Сальдо раскритиковал "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине - 07.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241207/1059481723.html
Сальдо раскритиковал "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине
Сальдо раскритиковал "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине - 07.12.2024 Украина.ру
Сальдо раскритиковал "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал абсолютно неприемлемым "корейский сценарий" завершения украинского конфликта, связанный с его заморозкой, передает РИА Новости
2024-12-07T10:52
2024-12-07T10:52
новости
украина
владимир сальдо
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/13/1041910417_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0513845384d72dc6628aa62346da849e.jpg
"Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость", - напомнил Сальдо.По его словам, заморозка конфликта приведет лишь к накоплению противоречий и станет временным решением, оставляющим угрозы нерешенными.Он также назвал недавние слова Владимира Зеленского о дипломатическом решении шагом к осознанию реальности. По его словам, Зеленский остается несамостоятельной фигурой, действующей исключительно в интересах западных кураторов."Более того, его позиция лишена легитимности, поскольку он узурпировал власть и продолжает вести страну к дальнейшей катастрофе", - подчеркнул губернатор.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что у избранного президента США Дональда Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта, предложение Вэнса - демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию для России, что Киев не вступит в НАТО.Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/13/1041910417_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9444c07983ab55ace1d2a9b41548a7b3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир сальдо, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, нато
Новости, Украина, Владимир Сальдо, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО

Сальдо раскритиковал "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине

10:52 07.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал абсолютно неприемлемым "корейский сценарий" завершения украинского конфликта, связанный с его заморозкой, передает РИА Новости
"Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость", - напомнил Сальдо.
По его словам, заморозка конфликта приведет лишь к накоплению противоречий и станет временным решением, оставляющим угрозы нерешенными.
"Полное выполнение задач специальной военной операции — единственный путь к достижению устойчивого мира", - подчеркнул Сальдо.
Он также назвал недавние слова Владимира Зеленского о дипломатическом решении шагом к осознанию реальности. По его словам, Зеленский остается несамостоятельной фигурой, действующей исключительно в интересах западных кураторов.
"Более того, его позиция лишена легитимности, поскольку он узурпировал власть и продолжает вести страну к дальнейшей катастрофе", - подчеркнул губернатор.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что у избранного президента США Дональда Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог.
В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта, предложение Вэнса - демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию для России, что Киев не вступит в НАТО.
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир СальдоСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:59Дубинский анонсировал отставку главы Нацбанка и замглавы Офиса Зеленского
11:40“Думал, что Россия решит за него все проблемы”: Шатров назвал участников “спектакля” в Сирии
11:30Для контрнаступа ВСУ в 2025 ничего не осталось: Зеленский уже все бросил в Курскую область — Корнев
11:22ЕС не смог утвердить новый пакет антироссийских санкций из-за разногласий по нефти - Reuters
11:20Конец близок: эксперт выяснил, что повлияет на завершение украинского конфликта
11:10"Подливает масла": Калинчук объяснил акцию Запада по поводу выборов президента Украины
11:00Быстрый или справедливый мир: в 2025 году Россия окажется на распутье — Скоробогатый
10:52Сальдо раскритиковал "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине
10:50Вайнер: у Трампа нет выбора — европейцы уже "стонут" от последствий украинского конфликта
10:40Война против России на любом плацдарме: политолог рассказал, чьими руками ВСУ пользуются сейчас
10:30Биржа мирных переговоров: Трамп пытается прощупать тот минимум, на который согласна Россия
10:20"Зашкваренный политик" от Украины поехал в США, чтобы подстроиться под Трампа
10:20Константинов предложил созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками Украины
10:10"Брюки превращаются в элегантные шорты": эксперт назвал прародителей "Орешника"
10:00Корнев рассказал, с чем столкнется российская армия, если ВСУ получат технику от Южной Кореи
09:57Десятки тысяч солдат США в Европе против России. Главное на Украине на утро 7 декабря
09:56На Украине идет битва "бандеровских нацистов" и будущего - основатель Pink Floyd
09:50Шольц работает на "два фронта": Волков рассказал про политические игры внутри Германии
09:40Американист назвал страны, которым Трамп желает навязать дружбу
09:39Захарова призвала Запад позаботиться о спасении "остатков" Украины
Лента новостейМолния