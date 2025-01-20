Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда - 20.01.2025 Украина.ру
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Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда
Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда - 20.01.2025 Украина.ру
Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда
К 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорён старший солдат Руслан Минагулов – контрактник-миномётчик войсковой части 3057 Нацгвардии Украины (запрещённый на территории Российской Федерации националистический полк "Азов"*). Такой приговор вынес Верховный Суд ДНР, сообщает СК РФ.
2025-01-20T13:27
2025-01-20T13:27
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Минагулов признан виновным в совершении таких преступлений, как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти.Следователи и суд установили, что 4 марта 2022 года командир миномётной батареи в/ч 3057 майор Арсен Дмытрык в целях устрашения гражданского населения отдал подчинённым ему военнослужащим приказ произвести неизбирательный обстрел жилых домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры микрорайона Восточный города Мариуполя.Дмытрык ранее был осужден заочно – суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Он объявлен в международный розыск. Минагулов будет отбывать свой срок в в колонии строгого режима.* Запрещенная в России террористическая организация.Больше новостей представлено в обзоре Разжигатель войны Блинкен, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 января
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новости, донецкая народная республика, украина, россия, энтони блинкен, "азов", верховный суд, ск рф, приговор, военные преступления, мирные жители, сво, новые регионы, мариуполь, днр
Новости, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Энтони Блинкен, "Азов", Верховный Суд, СК РФ, приговор, Военные преступления, мирные жители, СВО, Новые регионы, Мариуполь, ДНР

Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда

13:27 20.01.2025
 
Кадр из фильма "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца"
Кадр из фильма У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца
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К 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорён старший солдат Руслан Минагулов – контрактник-миномётчик войсковой части 3057 Нацгвардии Украины (запрещённый на территории Российской Федерации националистический полк "Азов"*). Такой приговор вынес Верховный Суд ДНР, сообщает СК РФ.
Минагулов признан виновным в совершении таких преступлений, как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти.
Следователи и суд установили, что 4 марта 2022 года командир миномётной батареи в/ч 3057 майор Арсен Дмытрык в целях устрашения гражданского населения отдал подчинённым ему военнослужащим приказ произвести неизбирательный обстрел жилых домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры микрорайона Восточный города Мариуполя.
"Исполняя незаконный приказ, Минагулов произвел не менее 10 выстрелов из миномета 2М12 "Сани" калибром 120 мм. В результате указанных действий на улицах 9 Мая и Киевская в Мариуполе смертельные ранения получили женщина и мужчина, которые не принимали участия в вооруженном конфликте. В ходе предварительного следствия Минагулов в полном объеме признал свою вину и раскаялся в содеянном", - сказано в официальном сообщении.
Дмытрык ранее был осужден заочно – суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Он объявлен в международный розыск. Минагулов будет отбывать свой срок в в колонии строгого режима.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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