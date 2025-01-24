https://ukraina.ru/20250124/1060522064.html
Ультиматум Трампа: блеф или угроза?
Ультиматум Трампа: блеф или угроза? - 24.01.2025 Украина.ру
Ультиматум Трампа: блеф или угроза?
Трамп поставил фактически России ультиматум. Именно с такими акцентами прочли пост президента США в его социальной сети эксперты. Говорить о мире угрожая – позиция, мягко говоря, контрпродуктивная.
2025-01-24T04:56
2025-01-24T04:56
2025-01-24T04:56
политика
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
джо байден
ес
совбез
нато
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/16/1060457387_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_adba7b165e71d24d115687d02d45885b.jpg
"Если мы не заключим “сделку”, причем в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на всё, что продается Россией Соединенным Штатам и различным другим вовлечённым странам. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем пойти легким путём или трудным, и легкий путь всегда лучше",- написал Трамп. И дело не в том, что слово "мир" завернуто в обертку "сделка", не в том, что американский президент грозит новыми санкциями, а в том, что он очень плохо осведомлен, что на самом деле происходит на российско-украинском треке. Политологи-американисты разбирались в перспективах диалога России и США.Политолог, американист Дмитрий ДробницкийПрекратить войну" ему не просто не по зубам, он станет уязвимым для своих врагов. И может потерять доверие Путина и Си. …Трамп совершил ошибку, вообще взявшись "урегулировать конфликт на Украине".Это вне зоны его империализма, за пределами его возможностей и, кроме того, может отдать его самого в руки его самых главных врагов — либерал-глобалистов. Кроме того, у него по-прежнему очень ограниченная информация о том, что происходит в зоне СВО, в Киеве и в России. Он очень рискует именно сейчас попасть в зависимость от того самого болота, которое в очередной раз взялся осушать. Не говоря уже о том, что всем остальным его империалистическим (и, стоит отметить, весьма реалистичным) планам на ближайшее будущее это противоречит.Комментировать фактические ошибки и оценочные промахи Трампа в этом сообщении, думаю, бессмысленно. Тут важно другое. Признания того, что это США воюют с Россией на Украине, пока ждать не следует. А это ключ к решению проблемы. Он также не решился пока (а в будущем это будет всё сложнее) объявить, что эту войну против России ведут его враги — Демпартия и либеральные власти ЕС, и при таком раскладе врагом должен быть объявлен и Киев, но этого он провозгласить не мог и не может. А значит, не надо было вообще лезть в украинский конфликт. Идеальным вариантом для него было бы объявление это "чужой войной", но слово, как известно, — не воробей. Не говоря уже о том, что лозунг о недопущении Третьей Мировой войны был чуть ли не центральным в его предвыборной кампании и, что не менее важно в переговорах с элитными группами США. В ближайшее время все последствия этой ошибки, а также ограниченность возможностей воздействия на Россию и негативные последствия давления на неё Трамп ощутит в полной мере. Вывернется ли он из этой ловушки? Это будет сложно. И найдётся множество "доброхотов", которые с радостью бросятся затягивать петлю на его шее, "поддерживая переговоры с позиции силы". Это, а не Панама, Гренландия или Канада с Мексикой, является главной и стратегической по своему значению ошибкой Дональда Джона Трампа.Политолог, американист Дмитрий Евстафьев…и нам нужно иметь "План В", на случай если через 90-120 дней Трамп все-таки решит пойти на эскалацию участия США в конфликте. Но это тоже американская классика и я про это тоже писал: необходимость выбора приоритетов в геополитике, Киссинджер, война во Вьетнаме, Операция "Linebacker II". Резкое усиление агрессивности бомбежек американской авиацией Северного Вьетнама перед заключением соглашения. И да, сработало. И по вьетнамцам, и по Кремлю. Там реально испугались, что имеют дело с опасными сумасшедшими, которые могут жахнуть и "ядеркой". Да, сразу скажу, что я считал, что Трамп такого рода ультиматум выдвинет, конечно, не через 90-120 дней, но все же не сразу, взяв некоторое время "на поговорить". Что было бы логично, если бы он реально хотел говорить. А я исходил, скажу прямо, из того, что договориться Трамп не может, но поговорить хочет. Окончательного толкования ситуации у меня нет, но есть наметки, почему так пошло дело. Смысл действий Трампа не сводится к эмоциональной реакции. Напротив, эта по форме эмоциональность отражает рациональное понимание ситуации. …дело не только в том, что Трамп не получил заверений лояльности из Москвы. Хотя и этот мотив явно присутствует. Воспользуюсь вчерашней блистательной, на мой взгляд, метафорой М.Л.Хазина про две перчатки: Трамп нам бросил перчатку. В ответ мы всего лишь должны спросить: а где вторая? Нам две нужно. Про первую перчатку, что Трамп нам бросил, все понятно: это окончательное вытеснение России с европейского (и – средиземноморского) рынка углеводородов. Но, ведь, это "считывалось" с самого начала. Этот ход был совершенно предопределен интересами американской сланцевой индустрии, которую Трамп обещал вывести из застоя. Наиболее легкое решение – зачистить от конкурентов европейский рынок. Правда, есть два нюанса: (1) Европу нужно будет зачищать не только от российских углеводородов. А значит – Брюссель, интенсивно пытавшийся реализовать стратегию диверсификации поставок становится противником. А потенциально противником становится и Турция. Но так далеко Трамп пока не считает. Это будет следующая "сделка", когда станет ясно, что с "первой". (2) В начале чисто американских углеводородов может и не хватить. Что открывает совершенно феерические возможности для разного рода "схематозов" для перелицовывания российских углеводородов в американские или даже в какие-то другие. Кто сказал Вивек Рамасвами? Я не говорил. Вообще по ощущениям, складывающимся при взгляде на команду Трампа, в США наступает время "схематозов", создаваемых под шумок борьбы с коррупцией предыдущей администрации. Но бросив первую перчатку надо бросать и вторую. И здесь у Трампа есть что выбрать. Но, думаю, в его модели логично было бы резко свернуть все попытки либерализации положения российских банков, на что очень многие у нас рассчитывали. Ну, это же тоже санкции – сперва вожжи отпустили, а потом – затянули. И четко показывается, кто "кучер". Система одного окна. Как бы. Пока. Но это не точно. А еще очень характерно, как вчера затихла активничавшая последние дней десять "партия мира". Нет, кое-кто из самых неумных, конечно, вылез с идеей: давайте согласимся на то, что дают, иначе война на Украине станет "войной Трампа", а он нам тут сделает бо-бо. Но реально единичные случаи. В остальном – полная "звенящая" растерянность. Интересно, как быстро они смогут выработать новый мейнстрим. Американист Алексей НаумовДональд Трамп своими предложениями немедленной сделки ставит Россию (во многом лично президента Путина) перед знаковым выбором. Выбором в первую очередь не судьбы Украины, а судьбы своей собственной. Очевидно, что сейчас США находятся в ситуации готовности наибольших уступок по Украине. Во-первых, Украина воспринимается как тяжёлое наследие Байдена, который, по словам Трампа, и повинен в переходе конфликта в горячую фазу. То есть уступка воспринимается неминуемой: "Байден набедокурил, понятно, что надо как-то решать, мы готовы подвинуться". Во-вторых, Трамп не видит судьбу Украины и европейского континента в целом жизненно важными для США: у вас там есть свои интересы, готовы, мол, послушать. Если Россия сейчас откажется от уступок со своей стороны, то борьба станет восприниматься администрацией Трампа как борьба своя собственная: Москве предложили адекватную (с их точки зрения) сделку, она отказалась, так пусть теперь не ропщет. Отказ будет восприниматься Трампом как личное оскорбление. Именно сейчас с точки зрения заключения сделки — и с точки зрения уступок со стороны США — ситуация наиболее благоприятная как минимум на четыре ближайших года. Россия военными успехами на поле боя дополнительных уступок от США не добьется — им уже все равно, что там Украина контролирует и что там происходит. Киев, в свою очередь, будет пытаться сделать борьбу Украины личной борьбой Трампа — это тоже необходимо учитывать. Так что мяч сейчас на стороне России и российского президента: если вместо мяча бросить в лицо Трампа перчатку, то необходимо готовиться к другой степени мобилизации: и военной, и экономической.Публицист Владимир КорниловКстати, насчет вчерашнего заявления Трампа про новые тарифы и санкции против России. Любопытная сегодня годовщина в этой связи: 23 января 1229 года папа римский Григорий IX направил послания в Ригу, Любек, Швецию, на Готланд с призывом начать торговую блокаду Руси "до тех пор, пока не прекратят все враждебные действия против новокрещенных финнов". Рекомендовалось воспретить поставлять на Русь оружие, железо, медь, свинец, лошадей и продовольствие. В то время в Новгороде свирепствовал голод, но знаете, что наши предки ответили этому папе? Да что всегда отвечали на протяжении веков в ответ на различные ультиматумы от иностранцев! Потому и создали самую большую страну в мире!Общественный деятель Татьяна ПопПо возбудившему и возмутившему многих "ультиматуму" Трампушки могу сказать только одно – райтеры в Америке тоже читают канал Медведева.Та же экспрессивная риторика, только с поправкой на плохое знание истории в целом и Второй мировой в частности. Приминать к сведению любые высказывания первого лица одной из сильнейших стран мира и нашего геополитического оппонента, безусловно, надо. Профильные ведомства России, естественно, анализируют их на своем уровне. Нам же с вами для общего понимания будущих раскладов стоит скорее обратить внимание не на содержание, а на сам факт вступления нового президента США в пока заочный диалог. Что же касается ковбойского тона, то я не зря начала с канала Медведева. Дмитрий Анатольевич у нас в авторской и неповторимой манере, по сути, занимается разъяснением на пальцах всего того, что не укладывается в приличные рамки дипломатии. Причем его статус бывшего президента и зампреда Совбеза позволяет легко отделять зерна смыслов от плевел эпитетов. У Трампа, видимо такого лица не нашлось, вот и приходится от имени самого президента писать посты так, чтобы и внимание русских привлечь, и американцам четко показать, что никакой Дональд не "агент Кремля". К реальным будущим контактам и отношениям наших стран этот "прогрев" отношения не имеет.Журналист Алексей ВасильевРаз уж стало популярным анализировать по ультиматумам Трампа, я напомню, что говорил давным-давно, когда ванговал что Донни займет Белый дом, и если его по пути туда не добьют. Говорил, что по сути натуры Трампа, Украина это не его война, его команда ненавидит киевскую шайку, и ему не нужен конфликт с Россией, так как у него нет экономических причин для войны (политика, это концентрированная экономика). И что главный враг США, который бросил ему вызов, это КНР. Но все это не отменяет торгового мышления Трампа, и тот факт, что несмотря на отсутствие у него пещерной ненависти к нам, нашим другом и союзником он не является. Поэтому ничего личного, онли бизнес, ему надо продать протухшую свинину в обмен на то, чтоб мы бросили Китай на растерзание. И угрожает при этом дубинкой. Просто надо спокойно понять, что это блеф от мастера по организации ярких шоу. И что у него уйма внутренних проблем, конфликтов, нет рычагов для эскалации и ему отчаянно нужно скинуть дохлую свинину, чтоб не тратить на нее ресурсы, которые ему нужны для своей Perestroika и против КНР. Так что нужно методично добивать упырей, выработать решение против малого воздуха, выйти на границы нашей безопасности, чтоб твердо держать третье место в мире. И спокойно наблюдать как США сражается с КНР, поставляя товары обоим участникам конфликта. Онли бизнес…Политолог Алексей ПилькоДональд Трамп решил предъявить России ультиматум через социальные сети, но совершенно непонятно как на него реагировать. Просто потому, что конкретики в нём около нуля. Если вкратце, то вот о чём сказал Трамп: "я люблю русский народ", "Россия помогла нам выиграть вторую мировую войну" и "с учётом этого я собираюсь сделать для России большое одолжение" - заключить с ней сделку по Украине. Если же она откажется, то в её отношении будут введены новые санкции. Разве это похоже на предложение? Даже ультиматумом такие заявления назвать сложно. Просто потому, что в сочинении Трампа нет ровно никаких деталей. Говорится просто о какой-то абстрактной сделке. Каковы её условия? Об этом умалчивается. Поэтому пост Трампа в Truth Social можно считать ходом в информационной игре, но вовсе не политическим предложением об урегулировании конфликта. Сам же Дональд Трамп ещё раньше популистскими предвыборными обещаниями покончить с войной на Украине просто загнал себя в угол. От него ждут результата, а его при диаметрально противоположных взглядах сторон быть не может. Российская программа-минимум в виде конституционных границ (международного признания нахождения новых территорий в составе России), нейтрального статуса Украины и радикального снижения численности её вооружённых сил для Зеленского категорически неприемлема. Максимум, что готов Киев - это "заморозка" по линии фронта с обещанием не возвращать территории военным путём. И присутствие крупного контингента НАТО на Украине в статусе миротворческих сил. Что может сделать в такой ситуации Трамп? Ввести новые санкции против России? Но предыдущие не сработали. А если всё же США удастся оказать более сильное воздействие на российскую экономику, то у Москвы есть козырь - начать инфраструктурную войну по-настоящему, то есть с полным, а не косметическим, уничтожением украинской энергетической и транспортной инфраструктуры. Кроме того, любое давление только укрепит связку Москвы с Пекином, что противоречит интересам США. Если Россия выдержит давление, то у Трампа останется по большому счёту только один вариант: надавить на Киев и заставить его признать российскую программу-минимум. В случае же несговорчивости Зеленского - убрать его политически и физически и способствовать приходу к власти на Украине более сговорчивых политиков. Впрочем, есть и третий вариант. Не делать ничего. То есть создавать шум в информационном пространстве с целью убедить всех в наличии желания урегулировать конфликт, но при этом свернуть военную и финансовую помощь Украине, переложив эту задачу на плечи Европейского союза со словами "это ваша проблема" и "между нами океан" (на это новый американский президент недавно намекал на пресс-конференции в Мар-о-Лаго). Сложно сказать, что выберет Дональд Трамп. Но третий вариант кажется для него самым безопасным. И в информационном позиционировании он довольно выигрышный. Ввод в действие формулы "война на Украине - это европейское дело и пусть этим занимается Европа" позволит Трампу на время умыть руки, оставляя за собой опцию внезапно появиться в конце пьесы, которая неизбежно случится. Поскольку в одиночку Евросоюз украинскую историю не вывезет. Впрочем, Трамп известен своей непредсказуемостью. Может быть он придумает что-то ещё.О том, как и почему Трамп оказывает давление на Россию - в статье Захара Виноградова "Политик Путин против риэлтера Трампа. Ультиматум президента США президенту РФ как технологический прием"
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политика, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден, ес, совбез, нато, эксклюзив
"Если мы не заключим “сделку”, причем в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на всё, что продается Россией Соединенным Штатам и различным другим вовлечённым странам. Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем пойти легким путём или трудным, и легкий путь всегда лучше",- написал Трамп.
И дело не в том, что слово "мир" завернуто в обертку "сделка", не в том, что американский президент грозит новыми санкциями, а в том, что он очень плохо осведомлен, что на самом деле происходит на российско-украинском треке. Политологи-американисты разбирались в перспективах диалога России и США.
Политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Прекратить войну" ему не просто не по зубам, он станет уязвимым для своих врагов. И может потерять доверие Путина
и Си. …Трамп совершил ошибку, вообще взявшись "урегулировать конфликт на Украине".Это вне зоны его империализма, за пределами его возможностей и, кроме того, может отдать его самого в руки его самых главных врагов — либерал-глобалистов.
Кроме того, у него по-прежнему очень ограниченная информация о том, что происходит в зоне СВО, в Киеве
и в России. Он очень рискует именно сейчас попасть в зависимость от того самого болота, которое в очередной раз взялся осушать. Не говоря уже о том, что всем остальным его империалистическим (и, стоит отметить, весьма реалистичным) планам на ближайшее будущее это противоречит.
Комментировать фактические ошибки и оценочные промахи Трампа в этом сообщении, думаю, бессмысленно. Тут важно другое. Признания того, что это США воюют с Россией на Украине
, пока ждать не следует. А это ключ к решению проблемы.
Он также не решился пока (а в будущем это будет всё сложнее) объявить, что эту войну против России ведут его враги — Демпартия и либеральные власти ЕС,
и при таком раскладе врагом должен быть объявлен и Киев, но этого он провозгласить не мог и не может. А значит, не надо было вообще лезть в украинский конфликт.
Идеальным вариантом для него было бы объявление это "чужой войной", но слово, как известно, — не воробей. Не говоря уже о том, что лозунг о недопущении Третьей Мировой войны был чуть ли не центральным в его предвыборной кампании и, что не менее важно в переговорах с элитными группами США.
В ближайшее время все последствия этой ошибки, а также ограниченность возможностей воздействия на Россию и негативные последствия давления на неё Трамп ощутит в полной мере.
Вывернется ли он из этой ловушки? Это будет сложно. И найдётся множество "доброхотов", которые с радостью бросятся затягивать петлю на его шее, "поддерживая переговоры с позиции силы". Это, а не Панама
, Гренландия или Канада
с Мексикой
, является главной и стратегической по своему значению ошибкой Дональда Джона Трампа.
Политолог, американист Дмитрий Евстафьев
…и нам нужно иметь "План В", на случай если через 90-120 дней Трамп все-таки решит пойти на эскалацию участия США в конфликте. Но это тоже американская классика и я про это тоже писал: необходимость выбора приоритетов в геополитике, Киссинджер
, война во Вьетнаме
, Операция "Linebacker II".
Резкое усиление агрессивности бомбежек американской авиацией Северного Вьетнама перед заключением соглашения. И да, сработало. И по вьетнамцам, и по Кремлю
. Там реально испугались, что имеют дело с опасными сумасшедшими, которые могут жахнуть и "ядеркой".
Да, сразу скажу, что я считал, что Трамп такого рода ультиматум выдвинет, конечно, не через 90-120 дней, но все же не сразу, взяв некоторое время "на поговорить". Что было бы логично, если бы он реально хотел говорить.
А я исходил, скажу прямо, из того, что договориться Трамп не может, но поговорить хочет. Окончательного толкования ситуации у меня нет, но есть наметки, почему так пошло дело. Смысл действий Трампа не сводится к эмоциональной реакции. Напротив, эта по форме эмоциональность отражает рациональное понимание ситуации. …дело не только в том, что Трамп не получил заверений лояльности из Москвы
. Хотя и этот мотив явно присутствует.
Воспользуюсь вчерашней блистательной, на мой взгляд, метафорой М.Л.Хазина про две перчатки: Трамп нам бросил перчатку. В ответ мы всего лишь должны спросить: а где вторая? Нам две нужно.
Про первую перчатку, что Трамп нам бросил, все понятно: это окончательное вытеснение России с европейского (и – средиземноморского) рынка углеводородов. Но, ведь, это "считывалось" с самого начала. Этот ход был совершенно предопределен интересами американской сланцевой индустрии, которую Трамп обещал вывести из застоя.
Наиболее легкое решение – зачистить от конкурентов европейский рынок. Правда, есть два нюанса: (1) Европу
нужно будет зачищать не только от российских углеводородов. А значит – Брюссель
, интенсивно пытавшийся реализовать стратегию диверсификации поставок становится противником. А потенциально противником становится и Турция
. Но так далеко Трамп пока не считает. Это будет следующая "сделка", когда станет ясно, что с "первой".
(2) В начале чисто американских углеводородов может и не хватить. Что открывает совершенно феерические возможности для разного рода "схематозов" для перелицовывания российских углеводородов в американские или даже в какие-то другие. Кто сказал Вивек Рамасвами? Я не говорил.
Вообще по ощущениям, складывающимся при взгляде на команду Трампа, в США наступает время "схематозов", создаваемых под шумок борьбы с коррупцией предыдущей администрации.
Но бросив первую перчатку надо бросать и вторую. И здесь у Трампа есть что выбрать. Но, думаю, в его модели логично было бы резко свернуть все попытки либерализации положения российских банков, на что очень многие у нас рассчитывали. Ну, это же тоже санкции – сперва вожжи отпустили, а потом – затянули. И четко показывается, кто "кучер". Система одного окна. Как бы. Пока. Но это не точно.
А еще очень характерно, как вчера затихла активничавшая последние дней десять "партия мира". Нет, кое-кто из самых неумных, конечно, вылез с идеей: давайте согласимся на то, что дают, иначе война на Украине станет "войной Трампа", а он нам тут сделает бо-бо. Но реально единичные случаи. В остальном – полная "звенящая" растерянность. Интересно, как быстро они смогут выработать новый мейнстрим.
Американист Алексей Наумов
Дональд Трамп своими предложениями немедленной сделки ставит Россию (во многом лично президента Путина) перед знаковым выбором. Выбором в первую очередь не судьбы Украины, а судьбы своей собственной.
Очевидно, что сейчас США находятся в ситуации готовности наибольших уступок по Украине. Во-первых, Украина воспринимается как тяжёлое наследие Байдена
, который, по словам Трампа, и повинен в переходе конфликта в горячую фазу. То есть уступка воспринимается неминуемой: "Байден набедокурил, понятно, что надо как-то решать, мы готовы подвинуться".
Во-вторых, Трамп не видит судьбу Украины и европейского континента в целом жизненно важными для США: у вас там есть свои интересы, готовы, мол, послушать. Если Россия сейчас откажется от уступок со своей стороны, то борьба станет восприниматься администрацией Трампа как борьба своя собственная: Москве предложили адекватную (с их точки зрения) сделку, она отказалась, так пусть теперь не ропщет. Отказ будет восприниматься Трампом как личное оскорбление.
Именно сейчас с точки зрения заключения сделки — и с точки зрения уступок со стороны США — ситуация наиболее благоприятная как минимум на четыре ближайших года. Россия военными успехами на поле боя дополнительных уступок от США не добьется — им уже все равно, что там Украина контролирует и что там происходит. Киев, в свою очередь, будет пытаться сделать борьбу Украины личной борьбой Трампа — это тоже необходимо учитывать. Так что мяч сейчас на стороне России и российского президента: если вместо мяча бросить в лицо Трампа перчатку, то необходимо готовиться к другой степени мобилизации: и военной, и экономической.
Публицист Владимир Корнилов
Кстати, насчет вчерашнего заявления Трампа про новые тарифы и санкции против России. Любопытная сегодня годовщина в этой связи: 23 января 1229 года папа римский Григорий IX направил послания в Ригу
, Любек, Швецию
, на Готланд с призывом начать торговую блокаду Руси "до тех пор, пока не прекратят все враждебные действия против новокрещенных финнов". Рекомендовалось воспретить поставлять на Русь оружие, железо, медь, свинец, лошадей и продовольствие.
В то время в Новгороде свирепствовал голод, но знаете, что наши предки ответили этому папе? Да что всегда отвечали на протяжении веков в ответ на различные ультиматумы от иностранцев! Потому и создали самую большую страну в мире!
Общественный деятель Татьяна Поп
По возбудившему и возмутившему многих "ультиматуму" Трампушки могу сказать только одно – райтеры в Америке
тоже читают канал Медведева
.Та же экспрессивная риторика, только с поправкой на плохое знание истории в целом и Второй мировой в частности.
Приминать к сведению любые высказывания первого лица одной из сильнейших стран мира и нашего геополитического оппонента, безусловно, надо. Профильные ведомства России, естественно, анализируют их на своем уровне. Нам же с вами для общего понимания будущих раскладов стоит скорее обратить внимание не на содержание, а на сам факт вступления нового президента США в пока заочный диалог.
Что же касается ковбойского тона, то я не зря начала с канала Медведева. Дмитрий Анатольевич у нас в авторской и неповторимой манере, по сути, занимается разъяснением на пальцах всего того, что не укладывается в приличные рамки дипломатии.
Причем его статус бывшего президента и зампреда Совбеза
позволяет легко отделять зерна смыслов от плевел эпитетов. У Трампа, видимо такого лица не нашлось, вот и приходится от имени самого президента писать посты так, чтобы и внимание русских привлечь, и американцам четко показать, что никакой Дональд
не "агент Кремля". К реальным будущим контактам и отношениям наших стран этот "прогрев" отношения не имеет.
Журналист Алексей Васильев
Раз уж стало популярным анализировать по ультиматумам Трампа, я напомню, что говорил давным-давно, когда ванговал что Донни займет Белый дом, и если его по пути туда не добьют.
Говорил, что по сути натуры Трампа, Украина это не его война, его команда ненавидит киевскую шайку, и ему не нужен конфликт с Россией, так как у него нет экономических причин для войны (политика, это концентрированная экономика). И что главный враг США, который бросил ему вызов, это КНР
.
Но все это не отменяет торгового мышления Трампа, и тот факт, что несмотря на отсутствие у него пещерной ненависти к нам, нашим другом и союзником он не является. Поэтому ничего личного, онли бизнес, ему надо продать протухшую свинину в обмен на то, чтоб мы бросили Китай на растерзание. И угрожает при этом дубинкой.
Просто надо спокойно понять, что это блеф от мастера по организации ярких шоу. И что у него уйма внутренних проблем, конфликтов, нет рычагов для эскалации и ему отчаянно нужно скинуть дохлую свинину, чтоб не тратить на нее ресурсы, которые ему нужны для своей Perestroika и против КНР. Так что нужно методично добивать упырей, выработать решение против малого воздуха, выйти на границы нашей безопасности, чтоб твердо держать третье место в мире. И спокойно наблюдать как США сражается с КНР, поставляя товары обоим участникам конфликта. Онли бизнес…
Дональд Трамп решил предъявить России ультиматум через социальные сети, но совершенно непонятно как на него реагировать. Просто потому, что конкретики в нём около нуля. Если вкратце, то вот о чём сказал Трамп: "я люблю русский народ", "Россия помогла нам выиграть вторую мировую войну" и "с учётом этого я собираюсь сделать для России большое одолжение" - заключить с ней сделку по Украине. Если же она откажется, то в её отношении будут введены новые санкции.
Разве это похоже на предложение? Даже ультиматумом такие заявления назвать сложно. Просто потому, что в сочинении Трампа нет ровно никаких деталей. Говорится просто о какой-то абстрактной сделке. Каковы её условия? Об этом умалчивается.
Поэтому пост Трампа в Truth Social можно считать ходом в информационной игре, но вовсе не политическим предложением об урегулировании конфликта. Сам же Дональд Трамп ещё раньше популистскими предвыборными обещаниями покончить с войной на Украине просто загнал себя в угол. От него ждут результата, а его при диаметрально противоположных взглядах сторон быть не может.
Российская программа-минимум в виде конституционных границ
(международного признания нахождения новых территорий в составе России), нейтрального статуса Украины и радикального снижения численности её вооружённых сил для Зеленского категорически неприемлема
. Максимум, что готов Киев - это "заморозка" по линии фронта с обещанием не возвращать территории военным путём. И присутствие крупного контингента НАТО
на Украине в статусе миротворческих сил.
Что может сделать в такой ситуации Трамп? Ввести новые санкции против России? Но предыдущие не сработали. А если всё же США удастся оказать более сильное воздействие на российскую экономику, то у Москвы есть козырь - начать инфраструктурную войну по-настоящему, то есть с полным, а не косметическим, уничтожением украинской энергетической и транспортной инфраструктуры.
Кроме того, любое давление только укрепит связку Москвы с Пекином, что противоречит интересам США
. Если Россия выдержит давление, то у Трампа останется по большому счёту только один вариант: надавить на Киев и заставить его признать российскую программу-минимум
.
В случае же несговорчивости Зеленского - убрать его политически и физически и способствовать приходу к власти на Украине более сговорчивых политиков.
Впрочем, есть и третий вариант. Не делать ничего. То есть создавать шум в информационном пространстве с целью убедить всех в наличии желания урегулировать конфликт, но при этом свернуть военную и финансовую помощь Украине, переложив эту задачу на плечи Европейского союза со словами "это ваша проблема" и "между нами океан" (на это новый американский президент недавно намекал на пресс-конференции в Мар-о-Лаго).
Сложно сказать, что выберет Дональд Трамп. Но третий вариант кажется для него самым безопасным. И в информационном позиционировании он довольно выигрышный. Ввод в действие формулы "война на Украине - это европейское дело и пусть этим занимается Европа" позволит Трампу на время умыть руки, оставляя за собой опцию внезапно появиться в конце пьесы, которая неизбежно случится. Поскольку в одиночку Евросоюз украинскую историю не вывезет. Впрочем, Трамп известен своей непредсказуемостью. Может быть он придумает что-то ещё.