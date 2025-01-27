Макаревич* отказался скинуться на ракету ВСУ, "чтобы она упала на Москву и убила его сына"
16:54 27.01.2025 (обновлено: 16:55 27.01.2025)
Релокант Макаревич.j
Украинские патриоты вылили на лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича* ушат грязи после того, как он заявил, что не помогает ВСУ, потому что понимает, что ракета, собранная на его деньги, может убить его же сына. Об этом музыкант сказал интервью немецкому изданию Deutsche Welle**
Макаревич* отметил, что много помогал украинцам, однако, несмотря на свою лояльность киевскому режиму, не будет поддерживать ВСУ финансово. Эту позицию музыкант объяснил просто: он не хочет, чтобы ракеты полетели в Москву, где живет его сын Иван.
"Я не помогаю Вооруженным силам Украины. Мне трудно сейчас будет сформулировать это. Я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына, например. Вообще жуткая ситуация", - сказал Макаревич.
"Он что готов положить тысячи жизней ради спасения одного своего сына-москвича? И где же тут любовь к Украине?", "Не ожидали от Макаревича такого", - отреагировали пользователи украинского сегмента интернета.
Макаревич добавил в интервью немецкому изданию, что после начала СВО ни разу не приезжал в Украину, так как ему "сложно это сделать после всех зверств, которые совершили россияне".
"После того, как началась война нет (не приезжал - УНИАН). Но не потому, что я боюсь, а потому, что я не чувствую такого морального права. Я для них (украинцев - УНИАН) все равно россиянин. Я знаю, что ко мне там очень хорошо относятся и знают, что я говорю. Я помогал гражданам Украины неоднократно, когда у меня была такая возможность, и помогаю. Но я понимаю, что страна, где я родился, она висит у меня на спине, поэтому мне это очень мешает", - добавил артист.
Летом 2024 года лидер "Машины времени" заявил в телефонном разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), которые позвонили ему от имени Владимира Зеленского, что готов приехать в Незалежную с концертом.
При этом Макаревич пожаловался, что "для огромного количества украинцев" является артистом, "поющим на русском языке". Он пообещал тогда, что посетит Киев "в первый же день победы".
После начала СВО лидер "Машины времени" уехал в Израиль вместе с женой Эйнат Кляйн и сыном 2022 года рождения.
Когда страна начала военные действия, певец объявил, что не будет воевать за ЦАХАЛ, но, может быть, последует действиям Максима Галкина*, пообещавшего сдавать кровь для раненых израильских военнослужащих. Правда в обоих случаях история не получила никакого продолжения.
* Иноагент.
** СМИ-иноагент.