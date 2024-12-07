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Сальдо раскритиковал "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине

Сальдо раскритиковал "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине - 07.12.2024 Украина.ру

Сальдо раскритиковал "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал абсолютно неприемлемым "корейский сценарий" завершения украинского конфликта, связанный с его заморозкой, передает РИА Новости

2024-12-07T10:52

2024-12-07T10:52

2024-12-07T10:52

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"Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость", - напомнил Сальдо.По его словам, заморозка конфликта приведет лишь к накоплению противоречий и станет временным решением, оставляющим угрозы нерешенными.Он также назвал недавние слова Владимира Зеленского о дипломатическом решении шагом к осознанию реальности. По его словам, Зеленский остается несамостоятельной фигурой, действующей исключительно в интересах западных кураторов."Более того, его позиция лишена легитимности, поскольку он узурпировал власть и продолжает вести страну к дальнейшей катастрофе", - подчеркнул губернатор.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что у избранного президента США Дональда Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта, предложение Вэнса - демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и гарантию для России, что Киев не вступит в НАТО.Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир сальдо, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, нато