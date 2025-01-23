https://ukraina.ru/20250123/1060511520.html

Запад обманул Зеленского. НАТО будет торговать Украиной с Трампом

Запад обманул Зеленского. НАТО будет торговать Украиной с Трампом - 23.01.2025 Украина.ру

Запад обманул Зеленского. НАТО будет торговать Украиной с Трампом

Украина не субъектна, самостоятельных решений не принимает, существует за счет иностранных денежных средств и используется Западом как инструмент против РФ.

2025-01-23T18:10

2025-01-23T18:10

2025-01-23T18:10

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Эти факты, подтвержденные ходом специальной военной операции России, не останавливают Киев в его стремлении к медийной имитации независимости. И даже Зеленского не заставляет отказываться от публичных стенаний: нас обманули!Владимир Зеленский от лица всей постсоветской страны выступает с заявлениями о судьбе отношений с НАТО, как это делали все его предшественники. Он делает вид, что искренне огорчается тому, что с членством Украины будет так, как решит президент США Дональд Трамп."Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. И если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО", - сказал Зеленский журналистам после форума в Давосе 21 января.Если американские комментаторы, называющие его "капризным мальчиком", окажутся неправы, Зеленский должен понимать, что в НАТО его будут использовать на торгах о финансировании альянса с Трампом. Но для публики во имя великой имитации сделаны заявления о том, что с суверенной Украиной обошлись несправедливо, не принимая ее в блок десятилетиями. И так же нечестно поступили другие руководители Украины, которые уверяли, что Киев получит членство в блоке, заявил Зеленский. То есть, обманули.Хотя кто и с кем был нечестен? История взаимоотношений Украины и НАТО началась сразу после провозглашения ее независимости в 1991 году. В 90-е годы два Леонида (сначала Кравчук, потом Кучма) убеждали Москву в том, что им не хотелось бы рвать отношения с Россией, и России, дескать, будет только польза от сближения Киева с Брюсселем. Таким образом Россия будет граничить с Европой, говорили они, и от этого всем будет хорошо.Но если в 1997 году Кучма позитивно оценивал организацию НАТО как балканского примирителя, то спустя два года он уже оценивал ущерб Киеву от бомбежек Югославии. Украина тогда, по его подсчетам, теряла по 1,2 млн долларов ежедневно из-за остановки перевозок грузов по Дунаю. Экономика, говорил Кучма, первична, и только за ней идет политика. А чем помочь Югославии? "Разве что добрым словом", сказал он в эфире российской телепередачи "Здесь и сейчас".Ни Кравчук, ни Кучма не добились никаких успехов на пути к евроинтеграции, и перекладывали неудачи с больной головы на здоровую. Когда Киеву напоминали о негативном отношении Москвы к идеям, касающимся вступления Украины в Североатлантический альянс, Леониды дружно кивали на Основополагающий акт Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, подписанный 27 мая 1997 года. Украина, по их словам, просто следует за Россией. Как только конъюнктура изменилась, оба заговорили о схождении с орбиты влияния Москвы.А за Леонидами просто следовали и Викторы (Ющенко и Янукович), и Порошенко, и Зеленский. Причем Янукович, которого называли пророссийским, с одной стороны, интересовался проектом Договора о европейской безопасности авторства президента РФ Дмитрия Медведева, а с другой - продолжал мероприятия, в том числе и военные учения, по линии НАТО на Украине.Кравчук сетовал на то, что если с Ельциным можно было договариваться, то с Владимиром Путиным - нет, так как он "рвется в лидеры или хотя бы занять второе место в мире по решению международных вопросов". А российская политика построена таким образом, что главу государства поддерживает большинство - значит, россияне выступят за любые инициативы лидера. Кравчук, общавшийся и с Михаилом Горбачевым, и Борисом Ельциным, очень удобно подзабыл, что "гарантии нерасширения НАТО на Восток" - до сих пор неразрешенный вопрос, замедленная после сдачи ГДР на десятилетия мина, рванувшая на Украине. Причем документальных подтверждений нерасширения НАТО не существует.Почему так? Потому что поглощение ГДР в 1990 году Федеративной Республикой Германией, вступившей в НАТО в 1955 году, положило начало будущей территориальной экспансии Североатлантического альянса на восток под вывеской "политики открытых дверей". Инициаторами расширения НАТО в начале 1990-х выступали представители США. Акт Россия-НАТО 1997 года, которым оправдывались Леониды, был следствием запроса президента РФ Бориса Ельцина на двойные гарантии безопасности как для НАТО, так и для России в стремительно меняющемся мире. Брюссель предложил диалог на эту тему, Москва согласилась. В результате Актом было закреплено основное положение: "Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противники"."Подписание в 1997 г. в Париже этого документа позволило снять наибольшую остроту законных озабоченностей России в сфере национальной безопасности, свести до минимума отрицательные военные последствия расширения НАТО. Удалось тогда предотвратить сползание к новой конфронтации с Западом, что не отвечало бы ни интересам, ни возможностям России", - заявили в МИД России по случаю 20-летия подписания Акта.Москва от Акта не отказалась и во время специальной военной операции. Россия "не доставит западным странам удовольствия", - так охарактеризовал этот момент заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в мае 2022 года. Поводом послужили заявления экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Акт не помешает усилению альянса на востоке (читай: расширению на восток). Хотя ничего сенсационного в этом заявлении и не было - в документе нет ни слова о нерасширении.После вступления в должность президента США Дональда Трампа ситуация не изменилась, но открылось так называемое окно возможностей . В НАТО готовятся к летнему саммиту в Нидерландах, на котором ожидаются переговоры с Трампом по оборонным расходам альянса. Президент США, вероятно, потребует увеличить расходы до 5% ВВП от каждой страны-участницы. Европейцы готовятся сбить ценник до 3%. Натовские аналитики уже подготовили список мер и обязательств в обмен на скидку, и один из аргументов - Украина.И следующим витком стали обсуждения возможного участия военнослужащих НАТО в украинской кампании. Интервенция угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и для России неприемлема, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.То есть, если вдруг НАТО и Трамп заключат какую-либо сделку, в которой будет фигурировать (теоретически ли, фантастически ли - просто представим) ввод натовского контингента на Украину, вопрос нерасширения НАТО потухнет перед Основополагающим актом. Откажись от него Москва, и 32 члена этого блока автоматически лишатся статуса "не противники". Вероятно, эта головоломка также ляжет в основу урегулирования украинского конфликта. Зеленский и его заявления в этом контексте абсолютно ничтожны. Настолько, насколько права Мария Захарова, называя его самостоятельные словоиспражнения в Давосе "наркотическим безумием". Это лишний раз подтверждает, что если с кем-то и обсуждать будущее Украины, то только без ее участия. Ибо лишнее.Читайте также: И это не Украина. Почему новый старый президент США Трамп начнет с Азиатско-Тихоокеанского региона

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