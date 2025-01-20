https://ukraina.ru/20250120/1060402885.html

Генпрокуратура РФ: 10 взятых в плен в Курской области украинских военнослужащих предстанут перед судом

Генпрокуратура РФ: 10 взятых в плен в Курской области украинских военнослужащих предстанут перед судом - 20.01.2025 Украина.ру

Генпрокуратура РФ: 10 взятых в плен в Курской области украинских военнослужащих предстанут перед судом

Четыре уголовных дела в отношении 10 украинских военнослужащих направлены российской военной прокуратурой в суд. Об этом 20 января сообщила Генпрокуратура РФ.

2025-01-20T14:53

2025-01-20T14:53

2025-01-20T14:53

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Военная прокуратура Московского военного округа утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 10 военнослужащих вооруженных формирований Украины (ВФУ). Их обвиняют в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий.По уголовным делам проходят взятые в плен в Курской области украинские военнослужащие Владимир Одноочко, Александр Плаксивый, Сергей Погромский, Николай Тяжкороб, Николай Милиневич, Сергей Перевозников, Андрей Анисимов, Дмитрий Лабунский, Александр Мельник и Алексей Покатилов.Следователи установили, что в начале августа прошлого года вооруженные украинские военнослужащие, нарушая суверенитет Российской Федерации, незаконно вторглись на территорию Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области в целях осуществления террористической деятельности."В целях блокирования населенных пунктов и их удержания под вооруженным контролем боевики оборудовали в прилегающих к районам лесопосадках наблюдательно-огневые позиции, для обеспечения слаженных действий установили между ними единую систему разведки, огня и связи, - сообщили в Генпрокуратуре. - Воздействуя на органы государственной власти и органы местного самоуправления Российской Федерации, они минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали им передвигаться, препятствовали их эвакуации".Все обвиняемые задержаны российскими военнослужащими в августе – октябре прошлого года. сейчас они содержатся под стражей."Уголовные дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - проинформировали в российском ведомстве.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем СК РФ расследует дело об убийстве мирного населения Суджанского района Курской области

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новости, курская область, россия, генпрокуратура, всу, уголовное дело, криминал, суд, терроризм, кто