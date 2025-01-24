Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области - 24.01.2025 Украина.ру
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Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области
Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области - 24.01.2025 Украина.ру
Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области
ВС РФ наносят поражение ВСУ в населенных пунктах Гоголевка, Мартыновка, Михайловка, Олешня, включая укрепрайон в Судже. За время боев на Курском направлении противник потерял около 54 000 военнослужащих. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-01-24T03:45
2025-01-24T03:45
новости
россия
суджа
сумская область
геннадий алехин
курская область
бои
потери всу
военная техника
танки
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В Суджанском районе Курской области с нарастающей силой идут позиционные бои. Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают атаковать со стороны Новоивановки и Леонидово, рассказал эксперт.ВС РФ наносят поражение ВСУ в населенных пунктах Гоголевка, Мартыновка, Михайловка, Олешня, включая укрепрайон в Судже, а также на территории Сумской области (Мирополье, Ободы и Юнаковка), сообщил полковник запаса.Особенность этого участка фронта состоит в том, что из Суджи в сторону Сумской области ведут две главные асфальтированные дороги. Одну ВС РФ контролируют полностью, вторую — частично, указал эксперт.Поэтому противник все свои усилия сосредотачивает на переброске резервов со стороны Сумской области, добавил полковник запаса."Если в январе в боях с украинской стороны участвовали в основном тероборонщики, которые понесли большие потери, то сейчас начали посылать в бой именно подготовленные штурмовые подразделения, которые главком Сырский долгое время держал в резерве", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря" на сайте Украина.ру.Про подготовку украинских военных в учебном центре "Десна" – в интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.
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новости, россия, суджа, сумская область, геннадий алехин, курская область, бои, потери всу, военная техника, танки, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Суджа, Сумская область, Геннадий Алехин, Курская область, бои, потери ВСУ, военная техника, танки, СВО, детали, Спецоперация

Четыре танка, два склада и более 390 солдат ВСУ: Алехин рассказал о потерях врага в Курской области

03:45 24.01.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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ВС РФ наносят поражение ВСУ в населенных пунктах Гоголевка, Мартыновка, Михайловка, Олешня, включая укрепрайон в Судже. За время боев на Курском направлении противник потерял около 54 000 военнослужащих. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Суджанском районе Курской области с нарастающей силой идут позиционные бои. Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают атаковать со стороны Новоивановки и Леонидово, рассказал эксперт.
ВС РФ наносят поражение ВСУ в населенных пунктах Гоголевка, Мартыновка, Михайловка, Олешня, включая укрепрайон в Судже, а также на территории Сумской области (Мирополье, Ободы и Юнаковка), сообщил полковник запаса.

"Только за сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 6 артиллерийских орудий, 4 миномёта, 2 склада боеприпасов и 6 пунктов управления БПЛА. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 54 000 военнослужащих", — отметил Алехин.

Особенность этого участка фронта состоит в том, что из Суджи в сторону Сумской области ведут две главные асфальтированные дороги. Одну ВС РФ контролируют полностью, вторую — частично, указал эксперт.
Поэтому противник все свои усилия сосредотачивает на переброске резервов со стороны Сумской области, добавил полковник запаса.
"Если в январе в боях с украинской стороны участвовали в основном тероборонщики, которые понесли большие потери, то сейчас начали посылать в бой именно подготовленные штурмовые подразделения, которые главком Сырский долгое время держал в резерве", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря" на сайте Украина.ру.
Про подготовку украинских военных в учебном центре "Десна" – в интервью Александра Зимовского: Россия под Курском не устроит ВСУ мешок с узким горлом, пока не разберется с Сумами на сайте Украина.ру.
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