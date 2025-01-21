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Российский суд приговорил наёмника из Латвии к 14 годам
Российский суд приговорил наёмника из Латвии к 14 годам - 21.01.2025 Украина.ру
Российский суд приговорил наёмника из Латвии к 14 годам
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по очередному уголовному делу в ношении иностранного наёмника, замеченного в зоне СВО. Об этом 21 января сообщила Генпрокуратура России.
2025-01-21T12:11
2025-01-21T12:11
2025-01-21T12:11
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К 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорён 34-летний гражданин Латвии. Александр Сверчков признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте).В суде установлено, что с августа 2023 года по сентябрь 2024 года Сверчков прибыл на Украину и добровольно вступил в "Интернациональный легион" ВСУ, где прошел военную подготовку. В октябре 2023 года прибалт в качестве наёмника добровольно перешел в состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.Сверчков был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого принимал участие в боевых действиях на стороне Украины на разных участках боевого соприкосновения."Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 1,2 млн рублей", - отметили и в генпрокуратуре.Суд вынес приговор заочно с учётом позиции государственного обвинителя, сказано в официальном сообщении.Ранее на эту тему: Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима
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новости, латвия, россия, украина, вооруженные силы украины, верховный суд, генпрокуратура, приговор, сво, всу, иностранные наемники, иностранный легион, криминал, бывший ссср
Новости, Латвия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховный Суд, генпрокуратура, приговор, СВО, ВСУ, иностранные наемники, иностранный легион, криминал, бывший СССР
Российский суд приговорил наёмника из Латвии к 14 годам
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по очередному уголовному делу в ношении иностранного наёмника, замеченного в зоне СВО. Об этом 21 января сообщила Генпрокуратура России.
К 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорён 34-летний гражданин Латвии. Александр Сверчков признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте).
В суде установлено, что с августа 2023 года по сентябрь 2024 года Сверчков прибыл на Украину
и добровольно вступил в "Интернациональный легион" ВСУ
, где прошел военную подготовку. В октябре 2023 года прибалт в качестве наёмника добровольно перешел в состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.
Сверчков был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого принимал участие в боевых действиях на стороне Украины на разных участках боевого соприкосновения.
"Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 1,2 млн рублей", - отметили и в генпрокуратуре.
Суд вынес приговор заочно с учётом позиции государственного обвинителя, сказано в официальном сообщении.