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Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда
Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда - 20.01.2025 Украина.ру
Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда
К 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорён старший солдат Руслан Минагулов – контрактник-миномётчик войсковой части 3057 Нацгвардии Украины (запрещённый на территории Российской Федерации националистический полк "Азов"*). Такой приговор вынес Верховный Суд ДНР, сообщает СК РФ.
2025-01-20T13:27
2025-01-20T13:27
2025-01-20T13:27
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Минагулов признан виновным в совершении таких преступлений, как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти.Следователи и суд установили, что 4 марта 2022 года командир миномётной батареи в/ч 3057 майор Арсен Дмытрык в целях устрашения гражданского населения отдал подчинённым ему военнослужащим приказ произвести неизбирательный обстрел жилых домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры микрорайона Восточный города Мариуполя.Дмытрык ранее был осужден заочно – суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Он объявлен в международный розыск. Минагулов будет отбывать свой срок в в колонии строгого режима.* Запрещенная в России террористическая организация.Больше новостей представлено в обзоре Разжигатель войны Блинкен, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 января
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Новости, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Энтони Блинкен, "Азов", Верховный Суд, СК РФ, приговор, Военные преступления, мирные жители, СВО, Новые регионы, Мариуполь, ДНР
Военнослужащий батальона "Азов"* Минагулов виновен в гибели гражданского населения ДНР – приговор суда
К 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорён старший солдат Руслан Минагулов – контрактник-миномётчик войсковой части 3057 Нацгвардии Украины (запрещённый на территории Российской Федерации националистический полк "Азов"*). Такой приговор вынес Верховный Суд ДНР, сообщает СК РФ.
Минагулов признан виновным в совершении таких преступлений, как жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти.
Следователи и суд установили, что 4 марта 2022 года командир миномётной батареи в/ч 3057 майор Арсен Дмытрык в целях устрашения гражданского населения отдал подчинённым ему военнослужащим приказ произвести неизбирательный обстрел жилых домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры микрорайона Восточный города Мариуполя
.
"Исполняя незаконный приказ, Минагулов произвел не менее 10 выстрелов из миномета 2М12 "Сани" калибром 120 мм. В результате указанных действий на улицах 9 Мая и Киевская в Мариуполе смертельные ранения получили женщина и мужчина, которые не принимали участия в вооруженном конфликте. В ходе предварительного следствия Минагулов в полном объеме признал свою вину и раскаялся в содеянном", - сказано в официальном сообщении.
Дмытрык ранее был осужден заочно – суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Он объявлен в международный розыск. Минагулов будет отбывать свой срок в в колонии строгого режима.
* Запрещенная в России террористическая организация.