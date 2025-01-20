ВСУ пытались атаковать Казань беспилотниками "Лютые" — Mash
10:41 20.01.2025 (обновлено: 10:44 20.01.2025)
© AP / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
© AP / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
ВСУ совершили попытку атаковать объекты в Авиастроительном районе города Казань дальнобойными дронами модели "Лютый". Об этом 20 января написал телеграм-канал Mash
"Предварительно, ВСУ запустили по городу реплики турецкого "Байрактара" — БПЛА самолетного типа "Лютый", которые они уже использовали для атаки на Татарстан", — заявляют журналисты издания.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в ночь на понедельник над Татарстаном был сбит беспилотник ВСУ. Это произошло около пяти часов утра по местному времени.
Военное ведомство отметило, что всего прошедшей ночью ВСУ пытались атаковать цели на территории семи регионов РФ. В результате был перехвачен 31 БПЛА.
Беспилотник "Лютый" похож на турецкий БПЛА Bayraktar и обладает дальностью полета до 1000 километров. Дрон способен выдержать на себе до 50 килограммов взрывчатки.