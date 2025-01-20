ВСУ пытались атаковать Казань беспилотниками "Лютые" — Mash - 20.01.2025 Украина.ру
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ВСУ пытались атаковать Казань беспилотниками "Лютые" — Mash
ВСУ пытались атаковать Казань беспилотниками "Лютые" — Mash - 20.01.2025 Украина.ру
ВСУ пытались атаковать Казань беспилотниками "Лютые" — Mash
ВСУ совершили попытку атаковать объекты в Авиастроительном районе города Казань дальнобойными дронами модели "Лютый". Об этом 20 января написал телеграм-канал Mash
2025-01-20T10:41
2025-01-20T10:44
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Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в ночь на понедельник над Татарстаном был сбит беспилотник ВСУ. Это произошло около пяти часов утра по местному времени.Военное ведомство отметило, что всего прошедшей ночью ВСУ пытались атаковать цели на территории семи регионов РФ. В результате был перехвачен 31 БПЛА.Беспилотник "Лютый" похож на турецкий БПЛА Bayraktar и обладает дальностью полета до 1000 километров. Дрон способен выдержать на себе до 50 килограммов взрывчатки.Другие новости: Вслед за "Анной Киевской": на Украине планируют сменить командира 156-й бригады
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новости, казань, россия, татарстан, вооруженные силы украины, вс рф, дроны, бпла, беспилотники
Новости, Казань, Россия, Татарстан, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, дроны, БПЛА, беспилотники

ВСУ пытались атаковать Казань беспилотниками "Лютые" — Mash

10:41 20.01.2025 (обновлено: 10:44 20.01.2025)
 
© AP / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
- РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
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ВСУ совершили попытку атаковать объекты в Авиастроительном районе города Казань дальнобойными дронами модели "Лютый". Об этом 20 января написал телеграм-канал Mash

"Предварительно, ВСУ запустили по городу реплики турецкого "Байрактара" — БПЛА самолетного типа "Лютый", которые они уже использовали для атаки на Татарстан", — заявляют журналисты издания.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в ночь на понедельник над Татарстаном был сбит беспилотник ВСУ. Это произошло около пяти часов утра по местному времени.
Военное ведомство отметило, что всего прошедшей ночью ВСУ пытались атаковать цели на территории семи регионов РФ. В результате был перехвачен 31 БПЛА.
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
07:51
ПВО за ночь сбила десятки украинских беспилотников над регионами РФ — МинобороныДежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили и перехватили над российскими регионами 31 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ
Беспилотник "Лютый" похож на турецкий БПЛА Bayraktar и обладает дальностью полета до 1000 километров. Дрон способен выдержать на себе до 50 килограммов взрывчатки.
Другие новости: Вслед за "Анной Киевской": на Украине планируют сменить командира 156-й бригады
 
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