https://ukraina.ru/20250124/1060519600.html

Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области

Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области - 24.01.2025 Украина.ру

Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области

ВС РФ наносят поражение ВСУ в населенных пунктах Гоголевка, Мартыновка, Михайловка, Олешня, включая укрепрайон в Судже. За время боев на Курском направлении противник потерял около 54 000 военнослужащих. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-01-24T03:45

2025-01-24T03:45

2025-01-24T03:45

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В Суджанском районе Курской области с нарастающей силой идут позиционные бои. Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают атаковать со стороны Новоивановки и Леонидово, рассказал эксперт.ВС РФ наносят поражение ВСУ в населенных пунктах Гоголевка, Мартыновка, Михайловка, Олешня, включая укрепрайон в Судже, а также на территории Сумской области (Мирополье, Ободы и Юнаковка), сообщил полковник запаса.Особенность этого участка фронта состоит в том, что из Суджи в сторону Сумской области ведут две главные асфальтированные дороги. Одну ВС РФ контролируют полностью, вторую — частично, указал эксперт.Поэтому противник все свои усилия сосредотачивает на переброске резервов со стороны Сумской области, добавил полковник запаса."Если в январе в боях с украинской стороны участвовали в основном тероборонщики, которые понесли большие потери, то сейчас начали посылать в бой именно подготовленные штурмовые подразделения, которые главком Сырский долгое время держал в резерве", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря" на сайте Украина.ру.Про подготовку украинских военных в учебном центре "Десна" – в интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250123/1060506335.html

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новости, россия, суджа, сумская область, геннадий алехин, курская область, бои, потери всу, военная техника, танки, сво, детали, спецоперация