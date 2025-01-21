https://ukraina.ru/20250121/1060414924.html

Заманиваем и утилизируем врага: военкор раскрыл, почему ВСУ не знают, как сбежать из Курской области

Заманиваем и утилизируем врага: военкор раскрыл, почему ВСУ не знают, как сбежать из Курской области - 21.01.2025 Украина.ру

Заманиваем и утилизируем врага: военкор раскрыл, почему ВСУ не знают, как сбежать из Курской области

ВСУ держатся до последнего в Курской области. Но это не потому, что у них высокий боевой дух, а потому что они не знают, как сбежать. Как только заканчивается боекомплект, противник встает перед выбором: подрывать себя гранатой или сдаваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2025-01-21T05:30

2025-01-21T05:30

2025-01-21T05:30

новости

курская область

россия

военкор

курск

плен

пленные

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рэб

бои

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То, как действует армия РФ в Курской области – это пример для учебников, считает военкор. Российские бойцы "заманивают врага и утилизируют". Но при этом нельзя сказать, что под Курском такой уж слабый противник, отметил эксперт.Трудно сказать, чем ситуация в курской области отличается от других направлений. Инициатива на всех участках фронта сейчас на российской стороне, противник скован и парализован, указал он."Да, ВСУ там (на захваченном плацдарме в Курской области. — Ред.) держатся до последнего. Но это не потому, что у них высокий боевой дух, а потому что они не знают, как сбежать. Как только у них заканчивается боекомплект, перед ними встает выбор: или подрывать себя гранатой, или сдаваться. Чаще выбирают сдаваться", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Если Россия сейчас решит форсировать Днепр и вернуть Херсон, ВСУ не успеют туда добежать на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Геннадия Алехина: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250120/1060408735.html

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новости, курская область, россия, военкор, курск, плен, пленные, дроны, рэб, бои, сво, детали, спецоперация