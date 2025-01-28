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Зеленский хочет успеть пообщаться с Трампом до Путина — СМИ

Зеленский хочет успеть пообщаться с Трампом до Путина — СМИ - 28.01.2025 Украина.ру

Зеленский хочет успеть пообщаться с Трампом до Путина — СМИ

Киев хотел бы согласовать позиции по переговорному процессу с США до разговора американского и российского лидеров. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе Владимира Зеленского

2025-01-28T10:00

2025-01-28T10:00

2025-01-28T10:24

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"План по Украине будет формироваться у Трампа, прежде всего, в ходе его контактов с… Путиным. Украине известно, что США уже готовят телефонный звонок Трампа и Путина, а за ним есть намерение провести полноценную встречу. Банковая (улица, на которой расположен офис Зеленского – ред.) предпочла бы, чтобы до этого американский и украинский президент сверили часы и согласовали стратегическое видение всего переговорного процесса. Но так же ли считают в Белом доме – вопрос пока открытый", - говорится в материале.Издание утверждает, что в ближайшее время ожидается визит в Киев спецпосланника США по Украине Кита Келлога, который перенесли с начала января на "после инаугурации".Отдельная интрига заключается в том, пишет СМИ, кто станет украинским визави Келлога на переговорах. Руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак ранее был ключевой фигурой в контактах с Белым домом и по несколько раз в неделю говорил с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.По данным издания, сейчас важно понять, "сможет ли Зеленский навязать незаменимого для себя менеджера новой американской команде или будет искать другого переговорщика с другим статусом".Недавно Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным.Подробнее о предстоящем разговоре - в материале Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов на сайте Украина.ру.

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