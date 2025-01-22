Ищенко объяснил, почему "огрызки" Украины не должны называться "Украиной" и сохранять ее преемственность
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
© Фото : CC0, Pixabay
Если страны с названием "Украина" нет и правопреемственности с Украиной у этой страны тоже нет, то на эти территории никто не может выдвигать никаких легитимных претензий. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Даже если Украина напишет, что отказывается от всех претензий на территории, которые перешли в состав России, через несколько лет Киев может сказать: "Нас заставили смириться с потерей территорий силой оружия, мы эти соглашения не признаем", и все начнется снова, отметил эксперт.
"Если мы оставим какие-то огрызки Украины в качестве отдельного государства, нам необходимо, чтобы они не назывались "Украиной" и чтобы они не сохраняли правопреемственность Украины", — подчеркнул Ищенко.
А если страны с названием "Украина" нет и правопреемственности с Украиной у этой страны тоже нет, то на эти территории уже никто не может выдвигать никаких легитимных претензий. Так можно избежать серьезной международной проблемы, указал обозреватель.
"Советский Союз даже был готов отказаться от части спорных островов только для того, чтобы получить мирный договор с Японией, где будет черным по белому написано, что Токио признает все эти территориальные изменения и никаких претензий не предъявляет", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.
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