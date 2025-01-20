https://ukraina.ru/20250120/1060398581.html

Разжигатель войны Блинкен, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 января

Разжигатель войны Блинкен, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 января - 20.01.2025 Украина.ру

Разжигатель войны Блинкен, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 января

Американские СМИ назвали политика, выступившего за продолжение боевых действий в конце 2022 года. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-01-20T13:20

2025-01-20T13:20

2025-01-20T13:26

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Госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении конфликта на Украине в 2022 году, пишет New York Times."В конце 2022 года председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил, чтобы Украина <...> начала переговоры с Москвой. Однако Блинкен настоял на продолжении боевых действий", - отмечалось в публикации.Кроме того, издание сообщило, что Блинкен часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия на Украину.Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв указал, что таким образом Блинкен оказался самым большим ястребом из администрации Байдена."Пентагон был всегда за то, чтобы не нагнетать. Советник Байдена по нацбезопасности Салливан изначально был сторонником выстраивать отношения с Россией и отрывать её от Китая. Бёрнс — глава ЦРУ, ранее член Госдепа и бывший посол в России тоже был за дружбу с Россией. Байден боялся ядерной войны и был за то, чтобы не нагнетать. В команде Байдена ястребом войны оказался Блинкен", — указал Царёв.Таким образом, Блинкен стал вровень с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сорвавшим заключение мирного договора между Украиной и Россией весной 2022 года.Обстрелы и налётыУтром 20 января Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 14 БПЛА - над территорией Брянской области, шесть – над территорией Калужской области, три – над территорией Белгородской области, три – над территорией Курской области, два – над территорией Рязанской области, два – над территорией Орловской области и один – над территорией Республики Татарстан", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Позднее Минобороны сообщило о новой атаке на Татарстан."С 06:00 до 07:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Татарстан", — указывалось в сообщении.Телеграм-канал SHOT привёл хронологию событий."Около 04:30 утра жители Казани сообщили о звуках взрывов над городом. Было слышно три-четыре громких взрыва. Предположительно, целью атаки мог стать местный авиационный завод. В 05:50 Росавиация объявила об ограничениях на полёты в аэропорту Казани. В 06:45 — введены над Нижнекамском. Вторая волна взрывов началась около 7 утра. Они зафиксированы в Московском, Кировском и Ново-Савиновском районах. В некоторых районах слышна сирена воздушной тревоги. Для атаки ВСУ использовали беспилотник типа "Лютый". В данный момент информации о разрушениях и пострадавших нет", - указывалось в публикации канала от 07:40.Позднее канал сообщил о введении временных ограничений в аэропорту Ижевска.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 17 ударов.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 48 единиц различных боеприпасов.Сведения о ранении гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ было повреждено одно жилое домостроение.В следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 17 снарядов калибром 155 мм. Кроме того, Представительство ДНР в СЦКК несколько раз объявляло ракетную и авиационную опасность в Донецке, Авдеевке, Моспино, Харцызске и в целом в ДНР."По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 20 января по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н. п. Горловка (Центрально-Городской район) - по пр. Ленина ранения различной степени тяжести получили 8 человек: женщины 1982, 1975, 1965, 1958, 1958, 1957 и 1947 годов рождения, мужчина 1982 года рождения", — также сообщило Представительство ДНР в СЦКК.Утром 20 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об ударе по селу Бехтеры."Сегодня в 8:00 утра киевские выродки нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры Голопристанского муниципального округа. Два прилёта произошли рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия. В результате пострадали 13 человек, среди них двое детей в тяжёлом состоянии. К сожалению, есть и погибшие мирные жители", — отметил Сальдо.Он назвал удар чудовищным, подчеркнув, что он является "прямым доказательством варварства киевского режима, который, не гнушаясь, атакует образовательные учреждения"."Они специально убивают наших детей, наше будущее поколение. Такие действия не имеют оправдания и заслуживают самого жёсткого международного осуждения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Виновные за эту трагедию понесут ответственность. Никто и никогда не забудет эту трагедию, как и тех, кто проливает кровь мирных жителей", — указал губернатор.Ракетную опасность объявили позднее и в Скадовском муниципальном округе.Спустя некоторое время стало известно, что удар по Бехтерам ВСУ наносили из РСЗО HIMARS.Утром 20 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлку Дубовое, сёлам Ближнее, Репное и Черемошное совершены атаки с помощью 7 беспилотников, из которых 5 сбиты системой ПВО. Повреждены два автомобиля", — писал Гладков.Над Валуйским муниципальным округом сбиты 2 беспилотника. Последствий нет.В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Старый подверглись 6 артобстрелам, в ходе которых выпущено 14 боеприпасов. Повреждены 4 частных дома.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка, Новостроевка-Вторая и Пороз в ходе 7 обстрелов выпущен 31 снаряд и зафиксированы атаки 8 беспилотников, из которых 2 сбиты. Пострадавших и разрушений нет."В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Графовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары 8 беспилотниками. Вечером в Краснояружскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, который получил закрытую черепно-мозговую травму в результате атаки беспилотника на КамАЗ в посёлке Красная Яруга. После осмотра и оказания необходимой помощи его отпустили на амбулаторное лечение. Повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и КамАЗ", - указывалось в сводке.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка, Терезовка и хутору Мухин в ходе двух обстрелов выпущены 6 боеприпасов и совершены атаки 14 беспилотников, 13 из которых сбиты. Повреждены 4 частных домовладения и 2 автомобиля.Позднее Гладков сообщил о новой атаке."Два населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Ранен мирный житель. В районе посёлка Октябрьский Белгородского района в результате сброса взрывного устройства с дрона на движущийся автомобиль ранена женщина. Бригада СМП доставляет пострадавшую с баротравмой в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В городе Шебекино в результате обстрела в 6 частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также повреждён легковой автомобиль", - написал Гладков в 09:49.В Курской области продолжаются бои со вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Контуры "Большой сделки"".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, джо байден, энтони блинкен, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, пентагон, минобороны, донецкая народная республика