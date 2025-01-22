https://ukraina.ru/20250122/1060457507.html

Мир за сто дней и умные русские "Микробы". Главное на Украине на 13.00

Мир за сто дней и умные русские "Микробы". Главное на Украине на 13.00 - 22.01.2025 Украина.ру

Мир за сто дней и умные русские "Микробы". Главное на Украине на 13.00

Украина.ру, 22.01.2025

2025-01-22T13:00

2025-01-22T13:00

2025-01-22T13:02

эксклюзив

украина

сша

россия

дональд трамп

кит келлог

владимир путин

вооруженные силы украины

ес

politico

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Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта на Украине за сто дней; издание Asia Times предположило, что США предложат России корейский сценарий перемирия на Украине, а Politico раскрыло планы Евросоюза ввязаться в торговую войну с США. Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин рассказал о ситуации в Красноармейске; на помощь ВС РФ на СВО "прилетели" три тысячи "Микробов" с ИИМир за сто днейВо второй день своего президентства новый лидер США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения конфликта в течение ста дней, то есть примерно к 1 мая. Об этом 22 января написала американская газета The Wall Street Journal, оговорившись, что "практически никто" не думает, что Келлог сможет это сделать.Ранее Трамп неоднократно утверждал, что завершит конфликт на Украине за 24 часа, как только вступит в должность президента США. Однако получив заветное кресло, согласился, что сутки — не вполне реальный срок. Однако позитива в вопросе решения проблемы глава США не растерял, отметив, что Владимир Зеленский уже готов к заключению сделки и призвал президента РФ Владимира Путина тоже быть готовым.Многие российские эксперты далеки от оптимизма в вопросе политики Трампа, считая, что глупо ожидать от него разворота в сторону Москвы. А вот на Украине, наоборот, уверены, что с приходом в Белый дом нового президента судьба Незалежной незавидна.В пользу этой версии в среду, 22 января, высказался украинский журналист Роман Бочкала. Он встретился с американскими коллегами из The Washington Post и по итогам беседы сообщил, что Вашингтон начал зачистку проукраинской повестки в СМИ.В этот же день назначенный Трампом госсекретарь США Марко Рубио подлил масла в огонь украинских фобий, отметив, что окончание войны в регионе станет ключевым пунктом новой американской политики."Таким образом, единственный способ решить эти проблемы — вернуться к прагматизму, но мы также должны вернуться к серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен прекратиться", — сказал он.Корейский сценарий перемирия?До сих пор Трамп не озвучивал никакой конкретики, как именно он видит завершение конфликта на Украине, кроме того, что Киев должен признать потерю территорий и забыть о мечтах вступить в НАТО.За неимением информации, СМИ строят свои версии, какой мирный сценарий новый глава США предложит сторонам. В среду, 22 января, издание Asia Times, зарегистрированное в китайском Гонконге и выходящее на английском и китайском языках, написало, что, вероятно, речь пойдет о корейском варианте развития событий.В материале Asia Times отмечается, что вариант окончания конфликта, подразумевающий лишь прекращение огня, не соответствует целям СВО, ранее озвученным Москвой. Поэтому очевидно, констатировали журналисты, что в Кремле будут настаивать не только на признании вошедших в состав РФ территорий.По мнению автора статьи, США хотят предложить Москве перемирие с созданием буферной зоны между участниками конфликта, "замораживая конфликт и уступая часть украинской территории на фактической, но не на юридической основе", то есть предложить сделку, которая была бы "похожа на корейское перемирие 1953 года".Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал, что Москва не согласна вести пустые разговоры о перемирии на Украине, которое нужно Западу, чтобы "выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием и дополнительной мобилизации". А губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал "корейский сценарий" завершения украинского конфликта абсолютно неприемлемым, так как заморозка — это не решение вопроса, "полное выполнение задач специальной военной операции - единственный путь к достижению устойчивого мира".Холодный ветер переменПонимая, что ветер из США скоро может кардинально изменить направление, Брюссель и Лондон начали прорабатывать сценарии возможной торговой войны с Вашингтоном. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники.В материале подчеркивается, что желание Европы не враждовать с Соединенными Штатами носит "очевидный характер", однако евробюрократия осознает, что не лишним будет, как говорится, "подстелить соломки", чтобы в худшем случае не так сильно удариться.Уточняется, что Лондон и Брюссель надеются, что им удастся убедить Трампа не вводить карательные пошлины на европейский экспорт, однако в Европе готовы и к тому, чтобы предоставить "полный спектр ответных мер".Красноармейск (Покровск)Пока в США и Европе считают деньги и думают, что делать дальше, российские военные продолжают продвижение на фронте. В среду советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил СМИ, что спецслужбы Украины и командование ВСУ покинули Красноармейск.В Минобороны РФ эту информацию пока не подтвердили. Военное ведомство 22 января обнародовало информацию об освобождении Западного в Харьковской области, а также сообщило, что за сутки ВСУ потеряли более 1600 военных.На службу ВС РФ заступили умные "Микробы"Нести службу ВС РФ теперь помогают три тысячи дронов-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом (ИИ). Три тысячи таких "малышей" были доставлены в зону специальной военной операции, сообщил прессе представитель "Народного фронта" и разработчик "Микроба" Александр Грязнов.Грязнов резюмировал, что одно подразделение, используя 40 таких дронов, уже окупило производство "Микробов", так как сумело уничтожить технику противника на сумму, превышающую стоимость всех трех тысяч произведенных БПЛА.Почему "корейский сценарий" не подходит для СВО, но сама дискуссия на этот счет является позитивным моментом, в своем материале "Корейский сценарий" для Украины рассуждал автор издания Украина.ру Василий Стоякин.

https://ukraina.ru/20250121/1060425565.html

https://ukraina.ru/20250121/1060423954.html

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Марина Полякова

эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, кит келлог, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, politico, дроны, бпла, мир, перемирие, корея, сценарий, европа, торговля, покровск/красноармейск, ян гагин