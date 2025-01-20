https://ukraina.ru/20250120/1060402885.html
Генпрокуратура РФ: 10 взятых в плен в Курской области украинских военнослужащих предстанут перед судом
Генпрокуратура РФ: 10 взятых в плен в Курской области украинских военнослужащих предстанут перед судом - 20.01.2025 Украина.ру
Генпрокуратура РФ: 10 взятых в плен в Курской области украинских военнослужащих предстанут перед судом
Четыре уголовных дела в отношении 10 украинских военнослужащих направлены российской военной прокуратурой в суд. Об этом 20 января сообщила Генпрокуратура РФ.
2025-01-20T14:53
2025-01-20T14:53
2025-01-20T14:53
новости
курская область
россия
генпрокуратура
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уголовное дело
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Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 10 военнослужащих вооруженных формирований Украины (ВФУ). Их обвиняют в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий.По уголовным делам проходят взятые в плен в Курской области украинские военнослужащие Владимир Одноочко, Александр Плаксивый, Сергей Погромский, Николай Тяжкороб, Николай Милиневич, Сергей Перевозников, Андрей Анисимов, Дмитрий Лабунский, Александр Мельник и Алексей Покатилов.Следователи установили, что в начале августа прошлого года вооруженные украинские военнослужащие, нарушая суверенитет Российской Федерации, незаконно вторглись на территорию Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области в целях осуществления террористической деятельности."В целях блокирования населенных пунктов и их удержания под вооруженным контролем боевики оборудовали в прилегающих к районам лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, для обеспечения слаженных действий установили между ними единую систему разведки, огня и связи, - сообщили в Генпрокуратуре. - Воздействуя на органы государственной власти и органы местного самоуправления Российской Федерации, они минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали им передвигаться, препятствовали их эвакуации".Все обвиняемые задержаны российскими военнослужащими в августе – октябре прошлого года. сейчас они содержатся под стражей."Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - проинформировали в российском ведомстве.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем СК РФ расследует дело об убийстве мирного населения Суджанского района Курской области
https://ukraina.ru/20250120/1060402419.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, генпрокуратура, всу, уголовное дело, криминал, суд, терроризм, кто
Новости, Курская область, Россия, генпрокуратура, ВСУ, уголовное дело, криминал, Суд, терроризм, КТО
Генпрокуратура РФ: 10 взятых в плен в Курской области украинских военнослужащих предстанут перед судом
Четыре уголовных дела в отношении 10 украинских военнослужащих направлены российской военной прокуратурой в суд. Об этом 20 января сообщила Генпрокуратура РФ.
Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 10 военнослужащих вооруженных формирований Украины (ВФУ). Их обвиняют в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий.
По уголовным делам проходят взятые в плен в Курской области украинские военнослужащие Владимир Одноочко, Александр Плаксивый, Сергей Погромский, Николай Тяжкороб, Николай Милиневич, Сергей Перевозников, Андрей Анисимов, Дмитрий Лабунский, Александр Мельник и Алексей Покатилов.
Следователи установили, что в начале августа прошлого года вооруженные украинские военнослужащие, нарушая суверенитет Российской Федерации, незаконно вторглись на территорию Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области в целях осуществления террористической деятельности.
"В целях блокирования населенных пунктов и их удержания под вооруженным контролем боевики оборудовали в прилегающих к районам лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, для обеспечения слаженных действий установили между ними единую систему разведки, огня и связи, - сообщили в Генпрокуратуре. - Воздействуя на органы государственной власти и органы местного самоуправления Российской Федерации, они минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали им передвигаться, препятствовали их эвакуации".
Все обвиняемые задержаны российскими военнослужащими в августе – октябре прошлого года. сейчас они содержатся под стражей.
"Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - проинформировали в российском ведомстве.
Ранее СК
РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ
в Курскую область
. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС
и другие официальные лица союза.
США
, ЕС и Британия
снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).