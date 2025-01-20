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Вслед за "Анной Киевской": на Украине планируют сменить командира 156-й бригады

Вслед за "Анной Киевской": на Украине планируют сменить командира 156-й бригады - 20.01.2025 Украина.ру

Вслед за "Анной Киевской": на Украине планируют сменить командира 156-й бригады

Генштаб Украины намерен сменить командира 156-й бригады ВСУ из-за обнаружения "существенных недостатков" во время подготовки личного состава. Об этом 20 января написало украинское издание "Страна.ua"

2025-01-20T09:50

2025-01-20T09:50

2025-01-20T09:50

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В публикации не уточняется, какие именно недостатки были выявлены. Но издание отмечает, что генштаб Украины учтет ошибки, которые были допущены при формировании и подготовке 155-й бригады "Анна Киевская".Ранее украинский журналист Юрий Бутусов* заявил, что французская сторона выполнила свои обязательства, а в плачевном состоянии бригады виновато исключительно украинское командование. Подробнее о том, как развивались события вокруг 155-ой бригады — в материале Крах "Анны Киевской"Бригада "Анна Киевская" была сформирована для обучения во Франции. В октябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своих соцсетях видео подготовки украинских военных на полигоне. Тогда он заявил, что там тренируются 2,3 тыс. военнослужащих. Париж гордился, что именно во Франции подготовят первую полноценную бригаду для ВСУ. Предполагалась, что "элитная" армия сможет переломить ход действий на поле боя. Однако из нее дезертировали более 1700 солдат, а что стоит отметить, большинство из них сбежали еще до начала боевых действий. В декабре прошлого года командира бригады "Анна Киевская" внезапно сменили, не уточнив в чем заключалась причина. Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал усилить бригаду новыми солдатами. * Признан иногентом в РФ.

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новости, франция, украина, париж, эммануэль макрон, александр сырский, вооруженные силы украины, генштаб