https://ukraina.ru/20250120/1060392936.html

ВСУ пытались атаковать Казань беспилотниками "Лютые" — Mash

ВСУ пытались атаковать Казань беспилотниками "Лютые" — Mash - 20.01.2025 Украина.ру

ВСУ пытались атаковать Казань беспилотниками "Лютые" — Mash

ВСУ совершили попытку атаковать объекты в Авиастроительном районе города Казань дальнобойными дронами модели "Лютый". Об этом 20 января написал телеграм-канал Mash

2025-01-20T10:41

2025-01-20T10:41

2025-01-20T10:44

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Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в ночь на понедельник над Татарстаном был сбит беспилотник ВСУ. Это произошло около пяти часов утра по местному времени.Военное ведомство отметило, что всего прошедшей ночью ВСУ пытались атаковать цели на территории семи регионов РФ. В результате был перехвачен 31 БПЛА.Беспилотник "Лютый" похож на турецкий БПЛА Bayraktar и обладает дальностью полета до 1000 километров. Дрон способен выдержать на себе до 50 килограммов взрывчатки.Другие новости: Вслед за "Анной Киевской": на Украине планируют сменить командира 156-й бригады

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новости, казань, россия, татарстан, вооруженные силы украины, вс рф, дроны, бпла, беспилотники