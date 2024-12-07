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Сальдо раскритиковал "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине
Сальдо раскритиковал "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине - 07.12.2024 Украина.ру
Сальдо раскритиковал "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал абсолютно неприемлемым "корейский сценарий" завершения украинского конфликта, связанный с его заморозкой, передает РИА Новости
2024-12-07T10:52
2024-12-07T10:52
2024-12-07T10:52
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"Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость", - напомнил Сальдо.По его словам, заморозка конфликта приведет лишь к накоплению противоречий и станет временным решением, оставляющим угрозы нерешенными.Он также назвал недавние слова Владимира Зеленского о дипломатическом решении шагом к осознанию реальности. По его словам, Зеленский остается несамостоятельной фигурой, действующей исключительно в интересах западных кураторов."Более того, его позиция лишена легитимности, поскольку он узурпировал власть и продолжает вести страну к дальнейшей катастрофе", - подчеркнул губернатор.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что у избранного президента США Дональда Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта, предложение Вэнса - демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию для России, что Киев не вступит в НАТО.Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир сальдо, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, нато
Новости, Украина, Владимир Сальдо, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
Сальдо раскритиковал "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал абсолютно неприемлемым "корейский сценарий" завершения украинского конфликта, связанный с его заморозкой, передает РИА Новости
"Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость", - напомнил Сальдо.
По его словам, заморозка конфликта приведет лишь к накоплению противоречий и станет временным решением, оставляющим угрозы нерешенными.
"Полное выполнение задач специальной военной операции — единственный путь к достижению устойчивого мира", - подчеркнул Сальдо.
Он также назвал недавние слова Владимира Зеленского
о дипломатическом решении шагом к осознанию реальности. По его словам, Зеленский остается несамостоятельной фигурой, действующей исключительно в интересах западных кураторов.
"Более того, его позиция лишена легитимности, поскольку он узурпировал власть и продолжает вести страну к дальнейшей катастрофе", - подчеркнул губернатор.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что у избранного президента США Дональда Трампа
есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс
, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог
.
В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, членство Украины в НАТО
не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта, предложение Вэнса - демилитаризацию линии демаркации между Россией
и Украиной и гарантию для России, что Киев
не вступит в НАТО.
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?"
на сайте Украина.ру.