https://ukraina.ru/20250122/1060447077.html

Ищенко объяснил, почему "огрызки" Украины не должны называться "Украиной" и сохранять ее преемственность

Ищенко объяснил, почему "огрызки" Украины не должны называться "Украиной" и сохранять ее преемственность - 22.01.2025 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему "огрызки" Украины не должны называться "Украиной" и сохранять ее преемственность

Если страны с названием "Украина" нет и правопреемственности с Украиной у этой страны тоже нет, то на эти территории никто не может выдвигать никаких легитимных претензий. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-22T03:15

2025-01-22T03:15

2025-01-22T03:15

новости

политика

украина

россия

ростислав ищенко

дональд трамп

япония

территория

курилы

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102210/53/1022105349_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_3fd2339104419864c5fb4308b3887043.jpg

Даже если Украина напишет, что отказывается от всех претензий на территории, которые перешли в состав России, через несколько лет Киев может сказать: "Нас заставили смириться с потерей территорий силой оружия, мы эти соглашения не признаем", и все начнется снова, отметил эксперт.А если страны с названием "Украина" нет и правопреемственности с Украиной у этой страны тоже нет, то на эти территории уже никто не может выдвигать никаких легитимных претензий. Так можно избежать серьезной международной проблемы, указал обозреватель.Кто-то может мне возразить: "Ну и пусть себе какой-то огрызок Украины сохранится. Сколько десятилетий Япония вокруг Курил танцует, и никому от этого ни холодно, ни жарко". Однако, и СССР, и Россия пытались решить эту проблему, рассказал политолог. "Советский Союз даже был готов отказаться от части спорных островов только для того, чтобы получить мирный договор с Японией, где будет черным по белому написано, что Токио признает все эти территориальные изменения и никаких претензий не предъявляет", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.О том, почему после инаугурации Трамп зацементирует свои заявления по Украине и оживит замороженные отношения с Россией — в интервью Игоря Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.О том, почему после инаугурации Трамп зацементирует свои заявления по Украине и оживит замороженные отношения с Россией — в интервью Игоря Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.

https://ukraina.ru/20250121/1060434118.html

украина

россия

япония

курилы

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, политика, украина, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, япония, территория, курилы, ссср, сво, мид, сергей лавров, детали