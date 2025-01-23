https://ukraina.ru/20250123/1060510524.html
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря"
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря" - 23.01.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-01-23T17:23
2025-01-23T17:23
2025-01-23T17:38
эксклюзив
сумская область
курская область
суджа
владимир зеленский
геннадий алехин
вооруженные силы украины
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В Суджанском районе Курской области с нарастающей силой идут позиционные бои.Штурмовые подразделения российской армии продолжают атаковать со стороны Новоивановки и Леонидово, противник пытается давить в Махновке, в районе Погребков и обеих Сорочин. По Мартыновке наша авиация ранним утром вновь нанесла удар ФАБом-3000. Был уничтожен ангар с натовской техникой и личным составом ВСУ.В результате стремительного маневренного прорыва армейские части РФ основательно потеснили противника по направлению к населенным пунктам Никольское и Викторовка. Активная фаза боестолкновений на этом участке началась еще несколько дней назад, а за минувшие сутки огневой натиск со стороны частей и подразделений группировки войск "Север" только усилился.Стоит отметить, что Викторовка находится на правом (высоком) берегу реки Малая Локня в 13 километрах по прямой к северо-западу от райцентра Суджа. К тому же этот населенный пункт считается важным логистическим узлом: всего 2 километра до трассы "Льгов — Суджа", с выходом на дороги в Старую и Новую Сорочины и ближайшую железнодорожную станцию Локинская.По поступающей информации с мест, наши штурмовые группы уже закрепляются в самой Викторовке, а морпехи продвигаются с тяжелыми боями в Куриловке и окрестных лесопосадках.В ежесуточном режиме наносится огневое поражение противнику в населенных пунктах Гоголевка, Мартыновка, Михайловка, Олешня, включая укрепрайон в Суджи, а также на территории Сумской области (Мирополье, Ободы и Юнаковка).Только за сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 6 артиллерийских орудий, 4 миномёта, 2 склада боеприпасов и 6 пунктов управления БпЛА. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 54000 военнослужащих.Характерная особенность этого участка фронта состоит в том, что из Суджи в сторону Сумской области ведут две главные асфальтированные дороги. Одну мы контролируем полностью, вторую — частично. Поэтому противник все свои усилия сосредотачивает на переброске своих боеспособных подразделений со стороны Сумской области.Если в январе в боях с украинской стороны участвовали в основном тероборонщики, которые понесли большие потери, то сейчас начали посылать в бой именно подготовленные штурмовые подразделения, которые главком Сырский долгое время держал в резерве.При этом киевский режим снимает часть боеспособных подразделений с Краматорского, Запорожского и Херсонского направлений, оголяя фронт там.По данным нашей разведки, в Курскую область командование украинской группировки "Пiвнiч" продолжает попытки нарастить Суджанский плацдарм. Зачастую, подобные решения заканчиваются весьма плачевно. Так, в ВСУ прекратил свое существование очередной "элитный" 32-й отдельный стрелковый батальон 41-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, когда ее комбриг Ромашко отправил своих подчиненных в Новоивановку и Русское Поречное. Как стало известно из достоверных источников, практически все бойцы этого подразделения теперь заявлены как без вести пропавшие. А чтобы скрыть исчезновение нескольких сот человек, батальон решили превратить на бумаге в полк и укомплектуют новым "мясом".Киевский режим пытается показать, что может захватить территорию Курской области, чтобы использовать этот фактор на переговорах. В частности, на границе Суджанского района и Сумской области находится газоизмерительная станция (ГИС), а с 1 января транзит российского газа через украинскую территорию прекращен. Что будет дальше, мы не знаем. Но, похоже, что Зеленский в качестве козырной карты может использовать торг по поводу этого вентиля. Поэтому ВСУ продолжат на стягивать на это направление резервы и технику.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250122/1060489223.html
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эксклюзив, сумская область, курская область, суджа, владимир зеленский, геннадий алехин, вооруженные силы украины
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Курском накрыли ВСУ огнем, чтобы лишить Зеленского "газового козыря"
17:23 23.01.2025 (обновлено: 17:38 23.01.2025)
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
В Суджанском районе Курской области с нарастающей силой идут позиционные бои.
Штурмовые подразделения российской армии продолжают атаковать со стороны Новоивановки и Леонидово, противник пытается давить в Махновке, в районе Погребков и обеих Сорочин. По Мартыновке наша авиация ранним утром вновь нанесла удар ФАБом-3000. Был уничтожен ангар с натовской техникой и личным составом ВСУ.
В результате стремительного маневренного прорыва армейские части РФ основательно потеснили противника по направлению к населенным пунктам Никольское
и Викторовка. Активная фаза боестолкновений на этом участке началась еще несколько дней назад, а за минувшие сутки огневой натиск со стороны частей и подразделений группировки войск "Север" только усилился.
Стоит отметить, что Викторовка находится на правом (высоком) берегу реки Малая Локня в 13 километрах по прямой к северо-западу от райцентра Суджа
. К тому же этот населенный пункт считается важным логистическим узлом: всего 2 километра до трассы "Льгов — Суджа", с выходом на дороги в Старую и Новую Сорочины и ближайшую железнодорожную станцию Локинская.
По поступающей информации с мест, наши штурмовые группы уже закрепляются в самой Викторовке, а морпехи продвигаются с тяжелыми боями в Куриловке и окрестных лесопосадках.
В ежесуточном режиме наносится огневое поражение противнику в населенных пунктах Гоголевка, Мартыновка, Михайловка, Олешня, включая укрепрайон в Суджи, а также на территории Сумской области
(Мирополье, Ободы и Юнаковка).
Только за сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 6 артиллерийских орудий, 4 миномёта, 2 склада боеприпасов и 6 пунктов управления БпЛА. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 54000 военнослужащих.
Характерная особенность этого участка фронта состоит в том, что из Суджи в сторону Сумской области ведут две главные асфальтированные дороги. Одну мы контролируем полностью, вторую — частично. Поэтому противник все свои усилия сосредотачивает на переброске своих боеспособных подразделений со стороны Сумской области.
Если в январе в боях с украинской стороны участвовали в основном тероборонщики, которые понесли большие потери, то сейчас начали посылать в бой именно подготовленные штурмовые подразделения, которые главком Сырский
долгое время держал в резерве.
При этом киевский режим снимает часть боеспособных подразделений с Краматорского, Запорожского и Херсонского направлений, оголяя фронт там.
По данным нашей разведки, в Курскую область командование украинской группировки "Пiвнiч" продолжает попытки нарастить Суджанский плацдарм. Зачастую, подобные решения заканчиваются весьма плачевно. Так, в ВСУ прекратил свое существование очередной "элитный" 32-й отдельный стрелковый батальон 41-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, когда ее комбриг Ромашко отправил своих подчиненных в Новоивановку и Русское Поречное
. Как стало известно из достоверных источников, практически все бойцы этого подразделения теперь заявлены как без вести пропавшие. А чтобы скрыть исчезновение нескольких сот человек, батальон решили превратить на бумаге в полк и укомплектуют новым "мясом".
Киевский режим пытается показать, что может захватить территорию Курской области, чтобы использовать этот фактор на переговорах. В частности, на границе Суджанского района и Сумской области находится газоизмерительная станция (ГИС), а с 1 января транзит российского газа через украинскую территорию прекращен. Что будет дальше, мы не знаем. Но, похоже, что Зеленский в качестве козырной карты может использовать торг по поводу этого вентиля. Поэтому ВСУ продолжат на стягивать на это направление резервы и технику.