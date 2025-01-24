Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
ВС РФ наносят поражение ВСУ в населенных пунктах Гоголевка, Мартыновка, Михайловка, Олешня, включая укрепрайон в Судже. За время боев на Курском направлении противник потерял около 54 000 военнослужащих. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Суджанском районе Курской области с нарастающей силой идут позиционные бои. Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают атаковать со стороны Новоивановки и Леонидово, рассказал эксперт.
ВС РФ наносят поражение ВСУ в населенных пунктах Гоголевка, Мартыновка, Михайловка, Олешня, включая укрепрайон в Судже, а также на территории Сумской области (Мирополье, Ободы и Юнаковка), сообщил полковник запаса.
"Только за сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 6 артиллерийских орудий, 4 миномёта, 2 склада боеприпасов и 6 пунктов управления БПЛА. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 54 000 военнослужащих", — отметил Алехин.
Особенность этого участка фронта состоит в том, что из Суджи в сторону Сумской области ведут две главные асфальтированные дороги. Одну ВС РФ контролируют полностью, вторую — частично, указал эксперт.
Поэтому противник все свои усилия сосредотачивает на переброске резервов со стороны Сумской области, добавил полковник запаса.
"Если в январе в боях с украинской стороны участвовали в основном тероборонщики, которые понесли большие потери, то сейчас начали посылать в бой именно подготовленные штурмовые подразделения, которые главком Сырский долгое время держал в резерве", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря" на сайте Украина.ру.
Про подготовку украинских военных в учебном центре "Десна" – в интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.
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