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Российский суд приговорил наёмника из Латвии к 14 годам

Российский суд приговорил наёмника из Латвии к 14 годам - 21.01.2025 Украина.ру

Российский суд приговорил наёмника из Латвии к 14 годам

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по очередному уголовному делу в ношении иностранного наёмника, замеченного в зоне СВО. Об этом 21 января сообщила Генпрокуратура России.

2025-01-21T12:11

2025-01-21T12:11

2025-01-21T12:11

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К 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорён 34-летний гражданин Латвии. Александр Сверчков признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте).В суде установлено, что с августа 2023 года по сентябрь 2024 года Сверчков прибыл на Украину и добровольно вступил в "Интернациональный легион" ВСУ, где прошел военную подготовку. В октябре 2023 года прибалт в качестве наёмника добровольно перешел в состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.Сверчков был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого принимал участие в боевых действиях на стороне Украины на разных участках боевого соприкосновения."Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 1,2 млн рублей", - отметили и в генпрокуратуре.Суд вынес приговор заочно с учётом позиции государственного обвинителя, сказано в официальном сообщении.Ранее на эту тему: Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима

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новости, латвия, россия, украина, вооруженные силы украины, верховный суд, генпрокуратура, приговор, сво, всу, иностранные наемники, иностранный легион, криминал, бывший ссср