https://ukraina.ru/20250129/1060638851.html

"Как Байден, только хуже": Селезнев объяснил, как Трамп пытается играть с Россией "в кнут и пряник"

"Как Байден, только хуже": Селезнев объяснил, как Трамп пытается играть с Россией "в кнут и пряник" - 29.01.2025 Украина.ру

"Как Байден, только хуже": Селезнев объяснил, как Трамп пытается играть с Россией "в кнут и пряник"

Заметная разница между Трампом и Байденом состоит только в том, что Байден и международная коалиция глобалистов не конфликтовали с элитами Европы, потому что поддерживали этот курс, а Трамп – стал с ними конфликтовать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев

2025-01-29T04:15

2025-01-29T04:15

2025-01-29T04:15

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Ранее президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу за 100 дней завершить конфликт на Украине. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.Сначала Трамп отвел на завершение украинского конфликта 24 часа, которые потом превратились в 100 дней. Потом эти 100 дней превратятся в 500, а 500 превратятся в 1000, сказал эксперт.По его мнению, конфликт зашел слишком далеко, чтобы его можно было разрулить звонками президенту РФ Владимиру Путину и Зеленскому. С самого начала было понятно, что Трамп будет играть "в кнут и пряник", добавил обозреватель.Существенная разница между Трампом и Байденом состоит только в том, что Байден и международная коалиция глобалистов не конфликтовали с европейскими элитами, потому что поддерживали этот курс, а Трамп – стал с ними конфликтовать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Селезнева: Байден истратил козыри Трампа в борьбе с РФ, а ВСУ сгубила советская школа наступления на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в материале Евгении Кондаковой "Бан на контакты с главным переговорщиком: Зеленский не может найти подход к команде Трампа" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250128/1060637663.html

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