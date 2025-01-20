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Санду назвала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными

Санду назвала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными - 20.01.2025 Украина.ру

Санду назвала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными

Президент Молдавии Майя Санду в интервью кишиневскому блогеру Натану Гарштя назвала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье незаконными

2025-01-20T10:02

2025-01-20T10:02

2025-01-20T10:02

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"Поставка через посредников — это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант, это метод, также нарушает режим международных санкций. Непонятно, почему в "Газпроме" вообще прибегли к этой идее, когда есть более простое, законное и не нарушающее санкции решение. "Газпром", являющийся мажоритарным акционером компании "Молдовагаз", мог бы организовать законные поставки газа через эту компанию", - сказала Санду.Она заверила, что центральные власти делают все возможное, чтобы предоставить жителям Приднестровья доступ к теплу, электричеству, а также нормальные условия для работы школ и детских садов.В то же время она признала, что тарифы на энергоресурсы в Молдавии выше, чем в Приднестровском регионе.С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде.На прошлой неделе глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ.Подробнее - в материале Татьяны Стоянович Через Молдавию и Украину. По какой трубе Приднестровье получит "гуманитарный газ" от России на сайте Украина.ру.

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новости, приднестровье, вадим красносельский, молдавия, кишинёв, газпром