.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250129/1060638851.html
"Как Байден, только хуже": Селезнев объяснил, как Трамп пытается играть с Россией "в кнут и пряник"
"Как Байден, только хуже": Селезнев объяснил, как Трамп пытается играть с Россией "в кнут и пряник" - 29.01.2025 Украина.ру
"Как Байден, только хуже": Селезнев объяснил, как Трамп пытается играть с Россией "в кнут и пряник"
Заметная разница между Трампом и Байденом состоит только в том, что Байден и международная коалиция глобалистов не конфликтовали с элитами Европы, потому что поддерживали этот курс, а Трамп – стал с ними конфликтовать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
2025-01-29T04:15
2025-01-29T04:15
новости
россия
украина
европа
дональд трамп
джо байден
нато
замороженные активы
ракеты
элита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102801/10/1028011071_0:291:3070:2018_1920x0_80_0_0_4383b7d68ddd5708df2d497e7400e9ce.jpg
Ранее президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу за 100 дней завершить конфликт на Украине. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.Сначала Трамп отвел на завершение украинского конфликта 24 часа, которые потом превратились в 100 дней. Потом эти 100 дней превратятся в 500, а 500 превратятся в 1000, сказал эксперт.По его мнению, конфликт зашел слишком далеко, чтобы его можно было разрулить звонками президенту РФ Владимиру Путину и Зеленскому. С самого начала было понятно, что Трамп будет играть "в кнут и пряник", добавил обозреватель.Существенная разница между Трампом и Байденом состоит только в том, что Байден и международная коалиция глобалистов не конфликтовали с европейскими элитами, потому что поддерживали этот курс, а Трамп – стал с ними конфликтовать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в материале Евгении Кондаковой "Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250128/1060637663.html
россия
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102801/10/1028011071_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_bb4d3ee09b42f606062634cffcee013c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, европа, дональд трамп, джо байден, нато, замороженные активы, ракеты, элита, кит келлог, санкции, детали, сво
Новости, Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, замороженные активы, ракеты, элита, Кит Келлог, санкции, детали, СВО

"Как Байден, только хуже": Селезнев объяснил, как Трамп пытается играть с Россией "в кнут и пряник"

04:15 29.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Д. Трампа
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Заметная разница между Трампом и Байденом состоит только в том, что Байден и международная коалиция глобалистов не конфликтовали с элитами Европы, потому что поддерживали этот курс, а Трамп – стал с ними конфликтовать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
Ранее президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу за 100 дней завершить конфликт на Украине. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
Сначала Трамп отвел на завершение украинского конфликта 24 часа, которые потом превратились в 100 дней. Потом эти 100 дней превратятся в 500, а 500 превратятся в 1000, сказал эксперт.
По его мнению, конфликт зашел слишком далеко, чтобы его можно было разрулить звонками президенту РФ Владимиру Путину и Зеленскому. С самого начала было понятно, что Трамп будет играть "в кнут и пряник", добавил обозреватель.

"Если Россия пойдет на соглашение, я (Дональд Трамп. – Ред.) ей пообещаю пока не принимать Украину в НАТО, вернуть замороженные активы и сниму какие-то санкции. Если не согласится, мы введем еще какие-то санкции и дадим Украине больше ракет. Будем делать то же, что Байден. Только немного хуже", – подчеркнул Селезнев.

Существенная разница между Трампом и Байденом состоит только в том, что Байден и международная коалиция глобалистов не конфликтовали с европейскими элитами, потому что поддерживали этот курс, а Трамп – стал с ними конфликтовать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в материале Евгении Кондаковой "Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа" на сайте Украина.ру.
Владимир Брутер интервью
Вчера, 19:30
Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и ТрампомВерить Трампу нельзя никогда и ни в чем. Но, возможно, есть шансы найти то, что послужит общим знаменателем. У Трампа есть конкретная задача – сделать Америку снова великой за счет всех остальных. И если он вынужден с нами договариваться, то вполне возможно, что это могут быть все остальные, кроме нас.
 
НовостиРоссияУкраинаЕвропаДональд ТрампДжо БайденНАТОзамороженные активыракетыэлитаКит КеллогсанкциидеталиСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Уничтожен взводный "опорник" и пункт управления БПЛА: Алехин рассказал про освобождение Двуречной
05:15"Украина всё равно не жилец": Ищенко объяснил, почему Западу выгоден любой финал украинского кризиса
05:00Юрий Кнутов: после Великой Новоселки ВС РФ смогут выйти к Днепру и разрезать надвое группировку ВСУ
04:45"Убийца пятого поколения": Кнутов рассказал про уникальные возможности комплекса С-500 "Прометей"
04:30"Будем начинать с чистого листа": Ищенко рассказал, что сделает Трамп, если к лету исчезнет Украина
04:15"Как Байден, только хуже": Селезнев объяснил, как Трамп пытается играть с Россией "в кнут и пряник"
04:00Трампу это выгодно. Ищенко объяснил, как и зачем США передают "на аутсорсинг" Британии украинский кризис
03:45Эта стратегия гарантирует успех: Кнутов рассказал, как ВС РФ применяют под Покровском тактику Жукова
03:30"Попрошайка": эксперт о том, почему Зеленский ждет "что-то привлекательное" от Байдена и глобалистов
03:15Денис Селезнев: Трампу придется бороться на два фронта, если он вступит в конфронтацию с Россией
20:25Насколько ценен Вучич для России? Протесты в Сербии с неизвестными организаторами и неочевидными выводами
20:19Патрушев: США и ЕС делают деньги на оружии, не в их интересах умиротворение Украины
19:39Франция обсуждает отправку своих солдат не только на Украину, но и в Гренландию
19:30Владимир Брутер: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом
19:11МИД Дании отказался отдавать Трампу Гренландию
18:45"Англия добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины" - Патрушев
18:16Патрушев: "Главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами"
18:15Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа
18:03Дуда захотел погорячее, или как "Северные потоки" прогревают западные умы и кошельки. Итоги 28 января
18:01Патрушев напомнил о планах ВСУ взорвать "Северный поток" и "Турецкий поток"
Лента новостейМолния