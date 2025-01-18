Неделя в фотографиях. Протесты в Румынии, арест президента Южной Кореи, пресс-конференция Лаврова - 18.01.2025 Украина.ру
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Неделя в фотографиях. Протесты в Румынии, арест президента Южной Кореи, пресс-конференция Лаврова
Неделя в фотографиях. Протесты в Румынии, арест президента Южной Кореи, пресс-конференция Лаврова - 18.01.2025 Украина.ру
Неделя в фотографиях. Протесты в Румынии, арест президента Южной Кореи, пресс-конференция Лаврова
Третья неделя января оказалась контрастной. Некоторые события произошли впервые в истории, всколыхнув мировые СМИ. Главные события недели в фотографиях
2025-01-18T07:30
2025-01-18T07:30
эксклюзив
хорватия
россия
донецкая народная республика
сергей лавров
нато
фото
вс рф
южная корея
румыния
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13 января, действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил на выборах во втором туре. За него отдали свои голоса 1 122 859 избирателей, что является историческим рекордом на президентских выборах в Хорватии с момента провозглашения независимости в 1991 году. Тем временем у его конкурента, Драгана Примораца, количество голосов составило - 22,14%.13 января бойцы 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Центр” освободили Песчаное в ДНР, которое расположено в 4 километрах к юго-западу от Покровска (Красноармейска). Как пишут военкоры, натиск российских штурмовиков был таким сильным, что враг сбежал, бросив на позициях технику и новоприбывших бойцов.13 января в Бухаресте прошла многотысячная акция протеста под названием "Митинг за демократию". Участники протеста требовали отмены постановления Конституционного суда об аннулировании результатов первого тура выборов президента и продолжении полномочий президента Клауса Йоханниса. Всего в митинге приняли участие свыше 100 тысяч человек. Лидер альянса Джордж Симион назвал это событие “самым большим митингом за свободу и демократию” в истории государства.14 января в Москве состоялась масштабная пресс-конференция, в ходе которой министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги работы российской дипломатии в 2024 году и ответил на вопросы, связанные с внешней политикой страны. В частности, дипломат заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО нужно закрыть навсегда.15 января впервые в истории следователи задержали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля по обвинению в руководстве мятежом. В операции по аресту приняли участие около 200 полицейских и 40 следователей.15 января Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower. Лидером оказались Соединенные Штаты. Для определения военной мощи специалисты оценивают порядка 60 факторов. Например, финансовую ситуацию в стране, географическое положение, логистические возможности и другие. Всего в таблице было представлено 145 стран.16 января глава британского правительства Кир Стармер прибыл с первым официальным визитом в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Политики подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Соглашение предполагает расширение программы подготовки украинских военнослужащих, а также развитие сотрудничества в сферах дальнобойного вооружения и создания оружия. Также 16 января в Киев с официальным визитом прибыл министр обороны Италии Гуидо Крозетто, в ходе которого он провел ряд встреч с представителями властей. На вокзале его встретил замглавы минобороны Украины Сергей Боев.17 января Президент России Владимир Путин встретился с лидером Ирана Масудом Пезешкианом в Москве. В ходе переговоров Путин подчеркнул, что Россия и Иран продолжают развивать крупные проекты, включая проекты в области атомной энергетики, в сфере логистики.
хорватия
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эксклюзив, хорватия, россия, донецкая народная республика, сергей лавров, нато, фото, вс рф, южная корея, румыния
Эксклюзив, Хорватия, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Лавров, НАТО, фото, ВС РФ, Южная Корея, Румыния

Неделя в фотографиях. Протесты в Румынии, арест президента Южной Кореи, пресс-конференция Лаврова

07:30 18.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: неделя в фотографиях
Коллаж: неделя в фотографиях - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Украина.ру
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Третья неделя января оказалась контрастной. Некоторые события произошли впервые в истории, всколыхнув мировые СМИ. Главные события недели в фотографиях
13 января, действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил на выборах во втором туре. За него отдали свои голоса 1 122 859 избирателей, что является историческим рекордом на президентских выборах в Хорватии с момента провозглашения независимости в 1991 году. Тем временем у его конкурента, Драгана Примораца, количество голосов составило - 22,14%.
© Reuters Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре выборов
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре выборов
© Reuters
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре выборов
13 января бойцы 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Центр” освободили Песчаное в ДНР, которое расположено в 4 километрах к юго-западу от Покровска (Красноармейска). Как пишут военкоры, натиск российских штурмовиков был таким сильным, что враг сбежал, бросив на позициях технику и новоприбывших бойцов.
Фото: освобождение Песчанного в ДНР
Фото: освобождение Песчанного в ДНР
Фото: освобождение Песчанного в ДНР
13 января в Бухаресте прошла многотысячная акция протеста под названием "Митинг за демократию". Участники протеста требовали отмены постановления Конституционного суда об аннулировании результатов первого тура выборов президента и продолжении полномочий президента Клауса Йоханниса. Всего в митинге приняли участие свыше 100 тысяч человек. Лидер альянса Джордж Симион назвал это событие “самым большим митингом за свободу и демократию” в истории государства.
© gettyimagesФото: Протесты в Румынии
Фото: Протесты в Румынии
© gettyimages
Фото: Протесты в Румынии
14 января в Москве состоялась масштабная пресс-конференция, в ходе которой министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги работы российской дипломатии в 2024 году и ответил на вопросы, связанные с внешней политикой страны. В частности, дипломат заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО нужно закрыть навсегда.
© mid.ru Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© mid.ru
Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
15 января впервые в истории следователи задержали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля по обвинению в руководстве мятежом. В операции по аресту приняли участие около 200 полицейских и 40 следователей.
© YonhapЧитайте подробнее: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2025/01/06/1084942-yonhap-raketa-kndr-proletela-okolo-1100-km?from=copy_textВ Южной Корее арестовали президента Юн Сок Ёля
Фото: В Южной Корее арестовали президента Юн Сок Ёля
1 из 3
В Южной Корее арестовали президента Юн Сок Ёля
© YonhapЧитайте подробнее: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2025/01/06/1084942-yonhap-raketa-kndr-proletela-okolo-1100-km?from=copy_text
© © AP Photo / Korea PoolЮн Сок Ёль прибыл в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц в Квачхоне, Южная Корея
Фото: Юн Сок Ёль прибыл в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц в Квачхоне, Южная Корея
2 из 3
Юн Сок Ёль прибыл в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц в Квачхоне, Южная Корея
© © AP Photo / Korea Pool
© Ренхап Колонна автомобилей, предположительно, с президентом Юн Сок Ёлем, покидает президентскую резиденцию в Сеуле, направляясь в штаб-квартиру Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, 15 января 2025 года.
Колонна автомобилей, предположительно, с президентом Юн Сок Ёлем, покидает президентскую резиденцию в Сеуле, направляясь в штаб-квартиру Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, 15 января 2025 года.
3 из 3
Колонна автомобилей, предположительно, с президентом Юн Сок Ёлем, покидает президентскую резиденцию в Сеуле, направляясь в штаб-квартиру Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, 15 января 2025 года.
© Ренхап
1 из 3
В Южной Корее арестовали президента Юн Сок Ёля
© YonhapЧитайте подробнее: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2025/01/06/1084942-yonhap-raketa-kndr-proletela-okolo-1100-km?from=copy_text
2 из 3
Юн Сок Ёль прибыл в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц в Квачхоне, Южная Корея
© © AP Photo / Korea Pool
3 из 3
Колонна автомобилей, предположительно, с президентом Юн Сок Ёлем, покидает президентскую резиденцию в Сеуле, направляясь в штаб-квартиру Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, 15 января 2025 года.
© Ренхап
15 января Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower. Лидером оказались Соединенные Штаты. Для определения военной мощи специалисты оценивают порядка 60 факторов. Например, финансовую ситуацию в стране, географическое положение, логистические возможности и другие. Всего в таблице было представлено 145 стран.
Скрин Global Firepower
Скрин Global Firepower
Скрин Global Firepower
16 января глава британского правительства Кир Стармер прибыл с первым официальным визитом в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Политики подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Соглашение предполагает расширение программы подготовки украинских военнослужащих, а также развитие сотрудничества в сферах дальнобойного вооружения и создания оружия.
© AP PHOTO Фото: глава британского правительства Кир Стармер прибыл с первым официальным визитом в Киев для встречи с Владимиром Зеленским
Фото: глава британского правительства Кир Стармер прибыл с первым официальным визитом в Киев для встречи с Владимиром Зеленским
© AP PHOTO
Фото: глава британского правительства Кир Стармер прибыл с первым официальным визитом в Киев для встречи с Владимиром Зеленским
Также 16 января в Киев с официальным визитом прибыл министр обороны Италии Гуидо Крозетто, в ходе которого он провел ряд встреч с представителями властей. На вокзале его встретил замглавы минобороны Украины Сергей Боев.
© Соцсеть Х Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в четверг, 16 января, прибыл в Киев с официальным визитом
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в четверг, 16 января, прибыл в Киев с официальным визитом
1 из 2
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в четверг, 16 января, прибыл в Киев с официальным визитом
© Соцсеть Х
© Соцсеть ХМинистр обороны Италии Гуидо Крозетто в четверг, 16 января, прибыл в Киев с официальным визитом. Справа - замглавы минобороны Украины Сергей Боев
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в четверг, 16 января, прибыл в Киев с официальным визитом.
2 из 2
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в четверг, 16 января, прибыл в Киев с официальным визитом. Справа - замглавы минобороны Украины Сергей Боев
© Соцсеть Х
1 из 2
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в четверг, 16 января, прибыл в Киев с официальным визитом
© Соцсеть Х
2 из 2
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в четверг, 16 января, прибыл в Киев с официальным визитом. Справа - замглавы минобороны Украины Сергей Боев
© Соцсеть Х
17 января Президент России Владимир Путин встретился с лидером Ирана Масудом Пезешкианом в Москве. В ходе переговоров Путин подчеркнул, что Россия и Иран продолжают развивать крупные проекты, включая проекты в области атомной энергетики, в сфере логистики.
© Константин Завражин/РГПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл на встречу с Владимиром Путиным
Фото: Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл на встречу с Владимиром Путиным
1 из 3
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл на встречу с Владимиром Путиным
© Константин Завражин/РГ
© РИА НовостиПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Владимиром Путиным в Москве
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Владимиром Путиным в Москве
2 из 3
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Владимиром Путиным в Москве
© РИА Новости
© Алексей Никольский/ РИА Новости Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в аэропорт "Внуково-2" в Москве. Третий справа: министр энергетики РФ Сергей Цивилев
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в аэропорт Внуково-2 в Москве. Третий справа: министр энергетики РФ Сергей Цивилев
3 из 3
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в аэропорт "Внуково-2" в Москве. Третий справа: министр энергетики РФ Сергей Цивилев
© Алексей Никольский/ РИА Новости
1 из 3
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл на встречу с Владимиром Путиным
© Константин Завражин/РГ
2 из 3
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Владимиром Путиным в Москве
© РИА Новости
3 из 3
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в аэропорт "Внуково-2" в Москве. Третий справа: министр энергетики РФ Сергей Цивилев
© Алексей Никольский/ РИА Новости
 
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