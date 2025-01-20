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"Бросить политику, там, где не надо": глава Приднестровья согласился на поставки через "Молдовагаз"

"Бросить политику, там, где не надо": глава Приднестровья согласился на поставки через "Молдовагаз" - 20.01.2025 Украина.ру

"Бросить политику, там, где не надо": глава Приднестровья согласился на поставки через "Молдовагаз"

Тирасполь согласен, чтобы газ в Приднестровье доставлялся через "Молдовагаз" и гарантирует оплату. Такое заявление в понедельник, 20 января, в своем телеграм-канале сделал глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский

2025-01-20T13:08

2025-01-20T13:08

2025-01-20T13:08

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молдавия

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Он добавил, что никакого заговора здесь нет и призвал "бросить заниматься политикой там, где не надо". Он еще раз подчеркнул, что Приднестровье приветствует желание "Молдовагаза" поставлять газ региону, резюмировав: "Пожалуйста, исполняйте свои обещания".В прошлую среду, 15 января, Красносельский объявил, что Россия и Приднестровье договорились о поставках "гуманитарного газа" для нужд региона. Этих договоренностей удалось достигнуть накануне, когда лидер ПМР посещал Москву.Красносельский акцентировал внимание на том, что основная причина сложившейся кризисной ситуации в регионе - намерение Кишинева "удушить" ПМР.После того, как было объявлено о договоренностях Тирасполя и Москвы, специалисты приступили к решению технической стороны соглашения - как именно доставить голубое топливо в республику, если миновать Молдавию и Украину не получится.В частности, директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев предположил, что Приднестровье может получить российский газ по "Турецкому потоку" через Турцию и транзитом по территории Болгарии, Румынии, Украины и правобережной Молдавии. Так или иначе, констатировал он, ПМР окажется в большой зависимости от Кишинева.Согласен с этим и эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В комментарии изданию Украина.ру он отметил, что не удастся исключить и влияние на республику Киева, который категорически отказался пускать через свою территорию российский газ."Пропустят ли они какой-то другой газ в Приднестровье - это тоже большой вопрос. Киев это не комментирует. Но будем исходить из того, что украинское руководство уже заявляло. Они говорили только про российский газ. Значит, любой другой они могут прокачивать по своей территории", - допустил эксперт.Сама идея о том, что Приднестровье получит газ в обход Кишинева возмутила президента Молдавии Майю Санду. И в понедельник, 20 января, она заявила, что гуманитарные поставки российского топлива в республику незаконны.Она пообещала, что центральные власти сделают все возможное, чтобы предоставить жителям Приднестровья доступ к теплу, электричеству, а также нормальные условия для работы школ и детских садов.Между тем, за несколько дней до этого молдавский премьер Дорин Речан заявил, что "Молдовагаз" и Кучурганская ТЭЦ перейдут под полный контроль Кишинева, несмотря на то, что первой наполовину владеет "Газпром", а вторая принадлежит российскому "Интер РАО".В то же время, "Молдовагаз" признал исторический долг перед "Газпромом" в размере 709 миллионов долларов: и. о. председателя правления молдавской компании Вадим Чебан заявил, что российская компания имеет полное право требовать выплату этой суммы, несмотря на то, что ранее власти страны объявили, что ничего российским ресурсникам не должны.Ранее в комментарии изданию Украина.ру депутат Верховного совета Приднестровья 5-го созыва, ветеран спецслужб Молдавии и ПМР, специалист по информационным и психологическим операциям Дмитрий Соин отметил, что коллективный Запад, а также его приспешники - Молдавия и Украина - продолжат попытки расправиться с "российским анклавом на берегу Днепра".Каких шагов против Приднестровья можно ожидать от Запада - в материале автора издания Украина.ру Марины Поляковой Приднестровье получит российский газ. Чем ответят на это Молдавия и Украина?.

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