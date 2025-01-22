Ищенко объяснил, почему "огрызки" Украины не должны называться "Украиной" и сохранять ее преемственность - 22.01.2025 Украина.ру
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Ищенко объяснил, почему "огрызки" Украины не должны называться "Украиной" и сохранять ее преемственность
Ищенко объяснил, почему "огрызки" Украины не должны называться "Украиной" и сохранять ее преемственность - 22.01.2025 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему "огрызки" Украины не должны называться "Украиной" и сохранять ее преемственность
Если страны с названием "Украина" нет и правопреемственности с Украиной у этой страны тоже нет, то на эти территории никто не может выдвигать никаких легитимных претензий. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-22T03:15
2025-01-22T03:15
новости
политика
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дональд трамп
япония
территория
курилы
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Даже если Украина напишет, что отказывается от всех претензий на территории, которые перешли в состав России, через несколько лет Киев может сказать: "Нас заставили смириться с потерей территорий силой оружия, мы эти соглашения не признаем", и все начнется снова, отметил эксперт.А если страны с названием "Украина" нет и правопреемственности с Украиной у этой страны тоже нет, то на эти территории уже никто не может выдвигать никаких легитимных претензий. Так можно избежать серьезной международной проблемы, указал обозреватель.Кто-то может мне возразить: "Ну и пусть себе какой-то огрызок Украины сохранится. Сколько десятилетий Япония вокруг Курил танцует, и никому от этого ни холодно, ни жарко". Однако, и СССР, и Россия пытались решить эту проблему, рассказал политолог. "Советский Союз даже был готов отказаться от части спорных островов только для того, чтобы получить мирный договор с Японией, где будет черным по белому написано, что Токио признает все эти территориальные изменения и никаких претензий не предъявляет", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.О том, почему после инаугурации Трамп зацементирует свои заявления по Украине и оживит замороженные отношения с Россией — в интервью Игоря Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.О том, почему после инаугурации Трамп зацементирует свои заявления по Украине и оживит замороженные отношения с Россией — в интервью Игоря Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.
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новости, политика, украина, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, япония, территория, курилы, ссср, сво, мид, сергей лавров, детали
Новости, политика, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Япония, территория, Курилы, СССР, СВО, МИД, Сергей Лавров, детали

Ищенко объяснил, почему "огрызки" Украины не должны называться "Украиной" и сохранять ее преемственность

03:15 22.01.2025
 
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : CC0, Pixabay
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Если страны с названием "Украина" нет и правопреемственности с Украиной у этой страны тоже нет, то на эти территории никто не может выдвигать никаких легитимных претензий. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Даже если Украина напишет, что отказывается от всех претензий на территории, которые перешли в состав России, через несколько лет Киев может сказать: "Нас заставили смириться с потерей территорий силой оружия, мы эти соглашения не признаем", и все начнется снова, отметил эксперт.
"Если мы оставим какие-то огрызки Украины в качестве отдельного государства, нам необходимо, чтобы они не назывались "Украиной" и чтобы они не сохраняли правопреемственность Украины", — подчеркнул Ищенко.
А если страны с названием "Украина" нет и правопреемственности с Украиной у этой страны тоже нет, то на эти территории уже никто не может выдвигать никаких легитимных претензий. Так можно избежать серьезной международной проблемы, указал обозреватель.
Кто-то может мне возразить: "Ну и пусть себе какой-то огрызок Украины сохранится. Сколько десятилетий Япония вокруг Курил танцует, и никому от этого ни холодно, ни жарко". Однако, и СССР, и Россия пытались решить эту проблему, рассказал политолог.
"Советский Союз даже был готов отказаться от части спорных островов только для того, чтобы получить мирный договор с Японией, где будет черным по белому написано, что Токио признает все эти территориальные изменения и никаких претензий не предъявляет", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или Волынь на сайте Украина.ру.
О том, почему после инаугурации Трамп зацементирует свои заявления по Украине и оживит замороженные отношения с Россией — в интервью Игоря Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.
О том, почему после инаугурации Трамп зацементирует свои заявления по Украине и оживит замороженные отношения с Россией — в интервью Игоря Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа.
Андрей Сидоров интервью - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Вчера, 17:27
Андрей Сидоров: Трамп в вопросе России и Украины открыл ящик Пандоры, который уже никто не закроетВоенные США небезосновательно воспринимают Россию как угрозу. И дело не в том, что мы собираемся на них напасть, а в том, что у нас есть возможности нанести Америке военное поражение. В то же время США с нами ничего сделать не могут. Для этого им нужно мобилизовать все западное сообщество.
 
НовостиполитикаУкраинаРоссияРостислав ИщенкоДональд ТрампЯпониятерриторияКурилыСССРСВОМИДСергей Лавровдетали
 
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