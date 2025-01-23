Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря" - 23.01.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря"
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря" - 23.01.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-01-23T17:23
2025-01-23T17:38
эксклюзив
сумская область
курская область
суджа
владимир зеленский
геннадий алехин
вооруженные силы украины
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В Суджанском районе Курской области с нарастающей силой идут позиционные бои.Штурмовые подразделения российской армии продолжают атаковать со стороны Новоивановки и Леонидово, противник пытается давить в Махновке, в районе Погребков и обеих Сорочин. По Мартыновке наша авиация ранним утром вновь нанесла удар ФАБом-3000. Был уничтожен ангар с натовской техникой и личным составом ВСУ.В результате стремительного маневренного прорыва армейские части РФ основательно потеснили противника по направлению к населенным пунктам Никольское и Викторовка. Активная фаза боестолкновений на этом участке началась еще несколько дней назад, а за минувшие сутки огневой натиск со стороны частей и подразделений группировки войск "Север" только усилился.Стоит отметить, что Викторовка находится на правом (высоком) берегу реки Малая Локня в 13 километрах по прямой к северо-западу от райцентра Суджа. К тому же этот населенный пункт считается важным логистическим узлом: всего 2 километра до трассы "Льгов — Суджа", с выходом на дороги в Старую и Новую Сорочины и ближайшую железнодорожную станцию Локинская.По поступающей информации с мест, наши штурмовые группы уже закрепляются в самой Викторовке, а морпехи продвигаются с тяжелыми боями в Куриловке и окрестных лесопосадках.В ежесуточном режиме наносится огневое поражение противнику в населенных пунктах Гоголевка, Мартыновка, Михайловка, Олешня, включая укрепрайон в Суджи, а также на территории Сумской области (Мирополье, Ободы и Юнаковка).Только за сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 6 артиллерийских орудий, 4 миномёта, 2 склада боеприпасов и 6 пунктов управления БпЛА. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 54000 военнослужащих.Характерная особенность этого участка фронта состоит в том, что из Суджи в сторону Сумской области ведут две главные асфальтированные дороги. Одну мы контролируем полностью, вторую — частично. Поэтому противник все свои усилия сосредотачивает на переброске своих боеспособных подразделений со стороны Сумской области.Если в январе в боях с украинской стороны участвовали в основном тероборонщики, которые понесли большие потери, то сейчас начали посылать в бой именно подготовленные штурмовые подразделения, которые главком Сырский долгое время держал в резерве.При этом киевский режим снимает часть боеспособных подразделений с Краматорского, Запорожского и Херсонского направлений, оголяя фронт там.По данным нашей разведки, в Курскую область командование украинской группировки "Пiвнiч" продолжает попытки нарастить Суджанский плацдарм. Зачастую, подобные решения заканчиваются весьма плачевно. Так, в ВСУ прекратил свое существование очередной "элитный" 32-й отдельный стрелковый батальон 41-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, когда ее комбриг Ромашко отправил своих подчиненных в Новоивановку и Русское Поречное. Как стало известно из достоверных источников, практически все бойцы этого подразделения теперь заявлены как без вести пропавшие. А чтобы скрыть исчезновение нескольких сот человек, батальон решили превратить на бумаге в полк и укомплектуют новым "мясом".Киевский режим пытается показать, что может захватить территорию Курской области, чтобы использовать этот фактор на переговорах. В частности, на границе Суджанского района и Сумской области находится газоизмерительная станция (ГИС), а с 1 января транзит российского газа через украинскую территорию прекращен. Что будет дальше, мы не знаем. Но, похоже, что Зеленский в качестве козырной карты может использовать торг по поводу этого вентиля. Поэтому ВСУ продолжат на стягивать на это направление резервы и технику.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250122/1060489223.html
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, сумская область, курская область, суджа, владимир зеленский, геннадий алехин, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Сумская область, Курская область, Суджа, Владимир Зеленский, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря"

17:23 23.01.2025 (обновлено: 17:38 23.01.2025)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
В Суджанском районе Курской области с нарастающей силой идут позиционные бои.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Штурмовые подразделения российской армии продолжают атаковать со стороны Новоивановки и Леонидово, противник пытается давить в Махновке, в районе Погребков и обеих Сорочин. По Мартыновке наша авиация ранним утром вновь нанесла удар ФАБом-3000. Был уничтожен ангар с натовской техникой и личным составом ВСУ.
В результате стремительного маневренного прорыва армейские части РФ основательно потеснили противника по направлению к населенным пунктам Никольское и Викторовка. Активная фаза боестолкновений на этом участке началась еще несколько дней назад, а за минувшие сутки огневой натиск со стороны частей и подразделений группировки войск "Север" только усилился.
Стоит отметить, что Викторовка находится на правом (высоком) берегу реки Малая Локня в 13 километрах по прямой к северо-западу от райцентра Суджа. К тому же этот населенный пункт считается важным логистическим узлом: всего 2 километра до трассы "Льгов — Суджа", с выходом на дороги в Старую и Новую Сорочины и ближайшую железнодорожную станцию Локинская.
По поступающей информации с мест, наши штурмовые группы уже закрепляются в самой Викторовке, а морпехи продвигаются с тяжелыми боями в Куриловке и окрестных лесопосадках.
В ежесуточном режиме наносится огневое поражение противнику в населенных пунктах Гоголевка, Мартыновка, Михайловка, Олешня, включая укрепрайон в Суджи, а также на территории Сумской области (Мирополье, Ободы и Юнаковка).
Только за сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 6 артиллерийских орудий, 4 миномёта, 2 склада боеприпасов и 6 пунктов управления БпЛА. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 54000 военнослужащих.
Характерная особенность этого участка фронта состоит в том, что из Суджи в сторону Сумской области ведут две главные асфальтированные дороги. Одну мы контролируем полностью, вторую — частично. Поэтому противник все свои усилия сосредотачивает на переброске своих боеспособных подразделений со стороны Сумской области.
Если в январе в боях с украинской стороны участвовали в основном тероборонщики, которые понесли большие потери, то сейчас начали посылать в бой именно подготовленные штурмовые подразделения, которые главком Сырский долгое время держал в резерве.
При этом киевский режим снимает часть боеспособных подразделений с Краматорского, Запорожского и Херсонского направлений, оголяя фронт там.
По данным нашей разведки, в Курскую область командование украинской группировки "Пiвнiч" продолжает попытки нарастить Суджанский плацдарм. Зачастую, подобные решения заканчиваются весьма плачевно. Так, в ВСУ прекратил свое существование очередной "элитный" 32-й отдельный стрелковый батальон 41-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, когда ее комбриг Ромашко отправил своих подчиненных в Новоивановку и Русское Поречное. Как стало известно из достоверных источников, практически все бойцы этого подразделения теперь заявлены как без вести пропавшие. А чтобы скрыть исчезновение нескольких сот человек, батальон решили превратить на бумаге в полк и укомплектуют новым "мясом".
Киевский режим пытается показать, что может захватить территорию Курской области, чтобы использовать этот фактор на переговорах. В частности, на границе Суджанского района и Сумской области находится газоизмерительная станция (ГИС), а с 1 января транзит российского газа через украинскую территорию прекращен. Что будет дальше, мы не знаем. Но, похоже, что Зеленский в качестве козырной карты может использовать торг по поводу этого вентиля. Поэтому ВСУ продолжат на стягивать на это направление резервы и технику.
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Александр Зимовский (СВО) - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Вчера, 19:04
Военный эксперт Александр Зимовский: Россия загоняет ВСУ в поле, где они будут как тараканы под тапкомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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