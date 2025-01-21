Заманиваем и утилизируем врага: военкор раскрыл, почему ВСУ не знают, как сбежать из Курской области - 21.01.2025 Украина.ру
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Заманиваем и утилизируем врага: военкор раскрыл, почему ВСУ не знают, как сбежать из Курской области
Заманиваем и утилизируем врага: военкор раскрыл, почему ВСУ не знают, как сбежать из Курской области - 21.01.2025 Украина.ру
Заманиваем и утилизируем врага: военкор раскрыл, почему ВСУ не знают, как сбежать из Курской области
ВСУ держатся до последнего в Курской области. Но это не потому, что у них высокий боевой дух, а потому что они не знают, как сбежать. Как только заканчивается боекомплект, противник встает перед выбором: подрывать себя гранатой или сдаваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2025-01-21T05:30
2025-01-21T05:30
новости
курская область
россия
военкор
курск
плен
пленные
дроны
рэб
бои
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То, как действует армия РФ в Курской области – это пример для учебников, считает военкор. Российские бойцы "заманивают врага и утилизируют". Но при этом нельзя сказать, что под Курском такой уж слабый противник, отметил эксперт.Трудно сказать, чем ситуация в курской области отличается от других направлений. Инициатива на всех участках фронта сейчас на российской стороне, противник скован и парализован, указал он."Да, ВСУ там (на захваченном плацдарме в Курской области. — Ред.) держатся до последнего. Но это не потому, что у них высокий боевой дух, а потому что они не знают, как сбежать. Как только у них заканчивается боекомплект, перед ними встает выбор: или подрывать себя гранатой, или сдаваться. Чаще выбирают сдаваться", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Если Россия сейчас решит форсировать Днепр и вернуть Херсон, ВСУ не успеют туда добежать на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Геннадия Алехина: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, военкор, курск, плен, пленные, дроны, рэб, бои, сво, детали, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, военкор, Курск, плен, Пленные, дроны, РЭБ, бои, СВО, детали, Спецоперация

Заманиваем и утилизируем врага: военкор раскрыл, почему ВСУ не знают, как сбежать из Курской области

05:30 21.01.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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ВСУ держатся до последнего в Курской области. Но это не потому, что у них высокий боевой дух, а потому что они не знают, как сбежать. Как только заканчивается боекомплект, противник встает перед выбором: подрывать себя гранатой или сдаваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
То, как действует армия РФ в Курской области – это пример для учебников, считает военкор. Российские бойцы "заманивают врага и утилизируют". Но при этом нельзя сказать, что под Курском такой уж слабый противник, отметил эксперт.
"Киевский режим нагнал туда много РЭБа, дронов и людей. Инструктора, которые участвуют в распределении их живой силы и техники, грамотные. Бои там серьезные. Но мы их переигрываем", — подчеркнул Линин.
Трудно сказать, чем ситуация в курской области отличается от других направлений. Инициатива на всех участках фронта сейчас на российской стороне, противник скован и парализован, указал он.
"Да, ВСУ там (на захваченном плацдарме в Курской области. — Ред.) держатся до последнего. Но это не потому, что у них высокий боевой дух, а потому что они не знают, как сбежать. Как только у них заканчивается боекомплект, перед ними встает выбор: или подрывать себя гранатой, или сдаваться. Чаще выбирают сдаваться", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Если Россия сейчас решит форсировать Днепр и вернуть Херсон, ВСУ не успеют туда добежать на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Геннадия Алехина: ВСУ все еще могут ударить на Обоянь, а России нужно послать "Орешник" на заводы Харькова на сайте Украина.ру.
Олег Царев интервью
Вчера, 16:30
Олег Царёв: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны Несмотря на то, что ВСУ отступают, они нигде не бросили фронт, нигде оборона не посыпалась, мы до сих пор не смогли выдавить их из Курской области. У них есть деньги, есть оружие. Они компенсируют нехватку живой силы БПЛА. Скорость наступления российской армии увеличилась, но все равно недостаточно, чтобы фронт посыпался.
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Заманиваем и утилизируем врага: военкор раскрыл, почему ВСУ не знают, как сбежать из Курской области
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