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Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда

Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда - 20.01.2025 Украина.ру

Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда

К 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорён старший солдат Руслан Минагулов – контрактник-миномётчик войсковой части 3057 Нацгвардии Украины (запрещённый на территории Российской Федерации националистический полк "Азов"*). Такой приговор вынес Верховный Суд ДНР, сообщает СК РФ.

2025-01-20T13:27

2025-01-20T13:27

2025-01-20T13:27

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Минагулов признан виновным в совершении таких преступлений, как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти.Следователи и суд установили, что 4 марта 2022 года командир миномётной батареи в/ч 3057 майор Арсен Дмытрык в целях устрашения гражданского населения отдал подчинённым ему военнослужащим приказ произвести неизбирательный обстрел жилых домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры микрорайона Восточный города Мариуполя.Дмытрык ранее был осужден заочно – суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Он объявлен в международный розыск. Минагулов будет отбывать свой срок в в колонии строгого режима.* Запрещенная в России террористическая организация.Больше новостей представлено в обзоре Разжигатель войны Блинкен, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 января

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