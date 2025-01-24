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Ультиматум Трампа: блеф или угроза?

Ультиматум Трампа: блеф или угроза? - 24.01.2025 Украина.ру

Ультиматум Трампа: блеф или угроза?

Трамп поставил фактически России ультиматум. Именно с такими акцентами прочли пост президента США в его социальной сети эксперты. Говорить о мире угрожая – позиция, мягко говоря, контрпродуктивная.

2025-01-24T04:56

2025-01-24T04:56

2025-01-24T04:56

политика

россия

украина

сша

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"Если мы не заключим “сделку”, причем в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на всё, что продается Россией Соединенным Штатам и различным другим вовлечённым странам. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем пойти легким путём или трудным, и легкий путь всегда лучше",- написал Трамп. И дело не в том, что слово "мир" завернуто в обертку "сделка", не в том, что американский президент грозит новыми санкциями, а в том, что он очень плохо осведомлен, что на самом деле происходит на российско-украинском треке. Политологи-американисты разбирались в перспективах диалога России и США.Политолог, американист Дмитрий ДробницкийПрекратить войну" ему не просто не по зубам, он станет уязвимым для своих врагов. И может потерять доверие Путина и Си. …Трамп совершил ошибку, вообще взявшись "урегулировать конфликт на Украине".Это вне зоны его империализма, за пределами его возможностей и, кроме того, может отдать его самого в руки его самых главных врагов — либерал-глобалистов. Кроме того, у него по-прежнему очень ограниченная информация о том, что происходит в зоне СВО, в Киеве и в России. Он очень рискует именно сейчас попасть в зависимость от того самого болота, которое в очередной раз взялся осушать. Не говоря уже о том, что всем остальным его империалистическим (и, стоит отметить, весьма реалистичным) планам на ближайшее будущее это противоречит.Комментировать фактические ошибки и оценочные промахи Трампа в этом сообщении, думаю, бессмысленно. Тут важно другое. Признания того, что это США воюют с Россией на Украине, пока ждать не следует. А это ключ к решению проблемы. Он также не решился пока (а в будущем это будет всё сложнее) объявить, что эту войну против России ведут его враги — Демпартия и либеральные власти ЕС, и при таком раскладе врагом должен быть объявлен и Киев, но этого он провозгласить не мог и не может. А значит, не надо было вообще лезть в украинский конфликт. Идеальным вариантом для него было бы объявление это "чужой войной", но слово, как известно, — не воробей. Не говоря уже о том, что лозунг о недопущении Третьей Мировой войны был чуть ли не центральным в его предвыборной кампании и, что не менее важно в переговорах с элитными группами США. В ближайшее время все последствия этой ошибки, а также ограниченность возможностей воздействия на Россию и негативные последствия давления на неё Трамп ощутит в полной мере. Вывернется ли он из этой ловушки? Это будет сложно. И найдётся множество "доброхотов", которые с радостью бросятся затягивать петлю на его шее, "поддерживая переговоры с позиции силы". Это, а не Панама, Гренландия или Канада с Мексикой, является главной и стратегической по своему значению ошибкой Дональда Джона Трампа.Политолог, американист Дмитрий Евстафьев…и нам нужно иметь "План В", на случай если через 90-120 дней Трамп все-таки решит пойти на эскалацию участия США в конфликте. Но это тоже американская классика и я про это тоже писал: необходимость выбора приоритетов в геополитике, Киссинджер, война во Вьетнаме, Операция "Linebacker II". Резкое усиление агрессивности бомбежек американской авиацией Северного Вьетнама перед заключением соглашения. И да, сработало. И по вьетнамцам, и по Кремлю. Там реально испугались, что имеют дело с опасными сумасшедшими, которые могут жахнуть и "ядеркой". Да, сразу скажу, что я считал, что Трамп такого рода ультиматум выдвинет, конечно, не через 90-120 дней, но все же не сразу, взяв некоторое время "на поговорить". Что было бы логично, если бы он реально хотел говорить. А я исходил, скажу прямо, из того, что договориться Трамп не может, но поговорить хочет. Окончательного толкования ситуации у меня нет, но есть наметки, почему так пошло дело. Смысл действий Трампа не сводится к эмоциональной реакции. Напротив, эта по форме эмоциональность отражает рациональное понимание ситуации. …дело не только в том, что Трамп не получил заверений лояльности из Москвы. Хотя и этот мотив явно присутствует. Воспользуюсь вчерашней блистательной, на мой взгляд, метафорой М.Л.Хазина про две перчатки: Трамп нам бросил перчатку. В ответ мы всего лишь должны спросить: а где вторая? Нам две нужно. Про первую перчатку, что Трамп нам бросил, все понятно: это окончательное вытеснение России с европейского (и – средиземноморского) рынка углеводородов. Но, ведь, это "считывалось" с самого начала. Этот ход был совершенно предопределен интересами американской сланцевой индустрии, которую Трамп обещал вывести из застоя. Наиболее легкое решение – зачистить от конкурентов европейский рынок. Правда, есть два нюанса: (1) Европу нужно будет зачищать не только от российских углеводородов. А значит – Брюссель, интенсивно пытавшийся реализовать стратегию диверсификации поставок становится противником. А потенциально противником становится и Турция. Но так далеко Трамп пока не считает. Это будет следующая "сделка", когда станет ясно, что с "первой". (2) В начале чисто американских углеводородов может и не хватить. Что открывает совершенно феерические возможности для разного рода "схематозов" для перелицовывания российских углеводородов в американские или даже в какие-то другие. Кто сказал Вивек Рамасвами? Я не говорил. Вообще по ощущениям, складывающимся при взгляде на команду Трампа, в США наступает время "схематозов", создаваемых под шумок борьбы с коррупцией предыдущей администрации. Но бросив первую перчатку надо бросать и вторую. И здесь у Трампа есть что выбрать. Но, думаю, в его модели логично было бы резко свернуть все попытки либерализации положения российских банков, на что очень многие у нас рассчитывали. Ну, это же тоже санкции – сперва вожжи отпустили, а потом – затянули. И четко показывается, кто "кучер". Система одного окна. Как бы. Пока. Но это не точно. А еще очень характерно, как вчера затихла активничавшая последние дней десять "партия мира". Нет, кое-кто из самых неумных, конечно, вылез с идеей: давайте согласимся на то, что дают, иначе война на Украине станет "войной Трампа", а он нам тут сделает бо-бо. Но реально единичные случаи. В остальном – полная "звенящая" растерянность. Интересно, как быстро они смогут выработать новый мейнстрим. Американист Алексей НаумовДональд Трамп своими предложениями немедленной сделки ставит Россию (во многом лично президента Путина) перед знаковым выбором. Выбором в первую очередь не судьбы Украины, а судьбы своей собственной. Очевидно, что сейчас США находятся в ситуации готовности наибольших уступок по Украине. Во-первых, Украина воспринимается как тяжёлое наследие Байдена, который, по словам Трампа, и повинен в переходе конфликта в горячую фазу. То есть уступка воспринимается неминуемой: "Байден набедокурил, понятно, что надо как-то решать, мы готовы подвинуться". Во-вторых, Трамп не видит судьбу Украины и европейского континента в целом жизненно важными для США: у вас там есть свои интересы, готовы, мол, послушать. Если Россия сейчас откажется от уступок со своей стороны, то борьба станет восприниматься администрацией Трампа как борьба своя собственная: Москве предложили адекватную (с их точки зрения) сделку, она отказалась, так пусть теперь не ропщет. Отказ будет восприниматься Трампом как личное оскорбление. Именно сейчас с точки зрения заключения сделки — и с точки зрения уступок со стороны США — ситуация наиболее благоприятная как минимум на четыре ближайших года. Россия военными успехами на поле боя дополнительных уступок от США не добьется — им уже все равно, что там Украина контролирует и что там происходит. Киев, в свою очередь, будет пытаться сделать борьбу Украины личной борьбой Трампа — это тоже необходимо учитывать. Так что мяч сейчас на стороне России и российского президента: если вместо мяча бросить в лицо Трампа перчатку, то необходимо готовиться к другой степени мобилизации: и военной, и экономической.Публицист Владимир КорниловКстати, насчет вчерашнего заявления Трампа про новые тарифы и санкции против России. Любопытная сегодня годовщина в этой связи: 23 января 1229 года папа римский Григорий IX направил послания в Ригу, Любек, Швецию, на Готланд с призывом начать торговую блокаду Руси "до тех пор, пока не прекратят все враждебные действия против новокрещенных финнов". Рекомендовалось воспретить поставлять на Русь оружие, железо, медь, свинец, лошадей и продовольствие. В то время в Новгороде свирепствовал голод, но знаете, что наши предки ответили этому папе? Да что всегда отвечали на протяжении веков в ответ на различные ультиматумы от иностранцев! Потому и создали самую большую страну в мире!Общественный деятель Татьяна ПопПо возбудившему и возмутившему многих "ультиматуму" Трампушки могу сказать только одно – райтеры в Америке тоже читают канал Медведева.Та же экспрессивная риторика, только с поправкой на плохое знание истории в целом и Второй мировой в частности. Приминать к сведению любые высказывания первого лица одной из сильнейших стран мира и нашего геополитического оппонента, безусловно, надо. Профильные ведомства России, естественно, анализируют их на своем уровне. Нам же с вами для общего понимания будущих раскладов стоит скорее обратить внимание не на содержание, а на сам факт вступления нового президента США в пока заочный диалог. Что же касается ковбойского тона, то я не зря начала с канала Медведева. Дмитрий Анатольевич у нас в авторской и неповторимой манере, по сути, занимается разъяснением на пальцах всего того, что не укладывается в приличные рамки дипломатии. Причем его статус бывшего президента и зампреда Совбеза позволяет легко отделять зерна смыслов от плевел эпитетов. У Трампа, видимо такого лица не нашлось, вот и приходится от имени самого президента писать посты так, чтобы и внимание русских привлечь, и американцам четко показать, что никакой Дональд не "агент Кремля". К реальным будущим контактам и отношениям наших стран этот "прогрев" отношения не имеет.Журналист Алексей ВасильевРаз уж стало популярным анализировать по ультиматумам Трампа, я напомню, что говорил давным-давно, когда ванговал что Донни займет Белый дом, и если его по пути туда не добьют. Говорил, что по сути натуры Трампа, Украина это не его война, его команда ненавидит киевскую шайку, и ему не нужен конфликт с Россией, так как у него нет экономических причин для войны (политика, это концентрированная экономика). И что главный враг США, который бросил ему вызов, это КНР. Но все это не отменяет торгового мышления Трампа, и тот факт, что несмотря на отсутствие у него пещерной ненависти к нам, нашим другом и союзником он не является. Поэтому ничего личного, онли бизнес, ему надо продать протухшую свинину в обмен на то, чтоб мы бросили Китай на растерзание. И угрожает при этом дубинкой. Просто надо спокойно понять, что это блеф от мастера по организации ярких шоу. И что у него уйма внутренних проблем, конфликтов, нет рычагов для эскалации и ему отчаянно нужно скинуть дохлую свинину, чтоб не тратить на нее ресурсы, которые ему нужны для своей Perestroika и против КНР. Так что нужно методично добивать упырей, выработать решение против малого воздуха, выйти на границы нашей безопасности, чтоб твердо держать третье место в мире. И спокойно наблюдать как США сражается с КНР, поставляя товары обоим участникам конфликта. Онли бизнес…Политолог Алексей ПилькоДональд Трамп решил предъявить России ультиматум через социальные сети, но совершенно непонятно как на него реагировать. Просто потому, что конкретики в нём около нуля. Если вкратце, то вот о чём сказал Трамп: "я люблю русский народ", "Россия помогла нам выиграть вторую мировую войну" и "с учётом этого я собираюсь сделать для России большое одолжение" - заключить с ней сделку по Украине. Если же она откажется, то в её отношении будут введены новые санкции. Разве это похоже на предложение? Даже ультиматумом такие заявления назвать сложно. Просто потому, что в сочинении Трампа нет ровно никаких деталей. Говорится просто о какой-то абстрактной сделке. Каковы её условия? Об этом умалчивается. Поэтому пост Трампа в Truth Social можно считать ходом в информационной игре, но вовсе не политическим предложением об урегулировании конфликта. Сам же Дональд Трамп ещё раньше популистскими предвыборными обещаниями покончить с войной на Украине просто загнал себя в угол. От него ждут результата, а его при диаметрально противоположных взглядах сторон быть не может. Российская программа-минимум в виде конституционных границ (международного признания нахождения новых территорий в составе России), нейтрального статуса Украины и радикального снижения численности её вооружённых сил для Зеленского категорически неприемлема. Максимум, что готов Киев - это "заморозка" по линии фронта с обещанием не возвращать территории военным путём. И присутствие крупного контингента НАТО на Украине в статусе миротворческих сил. Что может сделать в такой ситуации Трамп? Ввести новые санкции против России? Но предыдущие не сработали. А если всё же США удастся оказать более сильное воздействие на российскую экономику, то у Москвы есть козырь - начать инфраструктурную войну по-настоящему, то есть с полным, а не косметическим, уничтожением украинской энергетической и транспортной инфраструктуры. Кроме того, любое давление только укрепит связку Москвы с Пекином, что противоречит интересам США. Если Россия выдержит давление, то у Трампа останется по большому счёту только один вариант: надавить на Киев и заставить его признать российскую программу-минимум. В случае же несговорчивости Зеленского - убрать его политически и физически и способствовать приходу к власти на Украине более сговорчивых политиков. Впрочем, есть и третий вариант. Не делать ничего. То есть создавать шум в информационном пространстве с целью убедить всех в наличии желания урегулировать конфликт, но при этом свернуть военную и финансовую помощь Украине, переложив эту задачу на плечи Европейского союза со словами "это ваша проблема" и "между нами океан" (на это новый американский президент недавно намекал на пресс-конференции в Мар-о-Лаго). Сложно сказать, что выберет Дональд Трамп. Но третий вариант кажется для него самым безопасным. И в информационном позиционировании он довольно выигрышный. Ввод в действие формулы "война на Украине - это европейское дело и пусть этим занимается Европа" позволит Трампу на время умыть руки, оставляя за собой опцию внезапно появиться в конце пьесы, которая неизбежно случится. Поскольку в одиночку Евросоюз украинскую историю не вывезет. Впрочем, Трамп известен своей непредсказуемостью. Может быть он придумает что-то ещё.О том, как и почему Трамп оказывает давление на Россию - в статье Захара Виноградова "Политик Путин против риэлтера Трампа. Ультиматум президента США президенту РФ как технологический прием"

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