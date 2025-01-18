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Неделя в фотографиях. Протесты в Румынии, арест президента Южной Кореи, пресс-конференция Лаврова

Неделя в фотографиях. Протесты в Румынии, арест президента Южной Кореи, пресс-конференция Лаврова - 18.01.2025 Украина.ру

Неделя в фотографиях. Протесты в Румынии, арест президента Южной Кореи, пресс-конференция Лаврова

Третья неделя января оказалась контрастной. Некоторые события произошли впервые в истории, всколыхнув мировые СМИ. Главные события недели в фотографиях

2025-01-18T07:30

2025-01-18T07:30

2025-01-18T07:30

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13 января, действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил на выборах во втором туре. За него отдали свои голоса 1 122 859 избирателей, что является историческим рекордом на президентских выборах в Хорватии с момента провозглашения независимости в 1991 году. Тем временем у его конкурента, Драгана Примораца, количество голосов составило - 22,14%.13 января бойцы 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Центр” освободили Песчаное в ДНР, которое расположено в 4 километрах к юго-западу от Покровска (Красноармейска). Как пишут военкоры, натиск российских штурмовиков был таким сильным, что враг сбежал, бросив на позициях технику и новоприбывших бойцов.13 января в Бухаресте прошла многотысячная акция протеста под названием "Митинг за демократию". Участники протеста требовали отмены постановления Конституционного суда об аннулировании результатов первого тура выборов президента и продолжении полномочий президента Клауса Йоханниса. Всего в митинге приняли участие свыше 100 тысяч человек. Лидер альянса Джордж Симион назвал это событие “самым большим митингом за свободу и демократию” в истории государства.14 января в Москве состоялась масштабная пресс-конференция, в ходе которой министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги работы российской дипломатии в 2024 году и ответил на вопросы, связанные с внешней политикой страны. В частности, дипломат заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО нужно закрыть навсегда.15 января впервые в истории следователи задержали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Еля по обвинению в руководстве мятежом. В операции по аресту приняли участие около 200 полицейских и 40 следователей.15 января Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower. Лидером оказались Соединенные Штаты. Для определения военной мощи специалисты оценивают порядка 60 факторов. Например, финансовую ситуацию в стране, географическое положение, логистические возможности и другие. Всего в таблице было представлено 145 стран.16 января глава британского правительства Кир Стармер прибыл с первым официальным визитом в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Политики подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Соглашение предполагает расширение программы подготовки украинских военнослужащих, а также развитие сотрудничества в сферах дальнобойного вооружения и создания оружия. Также 16 января в Киев с официальным визитом прибыл министр обороны Италии Гуидо Крозетто, в ходе которого он провел ряд встреч с представителями властей. На вокзале его встретил замглавы минобороны Украины Сергей Боев.17 января Президент России Владимир Путин встретился с лидером Ирана Масудом Пезешкианом в Москве. В ходе переговоров Путин подчеркнул, что Россия и Иран продолжают развивать крупные проекты, включая проекты в области атомной энергетики, в сфере логистики.

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донецкая народная республика

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эксклюзив, хорватия, россия, донецкая народная республика, сергей лавров, нато, фото, вс рф, южная корея, румыния