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Зеленский хочет успеть пообщаться с Трампом до Путина — СМИ
Зеленский хочет успеть пообщаться с Трампом до Путина — СМИ - 28.01.2025 Украина.ру
Зеленский хочет успеть пообщаться с Трампом до Путина — СМИ
Киев хотел бы согласовать позиции по переговорному процессу с США до разговора американского и российского лидеров. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе Владимира Зеленского
2025-01-28T10:00
2025-01-28T10:00
2025-01-28T10:24
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"План по Украине будет формироваться у Трампа, прежде всего, в ходе его контактов с… Путиным. Украине известно, что США уже готовят телефонный звонок Трампа и Путина, а за ним есть намерение провести полноценную встречу. Банковая (улица, на которой расположен офис Зеленского – ред.) предпочла бы, чтобы до этого американский и украинский президент сверили часы и согласовали стратегическое видение всего переговорного процесса. Но так же ли считают в Белом доме – вопрос пока открытый", - говорится в материале.Издание утверждает, что в ближайшее время ожидается визит в Киев спецпосланника США по Украине Кита Келлога, который перенесли с начала января на "после инаугурации".Отдельная интрига заключается в том, пишет СМИ, кто станет украинским визави Келлога на переговорах. Руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак ранее был ключевой фигурой в контактах с Белым домом и по несколько раз в неделю говорил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.По данным издания, сейчас важно понять, "сможет ли Зеленский навязать незаменимого для себя менеджера новой американской команде или будет искать другого переговорщика с другим статусом".Недавно Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным.Подробнее о предстоящем разговоре - в материале Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Зеленский хочет успеть пообщаться с Трампом до Путина — СМИ
10:00 28.01.2025 (обновлено: 10:24 28.01.2025)
Киев хотел бы согласовать позиции по переговорному процессу с США до разговора американского и российского лидеров. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе Владимира Зеленского
"План по Украине будет формироваться у Трампа, прежде всего, в ходе его контактов с… Путиным. Украине известно, что США уже готовят телефонный звонок Трампа и Путина, а за ним есть намерение провести полноценную встречу. Банковая (улица, на которой расположен офис Зеленского – ред.) предпочла бы, чтобы до этого американский и украинский президент сверили часы и согласовали стратегическое видение всего переговорного процесса. Но так же ли считают в Белом доме – вопрос пока открытый", - говорится в материале.
Издание утверждает, что в ближайшее время ожидается визит в Киев спецпосланника США по Украине Кита Келлога
, который перенесли с начала января на "после инаугурации".
Отдельная интрига заключается в том, пишет СМИ, кто станет украинским визави Келлога на переговорах. Руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак
ранее был ключевой фигурой в контактах с Белым домом и по несколько раз в неделю говорил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном
.
"Но глава Офиса Зеленского получил очень холодный прием от команды Трампа во время своей поездки в США в конце прошлого (2024 - ред.) года. У некоторых... даже сложилось впечатление, что у трампистов есть определенный сознательный бан на контакты с Ермаком. Например, тот же Келлог, ключевая фигура в переговорах с Украиной, времени для встречи с главой Офиса Зеленского не нашел", - говорится в материале.
По данным издания, сейчас важно понять, "сможет ли Зеленский навязать незаменимого для себя менеджера новой американской команде или будет искать другого переговорщика с другим статусом".
Недавно Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным.