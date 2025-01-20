Санду назвала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными - 20.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250120/1060389865.html
Санду назвала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными
Санду назвала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными - 20.01.2025 Украина.ру
Санду назвала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными
Президент Молдавии Майя Санду в интервью кишиневскому блогеру Натану Гарштя назвала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными
2025-01-20T10:02
2025-01-20T10:02
новости
приднестровье
вадим красносельский
молдавия
кишинёв
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058546069_200:81:2555:1406_1920x0_80_0_0_0084642a7bf38fb43f64333fd4c88cb7.jpg.webp
"Поставка через посредников — это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант, это метод, также нарушает режим международных санкций. Непонятно, почему в "Газпроме" вообще прибегли к этой идее, когда есть более простое, законное и не нарушающее санкции решение. "Газпром", являющийся мажоритарным акционером компании "Молдовагаз", мог бы организовать законные поставки газа через эту компанию", - сказала Санду.Она заверила, что центральные власти делают все возможное, чтобы предоставить жителям Приднестровья доступ к теплу, электричеству, а также нормальные условия для работы школ и детских садов.В то же время она признала, что тарифы на энергоресурсы в Молдавии выше, чем в Приднестровском регионе.С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде.На прошлой неделе глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ.Подробнее - в материале Татьяны Стоянович Через Молдавию и Украину. По какой трубе Приднестровье получит "гуманитарный газ" от России на сайте Украина.ру.
приднестровье
молдавия
кишинёв
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058546069_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c79f994c73cef3a6ebe0f2aae4964bfd.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, приднестровье, вадим красносельский, молдавия, кишинёв, газпром
Новости, Приднестровье, Вадим Красносельский, Молдавия, Кишинёв, Газпром

Санду назвала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными

10:02 20.01.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент Молдавии Майя Санду в интервью кишиневскому блогеру Натану Гарштя назвала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными
"Поставка через посредников — это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант, это метод, также нарушает режим международных санкций. Непонятно, почему в "Газпроме" вообще прибегли к этой идее, когда есть более простое, законное и не нарушающее санкции решение. "Газпром", являющийся мажоритарным акционером компании "Молдовагаз", мог бы организовать законные поставки газа через эту компанию", - сказала Санду.
Она заверила, что центральные власти делают все возможное, чтобы предоставить жителям Приднестровья доступ к теплу, электричеству, а также нормальные условия для работы школ и детских садов.
"Мы стремимся подключить населенные пункты, находящиеся в Зоне безопасности и под юрисдикцией Кишинева к сетям правого берега, чтобы обеспечить доступ к теплу и электричеству. Люди сами решат, использовать ли эти ресурсы", - добавила Санду.
В то же время она признала, что тарифы на энергоресурсы в Молдавии выше, чем в Приднестровском регионе.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде.
На прошлой неделе глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ.
Подробнее - в материале Татьяны Стоянович Через Молдавию и Украину. По какой трубе Приднестровье получит "гуманитарный газ" от России на сайте Украина.ру.
 
НовостиПриднестровьеВадим КрасносельскийМолдавияКишинёвГазпром
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15По всей линии соприкосновения: Генштаб ВСУ признал превосходство российской армии в двух аспектах
11:07Следком России расследует преступления британского наёмника Андерсона в Курской области
10:58SHOT: Меладзе тайно приехал в Россию, чтобы посетить могилу отца - фото
10:55"Железный купол" для защиты США: чем Трамп планирует заняться во время своего правления
10:41ВСУ пытались атаковать Казань беспилотниками "Лютые" — Mash
10:39По местам дислокации ВСУ: подполье заявило об ударах ВС РФ, в том числе по "колбасному заводу"
10:34Не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший": отец Падиева заявил, что его сын невиновен
10:33Бербок: Германия снова желает стать гарантом мира на Украине
10:24ВСУ атаковали школу в херсонском селе, пострадали дети
10:02Санду назвала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными
09:59ВСУ обстреляли Горловку, ранены восемь жителей – Приходько
09:51Трамп хочет переговоров с Путиным, Сырскому не хватает людей. Главное на Украине на утро 20 января
09:50Вслед за "Анной Киевской": на Украине планируют сменить командира 156-й бригады
09:36Трамп отменит "глупые" указы Байдена и подпишет сотни своих
09:25Европа может столкнуться с нехваткой рабочей силы после окончания украинского конфликта - Reuters
08:50"Заврался": Захарова высмеяла Зеленского, "отказавшегося" посетить инаугурацию Трампа
08:38Уничтожить "гостиницу" во Львове и взорвать ещё кое-что: полковник Киселёв о задачах ВС России
08:20Трамп поручил помощникам организовать разговор с Путиным - CNN
08:18Референдумы в Крыму: от СССР до России
08:04Главное за ночь 20 января
Лента новостейМолния