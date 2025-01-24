https://ukraina.ru/20250124/1060550356.html

Трамп хочет поскорее закончить конфликт, но ему нужно нечто более важное, чем мир на Украине

Трамп хочет поскорее закончить конфликт, но ему нужно нечто более важное, чем мир на Украине - 24.01.2025 Украина.ру

Трамп хочет поскорее закончить конфликт, но ему нужно нечто более важное, чем мир на Украине

Дональд Трамп, который в своей программной речи на церемонии инаугурации ни разу не упомянул ни Россию, ни Украину, за трое суток на посту президента уже неоднократно затрагивал тему урегулирования конфликта. Неудивительно, ведь это было его самое частое предвыборное обещание – пришло время отвечать за свои слова

2025-01-24T17:39

2025-01-24T17:39

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Выступая в онлайн-режиме перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе вечером 23 января, президент США выразил готовность способствовать завершению конфликта, считая его ненужным, и объявил, что его команда приступила к работе на украинском направлении."Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже начались. Никто не видел ничего подобного со времён Второй мировой войны. Пора положить этому конец", — заявил Трамп, не приведя никаких подробностей.Он выразил надежду, что значительную конструктивную роль в завершении конфликта сыграет Китай, который, по его убеждению, имеет большое влияние на ситуацию, и в конечном итоге совместные усилия могут привести к достижению мира. Эту тему президент США обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином в недавнем телефонном разговоре.Как можно скорее Трамп хочет встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне.Президент РФ готов к контакту с американским лидером — Москва ждёт сигналов.А на вопрос, удастся ли добиться того, чтобы конфликт через год был урегулирован, Трамп ответил: "Ну, вам нужно спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку".Через несколько часов после сеанса видеосвязи со Швейцарией, при общении с журналистами в Белом доме и в первом после переизбрания интервью – нетрудно догадаться, что любимому телеканалу Fox News – Трамп назвал виновных в начале украинского конфликта."Это было фиаско Байдена, которое он получил, чего никогда не должно было случиться, если бы у нас был настоящий президент. Если бы у нас был президент, который знал, что он делает", — сказал он.Трамп не упускает ни одной возможности повторить, что если бы он оставался на своём посту после 2020 года, то конфликт между РФ и Украиной не произошёл бы."Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас всё уладить. Он уже сыт этим по горло. Ему не следовало допускать этого изначально. Зеленский сражался с гораздо более крупным противником. Гораздо более мощным. Ему не стоило этого делать. Мы могли бы заключить сделку, и это была бы пустяковая сделка. Я мог бы так легко заключить эту сделку. А Зеленский решил, что хочет воевать, знаете…У них 30 000 танков. У России 30 000 танков. У Зеленского не было практически ничего. С такими силами нельзя сражаться. Потом мы начали поставлять оборудование, поставлять, поставлять, поставлять. И у них хватило смелости использовать это оборудование, но в конце концов это война, которую нужно урегулировать", — заявил президент США Fox News.Отдельного внимания заслуживает фраза Трампа о том, что это прокси-война между Соединёнными Штатами и Россией. По словам американского лидера, таковой её сделал его предшественник Джо Байден, который не просил Европу отчислять больше денег на поддержку Киева, и поэтому Вашингтон потратил на это на $ 200 млрд больше, чем Старый Свет.Проект мирного соглашения между Москвой и Киевом был уже парафирован на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, но правительственная делегация Украины в последний момент отказалась от сделки. Как позже рассказал возглавлявший её глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, это решение было принято под воздействием Бориса Джонсона, бывшего на тот момент премьер-министром Великобритании. А недавно стало известно, что руку к этому также приложил только что покинувший пост госсекретаря США Энтони Блинкен.Раз Трамп прямо по именам называет виновных в развязывании конфликта, разве не стоит оказывать воздействие на них? Прекратить помощь ВСУ, например."Дональд Трамп может очень легко, одним щелчком пальцев прекратить военные действия на Украине, если он скажет, что сегодня Соединённые Штаты прекращают военную, финансовую поддержку режима в Киеве, и американская команда будет готова посмотреть на озабоченности Российской Федерации", — сказал в эфире Первого канала Анатолий Антонов, работавший послом РФ в США и при Трампе, и при Байдене, а в 2011-2016 годах – заместителем министра обороны РФ.Это и будет самым большим вкладом Вашингтона в достижение деэскалации. Тем более накануне Трамп сам признал, что Украина оказалась опустошена в результате конфликта – без внешних вливаний у неё не будет ресурсов для дальнейших сражений. Да и Штатам, по словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, особо больше нечего дать Киеву.Вместо этого Трамп предъявляет ультиматум России, грозя ввести масштабные санкции в случае отказа завершить СВО и пойти на сделку."Он пренебрёг принципами, задачами дипломатии, когда надо было бы сесть аккуратно и тихонечко поговорить и понять, какие есть озабоченности у Российской Федерации, что надо сделать для того, чтобы не снять, по крайней мере, а смягчить российские озабоченности. Нет! Он обратился, сказал хорошую фразу "я не желаю ничего плохого российскому народу, я делаю одолжение российскому президенту". Это вообще удивительно, нам не нужно никаких одолжений ни от кого", — заявил Антонов.Трамп призвал к миру, но при этом не выдвинул никаких конкретных предложений — начинать переговоры в таких условиях очень трудно, отметил дипломат, а Трамп, как лидер великой державы, должен нести ответственность за свои слова."Наш президент, обратите внимание, никогда не позволял себе ничего подобного. Поэтому давайте мы сейчас немного остановимся и подождём, дадим возможность Дональду Трампу остыть от той эйфории, от того пьянящего чувства победы, когда враги повержены и надо приступать к работе. Посмотрим, что в действительности это будет. Удивительно, что никаких требований к Зеленскому на сегодняшний день, по крайней мере, я не слышал", — добавил Антонов.Как утверждает известный американский журналист Сеймур Хёрш, между Россией и Украиной действительно ведутся интенсивные переговоры, и стороны приблизились к соглашению, но территориальный вопрос, включающий вопросы контроля над стратегическими объектами, в т.ч. металлургическими предприятиями, разрешить пока не удается. По словам источника, близкого к переговорному процессу, Зеленский стремится сохранить лицо и избежать восприятия уступок с его стороны как капитуляции.Трамп и его команда понимают, что поспешное соглашение может быть воспринято как слабость и спровоцировать усиление влияния Москвы, пишет Хёрш в своей статье. При этом, по мнению новой администрации, без дополнительного давления на РФ договорённости могут оказаться неэффективными, и один из вариантов оказания давления – увеличение расходов членов НАТО на оборону до 5% ВВП, как предложил президент США, эта мера якобы "может изменить динамику в отношениях с Россией".Трамп, так много раз обещавший без труда положить конец конфликту за 24 часа, осознал, что погорячился с заявлениями о скорой сделке по Украине, уверяет Хёрш.Нефть и конфликт на Украине. Какая связь?Как верно постоянно напоминает Трамп, украинский конфликт, в котором США оказывают самую мощную среди всех западных стран помощь Киеву, начался в период, когда он не стоял у власти, соответственно, вернувшись в Белый дом, он мог всё обнулить, сделав заявление в духе "это не наша война". Он мог бы оставить поиск решения конфликтующим сторонам и потенциальным переговорщикам в лице, например, Турции, и сосредоточиться на проблемах самой Америки. Однако между одним и вторым связь самая что ни на есть прямая.Трамп, выступая на форуме в Давосе, заявил, что США вскоре станут "сильнее, богаче и сплочённее, чем когда-либо прежде". Достичь этой цели он намерен, в частности, за счёт увеличения доходов энергетического сектора и уже запустил крупнейшую кампанию по дерегулированию нефтяной отрасли."США обладают крупнейшими запасами нефти и газа на Земле, и мы будем их использовать. Это не только снизит стоимость практически всех товаров и услуг, но и сделает нашу страну сверхдержавой в сфере производства, столицей мира для искусственного интеллекта и криптовалют", – заявил американский лидер.Он готов гарантировать надёжность масштабных поставок энергоресурсов из США, включая сжиженный природный газ, в Европу. Да и вообще США способны обеспечивать поставки всему миру на протяжении сотен лет, заверил Трамп.Вашингтону-то хорошо – он свою казну пополняет, а для Европы такая услуга обернулась огромным ущербом: страны ЕС были вынуждены по политическим причинам, под давлением американцев отказаться от дешёвого российского газа в пользу дорогого американского, что незамедлительно повысило себестоимость выпускаемой продукции.Самой яркой иллюстрацией стала Германия, которая некогда была экономическим локомотивом Евросоюза, а сейчас переживает самый продолжительный кризис за всю послевоенную историю. По словам ряда немецких политиков, серьёзным ударом по национальной экономике стал подрыв "Северных потоков". Европа попала в сильную зависимость от СПГ, отказавшись от трубопроводного газа из РФ, и не добилась достаточных результатов в плане роста, повышения производительности и инноваций за последние 10 лет, заявил накануне глава концерна OMV Альфред Штерн в интервью газете Der Standard."Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Я, честно говоря, удивлён, что они не сделали этого до выборов. Это не очень любезно с их стороны. Если бы цена снизилась, война России и Украины немедленно бы закончилась. Прямо сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вам нужно снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне. Им следовало бы сделать это давно", – заявил Трамп.После этого вступления на Давосском форуме президент США подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в стране, что, по его словам, станет основой для снижения цен на энергоресурсы.И мировые цены на нефть вечером того же дня перешли к снижению в среднем на 1%.Задумку Трампа эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил так: "Он рассчитывает на то, что другие участники ОПЕК+ фактически заставят Россию прекратить конфликт под угрозой снижения цен. То есть, условно говоря, чтобы и Саудовская Аравия, и другие все участники и ОПЕК, и ОПЕК+, по сути, поставили России ультиматум. Что, если Россия не соглашается на тот некий мирный план или те требования, которые Трамп выдвинет, тогда ОПЕК+, разваливается, и все будут добывать по максимуму".В таком случае произойдёт гигантское перепроизводство, и цены рухнут до $30-40 за баррель, а такие цены даже на один-два месяца значительно ударят по России: доходы её бюджета значительно сократятся, более того, это невыгодно никому из мировых производителей, включая сами Соединённые Штаты, где очень высокая себестоимость добычи сланцевой нефти, отметил эксперт. В то же время дешёвые энергоресурсы позволяют сохранять низкие тарифы внутри Америки (на порядок ниже, чем в Европе и Китае – экономических конкурентов Вашингтона), что выгодно в условиях роста потребления на фоне всё более активного использования современных технологий, в частности ИИ.А зачем участникам ОПЕК идти на предложенный Трампом шаг – непонятно. Например, у той же Саудовской Аравии неофициально в бюджете заложена цена в районе $85-87 за баррель. России выгодно сохранение котировок на уровне минимум $80, тогда доходы будут соответствовать показателям, заложенным в бюджет."Я думаю, что это был экспромт со стороны Трампа, а не просчитанная позиция. Он сейчас хочет найти ответ на свое обещание закончить украинский конфликт за 100 дней, отсюда такая импровизация. Это непродуманная позиция президента США", – выразил своё мнение Юшков в комментарии изданию "Взгляд".Если же объёмы добычи нефти в США вырастут, тогда странам ОПЕК+ (РФ, Азербайджан, Мексика, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Оман, Судан, Южный Судан) придётся реагировать на это, в том числе путём сокращения добычи сырья с целью удержания цен на нынешнем уровне. Однако в таком случае ОПЕК+ теряет долю на рынке нефти, а их место займут не кто иной, как США. Что касается конкретно РФ, то американской администрации выгодно убрать её как конкурента на энергетическом рынке: ещё в ноябре советник нынешнего президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью NPR сетовал, что РФ сейчас продаёт больше нефти и газа, чем до начала СВО (в 2024 году Китай закупил рекордные 108,5 млн тонн сырой нефти), и предлагал усадить её за стол переговоров путём энергетического давления.Таким образом, Трамп убеждён, что завершение конфликта между Россией и Украины напрямую связано со снижением мировых цен на нефть, чего он хочет добиться, чтобы сделать Америку ещё более великой.Действительно ли снижение цен на нефть не приведёт к завершению конфликта на Украине, спросили журналисты у Пескова, на что пресс-секретарь президента РФ ответил: "Нет. Этот конфликт не зависит от цен на нефть. Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России. И не связано с ценами на нефть".Можно обвинять Трампа и в недобросовестности в подходе к РФ, и в безразличии к судьбе Украины как таковой, и в эгоизме в конце концов, но он просто выполняет свои обещания, данные американским гражданам, и действует по принципу America first, что тоже обещал. Как любой добросовестный президент, он заботится об интересах своей страны прежде всего, так что урегулирование ситуации на Украине (если получится, конечно) поможет ему не только снискать славу миротворца, о чём он говорил в своей речи после инаугурации, но и приумножить благополучие Соединённых Штатов. Всё-таки Трамп – бизнесмен, он мыслит такими категориями, в отличие от Байдена, который посвятил всю жизнь большой политике, международной в том числе. А если для улучшения жизни американцев потребуется поддерживать Украину, Трамп будет это делать, он сам ранее говорил, что Вашингтон изучает вопрос продолжения дальнейших поставок оружия Киеву.Трамп воспользовался площадкой в Давосе, чтобы предупредить мировую элиту о намерениях довести до конца обещания под лозунгом "Америка превыше всего", даже если для этого придётся отказаться от некоторых союзников, констатировала газета The Wall Street Journal.Также о перспективах переговоров и перемирия – в материале Павла Котова Трамп выдвигает ультиматумы, Путин ждет сигнала, а Зеленский хочет воевать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250123/1060482712.html

https://ukraina.ru/20250124/1060522064.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, опек, нефть, переговоры