https://ukraina.ru/20250119/1060353342.html

Американист спрогнозировал, что будет после того, как США получат от России "от ворот поворот"

Американист спрогнозировал, что будет после того, как США получат от России "от ворот поворот" - 19.01.2025 Украина.ру

Американист спрогнозировал, что будет после того, как США получат от России "от ворот поворот"

Вполне возможно, что избранный президент США Дональд Трамп действительно желает достичь мира в отношении украинского конфликта. Но даже при условии, что Россия многократно говорила о своей готовности к переговорам, сценарии, как этот мир должен выглядеть, у Москвы и Вашингтона рознятся

2025-01-19T11:00

2025-01-19T11:00

2025-01-19T11:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал американист, журналист Михаил Таратута.Отвечая на вопрос, действительно ли Трамп хочет скорейшего прекращения конфликта и готов всячески этому способствовать, журналист отметил, что такой вариант вполне возможен.Если Трамп выйдет на переговоры с Москвой с предложениями, которые уже озвучили его советники, то он тут же "получит от ворот поворот", добавил американист."Точно также и наши исходные позиции его едва ли устроят. Чем тогда ответит на это взрывной обидчивый Трамп? Не исключено, что эскалацией давления на Россию, то есть новыми санкциями, расширением военной помощи Киеву, массовым привлечением наемников со всего мира", — заключил Таратута.Ранее в интервью изданию Украина.ру российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина заявила, что стратегия команды Трампа не будет ничем отличаться от выбранного плана его предшественника Джо Байдена.По мнению Паниной, США предпримут все попытки принудить Россию к невыгодному для нее перемирию по линии боевого соприкосновения, оставив новые регионы в подвешенном состоянии.Подробнее об этом в интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни одинПолный текст интервью Что Трамп мятежный нам готовит? Михаил Таратута о возможных вариантах развития событий вокруг Украины

https://ukraina.ru/20250117/1060342293.html

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новости, россия, сша, москва, дональд трамп, джо байден, детали